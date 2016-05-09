Mobilite: GM 5 Plus izlenimleri, Galaxy Note 6 haberleri ve dahası...

Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Galaxy Note 6'dan haberler, Apple'ın iddialı açıklamaları ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde!

- General Mobile GM 5 Plus. Yeni telefonun detaylı inceleme ve kutu açılış videolarını yayınlamıştık. Mobilite'de genel resme bakıyor ve sizlerden gelen yorumlarla GM 5 Plus'ı değerlendiriyoruz.

- Casper VIA E1: Şirketin yeni telefonu orta-segment için geliştirilmiş. En büyük farkı parmakizi okuyucuya sahip olması ancak fiyatına göre diğer özellikleri rekabetçi değil. Tasarımı ise hiç fena değil.

- BlackBerry ve Apple CEO'larından açıklamalar. Her ikisi de donanım seviyesinde gelecek planlarından bahsetti. BlackBerry'e göre cihaz kısmı kar etmeye başlayacak, Apple ise iPhone 7'nin heyecan verici olacağını söylüyor.

- Samsung Galaxy C5: Tamamı metal olan telefon, materyal tercihi ile öne çıkıyor. Sızan özellikler doğruysa orta sınfın başında yer alan Snapdragon 600 serisi işlemci ve 4GB RAM kapasitesi dengeli bir tercih olmamış.

- Samsung Gear Fit 2 geliyor: Yeni aktivite bilekliği hem daha şık hem de daha işlevsel.

- Garmin Vivomove: Akıllı saatlerin en yeni temsilcilerinden olan bu model, klasik saat tasarımını yüksek teknoloji ile buluşturuyor.

- Samsung Galaxy Note 6: Sadece 4200 mAh kapasiteli pil, 256GB depolama ve Snapdragon 823 işlemci ile heyecan yaratmaya yeterli. Tüm gelişmeleri yorumladık.

- ZTE ve Huawei'den yeni telefonlar: Yüksek performans sınıfında ZTE Axon 2, orta seviyede ise Huawei'in yeni güreşçisi P9 Lite. Yeni telefonların tüm detaylarıvi videomuzda.

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Mobil dünyanın nabzını tutan Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, bu hafta aşağıki konuları yorumluyor, görüşlerini sizlerle paylaşıyor.