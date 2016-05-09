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Mobilite: GM 5 Plus izlenimleri, Galaxy Note 6 haberleri ve dahası...

3 yıl
68,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Galaxy Note 6'dan haberler, Apple'ın iddialı açıklamaları ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde!
Mobil dünyanın nabzını tutan Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, bu hafta aşağıki konuları yorumluyor, görüşlerini sizlerle paylaşıyor.

- General Mobile GM 5 Plus. Yeni telefonun detaylı inceleme ve kutu açılış videolarını yayınlamıştık. Mobilite'de genel resme bakıyor ve sizlerden gelen yorumlarla GM 5 Plus'ı değerlendiriyoruz.
- Casper VIA E1: Şirketin yeni telefonu orta-segment için geliştirilmiş. En büyük farkı parmakizi okuyucuya sahip olması ancak fiyatına göre diğer özellikleri rekabetçi değil. Tasarımı ise hiç fena değil.
- BlackBerry ve Apple CEO'larından açıklamalar. Her ikisi de donanım seviyesinde gelecek planlarından bahsetti. BlackBerry'e göre cihaz kısmı kar etmeye başlayacak, Apple ise iPhone 7'nin heyecan verici olacağını söylüyor.
- Samsung Galaxy C5: Tamamı metal olan telefon, materyal tercihi ile öne çıkıyor. Sızan özellikler doğruysa orta sınfın başında yer alan Snapdragon 600 serisi işlemci ve 4GB RAM kapasitesi dengeli bir tercih olmamış.
- Samsung Gear Fit  2 geliyor: Yeni aktivite bilekliği hem daha şık hem de daha işlevsel.
- Garmin Vivomove: Akıllı saatlerin en yeni temsilcilerinden olan bu model, klasik saat tasarımını yüksek teknoloji ile buluşturuyor.
- Samsung Galaxy Note 6: Sadece 4200 mAh kapasiteli pil, 256GB depolama ve Snapdragon 823 işlemci ile heyecan yaratmaya yeterli. Tüm gelişmeleri yorumladık.
- ZTE ve Huawei'den yeni telefonlar: Yüksek performans sınıfında ZTE Axon 2, orta seviyede ise Huawei'in yeni güreşçisi P9 Lite. Yeni telefonların tüm detaylarıvi videomuzda.  

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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Greylights
Mi5, Pro6, Zuk Z2 Pro, Meizu M3 Note, Vivo Xplay 5 Elite. Bu modelleri Çinde bulabilirseniz çok iyi olur. Tabi bu incelemeleri de birlikte yapmanız biz DH takipçilerini çok mutlu edecektir.

Arkadaşım iyi güzel söylemişsin ancak bu telefonların hiç biri Türkiye'ye gelmeyecek? bize faydası ne olacak bu telefonların incelenmesinin.
Dışarıdan getirtecek olanlar zaten youtube'dan bakıyor incelemelerine .
GreylightsMi5, Pro6, Zuk Z2 Pro, Meizu M3 Note, Vivo Xplay 5 Elite. Bu modelleri Çinde bulabilirseniz çok iyi olur. Tabi bu incelemeleri de bir...
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Greylights 3 yıl
Mi5, Pro6, Zuk Z2 Pro, Meizu M3 Note, Vivo Xplay 5 Elite. Bu modelleri Çin'de bulabilirseniz çok iyi olur. Tabi bu incelemeleri de birlikte yapmanız biz DH takipçilerini çok mutlu edecektir.
Mi5, Pro6, Zuk Z2 Pro, Meizu M3 Note, Vivo Xplay 5 Elite. Bu modelleri Çin'de bulabilirseniz çok iyi olur. Tabi bu incelemeleri de birlikte yapmanız biz DH tak...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Greylights 3 yıl
Mi5, Pro6, Zuk Z2 Pro, Meizu M3 Note, Vivo Xplay 5 Elite. Bu modelleri Çin'de bulabilirseniz çok iyi olur. Tabi bu incelemeleri de birlikte yapmanız biz DH takipçilerini çok mutlu edecektir.
Mi5, Pro6, Zuk Z2 Pro, Meizu M3 Note, Vivo Xplay 5 Elite. Bu modelleri Çin'de bulabilirseniz çok iyi olur. Tabi bu incelemeleri de birlikte yapmanız biz DH tak...
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caneycaney 3 yıl
mobilitenin giriş müziği introsu falan baydı artık bir el atıverseniz güzel olacak
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byalamanoglu 3 yıl
Ellerinize sağlık . mi 5 merak edyorum
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cahitdikici 3 yıl
Xiaomi mi5 pro incelemesini yapabilirseniz gerçekten çok makbule geçer mi4 kullanıyorum ve mi5 pro veya htc m10a geçmeyi düşünüyorum bu inceleme gerçekten çok iyi olur
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emrince 3 yıl
ulefone future bu telefona bakın getırebılırsenız getırın derım :)
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chamicals2 3 yıl
Rose gold macbook yakıyor mesut reyiz:)
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hakan985 3 yıl
Allah rızası için video yuklemelerini kontrol edin 240p yi seçtim 1gb internetim gitti mobilden sizleri de izlemek istiyoruz ama olmadı bu sefer... Ya da youtube yükleyin rahat izleyelim bu sorun ilk defa olmadı ben de yazayım dedim
Kolay gelsin
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DH Misafiri 3 yıl
Casper E1'in fiyatı 750 tl. fayatına göre tekrar değerlendirin isterseniz
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bersgurs 3 yıl
Mi5 ve Elephone P9000 incelenirse fena olmaz.
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konix 3 yıl
Xiaomi Mi5 ve Redmi Note 3 Pro'yu incelerseniz çok iyi olur.

P/F oranı yüzünden ön plana çıkan bu iki model ülkemizde resmi kanallarla gelmiyor anca ben Çin'den alıp satan birinden Mi5 temin ettim. 2.El bölümünde de ilanların olduğunu görürsünüz. Bu yüzden malayani bir inceleme olmayacağını düşünüyorum.

Erdi abi de zaten 2 defa Mi5 diyince onun da baya merak ettiğini anladık


Hatta Xiaomi markasını münhasıran incelerseniz çok iyi olur ürünlerini diğer markaların ürünlerinden ayrı olarak.
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Tensi 3 yıl
01:15 te videoyu durdurun. LG G2 sahipleri kendi telefonlari ile kiyaslasin. BU telefonun ekran kasa orani %79 olamaz. G2 yaninda durunca ozellikle alt ust bosluklar iki kati. Boyle ayrintilari gordukten sonra firmanin verdigi bilgiler konusunda suphelenmemek elde degil.
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Haggard1963 3 yıl Tensi
Dediginiz gibi, nasil yuzde 79 oluyor ben de anlamadim. Mumkun degil.
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Haggard1963 3 yıl
Note 6 6 gb ram ve 4200 ma-h batarya ile geldigi taktirde Note serisinin ruhunu yansitan bir cihaz olacaktir. Yillar once Note 2 2 gb ram ve 3100 ma-h batarya ile geldiginde zamanina gore oldukca ilerideydi. Ram olayindan zoyade yuksek kapasiteli pil olmasi cok onemli. Insallah kagit gibi ince cihaz yapmak icin 3000 ma-h gibi bir sacmalik yapmazlar. Cihaz 2-3 mm kalin olur da 4000 ma-h uzeri bataryaya sahip olur insallah.
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agha23 3 yıl
Xiaomi Mi 5 detaylı incelemesini istiyoruz.Ağustos-Eylül gibi resmi olarak ülkemizde satışta olacak.
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