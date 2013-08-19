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Mobilite: Beyninizi overclock edin, iPhone 5S ve 5C, Sony Honami ve daha fazlası...

5 yıl
11,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin bu bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız,  beyni bir nevi overclock etmeye yarayan yeni kafalığı, iPhone 5S ve iPhone 5C'yi, Sony Honami ve Lens Kamera konsepti ile Nvidia Tegra 4 gibi konuları değerlendiriyor, programda canlı canlı canlı fotoğraf yazdırıyorlar.
 

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Cenab@ 5 yıl en beğenilen
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GELSİN EKSİLER
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sangokudbgt 5 yıl
Oyun oynarken önermişler peh!! Bu işinde iyice suyunu çıkardılar.

Kulaklara kulaklık..
Başımıza bundan..
Ağızımıza mikrofon..
Gözümüzde 3d gözlük..
Bütün delikleri doldurmayı amaçlıyorlarsa işimiz iş ha
Oyun oynarken önermişler peh!! Bu işinde iyice suyunu çıkardılar.Kulaklara kulaklık..Başımıza bundan..Ağızımıza mikrofon..Gözümüz...
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matmuhendisi 5 yıl
Rüyamda ikisi bir programında bende vardım :) talha abi mesut abi ender abi ben gidiyoruz bi tane yeşilliğe:)Sanki pikniğe gider gibi :) başka bi firmanın reklamını yapıyorsunuz ben diyorum abi casper diyorduk noldu :) mesut abi diyor kim desteklerse onun reklamını yaparız :) sonra çekmeye başlıcaz bende giricemmi vidyoya diyorum:) mesut abi gir ne olucak diyo arada katılırsın muhabbete diyor :) öyle değişik bi rüya beynimi yıkadın donanımhaber:)
Rüyamda ikisi bir programında bende vardım :) talha abi mesut abi ender abi ben gidiyoruz bi tane yeşilliğe:)Sanki pikniğe gider gibi :) başka bi firmanın rekla...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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DH Misafiri 5 yıl
apple store zorlu centerda yapım aşamasında adamlar magazayı bile gizli inşaa ediyorlar cevresi kapalı center in tam merkezinde bütün magazaların ortasında ilk girişte tam karşıda komple cam magaza felsefe şeffaflık ama yapım aşamasında şeffaf degiller bu arada ben her gün ordayım :P
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cyberfalcon 5 yıl
%2 - %10 gibi rakamları gerçekçi bulmuyorum. Okuduğum kitaplardan ve izlediğim belgesellerden öğrendiğim beyin hücrelerinin yarısı insan için yeterli ve beyin hücreleri kullanılmadığı bölgeden ihtiyaç duyulan başka bir bölgeye taşınabiliyor.
Beyin insanın en önemli organı, diğer organların ilk amacı beyni yaşatmaktır. Vücut kan kaybederken vücudun birçok bölgesine giden kanı kesip beyne yönlendirebiliyor, bu sayede beynin zarar görmesini önüne geçmeye çalışıyor. İlk yardımda da amaç beyne zarar gelmesini önlemektir. Beyin 5 dak. oksijen alamadığında geri dönüşü mümkün olmayan zararlar görmeye başlar.
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BLacK.EaGLe 5 yıl
Güzel program.
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sumz 5 yıl
millet bilgisayarlarına overclock çektide beyinleri kusur kaldı.
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TheOnu 5 yıl
.:asci:.
SLaYeR KiNG
grezimonk
SLaYeR KiNG beyninizi overclock edin söylemi de nedir? zaten %3ünü bile kullanamadığımız bir beyni overclock etmek de mantıklı bir yaklaşım olmazdı heralde..
insan beynini %10 kullanır palavrasına hala inanan var mı? yuh...
aydınlat bizi bilim insanı..
Lafa dalmış gibi olucam ama:1. Tam kapasitesini ölçemediklerini söylüyorlar sonra %3ünü kullanıyoruz diyorlar tamamını bilmeden nasıl yüzde biliniyor anlamıyorum.2.si biraz dinsel:eğer tamamını kullanamayacak olsaydık neden yeteri kadarından fazlası verilirdi.aklıma gelirse daha yazarım

Beynin tam kapasitesinin bilinmediği doğrudur, beyin %100 çözümlenebilmiş değil halen bilinmeyen şeyler var beyinle ilgili. Beyin hiyerarşik bir yapıdadır: Yarımküreler, loblar, loblardan daha küçük birimlerden oluşur. Bu lobların her birinin görevleri farklıdır. Bu yüzden genel anlamda %3-%5'ini kullanıyoruz diyemeyiz. Bu şuna benzer: çalışan bir bilgisayar için yüzde şu kadarını kullanıyorum diyemeyiz ancak harddiskin %20'si, işlemcinin %60'ını kullanıyorum deriz.
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pisagor76 5 yıl
DH yetkililerini kendi yayın ve haber seçme nesnel kriterlerini belirlemeye davet ediyorum. Yolun başındayken yapılırsa çok daha temelleri sağlam olur.
Şu beyin dalgalarını etkilediğini iddia eden "focus" denen cihaz haberine istinaden bunu belirtme gereği duydum. Bence hiçbir haber niteliği taşımıyor neresinden bakarsanız bakın !
Eğer aksi yönde bir iddianız var ise de DH den tez zamanda "Astroloji Gündemi" ve "Kendi evinizde Ametist taşından Bilezik yapma sanatı" gibi programlar bekliyorum !
İyi günler ve başarılar dilerim.
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brshr 5 yıl
Artık beynimize de benchmark yaparız.
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aulkem 5 yıl
Merhabalar öncelikle,
Artık 2si 1 ve mobilite programlarını dizi bölümü izler gibi takip eder hale geldim, yine çok dolu dolu bi programdı.
Bu arada fx57 kızmaz ise("Kusurumuz olduysa affola" dediği için yazıyorum):
"muhakkak" yerine, iki yerde "muallak" diyince ve anlam da tam zıt olunca iki yerde kalakaldım :) Dil sürşmesi tabi ki, insanlık hali :)
Madem sana seslendim, seninle bitiriyim Erdi abim;
Bu programda da, 2si1'de de(programlarının özellikle türkçe altyazı konularında); yerli üretime, Türkiye pazarına, Türkçe dil desteğine en hassas (bildiğim)teknoloji sitesi olduğunu içtenlikle söyleyebilirim. Gerçekten bu konuda takdir, tebrik etmekten öte imreniyorum anca teşekkür edebildiğim için.
Saygılar
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TheJudgé 5 yıl
Resimdeki kızı çokmu aradınız , pardon travestimi demeliydim

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arapcukko 5 yıl
Apple bok yemiş o tarafta güzelim Sony-Samsung-Htc dururken apple almak aptallıktır.Adamlar bir kere sizi sırf para olarak görüyorlar.NFC desteği bile yok daha telefonlarda alın siz alın 2500 lira 5000 lira alırısınız siz :) yaşasın Droid kardeşliği
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