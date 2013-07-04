Mobilite: 3GB bellekli akıllı telefonlar, Sony Xperia Z Ultra ve Honami, Kırmızı HTC One, Windows 8.1, Motorola X ve çok daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ bu bölümde HP'nin akıllı telefon pazarıyla ilgili gel-gitlerini, Sony'nin Xperia Z Ultra ve Honami modellerini, Kırmızı renkli HTC One'ı, Tizen iptal oldu haberlerini, Windows 8.1'i, özelleştirilebilir seçenekler sunacak Motorola X'i, 8 çekirdekli mobil işlemcileri ve 3GB bellek ile gelmesi beklenen LG Optimus G2 ile Samsung Galaxy Note III gibi konuları ele alıyorlar. Keyifli, bilgi dolu ve eğlenceli dakikalar için sizleri Mobilite'nin yeni bölümüne bekliyoruz.

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