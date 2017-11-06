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Mobilite: General Mobile'ın geciken güncellemeleri, HTC U11+ ve dahası...

2 yıl
9,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu içeriği ile ekranlarınızda. HTC'nin yeni telefonlarından, akıllı telefon dünyasına giren Razer'a, iPhone X'un ekran değişim ücretine kadar gündem yoğun, iyi seyirler.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta HTC'nin yeni telefonları olmak üzere General Mobile'ın geciken Android 8.0 güncellemesi, iPhone X'in ekran değişim ücreti, Razer'ın akıllı telefonu, Nokia'nın 1GB RAM'e sahip olan yeni telefonu, Galaxy S9 hakkında konuşulanlar, OnePlus 5T, ekrandan parmakizi okuyan telefon ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar. 
Editörlere Twitter'dan ulaşmak için;
- Erdi Özüağ: @fx57
- Mesut Çevik: @mesutcevik

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mehmetgirgin 2 yıl en beğenilen
Abi gözünüzü seveyim şunu parça parça koyun ya ilgimi çeken kısmı izleyeyim.
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m_keskin 2 yıl TIME
TIME

Gecmis olsun mesut hocam.

10senelik uyeyim.ilk defa mobilite izledim.sohbeti podcast gibi dinlemenin bi yolu var mi? Yoksa boule bir calismaniz var mi?

10 senelik üye olup ilk defa mobilite izlemek çok ilginç. çok şey kaçırdın 10 sene boyunca bence, DonanımHaberin in en keyifli 2 editörü ve en çok sevdiğim programı.
TIMEGecmis olsun mesut hocam.10senelik uyeyim.ilk defa mobilite izledim.sohbeti podcast gibi dinlemenin bi yolu var mi? Yoksa ...
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damn2u 2 yıl
Öncelikle geçmiş olsun. Madem konu teknoloji ve sizin hastalığınız ilk sahne de söz konusu oldu o zaman Xiaomi Mi Band 2 modelini araya sıkıştıralım, ayarlarını yaptığınızda sizi uzun oturma sürelerinde uyarıyor.

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Öncelikle geçmiş olsun. Madem konu teknoloji ve sizin hastalığınız ilk sahne de söz konusu oldu o zaman Xiaomi Mi Band 2 modelini araya sıkıştıralım, ay...
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cronaldo2 2 yıl
Gmin guncelleme gecikmesini yazan biri oldu aonunda cunku diger siteler su tarihde alacak diyip geviyor androidone. Niye bu tarihte aliyor diyen yok..
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inanccakil11 2 yıl
2si1 ile aynı haberler verılmesı kötu olmus
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DH Misafiri 2 yıl
GM5PLUS Kullanıyorum.Android One kapsamında olup ta Şubat ayında güncelleme almanın bir mantığı yok.
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12 Angry Men 2 yıl
Eskiden htc'nın amıral gemisi modellerini merakla beklerdım ve takıp ederdım ama artık takıp etmıyorum, güzelim marka ne hale geldı.
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kadirirdem 2 yıl
Yine güzel bir bölüm olmuş,Mesut abiye de geçmiş olsun.
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insom 2 yıl
Razer telefonu görmeden kötülemeniz ve tp link'in telefonunu da görmeden yere göğe sığdıramamanız çok gülünç bir durum. Ben razer telefonu sırf pili, hoparlörü ve yandaki parmak izi okuyucusu için bile alırım. Ha bu telefonu oyun telefonu olarak gördüğüm için almam. Telefon da oyun oynamıyorum ama bana söyleyebilir misiniz hangi 835'li amiral gemisi cihazda 4000mah pil var? Ve fiyatı da 2-3 ay sonra düşer.
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Cosster 2 yıl
Sanırım Sony Oreo 8.0'ı Android One'dan önce veren XZ Premiuma ilk üretici...
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FightFor1 2 yıl
O değil de Enisli 2si1den sonra Mobilite hiç tat vermedi, kimse alınmasın lütfen.
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Whisper 2 yıl
ahh mesut ahh seni böyle göreceğime...
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damn2u 2 yıl
Öncelikle geçmiş olsun. Madem konu teknoloji ve sizin hastalığınız ilk sahne de söz konusu oldu o zaman Xiaomi Mi Band 2 modelini araya sıkıştıralım, ayarlarını yaptığınızda sizi uzun oturma sürelerinde uyarıyor.

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