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Mobilite: 3GB bellekli akıllı telefonlar, Sony Xperia Z Ultra ve Honami, Kırmızı HTC One, Windows 8.1, Motorola X ve çok daha fazlası...

5 yıl
11b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ bu bölümde HP'nin akıllı telefon pazarıyla ilgili gel-gitlerini, Sony'nin Xperia Z Ultra ve Honami modellerini, Kırmızı renkli HTC One'ı, Tizen iptal oldu haberlerini, Windows 8.1'i, özelleştirilebilir seçenekler sunacak Motorola X'i, 8 çekirdekli mobil işlemcileri ve 3GB bellek ile gelmesi beklenen LG Optimus G2 ile Samsung Galaxy Note III gibi konuları ele alıyorlar. Keyifli, bilgi dolu ve eğlenceli dakikalar için sizleri Mobilite'nin yeni bölümüne bekliyoruz.
 

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fx57 5 yıl en beğenilen stevejones
stevejones

Sony 2015ın amıral gemısını sımdı tanıtsa es gecılır,samsung corap cıkartsa anında tanıtır ınceleme vıdeosu koyar 20 dakika ove ove bıtıremez,sıtesını her yanına bannerlarını ekler,hem f-p hemde gırıs hemde amıral sınıflarda tavsıye edersınız.

Merhaba,

Videoyu izlemediğiniz, yaptığınız yorumdan açık bir şekilde anlaşılıyor. Ezbere yorum yapmanın kolay bir iş olduğunu biliyorum ama ne kadar doğru olduğunu sizlere bırakıyorum. Zira program içerisinde Sony konularının ağırlığını ve yorumlarımızı izleseydiniz, yaptığınız şu yorumda ne kadar haksız olduğunuzu anlardınız.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar.
stevejonesSony 2015ın amıral gemısını sımdı tanıtsa es gecılır,samsung corap cıkartsa anında tanıtır ınceleme vıdeosu koyar 20 dakika ov...
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Neo_123 5 yıl
Şu reklam konusu artık iyice sinirlerimi taşırdı.Ya arkadaşım o reklamlarlar olmasa sen şuan bu siteye girip bu videoyu izleyebilirmiydin bir düşün bakalım? Sonuçta bunlarda bir insan ve bir takım ihtiyaçlarını gidermek için bir gelire ihtiyaçları var.İnsanlardan üye olmak için ne para ne pul hiç bir şey talep etmiyorlar,hatta tam üyeliğe geçmek için mesajın ücretini bizzat kendileri karşılıyorlar saolsunlar
Emek harcayarak bu videoları biz takipçilere sunuyorlar.Sende gelmiş burda hala 1 dakikalık reklamdan şikayetleniyorsun.Adamlar 35 dakikalık video hazırlamış bırakında gerekiyorsa 5 dakikası reklam olsun çok mu ???
Şu reklam konusu artık iyice sinirlerimi taşırdı.Ya arkadaşım o reklamlarlar olmasa sen şuan bu siteye girip bu videoyu izleyebilirmiydin bir düşün bakalım? So...
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fuckulteli 5 yıl
256 mb ram'li bilgisayarımda Windows XP vardı iki sene önce (sattım) gta vice oynatıyordu. NFSU2 oynatıyordu. 2004 yılında alınmış bir bilgisayardı.
Bazen şişip donmalar yapsa da movie makerla falan video düzenleme falan yapıyordum. Windows'un gözünü seveyim..
256 mb ram'li bilgisayarımda Windows XP vardı iki sene önce (sattım) gta vice oynatıyordu. NFSU2 oynatıyordu. 2004 yılında alınmış bir bilgisayardı.Bazen ...
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kartal172 5 yıl
Ses biraz boğuk çıkmış. Biraz daha tiz li kayıt olsaymış daha anlaşılır olurmuş.
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aydinozsoy 5 yıl
Neo_123
Şu reklam konusu artık iyice sinirlerimi taşırdı.Ya arkadaşım o reklamlarlar olmasa sen şuan bu siteye girip bu videoyu izleyebilirmiydin bir düşün bakalım? Sonuçta bunlarda bir insan ve bir takım ihtiyaçlarını gidermek için bir gelire ihtiyaçları var.İnsanlardan üye olmak için ne para ne pul hiç bir şey talep etmiyorlar,hatta tam üyeliğe geçmek için mesajın ücretini bizzat kendileri karşılıyorlar saolsunlar
Emek harcayarak bu videoları biz takipçilere sunuyorlar.Sende gelmiş burda hala 1 dakikalık reklamdan şikayetleniyorsun.Adamlar 35 dakikalık video hazırlamış bırakında gerekiyorsa 5 dakikası reklam olsun çok mu ???

Cep telefonu numaralarımızı oraya, buraya satıyorlar. Bundan kimlerin haberi var? Sitenin her tarafı reklam dolu. Korkuyorum frmtr gibi olacak. Zaten az kaldı.
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teramit 5 yıl
Ender Yıldız yorumlarında firmalar donanıma değil yazılıma ağırlık versin daha düşük donanımla yazılımı optimize edip çalıştırsınlar demiş bu iyiniyetli yorum teoride güzl dursada pratikte bir işi donanım ile yapabiliyorsan onunla yaparsın yazılımla yapmaya çalışmazsın çünkü yazılımla yapmak zor maliyetli ve sıkıntılıdır.Donanım kolay ve hızlıdır.Endüstride bu standart bir gerçek olarak kabul edilmiştir.
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BJK 5 yıl
Maşallah 3 GB bellek bazı laptoplarda bile yok. Bu işin sonu yok, abarttıkça abartiyorlar.

Bu kadar donanımı şişireceklerine yazılım optimizasyonuna önem verseler, çok daha performanslı telefonlar kullamabilirdik. Ha tabii kim sogusleyecek bizleri değil mi [>:]
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sıradan insan 5 yıl
Sony büyük işler yapıyor helal olsun
Geçen sene bu zamanlar Sony bu kadar toparlanacak deseler inanmazdım Japonların kafası kızdı galiba
Video için teşekkürler
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furkann20 5 yıl
bu kadar kaliteli, bilgili, deneyimli bir ekip varken bizi teknoseyir gibi amatör ve işini bilmeyen kişilerin inceleme ve karşılaştırma videolarını izletmeye mahkum etmeyin nerde kaldı bu s4, htc one incelemeleri?????????
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Fx_57,5 5 yıl
fx57 okadar + alınca bir an kendim aldım sandım :)
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muratkaya 5 yıl
Yorumlara bakan sony'den hiç bahsedilmemiş zanneder oysa 13 dakika devamlı sony'den bahsedildi.
Yaptın yapacağını mübarek.
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ERIKCI 5 yıl
CITizen ?
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Bi50likdaha 5 yıl
"8 çekirdekli mobil işlemcileri ve 3GB bellek" lan nerelere geldik ? Ne için bu kadar sistem özellik anlamıyorum ki , bizim bilmediğimiz bir şeyler mi yapılabiliyor bu telefonlar ile. Uzaya çıkılan teknoloji cebimizde durana kıyasla oldukça eski ve küçük ama işlevler arasındaki fark ?
Boş boş şişiriyolar sistemleri , biz de "oo sisteme bak "üfff belleğe bak" diye boş yere atlıyormuşuz gibi gelmeye başladı.
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Gl4dius 5 yıl
Neo_123
Şu reklam konusu artık iyice sinirlerimi taşırdı.Ya arkadaşım o reklamlarlar olmasa sen şuan bu siteye girip bu videoyu izleyebilirmiydin bir düşün bakalım? Sonuçta bunlarda bir insan ve bir takım ihtiyaçlarını gidermek için bir gelire ihtiyaçları var.İnsanlardan üye olmak için ne para ne pul hiç bir şey talep etmiyorlar,hatta tam üyeliğe geçmek için mesajın ücretini bizzat kendileri karşılıyorlar saolsunlar
Emek harcayarak bu videoları biz takipçilere sunuyorlar.Sende gelmiş burda hala 1 dakikalık reklamdan şikayetleniyorsun.Adamlar 35 dakikalık video hazırlamış bırakında gerekiyorsa 5 dakikası reklam olsun çok mu ???

çok güzel yorum yapmışsın tebrikler adamlar bitane reklam linki koysa minik bir yere tıkalyında gelir sağlaya bilelim dese kim tıklıyacak ayrıca nice forumlar siteler parasızlık yüzünden kapandı ?
videonun ortasında reklam çıkmadığı sürece başında ortasında sağında solunda kenarında hertürlü çıkabilir en ufak bir sıkıntı yoktur benlik ayrıca bu yorumları yapanlar hiç başka bir forma girmiyorlar ya da siteye girmeyen müdavın arkadaşlar ulusal habersiteleri bile reklam sitesi gibi koskocana kanallara gazetelere bağlı siteler rezil reklam koyuyorlar donanimhaberin reklamında herhangi bir problem yoktur bence
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diplomalıamele 5 yıl
abi çok samimisiniz on numara oluyo bu mobilite :D
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