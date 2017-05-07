Mobilite: OnePlus 5, iPhone 8, Qualcomm - Apple davası ve fazlası

OnePlus 5 sektöre yön verebilir mi? iPhone 8 beklentisi iPhone 7 satışlarını etkiliyor, Qualcomm-Apple davası büyüyor, Qualcomm'un yeni platformu Snapdragon 660 yolda ve fazlası

Mobilite, her hafta olduğu gibi bu hafta da mobil dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. OnePlus 5 söylentileri, iPhone 8 beklentisinin iPhone 7 satışlarını etkilemesi, Qualcomm'un iPhone satışlarını engelleme isteği, yeni süper orta seviye platformu Snapdragon 660 ve fazlası bu haftanın öne çıkan konuları oluyor.