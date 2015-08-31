Mobilite: 4.5 ihalesi, iPhone 6s için geri sayım, HTC Aero A9, Huawei Nexus ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta başta 4.5G ihalesi olmak üzere iPhone 6s cephesindeki gelişmeleri, 24 ayar altın kaplı Galaxy Note 5'i, HTC Aero A9'u, Huawei'in Nexus telefonunu, Sony Xperia Z5 ailesini ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Bazı insanların özellikle fiziki görünüşleri ile alakalı konularda çok hassas olabildiklerini göz önünde bulundurup, bu tarz eleştiri ve tavsiyelerini zatın kendisine özel mesaj yoluyla ulaştırman hem daha saygılı, hemde daha doğru olan yoldur.
Siz de haklısınız. Öyle karamsar olduk ki gülen mutlu birini görünce şaşırıyoruz.