Aracınızı şarj etmek için en iyi ev tipi şarj istasyonları

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Elektrikli araç kullanımının hızla arttığı günümüzde, evler için şarj istasyonu çözümleri de aynı oranda önem kazandı. Artık birçok sürücü, uzun şarj kuyruklarından ve yüksek maliyetli halka açık istasyonlardan uzak durmak için en iyi ev tipi şarj istasyonu seçeneklerine yöneliyor. Peki hangi ev tipi şarj istasyonu alınmalı? Bu rehberde, 2025 yılı itibarıyla satın alabileceğiniz en iyi ev şarj istasyonu modellerine yer veriyor, ihtiyaçlarınıza uygun ürünü nasıl seçeceğinizi detaylı şekilde anlatıyoruz.

Ev tipi şarj istasyonu yorumları dikkate alındığında; en iyi ev tipi şarj istasyonu markaları sıralamasında Tesla, Vestel ve ZES öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek ev tipi şarj istasyonu önerileri olarak ise Tesla Wall Connector Gen 3, Vestel EVC04 22kW ve ZES EVC04 AC 22kW modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Tesla Wall Connector Gen 3 Tam Boyutta Gör Tesla Wall Connector Gen 3, sadece Tesla sahipleri için değil, Tip 2 girişe sahip tüm elektrikli araç kullanıcıları tarafından en iyi ev tipi şarj cihazı konumunda. Hem iç hem dış mekan kurulumuna uygun olan cihaz, güçlü şarj kapasitesi ve akıllı yönetim özellikleriyle öne çıkıyor. Tesla’nın resmi ürünü olan bu model, birden fazla üniteyle güç paylaşımı yaparak aynı anda birden fazla aracı şarj edebiliyor. 7,3 metrelik uzun kablosu ve 22 kW’a kadar ulaşabilen gücüyle özellikle site, apartman ve iş yeri gibi çoklu kullanıcı alanları için uygun. Ayrıca Tesla uygulaması üzerinden uzaktan yönetim ve Wi-Fi bağlantısıyla otomatik güncellemeler de alınabiliyor. Tip 2 soket ile tüm elektrikli araçlarla uyumludur

Tesla uygulaması üzerinden şarj takibi, planlama ve yönetim imkânı

Wi-Fi bağlantısı ile kablosuz yazılım güncellemeleri

Saatte 71 km’ye kadar menzil (Tesla araçlarla)

22 kW’a kadar şarj gücü (trifaze); tek fazla da uyumlu

7,3 metrelik kablo ile kullanım kolaylığı

Dinamik güç paylaşımı sayesinde birden fazla araç aynı anda şarj edilebilir Tesla Wall Connector Gen 3 kullanıcı yorumları 💭 👨 Kurulumu kendim yaptım. Mini Countryman aracımda kullanıyorum. Hiçbir problem yaşamdım. App ile amper ayarı yapılabiliyor. 👩 KGM (SSangyong) Torres EVX aracım için aldım. Ürün stabil çalışıyor. Her şey gayet güzel.

2️⃣ Vestel EVC04 22kW Tam Boyutta Gör Vestel EVC04, yüzde 100 yerli üretim oluşu, farklı güç seçenekleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkıyor. En iyi ev tipi şarj istasyonu arayanlara hitap eden ürün 22 kW’a kadar şarj gücü sunuyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de küçük işletmeler için olan Vestel EVC04, duvar montajına veya stantlı kullanıma uygun. Ayrıca, dahili RFID okuyucu özelliği ile şarj işlemleri güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Elektrikli araç şarj istasyonu fiyatları dikkate alındığında Vestel EVC04 22kW, en çok tercih edilen ev tipi şarj istasyonları arasında yer alıyor. %100 yerli üretim Vestel markası

Tek soket, çoklu şarj yok

22 kW şarj gücü (400V AC, 3x32A trifaze sistem)

Dahili RFID okuyucu ile kullanıcı kimlik doğrulama desteği

7.4 kW, 11 kW ve 22 kW olmak üzere üç farklı güç seçeneği

Duvar montajı veya stantlı kullanım için ergonomik tasarım

Bireysel kullanıcılar ve iş yerleri için uygundur Vestel EVC04 22kW kullanıcı yorumları 💭 👨 22kw olan ürünü satın aldım. Elektrik altyapım monofaz. Ürün monofaz ile 7kw olarak çalışıyor. Montajını servis ücretsiz bir şekilde yapıyor. Sayacım trifaz değil acaba alsam mı diye düşünenlere yardımcı olur yorumum umarım. Sorunsuz çalışıyor şimdilik. Satın almadan önce Vestel ücretsiz keşif hizmeti de veriyor, ondan da faydalanmanızı tavsiye ederim. Altyapı için gerekli şeyleri size o keşifte yazılı bir şekilde veriyorlar. Memnunum hizmetten. 👩 Satın aldıktan sonra ücretsiz keşif ile gerekli geribildirimleri aldık. Elektrikçim ile altyapı kurulumunu yaptık ardından Vestel ücretsiz bir şekilde montajını yaptı çok güzel oldu. Sorunsuz çalışıyor, memnunum.

3️⃣ ZES EVC04 AC 22kW Tam Boyutta Gör Benzer şekilde bireysel ve işletmeler için hızlı, güvenli ve taşınabilir bir şarj çözümü sunan ZES EVC04 AC 22 kW, satın alınabilecek en iyi elektrikli araç şarj istasyonu modelleri arasında bulunuyor. Ayarlanabilir güç seviyesi, akıllı uygulama kontrolü ve RFID destekli güvenlik gibi gelişmiş özelliklerle donatılan bu model, IP54 sertifikalı dış mekâna uygun yapısıyla dikkat çekiyor. Avrupa standartlarındaki tüm araçlarla uyumlu olan bu yerli üretim cihaz, hem duvara hem de ayaklı olarak monte edilebiliyor. ZES ayrıca 2 yıl garanti ve 7/24 servis desteği veriyor. 3.7 / 7.4 / 11 / 22 kW arasında ayarlanabilir güç seviyesi

Tip-2 soket ile Avrupa standartlarında tüm araçlara uyum

IP54 sertifikası sayesinde dış ortamlarda suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı

Vestel Akıllı Yaşam Uygulaması ile uzaktan şarj takibi ve planlama

RFID okuyucu ile güvenli kullanıcı doğrulama

4.3” LCD ekran ve MID sertifikalı sayaç ile net veri takibi (yeni kasalarda)

Ethernet, GSM ve Wi-Fi bağlantı opsiyonları

OCPP 1.6 J protokol desteğiyle yazılım uyumluluğu

Duvar montajı veya ayaklı kullanım imkânı ZES EVC04 AC 22kW kullanıcı yorumları 💭 👨 Piyasada geçerli bir ürün, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Uzunca bir süredir kullanıyorum, herhangi bir sorun yaşamadım. 👩 Alınabilecek en iyi modellerden birisi. ZES zaten bu alanda yer alan ve istasyonlar kuran bir firma. Dolayısıyla güvenli bir tercih. Şimdilik sorun yaşamadım, kaliteli bir ürün.

4️⃣ Arçelik AR AX 32 RFID 22 kW Tam Boyutta Gör Arçelik’in güvenilirliğiyle sunulan AR AX 32 RFID, 22 kW gücüyle ev ve bireysel kullanıma yönelik en iyi şarj ünitelerinden birisi. IP56 koruma sınıfına sahip olan cihaz, toz ve su sıçramalarına karşı koruma sağlayarak dış mekan kullanımı için de uygunlu sunuyor. Tip 2 bağlantı arayüzü sayesinde Avrupa standartlarındaki tüm elektrikli araçlarla uyumlu. Dahili RFID kart desteği ile güvenliği ön planda tutan bu model, 5 metre entegre kablosu sayesinde konforlu ve pratik bir şarj deneyimi vadediyor. Arçelik’in yaygın servis ağıyla desteklenen ürün, ücretsiz keşif ve montaj avantajıyla da öne çıkıyor. 22 kW güç çıkışı

Tip 2 bağlantı arayüzü

32 A akım desteğ

IP56 ile toz ve suya karşı dayanıklılık

RFID kart sistemi

Dahili 5 metre kablo, harici kablo taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır

Ücretsiz keşif ve montaj desteği (Türkiye geneli)

Tek soketli yapı

AC şarj soketi, standart ev tipi altyapılara uyumlu Arçelik AR AX 32 RFID 22 kW kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün istenileni yapıyor. kurulumu kolay. sipariş elime geldikten sonra Arçelik servisi kurulumu ücretsiz yapıp garantiyi başlattı. Gayet memnunum. Tavsiye ederim. 👩 Cihazın kullanım ve verimlilik kalitesi yanı sıra dış yüzey ve donanım kalitesi çok tatmin edici. 11 kw sağlayacak şekilde kurulumu yaptırdım şu an bir sorun bulunmuyor.

5️⃣ Heidelberg Amperfied Wallbox Tam Boyutta Gör Heidelberg Amperfied Wallbox, gelişmiş enerji yönetimi özellikleri, akıllı uygulama kontrolü ve güneş enerjisiyle entegre çalışma yeteneğiyle öne çıkan Alman üretimi ev şarj istasyonu. Tip 2 soketli tüm elektrikli araçlarla uyumlu olan cihaz, hem ev hem iş yerleri için uygun. Entegre Wi-Fi, RFID ile kimlik doğrulama ve mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol özellikleri sayesinde kolaylık sunuyor. Ayrıca yük yönetimi, şebeke operatörüyle uyum, HEMS entegrasyonu ve PV destekli şarj gibi fonksiyonlar da bulunuyor. Tip 2 soketli tüm elektrikli araçlarla uyumludur

myAmperfied mobil uygulaması ile şarj takibi, kontrol ve analiz

Web arayüzü üzerinden ek yapılandırma ve teşhis imkânı

RFID kartları ile güvenli kimlik doğrulama

WLAN ve LAN bağlantısı ile güçlü, harici anten gerektirmeyen bağlantı

Şarj gücü ayarlanabilir: 1.4 / 3.7 / 7.2 / 11 kW

7,5 metrelik kablo ve araç kablosu park yeri

PV şarj desteği

IP54 koruma sınıfı Heidelberg Amperfied Wallbox kullanıcı yorumları 💭 👨 Gerçekten de fiyat/performans ürünü. Ürünün yüksek kalitesi ve kullanım kolaylığı hemen dikkat çekiyor. Özellikle 7,5 metrelik kablo uzunluğu ve mobil uygulama üzerinden uzaktan şarj kontrolü hayatı kolaylaştırıyor. 👩 RFID kart veya mobil uygulama ile kolayca kontrol edilebilir olması büyük avantaj. Genel olarak performansıyla kesinlikle tavsiye edilesi bir ürün.

6️⃣ Schneider Electric EVlink Wallbox 22 kW Tam Boyutta Gör Schneider Electric EVlink Wallbox 22 kW, dış ortamlara dayanıklı yapısı, hızlı şarj kapasitesi ve kolay kurulum avantajıyla öne çıkan bir ev tipi araç şarj istasyonu. Duvara monte edilebilen bu model, ortalama 45 dakikada yeterli şarj imkanı sunarken tek bir şarj noktasıyla bireysel kullanımlar için ideal bir çözüm sağlıyor. 22 kW'a kadar ulaşan gücü, fiziksel anahtarla kontrol sistemi ve sağlam yapısıyla hem güvenli hem de uzun ömürlü bir şarj deneyimi sunuyor. IP54 ve IK10 koruma sertifikaları sayesinde zorlu hava koşullarına karşı da yüksek dayanıklılık sergiliyor. 22 kW (32A, 3P+N) şarj gücü ile hızlı dolum

Tip 2 girişli 4 metrelik kablo ile sabit bağlantı

Duvara monte edilebilir kompakt ve sağlam tasarım

IP54 ve IK10 sertifikalı dış ortam koruması

TT ve TN topraklama sistemleri ile uyumlu

Fiziksel anahtar ile erişim kontrolü

LED gösterge Schneider Electric EVlink Wallbox 22 kW kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürün kullanımı anahtarla sağlanan pratik şarj aleti. Kablo ve içindeki malzeme kalitesi fazlasıyla iyi. Uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. 👩 Kurulumu kolay, kapalı ortamlar için fiyat performans olarak çok iyi bir ürün. Zaten Schneider kalitesine diyecek bir şey yok.

7️⃣ Wallbox Pulsar Max Tam Boyutta Gör Ev tipi elektrikli araç şarj istasyonu isteyenler için bir diğer ev tipi şarj istasyonu önerisi ise Wallbox Pulsar Max. Kompakt boyutuna rağmen yüksek performans sunan, 22 kW güce kadar çıkabilen cihaz, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı, durum LED’leri, güç dengeleme teknolojisi ve mobil uygulama desteği ile şarj deneyimini kullanıcı dostu hale getiriyor. Tip 2 bağlantısı sayesinde Avrupa’daki tüm elektrikli araçlarla uyumlu olan Pulsar Max, 5 yıl garanti süresiyle de uzun vadeli bir yatırım olarak öne çıkıyor. 22 kW’a kadar şarj gücü, Mod 3 (IEC 61851-1) uyumlu

Tip 2 soket ve 5 metrelik kablo

Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı ile MyWallbox uygulamasından kontrol

Halo RGB LED durum ışığı ile şarj sürecini anlık takip

Wallbox App üzerinden kullanıcı kimliği yönetimi ve veri takibi

Akıllı Güç Dengeleme Wallbox Pulsar Max kullanıcı yorumları 💭 👨 Şu anda evimde 20A ayarlı 3 fazlı bir sistem kullanıyorum ve bu sayede 11 kW gibi yüksek bir şarj hızına ulaşıyorum. 81 kWh bataryaya sahip bir BMW i4 M50 aracımı %20'den %80'e yaklaşık 5 saatte şarj edebiliyorum. 👩 Cihazın kurulumu ve ayarları çok kolay. Beş yıl garanti veriliyor olması önemli. Memnunum tavsiye ederim.

8️⃣ Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW Tam Boyutta Gör Eve şarj istasyonu kurmak isteyenlerin tercihleri genelde sağlamlık ve uzun ömürlü kullanımdan yana oluyor. Schneider Electric’in güvenilir bir firma olması da tercihleri bu yöne kaydırıyor. Üste seviyedeki modelden farklı olarak Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW, biraz daha yavaş şarj imkanı sunuyor. 11 kW şarj kapasitesi, sezgisel LED arayüzü, dayanıklı gövdesi ve gelişmiş güvenlik önlemleri ile öne çıkan cihaz, Tip 2 girişe sahip tüm elektrikli araçlarla uyumlu. 11 kW şarj gücü (3P+N, 16A, 400V AC, 50 Hz)

Tip 2 girişli, 5 metrelik entegre şarj kablosu

Duvara monte edilebilir kompakt tasarım

Kırmızı acil durdurma butonu ile üst düzey güvenlik

Toprak kaçağı koruması (RDC-DD) ile ekstra koruma

LED durum göstergesi (kırmızı, yeşil, mavi renklerle)

Sezgisel arayüz ve kullanıcı dostu kontrol paneli

IP55 ve IK10 koruma sertifikaları ile dış ortamlara dayanıklı Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW kullanıcı yorumları 💭 👨 Kurulumu kolay, tak çalıştır bir cihaz. 3 fazla şarj olan bir araç şarj edecekseniz 11kW’a kadar, tek fazla şarj olan bir araç şarj ececekseniz yaklaşık 3,7kW’a kadar güç sağlayabiliyor. Taktırmadan önce evinizin elektrik sözleşme gücünü mutlaka öğrenin ve bu tür cihazları taktığınızda sözleşme gücünün altında kaldığınızdan emin olun. Schneider Electric wallbox tabir edilen bu cihazlarda en iyi markalardan biri. Cihazda herhangi bir karmaşık ayar ve akıllılık yok. Bağlantılarını yapıp, yandaki kırmızı düşmeyi çevirince devreye giriyor, başka da bir şey yapmak gerekmiyor. 👩 Harika. Çok verimli çalışıyor. İster monofaz ister trifaz bağlayabilirsiniz. Gayet basit kurulumu var. Shunt release(mx) şönt açma bobini takmadan da çalışıyor.

9️⃣ Hera Chargepack Tam Boyutta Gör Hera Chargepack BC31C 22kW, tüm elektrikli araçlarla uyumlu, kolay kurulumlu ve kullanımı pratik bir şarj ünitesi konumunda. 5 metrelik dahili Tip 2 kablosu ve RFID kart ile güvenlik özellikleri sayesinde hem bireysel hem de ortak alan kullanımları için ideal olan ev tipi şarj istasyonu, IP55 ve IK10 sertifikalarıyla zorlu hava koşullarına dayanıklı. Otomatik faz algılama sistemi ve ayarlanabilir güç çıkışı da bulunuyor. 22 kW (32A) maksimum şarj gücü, 1 fazda 7,4 kW opsiyonu

Dahili 5 metre Tip 2 kablo

RFID kart sistemi

Tak&Çalıştır modu

IP55 ve IK10 sertifikalı dayanıklı polikarbon gövde

-40°C ile +50°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı

LED şarj durumu göstergesi

Otomatik faz algılama sistemi sayesinde 1 veya 3 faz desteği

Dahili aşırı akım, topraklama ve kaçak akım koruma sistemleri (AC 30mA, DC 6mA)

81 ilde teknik servis ve bire bir ürün değişim garantisi Hera Chargepack kullanıcı yorumları 💭 👨 Üründen memnun kaldık. Oturduğumuz apartman için ürünü 11 kW olarak ayarlattık elektrikçime. 22 kW destekliyor normalde. Bizim projemize ve apartman altyapımıza göre 11 kW uygundu. bu arada kablolu modelini tercih etmenizi öneririm. 👩 İyi ki aldım diyorum şarj istasyonundan kurtuldum alacak olanlar düşünmeden alsınlar kesinlikle. Oldukça kolay bir kullanıma sahip, daha pahalısını almak için hiçbir sebep yok, aracın ihtiyacı kadar kW değerinde şarj ediyor, sessiz, ergonomik ve şık.

🔟 Tunçmatik Pico Charger Tam Boyutta Gör Eve elektrikli araç şarj istasyonu almak isteyenlerin tercih ettiği Tunçmatik Pico Charger 22 kW, hem performans hem de tasarım açısından öne çıkıyor. En iyi wallbox modellerinden olan, kompakt ve modern tasarımıyla dikkat çeken cihaz, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı, renkli durum göstergesi, gelişmiş güvenlik sistemleri ve 5 metrelik Tip 2 kablosuyla kullanıcı dostu bir deneyimi vadediyor. 3 faz bağlantıya sahip bu modeli ev, garaj veya iş yerinde duvara monte ya da ayaklı stand ile kullanmak mümkün. 22 kW üç fazlı AC şarj desteği (32A, 380V)

5 metre uzunluğunda sabit kablo

Tip 2 bağlantı ile tüm elektrikli araçlarla uyumlu

Bluetooth ve Wi-Fi ile mobil cihazlar üzerinden uzaktan erişim

Android ve iOS ile uyumlu

Aşırı akım, aşırı/düşük gerilim, toprak arızası, yüksek sıcaklık ve darbe korumaları

Entegre Tip III aşırı gerilim koruma modülü

Çok renkli LED durum göstergesi

Duvara monte ya da ayaklı stand kurulum seçeneği

Aynı adan 1 araç desteği Tunçmatik Pico Charger kullanıcı yorumları 💭 👨 Tunçmatik zaten kendini Türkiye’de kanıtlamış bir marka. Yıllardır markanın ürünlerini kullandım sorun yaşamadım. Araştırmalar sonucunda şarj istasyonu tercihim de kendileri oldu. 👩 Kurulumu kolay, çalıştırması da kolay. Uygulaması olması önemli bir avantaj. Kurulum kolay olsa da elbette kendiniz yapman, bir elektrikçi kullanın. Hızlıca yapıyorlar zaten.

11. Qokliyui EV şarj cihazı 22KW Tam Boyutta Gör Qokliyui EV Şarj Cihazı, hem evde hem de seyahatlerde kullanıma uygun kompakt yapısıyla dikkat çeken bir taşınabilir şarj çözüm. 22 kW güç desteği, IP66 sertifikalı sağlam gövdesi ve ayarlanabilir akım seçenekleri sayesinde farklı araçlara ve altyapılara uyum sağlayabiliyor. 5 metrelik kablo, zamanlayıcı fonksiyonu ve NFC kartlı güvenli kullanım desteğiyle ön plana çıkıyor. 22 kW maksimum şarj gücü (AC380V, 32A, 3 faz)

Tip-2 bağlantı ile Avrupa standardı tüm araçlarla uyumlu

8A / 16A / 24A / 32A arası ayarlanabilir akım çıkışı

IP66 su geçirmezlik ve -30°C ile 55°C arası çalışma sıcaklığı aralığı

Zamanlama gecikme fonksiyonu

Yüksek ısıya karşı otomatik durdurma özelliği (85°C üzeri)

NFC kart ile güvenli şarj başlatma

Bekleme modunda 2W güç tüketimi

5 metre güç kablosu

Kaçak akım, aşırı gerilim, kısa devre, yıldırım, sıcaklık ve topraklama korumaları Qokliyui EV şarj cihazı 22KW kullanıcı yorumları 💭 👨 Atto3 aracım için kullanıyorum. Sıkıntısız kullanıyorum şimdilik, fiyat olarak araştırdığımda en hesaplı bulduğum cihazdı yorumlara güvenerek almıştım bende tavsiye ederim. 👩 Sigorta kutusunda 40Amp Kaçak akım rölesi ve 32 Amper Otomatik sigortaya bağladım. 16 Amper ile 10 kwh enerji alabildim. 16/24/32 A ayarlanabilir olması çok iyi. İlk denemede 10 kwh enerji yükledim. TOGG marka araçta kullandım. Fiyat performans süper. Tavsiye ederim.

Elektrikli araba fiyatları 1 yıl önce eklendi

2025’in en iyi ev tipi şarj istasyonu tavsiye listesinde, performansı, güvenliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan elektrikli araç şarj istasyonu modellerine yer verdik. Eğer siz de ev tipi şarj istasyonu arayışındaysanız veya eve elektrikli araç şarj istasyonu kurulum maliyeti hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız bağlantıdaki rehberimiz tam size göre. Bu içerik sayesinde hem ev tipi araç şarj istasyonu seçeneklerini karşılaştırabilir hem de eve şarj istasyonu kurmak için en uygun ürünü belirleyebilirsiniz.

Ev tipi şarj istasyonu alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔 Tam Boyutta Gör Elektrik altyapınıza uygun güç çıkışı (monofaze / trifaze)

Aracınızla uyumlu şarj soketi tipi (genellikle Tip 2)

Şarj gücü (7.4 kW / 11 kW / 22 kW)

Kablo uzunluğu (özellikle garaj ve otopark mesafesi için)

IP ve IK koruma sınıfları (dış mekan kullanımı için IP54 / IK10 önerilir)

Mobil uygulama ve uzaktan kontrol desteği

RFID kart / güvenlik özelliği

Garanti süresi ve satış sonrası servis ağı

Yerli üretim / ithal tercihine göre yedek parça erişimi

Dinamik güç dengeleme gibi akıllı özellikler

Duvara monte veya ayaklı tasarım seçeneği

Ev tipi şarj istasyonu kaç kW olmalı ❔ Genellikle 7.4 kW ile 22 kW arası cihazlar tercih edilir. Hızlı şarj için 11 kW ve 22 kW modeller daha uygundur. Ancak aracınızın ve evinizin altyapısının bu gücü desteklemesi gerekir.

Evime elektrikli araç şarj istasyonu kurabilir miyim 💭 Evet, çoğu bireysel kullanıcı evine şarj istasyonu kurabiliyor. Ancak bina altyapısının uygunluğu ve elektrik tesisatının şarj gücünü karşılaması gerekir.

Ev tipi araç şarj istasyonu ne kadar sürede şarj eder 🔌 Bu süre istasyonun gücüne ve aracın batarya kapasitesine göre değişir. 7.4 kW-22 kW’lık bir istasyon ortalama bir aracı 6-12 saatte tamamen şarj edebilir.

Eve şarj istasyonu kurmak yasal mı 🧑‍🔧 Evet, yasal. Ancak bazı apartmanlarda yönetim izni gerekebilir. Ayrıca yerel yönetimlerden de izinlerin alınması gerek. Bazı belediyeler özel izin protokolleri uygulayabilir. Sertifikalı ve deneyimli bir elektrik tesisatçısı ile çalışmak da önemli.

En İyi Ev Tipi Şarj İstasyonları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 28105

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En iyi ev tipi şarj istasyonu tavsiyeleri (2025)

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