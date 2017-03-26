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Mobilite: Android O, Vestel Venus 5000, Kırmızı iPhone ve dahası...

2 yıl
40,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Android O olmak üzere Kırmızı iPhone, Vestel Venus 5000, Nokia'nın yeni telefon macerası ve diğer detayları yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik gündemdeki önemli konuları sizin için yorumluyor.
Bazı konu başlıklarımız;

- Android'in bir sonraki sürümü Android O
- Vestel Venus 5000 için fiyat ve özellik yorumlaması
- Kırmızı iPhone ve diğer yeni Apple ürünleri
- Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8
- Xiaomi'nin yeni fabrikası
- Nokia'dan haberler
Ve daha fazlası Mobilite'nin bu haftaki bölümünde.  

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hasanasd 2 yıl en beğenilen
hanım çerezleri getir mobilite başladı
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DH Misafiri 2 yıl
general mobilet 5 oluş 8.0 Android alacak mı
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DH Misafiri 2 yıl
Şu videolar ne zaman youtube'a yüklenecek, neden bu kadar diretiliyor anlamıyorum. 2.40'da dondu ve şuan sayfayı yenilemeden kapatacağım. Teşekkürler DH.
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DH Misafiri 2 yıl
Huawei p10 turkiye fiyati hakkinda bilgisi olan?
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mbs02 2 yıl
biraz kısa bir program olmuş ama teşekkürler...
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sadafa1 2 yıl
Merhaba. Programın giriş bölümünü biraz daha yavaş yapar mısınız. Sanki bir yere kaçacakmışsınız gibi oluyor. Severek izliyoruz sizi. İnşaallah dikkate alırsınız.
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axaxa 2 yıl
Güzel bir program olmuş :)
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mehmetaksakal 2 yıl
teşekkürler abi, programınızı severek izliyorum.
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fantomasds 2 yıl
Zorla Vesteli savunduracaklar. Vestel, Venüs 5000 modelini TURKCELL için yaptı. Bu telefonu Turkcell kendi platformunda satıyor, fiyatını-özelliklerini Turkcell belirledi. Turkcell dese Vestele "bana SD 625li tel yap", o zaman onu yapardı Vestel. İlla kızacaksanız mobil operatörlerin en pahalısı Turkcell'e kızın. 23 mart a101de Vestel Venus V3 5570 cep telefonu 699,00 TL idi bu arada. (SD 615 2/32, 13 MP/8MP kameralı çıkartılabilen pilli, metal kapaklı...)
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clasben 2 yıl
Güzelim 3600mah lik s7 edge telefonum android 7.0dan sonra 2500 mah telefonlardan bir farki kalmadi su misali bitiyor sarj yapilan test sonuclarinda exynos modeli 3 kusur saatlik bir sarj performansi kaybetmis nougat ile beraber böyle guncelleme yapcaksaniz yapmayın arkadas simdide android O gelcek diye sevinelim mi uzulelimmi bilemedim. ayrica bu yurtdisindan telefon alip garanti kapsaminda olmamasi durumu kadar sacma birsey yok ben s7 edge,imi gecen yaz amerikadan ebay uzerinden 569$a almistim kur 2.90 falandi turkiyede 3200ken 1700 kusurlere gelmisti bana 134 tl de kayit parasi yari fiyatina alabilmistim.Keske ulkemizdede ulasilir fiyatlar olsada kendi vatanimizdan alabilsek. simdi hal boyleyken turkiyeden telefon almak ne derece mantiklida ustune birde garanti vermiyorlar.Takkeyi önumuze koyup cok dusunmemiz gerek.
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Giresunlufuk 2 yıl
Android O ile yeni ayarlar menüsü güzel olmuş. Tema desteği gelmeli.
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