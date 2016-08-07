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Mobilite: 6GB RAM'li Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7, LG V20 ve dahası...

3 yıl
37,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Akıllı telefon dünyasındaki en son gelişmeler, sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in bilgi dolu, keyifli sohbetiyle ekranlarınıza geliyor, iyi seyirler.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yine dopdolu bir sohbetle karşınızda. Bu bölümde 6GB RAM'li Galaxy Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7 Pro, LG V20, Xiaomi'nin VR gözlüğü, yeni Nexus telefonlar ve gündemdeki diğer konuları değerlendiriyorlar. 

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T@M@Y 3 yıl en beğenilen
Alım gücünün düştüğüne inanmıyorum diyor adam :) .
Bak güzel kardeşim :) çok değil 2010 yılında doların 1.6 olduğunu hatırlıyorum.
Ee be güzel kardeşim gelelim 2016 yılına dolar 3.0 neredeyse 2 katı bir artış söz konusu.
2010 yılındaki maaşı 2 katı artmayan insanın alım gücü düşmüştür. + üstüne vergilerdeki artışları koymuyorum.
Gelip burada yok be alım gücünde düşüş felan yok herkeste iphone, samsung s7 var arabalar hep son model. Sokakta çöp toplayan adamlar, tarlada günlükçü çalışanlar ?
asgari ücretle günde 13-14 saat çalışanları kimse görmüyor.
ÖTV sosyal adaleti sağlamak için getirilmişti sözde...
Ama şu an fakire orta sınıf bir telefon bile aldırtmamak için kullanılıyor.
Sistem yanlış kardeşim. ÖTV denen kazık traş köpüğünden bile alınıyorsa sistem yanlıştır. İster akp li ol ister mhp li ister chp li. Önce Halk olarak düşüneceksin.
Alım gücünün düştüğüne inanmıyorum diyor adam :) .Bak güzel kardeşim :) çok değil 2010 yılında doların 1.6 olduğunu hatırlıyorum.Ee be güzel kardeşim ...
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Stand Alone 3 yıl
Alım gücünün düştüğünü düşünmüyorum, tam tersine daha da arttı. Eskiden yolda BMW geçince döner bakardık, 270,000 TL'lik F10 beyaz 520d İstanbul'daki her 5 otomobilden teki oluverdi. Mesut Çevik Passat demiş ama inanın bana Passat az bile... Ortalık; C180, 320d, 520d, A4, A6, E250 CDI ve bunun gibi lüks modellerden geçilmiyor. Bunun en büyük sebebi de halkın ciddi anlamda fakir edebiyatı yapıyor oluşu. Para kazanamadığını, işlerinin iyi gitmediğini iddia eden akrabamın aylar sonra Volvo S60 aldığını gördükten sonra işin renginin farklı olduğunu anladım. Lisede, sınava hiç çalışmadığını iddia ederek girip 70'den aşağı not almayanlara benzetiyorum bu durumu.
Param yok diyen adama inanmıyorum ben. Sokağa çıkın bakın, herkesin elinde iPhone 6S ya da S7 Edge gibi pahalı modeller var. Lüks mekanlar tıklım tıklım, adım atacak yer bulamıyorsun. Tüketim yüksek, fiyatlar ucuz olsa hiç düşünemiyorum. Herkesin üstü başı marka, lafa gelince turizm krizde oluyor ama 4 kişilik Voyage Kemer Belek'de 1 haftalık tatil 15,000 TL ve bu otelin Temmuz ayı doluluk oranı %65 idi...
Alım gücünün düştüğünü düşünmüyorum, tam tersine daha da arttı. Eskiden yolda BMW geçince döner bakardık, 270,000 TL'lik F10 beyaz 520d İstanbul'daki her 5 otom...
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3 Yanıt Yanıtla +32
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strathmorea 3 yıl Stand Alone
Stand Alone

Alım gücünün düştüğünü düşünmüyorum, tam tersine daha da arttı. Eskiden yolda BMW geçince döner bakardık, 270,000 TL'lik F10 beyaz 520d İstanbul'daki her 5 otomobilden teki oluverdi. Mesut Çevik Passat demiş ama inanın bana Passat az bile... Ortalık; C180, 320d, 520d, A4, A6, E250 CDI ve bunun gibi lüks modellerden geçilmiyor. Bunun en büyük sebebi de halkın ciddi anlamda fakir edebiyatı yapıyor oluşu. Para kazanamadığını, işlerinin iyi gitmediğini iddia eden akrabamın aylar sonra Volvo S60 aldığını gördükten sonra işin renginin farklı olduğunu anladım. Lisede, sınava hiç çalışmadığını iddia ederek girip 70'den aşağı not almayanlara benzetiyorum bu durumu.

Param yok diyen adama inanmıyorum ben. Sokağa çıkın bakın, herkesin elinde iPhone 6S ya da S7 Edge gibi pahalı modeller var. Lüks mekanlar tıklım tıklım, adım atacak yer bulamıyorsun. Tüketim yüksek, fiyatlar ucuz olsa hiç düşünemiyorum. Herkesin üstü başı marka, lafa gelince turizm krizde oluyor ama 4 kişilik Voyage Kemer Belek'de 1 haftalık tatil 15,000 TL ve bu otelin Temmuz ayı doluluk oranı %65 idi...

Ne kadar görürsen gör bahsettiğin o arabalar, son model telefonlar vs vs genel nüfusa oranı %2-3 bile değildir. Gidip İstanbul'un bilmem ne yerinde, Ankara'nın şurasında yada başka bir yerde gördüğün her şeyin tüm ülkede da aynı şekilde olduğunu zannetme. Evet Hakkaride de vardır o bmw ama nüfusa oranına bakacaksın olayın. Seni duyanda tüm ülke ooh şampanyalar ayfonlar vs ekmek elden su gölden sanacak. Yok öyle bir Türkiye maalesef. Ayrıca turizmin KAZIK olması ile krizde olması ayrı şeyler. Ve bir otelin yüksek sezonda %65 doluluk oranında olması da otelin neredeyse yarısının boş olması ve krizde olması demektir yine... Neyse şimdi işe gideyim soförümü aradım benim audiyi servisten almış gelir şimdi...
Stand AloneAlım gücünün düştüğünü düşünmüyorum, tam tersine daha da arttı. Eskiden yolda BMW geçince döner bakardık, 270,000 TL'lik F10 ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Cossie 3 yıl
Benim için alım gücünün altın çağı hepsiburada'dan 288 TL'ye 8800GTS 512MB modelini aldığım gündü.
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kilinchaci 3 yıl
Beyler alım gücü ülke durumu hakkındaki yazdıklarınızı düşüncelerini okudum , herkesin farklı düşünmesi birbirleriyle fikir alışverişinde bulunması ve tabi hoşgörülü olması çok güzel bir şey, bu forumda bu konulardan okumayı ve yazmayı daha samimi buluyorum, sözlüklerde boş muhabbetler çok oluyor çünkü. Gelelim alım gücüne ekonomiye, bence şu anki tüketimde çarkı en iyi döndüren şey bankalar, eskiden millet kredi çekmeye korkardı ve gerçekten de faizler çok yüksekti, şimdi öyle mi bin lirayı bile kredi ile veriyorlar hem de düşük faizle ama adı düşük faiz, gelelim ülkemizdeki tüketime; 0km bir vw Polo Almanya'da 10k€ ülkemizde 60k₺. Bir bmw 320 37k€ iken burada 170k₺, teknolojide de durum buna benzer, Samsung üst modeller 600-700$ , iPhone üst modeller 600-800$ civarında rakamlar bu civarda, ülkemizde döviz kuru çok yüksek olmasına rağmen Nasıl oluyor da bunlar birden 3bin-4bin lira arasına çıkıyor bunun cevabı belli vergiler çok yüksek. Ama bir çoğumuz alıyor ben öğrenciyim doğru düzgün işim yok ama cebimde 4bin liralık telefon var. Çünkü Nasıl olsa bir ev bir araba alamıyoruz , vergisi yüksek benzini o bu şu vergi oğlu vergi bari adam akıllı telefonum olsun diye aldım, tabi ki gösteriş yapmak için almadım , arkadaşlarla dışarıda otururken telefonlarını masaya koyuyorlar ben cebimden çıkarmıyorum hava yapıyormuş gibi görünmemek için. Manyak mıyım ben gösteriş için o kadar para vereyim. Evet ihtiyacım olmadığı halde bunu ihtiyaçmış gibi gördüğüm için aldım, oysa çok daha makul bir fiyata orta halli bir şey alabilirdim, bizim sorunumuz bu arkadaşlar kendimden örnek verdim , bir çoğumuz gösteriş yapmak için ya da ihtiyacımız olmadığı halde ihtiyaçmış gibi görüp alıyoruz, bir şirketin CEO su Mercedes e binmeli ki o şirketin ekonomisini herkes görmeli mantığıyla hareket ediyoruz, ama bizim ne şirketimiz var ne de bizler CEO yuz. Türkiye'nin sorunu da bu üretmemek, üretmediği gibi yabancı üretimlere de yüksek vergi koymak, ABD de 27 bin dolara 3.0 motorlu bir araba sıfır faizle satılıyor ve orta halli bir aile bunu 2 yılda ödeyebiliyor, bizde 27 bin liraya 1.4 motorlu bir arabayı 8 yılda 40 bin lira olarak ödersiniz durumunuz orta halde ise. Bizim durumumuz bu arkadaşlar benzin kısmına hiç girmiyorum bile , bizdeki 27 bin lira olan araba Türk malı değil, ve bunun yarısına satılıyor Avrupa'da . Biz alırız ve kullanırız sorun yokmuş gibi yapmaya da devam ederiz.
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ErTuFx 3 yıl
Iphone ve ram hakkindaki görüslerinize katilmiyorum nedeni ise su, bir tarafta ios stabil calisirken yeni özellikler geldi diye mecbur ram yükseltmesi yapilan bir isletim sistemi, android ise akici calisabilmesi icin cok fazla ram ihtiyaci duyan bir isletim sistemi, birgün ios androidlesirse bu güvenlik zafiyetlerinden olur diye düsünüyorum.
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barocker 3 yıl
Sohbet çok güzeldi, emeğinize sağlık..

Sokakta gördüğünüz lüks arabalara bakarak alım gücü şöyle arttı böyle azaldı demek durumu çok yanlış değerlendirmemize neden olur. Çünkü aynı ülkede yaşayan farklı ekonomik sınıflar vardır. Şuan ülkedeki alım gücü alt ve orta sınıf için her geçen gün düşmektedir ama zengin sınıf için tam tersi alım gücü yükselmektedir. Çünkü sistem sermayenin yani paranın yanındadır her zaman. Zengin adam hiçbir yatırım yapmasa ve hiçbir işten anlamasa bile sadece faiz ve döviz hareketliliği ile parasına para katıp dahada zenginleşir. Bizim yoksul insanımızda bu zengin kişilerin sokakta gördüğü arabasına evine bakarak "alım gücü artıyor yaw" deyip ağlanacak haline sevinir, yazık. Sistem tüm paranın %90 ının toplam nüfusun %10 unda toplanması hizmet ediyor. Böylece zengin dahada zenginleşiyor, fakir dahada fakirleşiyor. Bu olay yıllardan beri böyle. Ne acıki bu durumun ne kadar ciddi olduğunun farkında bile değiliz.Çünkü fiyat algımız, gelir gider algımız, saat/maaş algımız öyle bir şekillendirilmiş ve öyle bir alıştırılmışızki bu duruma, normalde hakkımız olan daha huzurlu ve rahat bir yaşamı şuan yaşadığımız yoksul hayatımız sanıyoruz. Ama öyle değil, normalde aynı çalışmaya ve aynı emeğe elin Amerikalısı Avrupalısı senden benden 2-3 kat daha rahat bir hayat çalışıyor. Bir Amerikalının bir Avrupalının zamanı ve hayatı bizden 3 kat daha değerli.

Ayrıca zenginler tabiki bu sistemin değişmesini istemezler ve daha acısı sistemin değişmemesi için fakirleri kullanırlar. Fakirler savaşır, fakirler kötü beslenir, fakirler ilaç alamaz ama fakirler inançlıdır ve haline hep şükrederler. İşte bizim insanımız çeşitli afyonlar ile uyuşturulmuş olduğu için bunları göremez ve umut fakirin ekmeği misali %10 luk sermayenin lüks hayatına bakarak ülkedeki alım gücüyle ilgili keyiflenirler. Yazık..
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ctunc66 3 yıl
güzel muhabbet olmuş :))
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fatihmete36 3 yıl
V20 en çok merak ettiğim telefon.
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Guest-CD1AF284D 3 yıl
X
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SlimShay 3 yıl
Alan aliyor 3-4 bine. Fakiride geri kalmiyor zenginide. Alım gücü düşmüş ya da yükselmiş kimin umrunda? Haticeye bakmayin, neticeye bakın az
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ShaTTaFaT 3 yıl
Sitenizde ne zaman bir video izlemeye kalksam video girişinden beş bilemedin on saniye sonra video durduruluyor ancak sayfayı kapattıp tekrar açtığımda kayıtlarınızı sorunsuz izleyebiliyorum. Amacınız izlenmekse player'ınıza bi çeki düzen verin zira izlenecek adamlarsınız.
(vpn,adblock vs hiç bir çözüm kullanmadığım halde bu hataları aldığımı not etmek isterim.)
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mustang_88 3 yıl
Bu alım gücü hakkında şahsi görüşlerimi söylemek istiyorum...
1- Gelişen teknolojiyle ürünlerin çok daha ucuza satılması gerekiyor ama biz teknoloji üretmediğimiz için vergiyi dayıyoruz millet ipe ipe alacak nasılsa arayı bu şekilde kapatırız diyoruz devlet olarak...
2- Şu anki ekonomide kendi işini yapanlar tamamen korunuyor. Bütün para cebe akıyor. Sadece biz işçi sınıfı (fazla nüfustan) 1300 tlye mahkumuz. İşverenler 2000 tl verince çıldırıyorlar büyük para diye. Bizde zannediyoruz ki ülkenin alım gücü düşük halbuki tek kazanamayan biziz. Müslüman olduğumuz için şükrediyoruz (elhamdülillah müslümanım.) haksızlığa karşı çıkanın kelle gittiği için mecbur ses çıkaramıyoruz. (Daha yılbaşına kadar ag 1000 tl'ydi chp 1500 yapacam demese hükümet %40 da kalmasa rüyamızda görürdük 1300'ü)
3- Yanlış anlaşılmasın ama artık karı koca çalışmayınca hiç bir b.k sahibi olunmuyor. Tek başına işçiysen hiçbirşeysin aç karnını doyurursun. İnsanları karı koca çalışmaya mecbur ettiler.
4- Çoğumuzun anne babası beğenmediğimiz 2000 li yıllardan önce kaçak maçak ev yaptırmıs araba almış o hazırlarla rahatız...
5- Önceden insanlar para biriktireyim ev yaptırırım çocukları evlendiririm diye düşünürken şimdi nasılsa bi b.k yapamıyoz zamanı gelince kredi çeker yaparız bişeyler dediği için telefon tablet pc az bi parası olan araba yardırıyor.
6- Son olarak ne derseniz deyin işçiyseniz tek maaşlıysanız hiç bir b.k sahibi olamazsınız. Zaten devlet hükümet olarakta kimsenin sizi düşündüğü yok. Az bir para geçincede elimize samsung ıphone alırız. Bazı akıllılarda zannederki alımgücü iyi. Bilmezlerki insanlar hiçbirşey alamıyo yapamıyo bari herkeste var bende alayım iyi bir tel dediklerini...
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ERIKCI 3 yıl
Mükemmel bir bölüm olmuş, muhabbetiniz, uyumunuz on numara. Emeğinize saygı, bu güzel bölüm için teşekkürler.
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