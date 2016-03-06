Mobilite: Galaxy S7 fiyatları, Xiaomi Mi5 ve Mi4S, Huawei P9 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Samsung Galaxy S7 ailesinin ülkemiz satış fiyatları başta olmak üzere gündemdeki konuları Erdi Özüağ ve Mesut Çevik değerlendiriyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'in ülkemiz fiyatlandırması olmak üzere HTC 10, Xiaomi Mi5, Mi4S ve Huaewi P9 gibi cihazları konuşuyor, detayları yorumluyorlar.