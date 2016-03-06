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Mobilite: Galaxy S7 fiyatları, Xiaomi Mi5 ve Mi4S, Huawei P9 ve dahası...

3 yıl
33,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Samsung Galaxy S7 ailesinin ülkemiz satış fiyatları başta olmak üzere gündemdeki konuları Erdi Özüağ ve Mesut Çevik değerlendiriyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in ülkemiz fiyatlandırması olmak üzere HTC 10, Xiaomi Mi5, Mi4S ve Huaewi P9 gibi cihazları konuşuyor, detayları yorumluyorlar.
 

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emre1393 3 yıl en beğenilen
S7 parasına iki tane Mi5 alınıyor. Kaldı ki Mi5 in performansı daha iyi
1 Yanıt Yanıtla +16
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deoksiriboz1001 3 yıl
önlerden

edit: ilk defa ilk yorumu yaptım çok heyecanlandım
1 Yanıt Yanıtla +14
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CemTnTn 3 yıl
Mi5 'i gördükten sonra S7 hikâye oldu gözümde. :)
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KuvvetMira27 3 yıl
Htc'nin yeni telefonundan ümitliyim İnşallah güzel bir telefon çıkartırlar.
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hsnsln 3 yıl
Mi4 kullanıyorum çok memnunum. mi5 in geri kalacağını düşünmüyorum. Xiaomi kullananlar daha iyi bilir kalite yönünden diğer markaların üst modellerden geri kalan bir tarafı yok.
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DH Misafiri 3 yıl
mi4 ve mi5 e windows 10 gelecek .en can alıcı nokta idi.ama hiç bahsedilmedi.şaşırdım.
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tayfun91 3 yıl DH Misafiri
Mi5 sar değerleri Mi bu konuya hiç dikkat etmiyor tahminim yine 1 in üzerindedir.

2. konu snapdragon 810 ısınan bi işlemciydi snapdragon 820 daha güçlü aynı sorun muhtemelen onda da olucaktır. Mi5 metal kasayla geliyor birde bu konu hakkında önlem aldı mı?

samsung s7 pahalı diyebilirsiniz fakat sar değeri ile sıvı soğutma sistemi ile tartışmasız en iyi telefon. Yiğidi öldürün hakkını yemeyin.
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engurlu 3 yıl
"120ps Mercedes A serisine binecegime 130ps Çin malı Gelly Emgrand a binerim" ciler dolmus yine konuya
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tobepeople 3 yıl
1ses1
emre1393S7 parasına iki tane Mi5 alınıyor. Kaldı ki Mi5 in performansı daha iyi
Diyelim aldın bozuldu bir sorun oldu nereye gideceksin. apple ve samsung gibi servis mi bekliyorsun. Araba alırken bile servisine göre alıyorum.

Ben de aynen dediğin gibi yapıyorum ama bu kadar fark varsa yapmıyorum, fiyat olarak yarısı ve performans olarak da daha fazlasını sunuyor Mi5 yani ben seramik olan ile arasında 150 lira fark var sadece seramik olanı alırım 2 tane fiyatı kardeş bozulursa çinden her parçası alınabiliyor götür tamire tesbit ediyorlar bir sürü yetkili olmasada tamir eden servis var parçayı getirt 250 lira olsun hadi en pahalı parçası olsun sadece işçilik ücreti ödersin varsın 150 lira tutsun o da bunun dışında yenisini sipariş veririm ya da idare ederim bozulanı satarım 1000 lira eder yine seramik olanı en kötü ihtimalle ki o zamana yeni modeli çıkmış olur onu alırsın 3000 lira S7 edge in en üst seviye olanı 1 yıl sonra o telefonu 1500 liraya satabileceğini mi sanıyorsun ? kafadan bozuk olmayan hali ile 1500 lira zarar edeceksin ve bir sene sonra en dandik cihaz olacak performans olarak bunun yerine bozulursa ki bozulacağı da meçhul neyse bozuldu yaptırdın diyelim 1500 telefonu aldın ufak sorun oldu sattın 1000 liraya ya da ciddi sorunu var yaptırdın 400 lira verdin sorunu kalmadı yılı doldur sat 1000 lira eder gene seramik olanı çünkü hala performanslı olacak.
1 yıl sonra Sorun çıkmazsa S7 için 3000 liran vardı 1500 kaldı para S7 nin zararı ki 1500'e bile satabileceğini sanmıyorum ama neyse sorun çıkmazsa Mi5 için 3000 liran vardı 1500-500 = 1500 liran cebinde kalmıştı + 1000 lira elinde var 2500 lira hala yeni çıkacak herhangi bir amiral gemisini alacak kadar paran var
Bozulursa Samsung kullanıcı hatası derlerse cepten gidecek demediler hadi diyelim, hala değişen bir şey yok sattığında 1500 liran olacak , diğeri 2500 dü 250 lira ücretsiz kargo ile parça en pahalı parçasını aldın 150 lira da işçilik verdin hala 2100 lira elinde ki komple bozulsa bile aldın duvara vudun parçaladın gene 1500 liran cebinde anlıyor musun ?
Daha da açık söyleyemezdim kaybedeceğin bir şey yok Mi5 alırsan amiral gemi alıyorsun yine en üst modelini alıyorsun.
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clasben 3 yıl
Merhaba erdi ozuag videoda s7 telefonların Quick charge 3.0 teknolojisini kullanmayacagini mi soylediniz yani o bahsedilen 30dk da %80 sarj surelerini goremicekmiyiz o telefonlarda? Exynos modelleri ne durumda olacak peki hızlı şarj olma bakımından biraz açarmısınız? Yazın amerikaya gidecegim oradan s820 li s7edge almayi dusunuyordum lakin bu quick charge 3.0 ozelliginin kapatilmis olmasi canimi sıktı.
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devilmycry_87 3 yıl
1ses1
emre1393S7 parasına iki tane Mi5 alınıyor. Kaldı ki Mi5 in performansı daha iyi
Diyelim aldın bozuldu bir sorun oldu nereye gideceksin. apple ve samsung gibi servis mi bekliyorsun. Araba alırken bile servisine göre alıyorum.

kadıkoyde yapan bırsuru yer var alternatıf servıs çok olmadı mısal ekran kırıldı sıparıs ver teknık servıse taktır özel kurumlar var parayla hızmet veren :)
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0MG90 3 yıl
Yeter be samsung ta samsung başka birşey konuşmuyolar
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CemTnTn 3 yıl
Mi5 'i gördükten sonra S7 hikâye oldu gözümde. :)
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__Tyler Durden__ 3 yıl
Düzeltmek gibi olmasında Mesut,göz var nizam var dedi doğrusu göz var izan var olacak. izan arapça anlayış demek , öğretmen olarak düzelteyim dedim yoksa çok da önemli değil :))
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