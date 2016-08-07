Mobilite: 6GB RAM'li Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7, LG V20 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Akıllı telefon dünyasındaki en son gelişmeler, sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in bilgi dolu, keyifli sohbetiyle ekranlarınıza geliyor, iyi seyirler.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yine dopdolu bir sohbetle karşınızda. Bu bölümde 6GB RAM'li Galaxy Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7 Pro, LG V20, Xiaomi'nin VR gözlüğü, yeni Nexus telefonlar ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.
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Bak güzel kardeşim :) çok değil 2010 yılında doların 1.6 olduğunu hatırlıyorum.
Ee be güzel kardeşim gelelim 2016 yılına dolar 3.0 neredeyse 2 katı bir artış söz konusu.
2010 yılındaki maaşı 2 katı artmayan insanın alım gücü düşmüştür. + üstüne vergilerdeki artışları koymuyorum.
Gelip burada yok be alım gücünde düşüş felan yok herkeste iphone, samsung s7 var arabalar hep son model. Sokakta çöp toplayan adamlar, tarlada günlükçü çalışanlar ?
asgari ücretle günde 13-14 saat çalışanları kimse görmüyor.
ÖTV sosyal adaleti sağlamak için getirilmişti sözde...
Ama şu an fakire orta sınıf bir telefon bile aldırtmamak için kullanılıyor.
Sistem yanlış kardeşim. ÖTV denen kazık traş köpüğünden bile alınıyorsa sistem yanlıştır. İster akp li ol ister mhp li ister chp li. Önce Halk olarak düşüneceksin.
Param yok diyen adama inanmıyorum ben. Sokağa çıkın bakın, herkesin elinde iPhone 6S ya da S7 Edge gibi pahalı modeller var. Lüks mekanlar tıklım tıklım, adım atacak yer bulamıyorsun. Tüketim yüksek, fiyatlar ucuz olsa hiç düşünemiyorum. Herkesin üstü başı marka, lafa gelince turizm krizde oluyor ama 4 kişilik Voyage Kemer Belek'de 1 haftalık tatil 15,000 TL ve bu otelin Temmuz ayı doluluk oranı %65 idi...
Ne kadar görürsen gör bahsettiğin o arabalar, son model telefonlar vs vs genel nüfusa oranı %2-3 bile değildir. Gidip İstanbul'un bilmem ne yerinde, Ankara'nın şurasında yada başka bir yerde gördüğün her şeyin tüm ülkede da aynı şekilde olduğunu zannetme. Evet Hakkaride de vardır o bmw ama nüfusa oranına bakacaksın olayın. Seni duyanda tüm ülke ooh şampanyalar ayfonlar vs ekmek elden su gölden sanacak. Yok öyle bir Türkiye maalesef. Ayrıca turizmin KAZIK olması ile krizde olması ayrı şeyler. Ve bir otelin yüksek sezonda %65 doluluk oranında olması da otelin neredeyse yarısının boş olması ve krizde olması demektir yine... Neyse şimdi işe gideyim soförümü aradım benim audiyi servisten almış gelir şimdi...