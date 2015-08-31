Mobilite: 4.5 ihalesi, iPhone 6s için geri sayım, HTC Aero A9, Huawei Nexus ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta başta 4.5G ihalesi olmak üzere iPhone 6s cephesindeki gelişmeleri, 24 ayar altın kaplı Galaxy Note 5'i, HTC Aero A9'u, Huawei'in Nexus telefonunu, Sony Xperia Z5 ailesini ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.

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