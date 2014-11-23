Mobilite: Meizu MX4 Pro, Xiaomi Mi5, Xperia Z4 ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, aralarında Meizu MX4 Pro, Xiaomi Mi5, Huawei Ascend G7, Sony Xperia Z4 iddiaları, Need For Speed No Limits oyunu, Samsung ve LG'nin akıllı telefon planları ve Sony'nin IMX230 sensörü gibi konuları sizler için değerlendiriyorlar. İyi seyirler.
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Aynen o fiyata o donanımla nokia markası altında yüksek kaliteli tasarım ve işçilikle geliyor.Bunlardan 1 tanesi bile olsaydı bahsetmeliydiler ama nedense dört dörtlük olmasına rağmen değinmediler.Nokiadan ayrılıp jollatableti yapan şirket bile 1 milyon önsiparişe ulaşmış,n1 fırtına estirebilir.
Yalnız Mate 7 fiyatını bu kadar şişirmeye gerek yok, hem diyorsunuz işlemci Snapdragon 800 ayarında diye, hemde 1600-1700 bandı diyorsunuz. Şu an ülkemizde bulunan Snapdragon 800 işlemci kullanan LG G2, Discovery Elite, yurt dışında bulunan Xiaomi Mi4, OnePlus One ve hatta daha iyi işlemci performansı sunan Meizu MX4 pro gibi ürünlerin fiyatı 1100 TL fiyatını bile geçmezken, Huawei Ascend Mate 7 için 1600-1700 gibi bir fiyat söylemi şişirmedir, balondur. Umarım o fiyatlardan çıkmaz, çıkarsa da asla alan olmaz diye de temenni ediyorum.