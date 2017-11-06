Mobilite: General Mobile'ın geciken güncellemeleri, HTC U11+ ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu içeriği ile ekranlarınızda. HTC'nin yeni telefonlarından, akıllı telefon dünyasına giren Razer'a, iPhone X'un ekran değişim ücretine kadar gündem yoğun, iyi seyirler.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta HTC'nin yeni telefonları olmak üzere General Mobile'ın geciken Android 8.0 güncellemesi, iPhone X'in ekran değişim ücreti, Razer'ın akıllı telefonu, Nokia'nın 1GB RAM'e sahip olan yeni telefonu, Galaxy S9 hakkında konuşulanlar, OnePlus 5T, ekrandan parmakizi okuyan telefon ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.

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