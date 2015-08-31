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Mobilite: 4.5 ihalesi, iPhone 6s için geri sayım, HTC Aero A9, Huawei Nexus ve dahası...

4 yıl
34,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta başta 4.5G ihalesi olmak üzere iPhone 6s cephesindeki gelişmeleri, 24 ayar altın kaplı Galaxy Note 5'i, HTC Aero A9'u, Huawei'in Nexus telefonunu, Sony Xperia Z5 ailesini ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
 

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maho2306 4 yıl en beğenilen
Arkadas belliki kasli erkeklerden hoslaniyor neden bu kadar ustune gittiniz ki


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Aslanhan. 4 yıl
Red_Devil33
Mesut kardeş kusura bakma ama fiziksel olarak çok zayıfsın . Senide fiziksel olarak iyi görmek isterim bir an önce bodybuilding e başlamalısın öyle arnold gibi ol demiyom en azından biraz düzgün görünemelisin sonuçta çok kişi seni izliyor. Yüzünden belli çok zayıf olduğun

Bazı insanların özellikle fiziki görünüşleri ile alakalı konularda çok hassas olabildiklerini göz önünde bulundurup, bu tarz eleştiri ve tavsiyelerini zatın kendisine özel mesaj yoluyla ulaştırman hem daha saygılı, hemde daha doğru olan yoldur.
Red_Devil33Mesut kardeş kusura bakma ama fiziksel olarak çok zayıfsın . Senide fiziksel olarak iyi görmek isterim bir an önce bodybuilding e ...
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Speed-Step 4 yıl zurpke
zurpke
hocam kusura bakmayın da alkollü mü çıktınız programa, sürekli gülüyorsunuz. gülmeden bir şey anlatamıyorsunuz...

Siz de haklısınız. Öyle karamsar olduk ki gülen mutlu birini görünce şaşırıyoruz.
zurpkehocam kusura bakmayın da alkollü mü çıktınız programa, sürekli gülüyorsunuz. gülmeden bir şey anlatamıyorsunuz...Siz de ...
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axiprens 4 yıl

Samsunda oturuyorum ve turkcell ile 30 mb görürken, evimdeki adsl ile en fazla 9 mb görebiliyorum, ttnet in vaadi ise 16 mb... Peff..

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gun 4 yıl
En büyük yenilik 4.5 G'de hızdan ziyade erişim gecikme Süreleri 75 ms'lerden 30 ms'lere çekilecek olması. Buda ortalama 100 ms üstünde olan 3.75 G hızımıza göre bayağı bir gelişme demek oluyor.
Bençe bu bile inanılmaz tepki Süreleri verme uygulamalar geliştirilmesine imkan tanıyacak.
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GoldPunch 4 yıl gun
gun

En büyük yenilik 4.5 G'de hızdan ziyade erişim gecikme Süreleri 75 ms'lerden 30 ms'lere çekilecek olması. Buda ortalama 100 ms üstünde olan 3.75 G hızımıza göre bayağı bir gelişme demek oluyor.

Bençe bu bile inanılmaz tepki Süreleri verme uygulamalar geliştirilmesine imkan tanıyacak.

Şu an İzmir Urla'dayım. Turkcell 3G üzerinden hız testi yaptım. 28ms ping süresi aldım. Gündüz de genelde 35 civarı alıyorum. Daha önce 2si1 konusunda söylemiştim de nedense eksi almıştım. Tekrar söyleyeyim. Turkcell'ın 3G'si en azından İzmir'de epey iyi durumda. Sinema salonunda dahi 20 megabit hıza ulaşabildiğimi hatırlarım.

Ama İstanbul'a geldiğimde ben de hissediyorum ki orada ciddi bir 3G altyapı sorunu var. Yani her operatör her ilde aynı performansı veremiyor sanırım.


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cinemaker 4 yıl
yorumlardan anlaşılan mobilitenin bu haftaki konuları, mesut çevik neden bu kadar zayıf body yapmalı, mesut çevik neden sürekli gülüyor vs
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suleyman5000 4 yıl
güzel program eskiden 3 kişi 4 kişi sunum yapıyodu arkadaş ortamı gibi oluyodu 2 si 1de falan yapılsa iyi olur bekliyorum öyle programları
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pspozgur 4 yıl
şöyle söylim sizi izlerken keyif alıyorum abi bu işi gerçekten profesyonel anlamda yapanların başında geliyorsunuz ayrıca bu zamana kadar izledigim en keyifli mobilite bu olmuştur azlın da hafta da iki program yetmiyor biraz daha yapsanız abi söyleşi programı daha iyi olur başarılar kolay gelsin.
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GoldPunch 4 yıl
Tam tadında, güzel bir program olmuş :)
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man utd 4 yıl
Türk telekomun adsl altyapısı sayesinde o avantaj şu anda Avea da fazlasıyla mevcut..Ancak 3.5G de aldığım hız 0.8mbit!
Bu da 4.5G de durumun ne olacağını gösterir nitelikte
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ERIKCI 4 yıl
Bu bölüm çok eğlenceliydi yaa.. Bu ikili siz sakın ayrılmayın böyle olsun 40 yaşıma gelsem de izlerim.:))
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Zuko 4 yıl
İrlandalı suçlanamaz o zaman suları devirdi diye. Adam dolabı sabitlememiş çünkü.
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Fx_57,5 4 yıl
4g ile upload hızı artması önemli bulut depolama kullanmıyorum çünkü yüklenen video ,fotoları yüklemesi aydı dert bakması ayrı dert oluyordu.
tabiki 3g yi tarife gereği hızının düşürülmüş olarak kullanıyor olmamda bir etkendi.
2k,4k videoları mobilden izlemek güzel olabilir fakat kotalar nekadar arttırılacak bakacağız.benim merak ettiğim 4g bataryayı nekadar etkileyeceği idi.bu videoda gördüm ki daha fazla pil tüketecek sanırım.bluetooth her jenerasyonda daha az pil tüketirken 2g,3g,4g de batarya tüketimi artması kabul edilemez
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