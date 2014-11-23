Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: Meizu MX4 Pro, Xiaomi Mi5, Xperia Z4 ve daha fazlası...

4 yıl
55,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, aralarında Meizu MX4 Pro, Xiaomi Mi5, Huawei Ascend G7, Sony Xperia Z4 iddiaları, Need For Speed No Limits oyunu, Samsung ve LG'nin akıllı telefon planları ve Sony'nin IMX230 sensörü gibi konuları sizler için değerlendiriyorlar. İyi seyirler.
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknotixx 4 yıl
sony z 4 ile alakalı olarak yeni gelişmeler varmı bekliyoruz hala ortada bi sey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar Windows Phone işletim sistemli telefon kullandım.Tavsiye edebileceğiniz bi telefon var mı.Lumia 830 nasıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halilozbs 4 yıl
Şu takım muahabbetini yapmayın bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
LG'nin akıllı telefon planları ve Sony'nin IMX230 sensörü gibi konuları sizler için değerlendiriyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 4 yıl
abi akıllı telefon dedinmi çift tıkla uyanma çift tıkla kapanma artık standart olması lazım ya, bakıyorsun note3 bile hala ekranı açmak için tuşa basman gereliyor olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 4 yıl
Sony.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1461ERSİN 4 yıl
ABİ TUM DUNYANIN BELİKEDE TEK KONUŞTUGU OLAY NOKIA N1 Dİ SİZ BAHSETMEDİNİZ BİLE 6 GUNDE 2 MİLYON YOUTUBEDE TIKLANMIŞ BİR TABLETİ NASIL KONUŞMAZ VEYA ÖNEMSİZ GÖRDÜNÜZ ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl 1461ERSİN
1461ERSİN

ABİ TUM DUNYANIN BELİKEDE TEK KONUŞTUGU OLAY NOKIA N1 Dİ SİZ BAHSETMEDİNİZ BİLE 6 GUNDE 2 MİLYON YOUTUBEDE TIKLANMIŞ BİR TABLETİ NASIL KONUŞMAZ VEYA ÖNEMSİZ GÖRDÜNÜZ ?

Aynen o fiyata o donanımla nokia markası altında yüksek kaliteli tasarım ve işçilikle geliyor.Bunlardan 1 tanesi bile olsaydı bahsetmeliydiler ama nedense dört dörtlük olmasına rağmen değinmediler.Nokiadan ayrılıp jollatableti yapan şirket bile 1 milyon önsiparişe ulaşmış,n1 fırtına estirebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
galaxy s2'den sonrası esler çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomii 4 yıl
Pardon diğer yorumu yanlış yazmışım.Arkadaş Xiaomi nin Snapdragon 805 işlemcili olmasını yadırgadım.Hedefleri Apple,Samsung gibi firmaları geçmek olduğunu söylüyorlar ve daha iyi bir işlemciyle gelmiyor.Biz senden daha fazlasını bekliyorduk Xiaomi.Hedefin büyük ama yaptığın telefonların diğerlerinden farkı yok,zirveye yerleşmek için diperlerinden daha iyi olmak zorundasın.Bence Snapdragon 810 Octa Core 64 bit işlemci ve 4 GB RAM kullanılmalıydı.Eğer bu haber doğruysa çok yanlış yaptın Xiaomi.Açık söyleyeyim Xiaominin büyük bir fanboyuydum ama Xiaomi Mi 5 i gördükten sonra soğumaya başladım.Tek işlemcide değil.Ram de sorun 3 GB Ram i sen Mİ 4 te kullanmamışmıydın? Xiaomi gibi devini sen nasıl 3 GB RAM li çıkardın? Eğer bu haberler doğruysa aynen Xiaomi Mİ 4 gibi Xiaomi Mİ 5 inde çok fazla satılmayacağı düşüncesindeyim hele ki 1300-1500 gibi çılgın bir fiyatla Türkiyeye girerse.Kafasına sürekli Apple ı takıyo sanane apple dan? Apple şunu demiş bunu demiş.Sayma Apple ı.Hem Mİ 4 ün Apple la ne alakası var?.S5 ve Discovery 2 ye benziyor.Apple a benzese bile niye takıyosun ki Apple ı.Sen yoluna bak.Koymuş incecik bir telefon ekranı yok bişeysi yok.O telefon yere düştüğü zaman tuzla buz olur.40 Tane kılıfın içine koymak zorundasın.BÜYÜK KONUŞUYORUM,EĞER XİAOMİ Mİ5 SNAPDRAGON 810,4 GB RAM VE PARMAK İZİ,LAZERLE ODAKLAMA,LAZERLE YÜZ TANIMA GİBİ VE XİAOMİ Mİ4 ÜN AYNI TASARIMI ÇIKMAZSA XİAOMİ BENİM İÇİN BİTMİŞTİR.HİÇ GELMESİN DAHA İYİ.Biz üstün özellikler beklerken parmak izi,lazerle odaklama,lazerle yüz tanıma,Snapdragon 810 4 GB RAM vb. 4 GB RAM da olurda 5 GB RAM senin güçlülüğünü gösterir.Birsürü ülkeye girmişsin.Dünyaya yayılıyorsun,gözün zirvede ve sen ilkleri yapıp kullanıcılarını şaşırtmıyorsun! Dediğim gibi eğer bu haber doğruysa, üretilmeye başlandıysa Xiaomi TAVANI değil TABANI yakalar.Demedi demeyin kısa sürede aklınızı başınıza toplayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 4 yıl
Keyifli bir program daha izledik, teşekkürler.

Yalnız Mate 7 fiyatını bu kadar şişirmeye gerek yok, hem diyorsunuz işlemci Snapdragon 800 ayarında diye, hemde 1600-1700 bandı diyorsunuz. Şu an ülkemizde bulunan Snapdragon 800 işlemci kullanan LG G2, Discovery Elite, yurt dışında bulunan Xiaomi Mi4, OnePlus One ve hatta daha iyi işlemci performansı sunan Meizu MX4 pro gibi ürünlerin fiyatı 1100 TL fiyatını bile geçmezken, Huawei Ascend Mate 7 için 1600-1700 gibi bir fiyat söylemi şişirmedir, balondur. Umarım o fiyatlardan çıkmaz, çıkarsa da asla alan olmaz diye de temenni ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomii 4 yıl
Arkadaş Xiaomi nin Snapdragon 805 işlemcili olmasını yadırgadım.Hedefleri Apple,Samsung gibi firmaları geçmek olduğunu söylüyorlar ve daha iyi bir işlemciyle gelmiyor.Biz senden daha fazlasını bekliyorduk Xiaomi.Hedefin büyük ama yaptığın telefonların diğerlerinden farkı yok,zirveye yerleşmek için diperlerinden daha iyi olmak zorundasın.Bence Snapdragon 810 Octa Core 64 bit işlemci ve 4 GB RAM kullanılmalıydı.Eğer bu haber doğruysa çok yanlış yaptın Xiaomi.Açık söyleyeyim Xiaominin büyük bir fanboyuydum ama Xiaomi Mi 5 i gördükten sonra soğumaya başladım.Tek işlemcide değil.Ram de sorun 3 GB Ram i sen Mİ 4 te kullanmamışmıydın? Xiaomi gibi devini se nasıl 4 GB RAM li çıkardın? Eğer bu haberler doğruysa aynen Xiaomi Mİ 4 gibi Xiaomi Mİ 5 inde çok fazla satılmayacağı düşüncesindeyim hele ki 1300-1500 gibi çılgın bir fiyatla Türkiyeye girerse.Kafasına sürekli Apple ı takıyo sanane apple dan? Apple şunu demiş bunu demiş.Sayma Apple ı.Hem Mİ 4 ün Apple la ne alakası var?.S5 ve Discovery 2 ye benziyor.Apple a benzese bile niye takıyosun ki Apple ı.Sen yoluna bak.Biz üstün özellikler beklerken parmak izi,lazerle odaklama,lazerle yüz tanıma,Snapdragon 810 4 GB RAM de olurda 5 GB RAM senin güçlülüğünü gösterir.Birsürü ülkeye girmişsin.Dünayaya yayılıyorsun,gözün zirvede ve sen ilkleri yapıp kullanıcılarını şaşırtmıyorsun! Dediğim gibi eğer bu haber doğruysa, üretilmeye başlandıysa Xiaomi TAVANI değil Tabanı yakalar.Demedi demeyin kısa sürede aklınızı başınıza toplayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 4 yıl
Benim en beğendiğim cihaz Mate 7 oldu. Büyük ekranlı cihaz fakat tasarım olarak filan gayet güzel fiyatıda iyi olursa alınabilir. Düşündüren tek konu işlemci ve güncelleme. Kendi işlemcileri yerine S805 ile gelse çok daha iyi olabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
46:32
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm
10,3b izlenme · 1 yıl
39:28
Xiaomi'nin yeni bombaları l Galaxy S9 çıkış tarihi l Mobilite
12,6b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 17 sa. yeni video
26:02
Mobilite: Xiaomi'nin yeni telefon markası ve dahası...
14,7b izlenme · 1 yıl
33:15
5G'li ve 10GB RAM'li telefon geliyor | Mobilite
12,7b izlenme · 7 ay
49:40
Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite
14,6b izlenme · 7 ay
36:51
Samsung Galaxy Note 9, 8000TL oldu l Mobilite
15,4b izlenme · 8 ay
40:59
Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite
13,2b izlenme · 7 ay
35:18
10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite
15,7b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
847 izlenme · 17 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
253 izlenme · 57 dk. yeni video
35:22
OnePlus 6T geliyor | Mobilite
11,7b izlenme · 6 ay
44:22
Huawei P20 Pro yorumlarımız l Mobilite
15,8b izlenme · 1 yıl
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim