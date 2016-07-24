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Mobilite: Galaxy Note 7, LG V20, Meizu MX6, Nokia'nın yeni telefonları ve dahası...

3 yıl
35,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil dünyanın nabzını tutan Mobilite bu hafta da dopdolu. Yeni nesil akıllı telefonlardan dikkat çekici bazı gelişmelere kadar gündemdeki her şeyi Erdi Özüağ ve Mesut Çevik birlikte yorumluyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Samsung Galaxy Note 7 ile birlikte iPhone 7 ailesi, Sony'nin yeni amiral gemisi, Nokia'nın dönüş çabalarını, LG V20 ve Meizu MX6 ile birlikte gündemdeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar. 

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DokuzKuyrukluTilki 3 yıl
Adam akıllı bir oynatıcı koyun şu siteye artık 3 kere başa aldı 4. de ses gitti. Bir teknoloji sitesinde böyle bir olay cidden rezillik.
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Mesut Çevik'in Sony kullanıcıları için yaptığı yorumun tamamına katılıyorum.
Çevremde o tiplerden birebir tanıdığım var. Gerçekten enteresanlar
Mesut Çevik'in Sony kullanıcıları için yaptığı yorumun tamamına katılıyorum.Çevremde o tiplerden birebir tanıdığım var. Gerçekten enteresanlar
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system electronıc 3 yıl
Yeni telefonlar çok çok pahalı, bu kadar pahalı olmasına rağmen gerekli yenilik yok, şaşırtan özellik veya tasarımsal değişiklik yok, batarya değerleri neredeyse aynı... Neden 2 bin tl daha fazla vereyim ? Sadece yeni model diye mi !!! Bu sene bunların işi zor...
Yeni telefonlar çok çok pahalı, bu kadar pahalı olmasına rağmen gerekli yenilik yok, şaşırtan özellik veya tasarımsal değişiklik yok, batarya değerleri neredey...
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AbinizJo 3 yıl
son 6 ayda kaç mobilite çektiniz darbe olmuşmuşta
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kucukyenici 3 yıl
Sony Xperia X8'den sonra hep bir beklenti içerisindeydik, atılım bekliyorduk. Akabinde S ve P serileri geldi. Her çıkan telefonunda ince çerçeve ve gelişmiş ses çipleri umud ettik. Maalesef olmadı ve marka ısrarla kendinden soğuttu. Artık yeni modelleri de heyecanlandırmıyor.
Lg G2 ve G3 kullandık. G2'den sonra tabiri caizse geriye gidiş oldu. Sanal tuşlar, kapasitesi artmayan batarya, hızlı enerji tüketimi, kronik arızalar, ısınmalar, fiyat politikaları sebebiyle o da kendinden soğuttu.
Üst seviye telefonlarda IR (Kızılötesi - Kumanda) ve FM Radyo özelliklerinin vazgeçilenler arasında olmasını da kınıyorum! :-)
Şu anda One Plus 2 kullanıyorum. Zamanının hemen hemen en yüksek donanımlarına sahipti ve malum markaların yarı fiyatınaydı.
Artık alternatif markalara bakmak daha mantıklı geliyor. İsme para ödemek yerine fiyat/performans değerlendirmeleri önem arzetmektedir.
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wswswq 3 yıl
meizu nun tasarımını seviyormuş mesut! ya il günden beri iphone çakması tasarım yapan firmanın nesini beğeniyosun. mesutun daha iphone tasarımını beğeniyorum dediğini duymadım. Estetik ve tasarımdan anlayan biri olarak şu ana kadar iphone 6 tasarımı en güzeli. plus modeli değil. ergonomi de önemli bana göre insanlar 5,5 inç ekranları nasıl kullanıyor anlamıyorum. kocaman elim olmasına rağmen beni rahatsız ediyor. s7 edge modelide güzel ama bunu daha çok arka camına ve kavisli ekranına borçlu tabi buda onu dayanıksız yapıyor. prüssüz rafine tasarımıyla iphone 6 en iyisi. şu kamera çıkıntısıda olmasaymış mükemmel olcakmış.
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DH Misafiri 3 yıl
Iphone 7 Note 7 ikiside fiyasko firmalar artık yenilik sunamıyorlar aynı cihazları ufak rutuşlar yapıp piyasaya sürüyorlar bana göre markalar büyük bi sıçrama yani gerçek anlamda yenilik yapmadan yeni telefon alınmaz. Bugün 3000-3500 tl para verdiğin telefonun 1000-1500 tl ye satılan cihazlarla çok farkı yok yani aradaki 2 bin tl leri aşan farkı tepe modeller ve yeni çıkacak tepe modellerde dahil olmak üzere haketmiyorlar.
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mkyb 3 yıl
Meizu, Xiaomi vs güzel telefonlarda resmi garanti yok. Paralel ithalat telefonda direk garanti yok sayın. Her şeye kullanıcı hatası diyorlar.

Telefonlar birde piyasası olmayan telefon bozulursa parça bulamazsın, tamirden anlayan adam bulamazsın vs.
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Barerkican 3 yıl

Telefon üreticilerinden beklentim en başta olduğu gibi değiştirilebilir kapaklı telefon üretmeleri. Eskiden aynı telefonu farklı renkli kapaklarla kullanırdık, canımız sıkıldıkça değişirdik. Güzelim tasarımlar silikon-plastik vs. kılıflar altında hiç olup gidiyor.


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xDodo 3 yıl
Meizu alınırda bi bozuldumu nanayı yersin . Türkiye de
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metebyr 3 yıl
gözlerinizin netliği ile oynayıp ovuşturmayınız, bulanıklık görüntüden :)
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DH Misafiri 3 yıl
video oynatıcı artık can sıkmaya başladı
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hllsing 3 yıl
Gorilla glass 5 yerine ultron x1 telefonun kullandugı camı niye kullanmıyorlar telefonlarda note 7 de öyle saglam bir ekran olsa peynir ekmek gibi satar ki olmadigi halde bile satacak orasi garanti gibi
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mkyb 3 yıl hllsing
hllsing

Gorilla glass 5 yerine ultron x1 telefonun kullandugı camı niye kullanmıyorlar telefonlarda note 7 de öyle saglam bir ekran olsa peynir ekmek gibi satar ki olmadigi halde bile satacak orasi garanti gibi

Sende inandın demek Ultron X1 midir ne dir o telefonun özel cam kullandığına ? O telefonu Çinden getirenler Donanımhaber, Shiftdelete gibi sitelere özel inceleme videosu gibi reklam çektirdiler parayla. Yalan dolan yani.

Al bak ekranını kıranlar var o telefonun :
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İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın.
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szr1907 3 yıl
Meizu Türkiye de satılıyor. M3 note 2gb ram li modeli ve pro6 modeli satışta. Güncel dijital adında bir firma getirdi. Özellikle M3 note şarj konusunda oldukça başarılı. Size de cihaz temin edebilirler.
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Slow-Step 3 yıl
lg v20 ya lg'yi silecek ya lg'yi kurtaracak
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