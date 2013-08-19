Mobilite: Beyninizi overclock edin, iPhone 5S ve 5C, Sony Honami ve daha fazlası...

Mobilite'nin bu bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, beyni bir nevi overclock etmeye yarayan yeni kafalığı, iPhone 5S ve iPhone 5C'yi, Sony Honami ve Lens Kamera konsepti ile Nvidia Tegra 4 gibi konuları değerlendiriyor, programda canlı canlı canlı fotoğraf yazdırıyorlar.

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