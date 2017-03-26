Mobilite: Android O, Vestel Venus 5000, Kırmızı iPhone ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Android O olmak üzere Kırmızı iPhone, Vestel Venus 5000, Nokia'nın yeni telefon macerası ve diğer detayları yorumluyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik gündemdeki önemli konuları sizin için yorumluyor.

Bazı konu başlıklarımız;



- Android'in bir sonraki sürümü Android O

- Vestel Venus 5000 için fiyat ve özellik yorumlaması

- Kırmızı iPhone ve diğer yeni Apple ürünleri

- Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8

- Xiaomi'nin yeni fabrikası

- Nokia'dan haberler

Ve daha fazlası Mobilite'nin bu haftaki bölümünde.