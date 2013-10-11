Mobilite: LG G2 vs. Nokia Lumia 1020 vs. Samsung Galaxy Note 3 ve öne çıkan haberler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni nesil süper telefon modelleri LG G2, Nokia Lumia 1020 ve Samsung Galaxy Note 3'ü stüdyoya konuk alıyor ayrıca akıllı telefonlardaki test hileleri, Çinlilerin heyecan verici yeniliklere sahip yeni akıllı telefon modeli OPPO N1, HTC'nin finansal durumu, Qualcomm'un tuhaf açıklamaları ve Apple'ın A7 işlemci hamlesi gibi gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Merhaba,
Bence Lumia 1020 ile ilgili kısmı tekrar izleyin ya da tamamını izleyin. Söylediğiniz şeyleri biz zaten söylüyoruz.
Ama tabi kusura bakmayın fakat Instagram'ın bir yılda gelmemiş olması, platformu geliştiren Microsoft 'un konuya ne kadar sahip çıktığının da bir göstergesi.
Instagram kimin, Facebook'un. Facebook'un ortaklarından biri kim, Apple mı Google mı hayır, cevap Microsoft. Tüm bunlara rağmen hala Instagram yoksa orada biraz düşünmek gerek.
Kaldı ki çoğu kendi alanlarında dünyanın en popüler servisleri olan Google hizmetleri de büyük oranda WP'de yok gibi, bana kalırsa bu yine önemli bir eksiklik. İşte tüm bunları üst üste getirince bir kullanıcının örneğin LG G2 yerine Lumia 925 tercih etmesi için hangi gerekçeler var?
Marka ya da platform fanatikliğine gerek yok, siz bir kullanıcısının kişisel beklentilerinizi söyleyebilirsiniz ancak unutulmamalıdır ki benim görevim; insanlara verdikleri paradan en fazlasını alabilecekleri cihazları göstermeyi gerektirir.
Teşekkürler.