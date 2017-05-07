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Mobilite: OnePlus 5, iPhone 8, Qualcomm - Apple davası ve fazlası

2 yıl
44,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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OnePlus 5 sektöre yön verebilir mi? iPhone 8 beklentisi iPhone 7 satışlarını etkiliyor, Qualcomm-Apple davası büyüyor, Qualcomm'un yeni platformu Snapdragon 660 yolda ve fazlası
Mobilite, her hafta olduğu gibi bu hafta da mobil dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. OnePlus 5 söylentileri, iPhone 8 beklentisinin iPhone 7 satışlarını etkilemesi, Qualcomm'un iPhone satışlarını engelleme isteği, yeni süper orta seviye platformu Snapdragon 660 ve fazlası bu haftanın öne çıkan konuları oluyor. 

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_GRKM_ 2 yıl en beğenilen
kayıt tuşuna bastınız mı ?
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MaFiAMaX 2 yıl
Yaşasın kayıt tuşuna basılmış :)
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cheelik 2 yıl
mesut un başta 20 sn bu sefer kayıt tusuna bastık alın izleyin bakışı :)))
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magic_of_knight 2 yıl
Hindistan'da kısa süre yaşamış bir insan olarak, o adamların böyle vizyona sahip olup bu kararları almasını ve bizim burada geri kalmamızı aklım almıyor. Yazık diyorum bir ülke nasıl kalkındırılır, nasıl milliyet duygusuyla hareket edilir en güzel örneği...
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_vezir_ 2 yıl
hsrbimi bana göndersene bi batamadı şu apple
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_vezir_ 2 yıl
ipone 52 milyon sattığına memnun değilmiş acaba note 7 yanmasa idi ipone neyapacaktı
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tutankenshta 2 yıl _vezir_
SGN7 yanmadı bataryası sabote edildi... Apple sabotaj için ekip kurmuş... kanıtlarıda ortada...
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cyraxus 2 yıl
2014 te almıştım oneplus one ı 1000 tl ye hala kullaıyorum. Android 7 3gb ram snapdragon 801 64gb hafıza.Yapamadığı şey yok ve piyasada bulunan 1500 2000 tl lik cihazlardan daha performanslı.Bu tür cihazların popüler olması nedeniyle firma yazılım desteğini kesse bile son sürüm androidi geliştiriciler sayesinde kullanabiliyorsunuz.
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DH Misafiri 2 yıl
Rica etsem intro da ki iphone 4/4s ve 2/3 nesil ipadden kurtulun artık
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DH Misafiri 2 yıl
Ülke olarak dolar rezervlerimiz az turizm bitik üretim bile ithalata bakıyor bazı ürünlerde mecbur vergiyi yükseltiyor hükümet. Devlete gelir olsa bile bir taraftan da caydırıcılık oluyor. Böylece dolar rezervide ülkede kalmış oluyor ithalat kısıtlanmış oluyor..
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Guest-F8946C419 2 yıl
One plus android cephesinde xaomi ile en iyi cihazları üreten markalar bence.
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jern 2 yıl
iyi polis kotu polis gibiler.erdi olumlu elestiriyor mesut olumsuz.guzel uyum
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lordyakup01 2 yıl
E ışte Oneplus 5



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clb12 2 yıl lordyakup01
lordyakup01

E ışte Oneplus 5



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telefon m7 mi ?
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killarmy 2 yıl
sponsor: uspa
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