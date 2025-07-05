Aracınızı şarj etmek için en iyi ev tipi şarj istasyonları

Elektrikli araç kullanımının hızla arttığı günümüzde, evler için şarj istasyonu çözümleri de aynı oranda önem kazandı. Artık birçok sürücü, uzun şarj kuyruklarından ve yüksek maliyetli halka açık istasyonlardan uzak durmak için en iyi ev tipi şarj istasyonu seçeneklerine yöneliyor. Peki hangi ev tipi şarj istasyonu alınmalı? Bu rehberde, 2025 yılı itibarıyla satın alabileceğiniz en iyi ev şarj istasyonu modellerine yer veriyor, ihtiyaçlarınıza uygun ürünü nasıl seçeceğinizi detaylı şekilde anlatıyoruz.
|Marka/Model 👨🔧
|Fiyat 🏷️
|Tesla Wall Connector Gen 3
|28.499 TL
|Vestel EVC04 22kW
|22.499 TL
|ZES EVC04 AC 22kW
|22.822 TL
|Arçelik AR AX 32 RFID
|26.400 TL
|Heidelberg Amperfied Wallbox
|48.112 TL
|Schneider Electric EVlink Wallbox 22 kW
|35.999 TL
|Wallbox Pulsar Max
|46.500 TL
|Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW
|38.842 TL
|Hera Chargepack
|27.949 TL
|Tunçmatik Pico Charger
|30.120 TL
|Qokliyui EV şarj cihazı 22KW
|9.799 TL
Ev tipi şarj istasyonu yorumları dikkate alındığında; en iyi ev tipi şarj istasyonu markaları sıralamasında Tesla, Vestel ve ZES öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek ev tipi şarj istasyonu önerileri olarak ise Tesla Wall Connector Gen 3, Vestel EVC04 22kW ve ZES EVC04 AC 22kW modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Tesla Wall Connector Gen 3
- Tip 2 soket ile tüm elektrikli araçlarla uyumludur
- Tesla uygulaması üzerinden şarj takibi, planlama ve yönetim imkânı
- Wi-Fi bağlantısı ile kablosuz yazılım güncellemeleri
- Saatte 71 km’ye kadar menzil (Tesla araçlarla)
- 22 kW’a kadar şarj gücü (trifaze); tek fazla da uyumlu
- 7,3 metrelik kablo ile kullanım kolaylığı
- Dinamik güç paylaşımı sayesinde birden fazla araç aynı anda şarj edilebilir
Tesla Wall Connector Gen 3 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kurulumu kendim yaptım. Mini Countryman aracımda kullanıyorum. Hiçbir problem yaşamdım. App ile amper ayarı yapılabiliyor.
👩 KGM (SSangyong) Torres EVX aracım için aldım. Ürün stabil çalışıyor. Her şey gayet güzel.
2️⃣ Vestel EVC04 22kW
- %100 yerli üretim Vestel markası
- Tek soket, çoklu şarj yok
- 22 kW şarj gücü (400V AC, 3x32A trifaze sistem)
- Dahili RFID okuyucu ile kullanıcı kimlik doğrulama desteği
- 7.4 kW, 11 kW ve 22 kW olmak üzere üç farklı güç seçeneği
- Duvar montajı veya stantlı kullanım için ergonomik tasarım
- Bireysel kullanıcılar ve iş yerleri için uygundur
Vestel EVC04 22kW kullanıcı yorumları 💭
👨 22kw olan ürünü satın aldım. Elektrik altyapım monofaz. Ürün monofaz ile 7kw olarak çalışıyor. Montajını servis ücretsiz bir şekilde yapıyor. Sayacım trifaz değil acaba alsam mı diye düşünenlere yardımcı olur yorumum umarım. Sorunsuz çalışıyor şimdilik. Satın almadan önce Vestel ücretsiz keşif hizmeti de veriyor, ondan da faydalanmanızı tavsiye ederim. Altyapı için gerekli şeyleri size o keşifte yazılı bir şekilde veriyorlar. Memnunum hizmetten.
👩 Satın aldıktan sonra ücretsiz keşif ile gerekli geribildirimleri aldık. Elektrikçim ile altyapı kurulumunu yaptık ardından Vestel ücretsiz bir şekilde montajını yaptı çok güzel oldu. Sorunsuz çalışıyor, memnunum.
3️⃣ ZES EVC04 AC 22kW
- 3.7 / 7.4 / 11 / 22 kW arasında ayarlanabilir güç seviyesi
- Tip-2 soket ile Avrupa standartlarında tüm araçlara uyum
- IP54 sertifikası sayesinde dış ortamlarda suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı
- Vestel Akıllı Yaşam Uygulaması ile uzaktan şarj takibi ve planlama
- RFID okuyucu ile güvenli kullanıcı doğrulama
- 4.3” LCD ekran ve MID sertifikalı sayaç ile net veri takibi (yeni kasalarda)
- Ethernet, GSM ve Wi-Fi bağlantı opsiyonları
- OCPP 1.6 J protokol desteğiyle yazılım uyumluluğu
- Duvar montajı veya ayaklı kullanım imkânı
ZES EVC04 AC 22kW kullanıcı yorumları 💭
👨 Piyasada geçerli bir ürün, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Uzunca bir süredir kullanıyorum, herhangi bir sorun yaşamadım.
👩 Alınabilecek en iyi modellerden birisi. ZES zaten bu alanda yer alan ve istasyonlar kuran bir firma. Dolayısıyla güvenli bir tercih. Şimdilik sorun yaşamadım, kaliteli bir ürün.
4️⃣ Arçelik AR AX 32 RFID 22 kW
- 22 kW güç çıkışı
- Tip 2 bağlantı arayüzü
- 32 A akım desteğ
- IP56 ile toz ve suya karşı dayanıklılık
- RFID kart sistemi
- Dahili 5 metre kablo, harici kablo taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır
- Ücretsiz keşif ve montaj desteği (Türkiye geneli)
- Tek soketli yapı
- AC şarj soketi, standart ev tipi altyapılara uyumlu
Arçelik AR AX 32 RFID 22 kW kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün istenileni yapıyor. kurulumu kolay. sipariş elime geldikten sonra Arçelik servisi kurulumu ücretsiz yapıp garantiyi başlattı. Gayet memnunum. Tavsiye ederim.
👩 Cihazın kullanım ve verimlilik kalitesi yanı sıra dış yüzey ve donanım kalitesi çok tatmin edici. 11 kw sağlayacak şekilde kurulumu yaptırdım şu an bir sorun bulunmuyor.
5️⃣ Heidelberg Amperfied Wallbox
- Tip 2 soketli tüm elektrikli araçlarla uyumludur
- myAmperfied mobil uygulaması ile şarj takibi, kontrol ve analiz
- Web arayüzü üzerinden ek yapılandırma ve teşhis imkânı
- RFID kartları ile güvenli kimlik doğrulama
- WLAN ve LAN bağlantısı ile güçlü, harici anten gerektirmeyen bağlantı
- Şarj gücü ayarlanabilir: 1.4 / 3.7 / 7.2 / 11 kW
- 7,5 metrelik kablo ve araç kablosu park yeri
- PV şarj desteği
- IP54 koruma sınıfı
Heidelberg Amperfied Wallbox kullanıcı yorumları 💭
👨 Gerçekten de fiyat/performans ürünü. Ürünün yüksek kalitesi ve kullanım kolaylığı hemen dikkat çekiyor. Özellikle 7,5 metrelik kablo uzunluğu ve mobil uygulama üzerinden uzaktan şarj kontrolü hayatı kolaylaştırıyor.
👩 RFID kart veya mobil uygulama ile kolayca kontrol edilebilir olması büyük avantaj. Genel olarak performansıyla kesinlikle tavsiye edilesi bir ürün.
6️⃣ Schneider Electric EVlink Wallbox 22 kW
- 22 kW (32A, 3P+N) şarj gücü ile hızlı dolum
- Tip 2 girişli 4 metrelik kablo ile sabit bağlantı
- Duvara monte edilebilir kompakt ve sağlam tasarım
- IP54 ve IK10 sertifikalı dış ortam koruması
- TT ve TN topraklama sistemleri ile uyumlu
- Fiziksel anahtar ile erişim kontrolü
- LED gösterge
Schneider Electric EVlink Wallbox 22 kW kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün kullanımı anahtarla sağlanan pratik şarj aleti. Kablo ve içindeki malzeme kalitesi fazlasıyla iyi. Uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum.
👩 Kurulumu kolay, kapalı ortamlar için fiyat performans olarak çok iyi bir ürün. Zaten Schneider kalitesine diyecek bir şey yok.
7️⃣ Wallbox Pulsar Max
- 22 kW’a kadar şarj gücü, Mod 3 (IEC 61851-1) uyumlu
- Tip 2 soket ve 5 metrelik kablo
- Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı ile MyWallbox uygulamasından kontrol
- Halo RGB LED durum ışığı ile şarj sürecini anlık takip
- Wallbox App üzerinden kullanıcı kimliği yönetimi ve veri takibi
- Akıllı Güç Dengeleme
Wallbox Pulsar Max kullanıcı yorumları 💭
👨 Şu anda evimde 20A ayarlı 3 fazlı bir sistem kullanıyorum ve bu sayede 11 kW gibi yüksek bir şarj hızına ulaşıyorum. 81 kWh bataryaya sahip bir BMW i4 M50 aracımı %20'den %80'e yaklaşık 5 saatte şarj edebiliyorum.
👩 Cihazın kurulumu ve ayarları çok kolay. Beş yıl garanti veriliyor olması önemli. Memnunum tavsiye ederim.
8️⃣ Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW
- 11 kW şarj gücü (3P+N, 16A, 400V AC, 50 Hz)
- Tip 2 girişli, 5 metrelik entegre şarj kablosu
- Duvara monte edilebilir kompakt tasarım
- Kırmızı acil durdurma butonu ile üst düzey güvenlik
- Toprak kaçağı koruması (RDC-DD) ile ekstra koruma
- LED durum göstergesi (kırmızı, yeşil, mavi renklerle)
- Sezgisel arayüz ve kullanıcı dostu kontrol paneli
- IP55 ve IK10 koruma sertifikaları ile dış ortamlara dayanıklı
Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW kullanıcı yorumları 💭
👨 Kurulumu kolay, tak çalıştır bir cihaz. 3 fazla şarj olan bir araç şarj edecekseniz 11kW’a kadar, tek fazla şarj olan bir araç şarj ececekseniz yaklaşık 3,7kW’a kadar güç sağlayabiliyor. Taktırmadan önce evinizin elektrik sözleşme gücünü mutlaka öğrenin ve bu tür cihazları taktığınızda sözleşme gücünün altında kaldığınızdan emin olun. Schneider Electric wallbox tabir edilen bu cihazlarda en iyi markalardan biri. Cihazda herhangi bir karmaşık ayar ve akıllılık yok. Bağlantılarını yapıp, yandaki kırmızı düşmeyi çevirince devreye giriyor, başka da bir şey yapmak gerekmiyor.
👩 Harika. Çok verimli çalışıyor. İster monofaz ister trifaz bağlayabilirsiniz. Gayet basit kurulumu var. Shunt release(mx) şönt açma bobini takmadan da çalışıyor.
9️⃣ Hera Chargepack
- 22 kW (32A) maksimum şarj gücü, 1 fazda 7,4 kW opsiyonu
- Dahili 5 metre Tip 2 kablo
- RFID kart sistemi
- Tak&Çalıştır modu
- IP55 ve IK10 sertifikalı dayanıklı polikarbon gövde
- -40°C ile +50°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- LED şarj durumu göstergesi
- Otomatik faz algılama sistemi sayesinde 1 veya 3 faz desteği
- Dahili aşırı akım, topraklama ve kaçak akım koruma sistemleri (AC 30mA, DC 6mA)
- 81 ilde teknik servis ve bire bir ürün değişim garantisi
Hera Chargepack kullanıcı yorumları 💭
👨 Üründen memnun kaldık. Oturduğumuz apartman için ürünü 11 kW olarak ayarlattık elektrikçime. 22 kW destekliyor normalde. Bizim projemize ve apartman altyapımıza göre 11 kW uygundu. bu arada kablolu modelini tercih etmenizi öneririm.
👩 İyi ki aldım diyorum şarj istasyonundan kurtuldum alacak olanlar düşünmeden alsınlar kesinlikle. Oldukça kolay bir kullanıma sahip, daha pahalısını almak için hiçbir sebep yok, aracın ihtiyacı kadar kW değerinde şarj ediyor, sessiz, ergonomik ve şık.
🔟 Tunçmatik Pico Charger
- 22 kW üç fazlı AC şarj desteği (32A, 380V)
- 5 metre uzunluğunda sabit kablo
- Tip 2 bağlantı ile tüm elektrikli araçlarla uyumlu
- Bluetooth ve Wi-Fi ile mobil cihazlar üzerinden uzaktan erişim
- Android ve iOS ile uyumlu
- Aşırı akım, aşırı/düşük gerilim, toprak arızası, yüksek sıcaklık ve darbe korumaları
- Entegre Tip III aşırı gerilim koruma modülü
- Çok renkli LED durum göstergesi
- Duvara monte ya da ayaklı stand kurulum seçeneği
- Aynı adan 1 araç desteği
Tunçmatik Pico Charger kullanıcı yorumları 💭
👨 Tunçmatik zaten kendini Türkiye’de kanıtlamış bir marka. Yıllardır markanın ürünlerini kullandım sorun yaşamadım. Araştırmalar sonucunda şarj istasyonu tercihim de kendileri oldu.
👩 Kurulumu kolay, çalıştırması da kolay. Uygulaması olması önemli bir avantaj. Kurulum kolay olsa da elbette kendiniz yapman, bir elektrikçi kullanın. Hızlıca yapıyorlar zaten.
11. Qokliyui EV şarj cihazı 22KW
- 22 kW maksimum şarj gücü (AC380V, 32A, 3 faz)
- Tip-2 bağlantı ile Avrupa standardı tüm araçlarla uyumlu
- 8A / 16A / 24A / 32A arası ayarlanabilir akım çıkışı
- IP66 su geçirmezlik ve -30°C ile 55°C arası çalışma sıcaklığı aralığı
- Zamanlama gecikme fonksiyonu
- Yüksek ısıya karşı otomatik durdurma özelliği (85°C üzeri)
- NFC kart ile güvenli şarj başlatma
- Bekleme modunda 2W güç tüketimi
- 5 metre güç kablosu
- Kaçak akım, aşırı gerilim, kısa devre, yıldırım, sıcaklık ve topraklama korumaları
Qokliyui EV şarj cihazı 22KW kullanıcı yorumları 💭
👨 Atto3 aracım için kullanıyorum. Sıkıntısız kullanıyorum şimdilik, fiyat olarak araştırdığımda en hesaplı bulduğum cihazdı yorumlara güvenerek almıştım bende tavsiye ederim.
👩 Sigorta kutusunda 40Amp Kaçak akım rölesi ve 32 Amper Otomatik sigortaya bağladım. 16 Amper ile 10 kwh enerji alabildim. 16/24/32 A ayarlanabilir olması çok iyi. İlk denemede 10 kwh enerji yükledim. TOGG marka araçta kullandım. Fiyat performans süper. Tavsiye ederim.
2025’in en iyi ev tipi şarj istasyonu tavsiye listesinde, performansı, güvenliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan elektrikli araç şarj istasyonu modellerine yer verdik. Eğer siz de ev tipi şarj istasyonu arayışındaysanız veya eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulum maliyeti hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız bağlantıdaki rehberimiz tam size göre. Bu içerik sayesinde hem ev tipi araç şarj istasyonu seçeneklerini karşılaştırabilir hem de eve şarj istasyonu kurmak için en uygun ürünü belirleyebilirsiniz.
Ev tipi şarj istasyonu alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Elektrik altyapınıza uygun güç çıkışı (monofaze / trifaze)
- Aracınızla uyumlu şarj soketi tipi (genellikle Tip 2)
- Şarj gücü (7.4 kW / 11 kW / 22 kW)
- Kablo uzunluğu (özellikle garaj ve otopark mesafesi için)
- IP ve IK koruma sınıfları (dış mekan kullanımı için IP54 / IK10 önerilir)
- Mobil uygulama ve uzaktan kontrol desteği
- RFID kart / güvenlik özelliği
- Garanti süresi ve satış sonrası servis ağı
- Yerli üretim / ithal tercihine göre yedek parça erişimi
- Dinamik güç dengeleme gibi akıllı özellikler
- Duvara monte veya ayaklı tasarım seçeneği
Ev tipi şarj istasyonu kaç kW olmalı ❔
Genellikle 7.4 kW ile 22 kW arası cihazlar tercih edilir. Hızlı şarj için 11 kW ve 22 kW modeller daha uygundur. Ancak aracınızın ve evinizin altyapısının bu gücü desteklemesi gerekir.
Evime elektrikli araç şarj istasyonu kurabilir miyim 💭
Evet, çoğu bireysel kullanıcı evine şarj istasyonu kurabiliyor. Ancak bina altyapısının uygunluğu ve elektrik tesisatının şarj gücünü karşılaması gerekir.
Ev tipi araç şarj istasyonu ne kadar sürede şarj eder 🔌
Bu süre istasyonun gücüne ve aracın batarya kapasitesine göre değişir. 7.4 kW-22 kW’lık bir istasyon ortalama bir aracı 6-12 saatte tamamen şarj edebilir.
Eve şarj istasyonu kurmak yasal mı 🧑🔧
Evet, yasal. Ancak bazı apartmanlarda yönetim izni gerekebilir. Ayrıca yerel yönetimlerden de izinlerin alınması gerek. Bazı belediyeler özel izin protokolleri uygulayabilir. Sertifikalı ve deneyimli bir elektrik tesisatçısı ile çalışmak da önemli.
En İyi Ev Tipi Şarj İstasyonları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 28105
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