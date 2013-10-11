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Mobilite: LG G2 vs. Nokia Lumia 1020 vs. Samsung Galaxy Note 3 ve öne çıkan haberler

5 yıl
17,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni nesil süper telefon modelleri LG G2, Nokia Lumia 1020 ve Samsung Galaxy Note 3'ü stüdyoya konuk alıyor ayrıca akıllı telefonlardaki test hileleri, Çinlilerin heyecan verici yeniliklere sahip yeni akıllı telefon modeli OPPO N1, HTC'nin finansal durumu, Qualcomm'un tuhaf açıklamaları ve Apple'ın A7 işlemci hamlesi gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar.
 

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fx57 5 yıl en beğenilen experienced
experienced

Erdi bey kusura bakmayın, kulanıcılardan çok sert geri dönüşler alıyormuşsunuz ? Neden win8p u bu kadar sert eleştiriyorsunuz bende size onu sorayım? Bende 920 kullanıyorum ve memnunum ,facebook,twitter,whatsap ve kulandığım bir çok uygulama telefonda mevcut ve gerçekten çok kaliteli bir yapıya sahip telefon, kamerası, mikrafonu, görüntüsü kalitesi, hatta ekran dokunmatiği... oyun zaten telefonda oynamam bence win8p tek eksiği instagram olmaması, hee diyorsanız oyun eksik ... yorumlarınızı o yönde yapın. Android platformunda üstünlük sağlayan hangi yazılım varda win8p de yok ?

Merhaba,

Bence Lumia 1020 ile ilgili kısmı tekrar izleyin ya da tamamını izleyin. Söylediğiniz şeyleri biz zaten söylüyoruz.

Ama tabi kusura bakmayın fakat Instagram'ın bir yılda gelmemiş olması, platformu geliştiren Microsoft 'un konuya ne kadar sahip çıktığının da bir göstergesi.

Instagram kimin, Facebook'un. Facebook'un ortaklarından biri kim, Apple mı Google mı hayır, cevap Microsoft. Tüm bunlara rağmen hala Instagram yoksa orada biraz düşünmek gerek.

Kaldı ki çoğu kendi alanlarında dünyanın en popüler servisleri olan Google hizmetleri de büyük oranda WP'de yok gibi, bana kalırsa bu yine önemli bir eksiklik. İşte tüm bunları üst üste getirince bir kullanıcının örneğin LG G2 yerine Lumia 925 tercih etmesi için hangi gerekçeler var?

Marka ya da platform fanatikliğine gerek yok, siz bir kullanıcısının kişisel beklentilerinizi söyleyebilirsiniz ancak unutulmamalıdır ki benim görevim; insanlara verdikleri paradan en fazlasını alabilecekleri cihazları göstermeyi gerektirir.

Teşekkürler.
experiencedErdi bey kusura bakmayın, kulanıcılardan çok sert geri dönüşler alıyormuşsunuz ? Neden win8p u bu kadar sert eleştiriyorsunuz...
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1 Yanıt Yanıtla +78
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kucukyenici 5 yıl
LG G2'nin 16 GB. versiyonunu internet üzerinden 1.399 TL.'ye satan yerler bile var. Hem de resmi garantili... Kulaklık girişinin altta olması benim istediğim bir özellikti. Müzik dinlerken, elde ekrana bakarken kablo engel olmuyor, cebe koyunca da ters konması avantaj. Cebinizden telefonu çıkarttığınız anda kulağınıza çevirmeden götürebiliyorsunuz. Aksi taktirde telefona elde bir tur attırmak gerekiyor. Deneyin ve görün! :-)
LG G2'nin 16 GB. versiyonunu internet üzerinden 1.399 TL.'ye satan yerler bile var. Hem de resmi garantili... Kulaklık girişinin altta olması benim istediğim bi...
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Christian Lorenz 5 yıl
Aklı olan adam yüksek fiyat seviyesinde G2'den başka telefon almaz.
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DH Misafiri 5 yıl
Ya saçma sapan konuşmayın bilader, yok androidde 6.000.000 uyugulama varmış ee? kaçını kullanıyosun sen acaba ? wp8 de 180.000 uygulama olabilir bunlar da androidde ki gibi çöp de olabilir biraz gündemi takip edin, oyun yapım şirketleri wp markete uygulama çıkartmak için yarışıoar birbirleriyle.Android miş İos muş wp8 kadar stabil ve akıcı bi deneyim yaşatmak için afedersin şuan bi yerlerini yırtıolar geleceği en parlak os şuan WP dir, hem microsoft bütün wp8 ailesinin geleceğini eline aldı, istedğiniz güncellleme olsun androide 1 yıl bi gelio o da boş, wp ye güncellemeye bile gerek yok zannımca. alışmak belki zor, ve piyasa fiyatı pahalı git yurtdışından al her şeyin bi çaresi var Lumia 1020 alıcam inş 2 hafta içinde 41 mp ye yetişene kadar en az 2 sene demedi demeyin. BİR TELEFONU OYUN İÇİN ALMAK KADAR SAÇMA BİR ŞEY YOK. örn: iphone5-galaxys4-note3-lgg2-xperiaz1-.... 5.4.3.2.1 die sıra sıra boy boy. her 3 ayda bi aldığınız amiral gemisi batıo oyunlar sürekli yenileniyor oyun için almayın telefonu ya çok zarif olsun ya da diğer rakiplerini tek bir özellikle bile açık ara geride bırakan bi telefon olsun Lumia 1020 şuan aradığjnız telefon 2015 e kadar kamerası geçilemez dslr ları bile ters düz etti. YENİ MOBİL HAYAT TAMAMAEN SADELİK VE KULLANIŞLILIK ADINA OLMALI. SON SÖZÜM BU...... Oğuzhan KANTARCI
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hamzavav 5 yıl
enteresan yorumlar var herkes haklı bence.

eokul uygulaması geliştirdik ve bunu ios ve android platformlarına gönderdik, android yetkilileri parayı alıp hemen yayınladılar. ios ise bir aylık dneme yaptı ve proğramı geri gönderdi düzeltilmesini istedikleri uzunca bir liste ile, kalite farkını yazılımcılarımız ile beraber müşahade etmiş olduk.

umarım microsoft güvenilir bir platform kurmuştur, sonuçta öyle yada böyle uygulama çalışsın diye izni veriyoruz bizi sistem korumalı ben nerden bileyim hangi proğram art niyetli.

bende yıllardır sıkıldım, her platformu denedim kullandım şu an wm8 lumia istiyorum birazda onları zengin edelim.

bir telefon yaklaşık 15 elemandan oluşuyor ve her firma aynı yerlerden temin ediyor, apple sdamsungdan ekran alır mesela, memleket olarak voltran ı oluşturamamanın ızdırabını çekiyorum, gm dicovery modeli imal eden firmanın 25 -30 kişiden oluştuğunu esefle öğrendim. bize kim dur diyor anlamıyorum, yani evinin çatısına serbest olarak bir elektirik üreteci bile kurmamıza izin verilmiyormu, yoksa kimsenin aklınamı gelmiyor?
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over and under 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ya saçma sapan konuşmayın bilader, yok androidde 6.000.000 uyugulama varmış ee? kaçını kullanıyosun sen acaba ? wp8 de 180.000 uygulama olabilir bunlar da androidde ki gibi çöp de olabilir biraz gündemi takip edin, oyun yapım şirketleri wp markete uygulama çıkartmak için yarışıoar birbirleriyle.Android miş İos muş wp8 kadar stabil ve akıcı bi deneyim yaşatmak için afedersin şuan bi yerlerini yırtıolar geleceği en parlak os şuan WP dir, hem microsoft bütün wp8 ailesinin geleceğini eline aldı, istedğiniz güncellleme olsun androide 1 yıl bi gelio o da boş, wp ye güncellemeye bile gerek yok zannımca. alışmak belki zor, ve piyasa fiyatı pahalı git yurtdışından al her şeyin bi çaresi var Lumia 1020 alıcam inş 2 hafta içinde 41 mp ye yetişene kadar en az 2 sene demedi demeyin. BİR TELEFONU OYUN İÇİN ALMAK KADAR SAÇMA BİR ŞEY YOK. örn: iphone5-galaxys4-note3-lgg2-xperiaz1-.... 5.4.3.2.1 die sıra sıra boy boy. her 3 ayda bi aldığınız amiral gemisi batıo oyunlar sürekli yenileniyor oyun için almayın telefonu ya çok zarif olsun ya da diğer rakiplerini tek bir özellikle bile açık ara geride bırakan bi telefon olsun Lumia 1020 şuan aradığjnız telefon 2015 e kadar kamerası geçilemez dslr ları bile ters düz etti. YENİ MOBİL HAYAT TAMAMAEN SADELİK VE KULLANIŞLILIK ADINA OLMALI. SON SÖZÜM BU...... Oğuzhan KANTARCI


bana göre tek kamera özelliği için telefon alınmaz .. sizi internet deneyimi, oyunlar, programlar, sosyal ağlar ve kişiselleştirilebilirlik açısından da tatmin etmesi lazım o cihazın . Geçen sefer 808 nasıl symbian'ın kurbanı olduysa lumia 1020'de henüz gelişmekte olan windows platfromunun kurbanı olldu bana göre ... Eğer android olsaydı efsane olurdu

mesela ben lumia 1020'mi turkcell mağazadan büyük beklentilerle aldım ve 3 gün kullandım ancak memnun kalmadığım için iade ediyorum

altta ise nedenlerine değineceğim ve bence yanlış olan doğrularınıza

dxomark ratinglerine bakarsanız lumia 1020'nin diğer telefonlar arasında kamera performansı olarak çok iyi olsa da (808'den sonra 2.) video performansı olarak rakiplerinden geride kaldığını görüyoruz ... hareket halinde video çekerken OIS işe yaramıyor hala görüntüyü sabitlemekten uzak cihaz

özellikle otomatik mode'da snapshot çekiminde renklerin sarı çıkması durumu var white balance'ında sorundan dolayı ancak bu sorun xperia Z1, note 3 v.b. rakiplerinde yok O anı renkleri sararmadan yakalayabiliyorsunuz ancak lumia 1020'de ayar yapmanız lazım bunun için

bunun dışında smart mode her ne kadar iyi olsa da lumia 1020'de arka arkaya çekim yapamıyorsunuz aradaki bekleme süresinden dolayı

elimden nikon d700 ve eos 6d dahil sürüyle dslr, aynasız ve kompakt makine geçti sen dslr'ları bir yana bırak şöyle adamakıllı bir kompakt makine mesela rx100 20mp olmasına rağmen lumia 1020'yi her koşulda ezer...

Birde 2015'e kadar çıkacak kamerası en iyi telefon olacağına dair bir garantimi var elinizde ?

Sonuç olarak evet çok iyi ve çok güzel fotoğraf çeken bir telefon ama bence windows platformuna şu an için bu para verilmez

Bunu derken şu yanlış anlaşılmasın tabiki telefonu bizim gibi irdelemeden kullanan sizin gibi sadeliği, sağlamlığı ve kamerası iyi çeksin diye alanlar var

Telefonunuzla mutluluklar dilemekten başka birşey kalmıyor
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-Bernard- 5 yıl
Adamlar WP8 ile androidi kiyasliyo bi gidin yaa wp8 150.000 uygulama android 6.000.000 kiyaslamaya değmez
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clubbermantis 5 yıl
Yıllardır Nokia Telefon kullandım 5210,N-gage ve en son N96 Çktığında piyasanın en pahalı ve telefonlarındandı . ama Gel gör Nokia çöküşe geçti ve kullanıcılarını bir p.ç gibi yolda bıraktı.Benim için en önemlisi ngage arena portalını kapatarak benim gibi aktif,legal oyun satın alan kullanıcıları yüzüstü bıraktı.Bundan dolayı isterse 1000 mp olsun Nokia ya dönmem şu anda Android kullanıyorum Marka olarak HTC.Eğer telefon alırsam SonyMobile,HTC ve Samsung'dan şaşmam.LG'ye ısınamadım.
Teşekkürler
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DH Misafiri 5 yıl
windows phone uygulamaları gelısterdegını dusunuyorum androıd 7 yıllık bır surum ılk cıktıgı zamana bakarsak yuzune bakmazdık wp yuzune bakılıyo hıc yoktan :)
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inwwisible 5 yıl
Erdi: Nokia artık android'e geç!
Android olsaydı çok satacak bir telefon.
Windows phone 8'de uygualamlar kaliteli değil.
İnsanların Windows almasının ana sebebi İOS'un kapalılığı, Android'in stabilite eksikliği. Ben HTC One'ı bırakıp 920 alıp yok böyle diyorum siz yanından geçemez diyorsunuz.
Önce animasyonları adam gibi oynatabilsin sonra 'işletim sistemi' özelliği kazansın Android. İkide bir açılan saçmasapan reklamlar, hatalar, ısınma sorunları, sarj sorunları...
Uygulamalar kalitesizmiş. Sen 3 ay boyunca en popülerde en üstte kalan 'etek üfleme' adındaki uygulamayı biliyormusun. Tabi biliyorsundur çok kaliteli bir uygulama zaten bu(!)
10 uygulamadan 3 tanesi virüslü 4 tanesi porno uygulaması.
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Khoradasein 5 yıl inwwisible
Uzman yorumları neden bu kadar zorunuza gidiyor? Windows masaüstünden zaten mimli, adamlar da mobile versiyonun henüz olgunlaşmadığını, kendi satın aldıkları şirket üzerinden zorlama bir şekilde
devam ettirildiğini söylüyorlar...
Microsoft bile şapkasını önüne alıp bu eleştirileri değerleniriyor ve gidermeye çalışıyordur, sözde bilinçli! kullanıcı ise başka sistemleri kötüleyerek onu savunmaya çalışıyor, kullandığınızı hak ediyorsunuz cidden...
Android'de çok porno içerik varmış! Bununla da epey güldürmüşsünüzdür insanları...
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mcclayn6 5 yıl
arkadaşlar lg 2 deha bir telefonmuş alalı 2 gün oldu ama en sevdiğim özelliği quick remote yani istediğin her elektronik aletin kumandası haline dönüşebiliyor . mesela bugün teknosada her tv yi telefonumla kapattım magazadakiler noluyo diye şaşırdı :D . kamerası karanlıkta gündüz gibi kaliteli resim çekiyor ve gerçekten hd kalitesinde video çekimine ise söyleyecek laf bulamadım . açıkçası eksik yanını aradım sadece mesaj yazarken çok ufak bir kasma oluyor oda sanırım güncelleme ile düzelecektir . ama 32 gb olanı almanızı şiddetle tavsiye ederim . telefondan memnun kalmayan bana 1400 e satabilir :D ama öyle bir ihtimal yok kullanan asla satmaz
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enolism 5 yıl
Bugün LG G2 yi mağazada amiral gemisi tüm marka telefonlar ve phabletlerle karşılaştırdım. İnanın G2 açık ara mükemmel bir telefon. Sırf farklılık olsun diye yaptıklarını zannettiğim arka tuşları kullanmak o kadar pratik miş ki. İlk beş dakikadan sonra olması gerekenin bu olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Ekran kesinlikle s4 ten daha iyi. Kasa kalitesi benzer. Fiyat olarak zaten çok daha ucuz. İşlemci daha iyi. Olumsuz gördüğüm tek şey sanal tuşların ekranın bir kısmını kapatmasıydı. O da yazılımsal bir şey olduğu için bir şekilde telafi edilebilir.
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sysizlayan 5 yıl
"Siyanojen" diye okunmuyo muydu o ya? "kayonogen" diyince yadırgamadım değil şimdi!
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TeufeL-07 5 yıl
veteriner69
Bir konu daha var, Erdi bey Note 3 ün home butonu ekrana çok yakın yanlışlıkla basılabiliyor demiş. Uzun süredir Note 2 kullanıyorum, bir kez bile yanlışlıkla home butonuna yanlışlıkla basmadım. Note 2 ve Note 3ün home butonlarının ekrana mesafesi de aynı. Buyyrun fotosu: Soldaki Note 3, sağdaki Note 2 :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Onu geçtim lg de basmıyorsun diyor birde :D Lg önce kapasitif buton koysunda sonra tuşa basıp basmama hatasını konuşalım. Tek tuş koyan telefon samsung kaldı .
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kiral33 5 yıl
Dun g2 ile antutu testinden 35441 puan aldim.sizce nasil
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