Mobilite: Apple vs. Samsung, HTC One X+, Sony Yuga, ARM Cortex-A50,Surface, iPad 4 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Apple'ın Samsung'dan özür dilemesi. HTC'nin en hızlı Android telefonu One X+, Microsoft Surface, iPad 4 ve iPad Mini'den haberler, Sony'nin Full HD telefonu Yuga, Optimus L9, Nexus 4'ün fiyatlandırmas ve daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümünde.

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