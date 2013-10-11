Mobilite: LG G2 vs. Nokia Lumia 1020 vs. Samsung Galaxy Note 3 ve öne çıkan haberler

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni nesil süper telefon modelleri LG G2, Nokia Lumia 1020 ve Samsung Galaxy Note 3'ü stüdyoya konuk alıyor ayrıca akıllı telefonlardaki test hileleri, Çinlilerin heyecan verici yeniliklere sahip yeni akıllı telefon modeli OPPO N1, HTC'nin finansal durumu, Qualcomm'un tuhaf açıklamaları ve Apple'ın A7 işlemci hamlesi gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar.

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