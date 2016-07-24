Mobilite: Galaxy Note 7, LG V20, Meizu MX6, Nokia'nın yeni telefonları ve dahası...

Mobil dünyanın nabzını tutan Mobilite bu hafta da dopdolu. Yeni nesil akıllı telefonlardan dikkat çekici bazı gelişmelere kadar gündemdeki her şeyi Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Samsung Galaxy Note 7 ile birlikte iPhone 7 ailesi, Sony'nin yeni amiral gemisi, Nokia'nın dönüş çabalarını, LG V20 ve Meizu MX6 ile birlikte gündemdeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.