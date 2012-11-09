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Mobilite: Apple vs. Samsung, HTC One X+, Sony Yuga, ARM Cortex-A50,Surface, iPad 4 ve dahası...

6 yıl
7,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Apple'ın Samsung'dan özür dilemesi. HTC'nin en hızlı Android telefonu One X+, Microsoft Surface, iPad 4 ve iPad Mini'den haberler, Sony'nin Full HD telefonu Yuga, Optimus L9, Nexus 4'ün fiyatlandırmas ve daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümünde.
 

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DH Misafiri 6 yıl
Yabancı sitelerdeki podcast lerden çok daha faydalı ve direkt açıklayıcı.
Emeğinize sağlık
Tebrikler.
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turyunus 6 yıl
Acaba one x+,nexus 4 incelemesi ne zaman olacak ve one x+,one x,galaxy s3,iphone5 toplu karşılaştırması olacak mı?
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burak_5866 6 yıl
note 2 incelemesi ne zaman gelecek? sony yuga iyi telefona benziyor oda düşünülebilir eğer yakın zamanda piyasaya çıkarsa.
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Hayret Sony ürünlerine yer vermişler


Samsung ve Apple 8 megapiksel de takılıp kalmışken , Sony 16 megapiksel , 2 gb ram , 1080p ekran telefon çıkartıyor helal olsun.
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RANJ 6 yıl
Ağzınıza sağlık geniş kapsamlı ve bol içerikli bir bölüm olmuş.Herzamanki gibi keyifle izledim. Özellikle Erdi Özüağ'ın bulunduğu programlar, gerek Mobilite olsun gerekse başka bir inceleme programı olsun, kendini keyifle izlettiriyor.Ender Yıldızıda unutmamak lazım. Soy adaşımı :)
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necros76 6 yıl
On numara olmus lumia 920 incelemesi ne zaman geliyor. Mesut bet facebooktan paylasiyo ama...kolay gelsi
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DH Misafiri 6 yıl
Htc one x+ 32 nm değilmi tegra 3 40 da plus yaptınız 32 nm olacak diye biliyordum çok hevesli idim hiç heves kalmadı içim bir yanlışlık yok değilmi
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damn2u 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Htc one x+ 32 nm değilmi tegra 3 40 da plus yaptınız 32 nm olacak diye biliyordum çok hevesli idim hiç heves kalmadı içim bir yanlışlık yok değilmi

Bu modeli beklemiyorum fakat gündemi takip eden birisi olarak bende aynı konuyu merak ediyorum, video'da konusu geçerken özellikle üretim teknolojisi konusunda çok detaya inilmemesi kafa karışıklığı yarattı. Acaba eskisi gibi 40nm mi olacak? Yoksa revizyon geçirip 32nm mi olacak? 1.7ghz overclock yapılmış pil ömrüne olumsuz etki edilecek denince 40nm kalacakmış gibi bir hissiyat uyanıyor tüketicilerin kafasında.
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tercüman28 6 yıl
fara25
benim anlamadığım nokta şu apple ürünleri diğer işlemcilere göre daha düşük değerlere sahipken onlardan daha hızlı nasıl oluyo mimariyle alakalı bişey mi mimariyle alakalı ise millet niye ona göre yapmıyo haa patentler var demi !?

Apple in yazilimi IOS ile alakali, bu yazilimin sekli ve icerigi yüksek performans gerektirmeyen yongalarla akici bir sekilde calisabiliyor.
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madmaxzek 6 yıl
über süper ne demek ya :)
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dellino 6 yıl
LG- Israrla "Ayağıma sıkar giderim" diyor.
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La Belle Indifference 6 yıl
Emeğinize sağlık keyifle izledim. Markalara tarafsız yaklaşmaya çalıştıgınız için de teşekkürler.
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war3z 6 yıl
Elinize sağlık
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