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    Apple iPhone 16 ve 16 Pro nasıl olacak? Bilinenler bu videoda!

    Yılın beklenen en önemli Apple etkinliği için son viraja girdik. 9 Eylül akşamı gerçekleşecek olan Apple Etkinliği'nde beklediğimiz iPhone 16 ve 16 Pro serilerine dair beklentileri bu videoda konuştuk

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok beklenen etkinliklerden başında gelen yeni iPhone 16 ve 16 Pro serilerinin tanıtılacağı 9 Eylül Apple Etkinliği'ni beklemeye başladık. Steve Jobs zamanında dışarıya neredeyse hiç bilgi sızdırmamasıyla bildiğimiz Apple etkinliklerinde artık tanıtılacak iPhone'ların neredeyse tamamına erişebiliyoruz. Bu etkinlik öncesinde de sizler için şimdiye dek çıkmış bilgileri Almanya'da yaşayan, Apple ürünleri konusunda uzman Youtuber'ımız sevgili Özgür Bilge (ve elinde bulunan yeni iPhone 16 Pro dummy/kalıbı:) ile kendisini ziyarete giden yine bir başka teknoloji uzmanı ve Apple ürünleri konusundaki bilgisiyle tanıdığımız sevgili Kahraman Uğurlu'yu konuk eden Cem Sünbül'ün bu videosunda konuştuk.
    Pazartesi akşamı tanıtılması beklenen yeni iPhone'un bilgilerine, şekline şemaline ve daha fazlasına dair konuştuğumuz video için şimdiden iyi seyirler dileriz.

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