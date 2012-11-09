Mobilite: Apple vs. Samsung, HTC One X+, Sony Yuga, ARM Cortex-A50,Surface, iPad 4 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Apple'ın Samsung'dan özür dilemesi. HTC'nin en hızlı Android telefonu One X+, Microsoft Surface, iPad 4 ve iPad Mini'den haberler, Sony'nin Full HD telefonu Yuga, Optimus L9, Nexus 4'ün fiyatlandırmas ve daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümünde.
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Emeğinize sağlık
Tebrikler.
Samsung ve Apple 8 megapiksel de takılıp kalmışken , Sony 16 megapiksel , 2 gb ram , 1080p ekran telefon çıkartıyor helal olsun.
Bu modeli beklemiyorum fakat gündemi takip eden birisi olarak bende aynı konuyu merak ediyorum, video'da konusu geçerken özellikle üretim teknolojisi konusunda çok detaya inilmemesi kafa karışıklığı yarattı. Acaba eskisi gibi 40nm mi olacak? Yoksa revizyon geçirip 32nm mi olacak? 1.7ghz overclock yapılmış pil ömrüne olumsuz etki edilecek denince 40nm kalacakmış gibi bir hissiyat uyanıyor tüketicilerin kafasında.
Apple in yazilimi IOS ile alakali, bu yazilimin sekli ve icerigi yüksek performans gerektirmeyen yongalarla akici bir sekilde calisabiliyor.