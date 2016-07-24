Mobilite: Galaxy Note 7, LG V20, Meizu MX6, Nokia'nın yeni telefonları ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil dünyanın nabzını tutan Mobilite bu hafta da dopdolu. Yeni nesil akıllı telefonlardan dikkat çekici bazı gelişmelere kadar gündemdeki her şeyi Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Samsung Galaxy Note 7 ile birlikte iPhone 7 ailesi, Sony'nin yeni amiral gemisi, Nokia'nın dönüş çabalarını, LG V20 ve Meizu MX6 ile birlikte gündemdeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Lg G2 ve G3 kullandık. G2'den sonra tabiri caizse geriye gidiş oldu. Sanal tuşlar, kapasitesi artmayan batarya, hızlı enerji tüketimi, kronik arızalar, ısınmalar, fiyat politikaları sebebiyle o da kendinden soğuttu.
Üst seviye telefonlarda IR (Kızılötesi - Kumanda) ve FM Radyo özelliklerinin vazgeçilenler arasında olmasını da kınıyorum! :-)
Şu anda One Plus 2 kullanıyorum. Zamanının hemen hemen en yüksek donanımlarına sahipti ve malum markaların yarı fiyatınaydı.
Artık alternatif markalara bakmak daha mantıklı geliyor. İsme para ödemek yerine fiyat/performans değerlendirmeleri önem arzetmektedir.
Telefonlar birde piyasası olmayan telefon bozulursa parça bulamazsın, tamirden anlayan adam bulamazsın vs.
Telefon üreticilerinden beklentim en başta olduğu gibi değiştirilebilir kapaklı telefon üretmeleri. Eskiden aynı telefonu farklı renkli kapaklarla kullanırdık, canımız sıkıldıkça değişirdik. Güzelim tasarımlar silikon-plastik vs. kılıflar altında hiç olup gidiyor.
Sende inandın demek Ultron X1 midir ne dir o telefonun özel cam kullandığına ? O telefonu Çinden getirenler Donanımhaber, Shiftdelete gibi sitelere özel inceleme videosu gibi reklam çektirdiler parayla. Yalan dolan yani.
Al bak ekranını kıranlar var o telefonun :
İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın.