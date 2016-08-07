Mobilite: 6GB RAM'li Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7, LG V20 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Akıllı telefon dünyasındaki en son gelişmeler, sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in bilgi dolu, keyifli sohbetiyle ekranlarınıza geliyor, iyi seyirler.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yine dopdolu bir sohbetle karşınızda. Bu bölümde 6GB RAM'li Galaxy Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7 Pro, LG V20, Xiaomi'nin VR gözlüğü, yeni Nexus telefonlar ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar.