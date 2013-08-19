Mobilite: Beyninizi overclock edin, iPhone 5S ve 5C, Sony Honami ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|apple store zorlu centerda yapım aşamasında adamlar magazayı bile gizli inşaa ediyorlar cevresi kapalı center in tam merkezinde bütün magazaların ortasında ilk girişte tam karşıda komple cam magaza felsefe şeffaflık ama yapım aşamasında şeffaf degiller bu arada ben her gün ordayım :P
|%2 - %10 gibi rakamları gerçekçi bulmuyorum. Okuduğum kitaplardan ve izlediğim belgesellerden öğrendiğim beyin hücrelerinin yarısı insan için yeterli ve beyin hücreleri kullanılmadığı bölgeden ihtiyaç duyulan başka bir bölgeye taşınabiliyor.
Beyin insanın en önemli organı, diğer organların ilk amacı beyni yaşatmaktır. Vücut kan kaybederken vücudun birçok bölgesine giden kanı kesip beyne yönlendirebiliyor, bu sayede beynin zarar görmesini önüne geçmeye çalışıyor. İlk yardımda da amaç beyne zarar gelmesini önlemektir. Beyin 5 dak. oksijen alamadığında geri dönüşü mümkün olmayan zararlar görmeye başlar.
|Güzel program.
|millet bilgisayarlarına overclock çektide beyinleri kusur kaldı.
.:asci:.SLaYeR KiNGLafa dalmış gibi olucam ama:1. Tam kapasitesini ölçemediklerini söylüyorlar sonra %3ünü kullanıyoruz diyorlar tamamını bilmeden nasıl yüzde biliniyor anlamıyorum.2.si biraz dinsel:eğer tamamını kullanamayacak olsaydık neden yeteri kadarından fazlası verilirdi.aklıma gelirse daha yazarımgrezimonkaydınlat bizi bilim insanı..SLaYeR KiNG beyninizi overclock edin söylemi de nedir? zaten %3ünü bile kullanamadığımız bir beyni overclock etmek de mantıklı bir yaklaşım olmazdı heralde..insan beynini %10 kullanır palavrasına hala inanan var mı? yuh...
Beynin tam kapasitesinin bilinmediği doğrudur, beyin %100 çözümlenebilmiş değil halen bilinmeyen şeyler var beyinle ilgili. Beyin hiyerarşik bir yapıdadır: Yarımküreler, loblar, loblardan daha küçük birimlerden oluşur. Bu lobların her birinin görevleri farklıdır. Bu yüzden genel anlamda %3-%5'ini kullanıyoruz diyemeyiz. Bu şuna benzer: çalışan bir bilgisayar için yüzde şu kadarını kullanıyorum diyemeyiz ancak harddiskin %20'si, işlemcinin %60'ını kullanıyorum deriz.
|DH yetkililerini kendi yayın ve haber seçme nesnel kriterlerini belirlemeye davet ediyorum. Yolun başındayken yapılırsa çok daha temelleri sağlam olur.
Şu beyin dalgalarını etkilediğini iddia eden "focus" denen cihaz haberine istinaden bunu belirtme gereği duydum. Bence hiçbir haber niteliği taşımıyor neresinden bakarsanız bakın !
Eğer aksi yönde bir iddianız var ise de DH den tez zamanda "Astroloji Gündemi" ve "Kendi evinizde Ametist taşından Bilezik yapma sanatı" gibi programlar bekliyorum !
İyi günler ve başarılar dilerim.
|Artık beynimize de benchmark yaparız.
|Merhabalar öncelikle,
Artık 2si 1 ve mobilite programlarını dizi bölümü izler gibi takip eder hale geldim, yine çok dolu dolu bi programdı.
Bu arada fx57 kızmaz ise("Kusurumuz olduysa affola" dediği için yazıyorum):
"muhakkak" yerine, iki yerde "muallak" diyince ve anlam da tam zıt olunca iki yerde kalakaldım :) Dil sürşmesi tabi ki, insanlık hali :)
Madem sana seslendim, seninle bitiriyim Erdi abim;
Bu programda da, 2si1'de de(programlarının özellikle türkçe altyazı konularında); yerli üretime, Türkiye pazarına, Türkçe dil desteğine en hassas (bildiğim)teknoloji sitesi olduğunu içtenlikle söyleyebilirim. Gerçekten bu konuda takdir, tebrik etmekten öte imreniyorum anca teşekkür edebildiğim için.
Saygılar
|Resimdeki kızı çokmu aradınız , pardon travestimi demeliydim
|Apple bok yemiş o tarafta güzelim Sony-Samsung-Htc dururken apple almak aptallıktır.Adamlar bir kere sizi sırf para olarak görüyorlar.NFC desteği bile yok daha telefonlarda alın siz alın 2500 lira 5000 lira alırısınız siz :) yaşasın Droid kardeşliği
GELSİN EKSİLER
Kulaklara kulaklık..
Başımıza bundan..
Ağızımıza mikrofon..
Gözümüzde 3d gözlük..
Bütün delikleri doldurmayı amaçlıyorlarsa işimiz iş ha