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Mobilite: Samsung Galaxy A9, Lumia 950XL, HTC One X9 ve dahası...

3 yıl
46b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde geçtiğimiz haftanın en önemli mobil gelişmeleri masaya yatırılıyor. Windows 10'lu yeni nesil Lumia telefonların ülkemiz lansmanından Apple cephesindeki gelişmelere kadar...
Yılın son Mobilite programında sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta ülkemiz lansmanı yapılan Lumia 550 / 950 / 950XL olmak üzere Casper'ın 3GB RAM'li telefonu VIA M1, TeknoSA'nın yeni telefonu Preo P2, HTC'nın orta sınıf güreşçisi One X9 ve Samsung'un büyük ekranılı iddialı telefonu Galaxy A9 gibi haftaya damga vuran mobil gelişmeleri sizler için yorumluyor, iyi seyirler dileriz.
 

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mkyb 3 yıl en beğenilen
Windows Mobile'ın sonu Symbian gibi olacak. Tarihe not düşülsün.
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e-Militarist 3 yıl kaazto28
kaazto28
1050 tl ye sıfır lumia 930 aldım sizce yanlış mı yaptım? bu fiyata alınabilecek başka telefon var mıydı sizce?

Evet yanlış yaptın. Evet vardı.
kaazto281050 tl ye sıfır lumia 930 aldım sizce yanlış mı yaptım? bu fiyata alınabilecek başka telefon var mıydı sizce?Evet yan...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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werty_tr 3 yıl
Mesut ve Erdi hocam siz telefon getirin çinden biz arkanızdayız, Marka da hazır Mobilite

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zehirlimadde 3 yıl
Win 10'lu bile olsa cihaz biraz zayıf kalmış
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KUM23 3 yıl
Windowphone 500 lira hadi 600 tl verilir android telefonların bu fiyat bandında çok kalitesiz telefonları var
İlk sırada şirketler için bi model yapılmalı maksimum 400 tl olcak üst seviye modeleri ise max 600 liradan satılsa ozaman rekabete girer 640 aldım 650 tl lumia 930 u 650 tl ye satmalı fiyat pahalı eleştiriler haklı telefon hak etmiyor o parayı hatta kampanya falan yapmalı pc işletim sistemini indirimli vermeli telefon alana %50 indirim falan yapabileceği çok şey varda
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Hann- 3 yıl
Zte, nubia serisini getirmeli nubia z7 mini kullanıyorum çok memnunum.
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Cossie 3 yıl
Nokia N95 piyasanın en çok sahip olunmak istenen telefonu iken Windows Mobile 6.0 işletim sistemine sahip Asus P526 kullanıyordum. Henüz ortada Windows market bile yokken aradığım & aramadığım her şeyin programını bulabiliyordum. Telefonu değiştirmeyi düşündüğüm zamanlar HTC modellerine bakarken Windows model kalmadığını görmüştüm, Android ne yahu deyip şaşırmıştım, araştırmam sonucunda en sevdiğim navigasyon programı iGO dahil kullandığım bir sürü programın Android'te olmadığını öğrenmiştim ve bu Android telefon almamı bayağı bir geciktirdi. Windows mobilde bu kadar ileriyken nasıl geri kaldı anlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-5E274E432 3 yıl Cossie
Cossie

Nokia N95 piyasanın en çok sahip olunmak istenen telefonu iken Windows Mobile 6.0 işletim sistemine sahip Asus P526 kullanıyordum. Henüz ortada Windows market bile yokken aradığım & aramadığım her şeyin programını bulabiliyordum. Telefonu değiştirmeyi düşündüğüm zamanlar HTC modellerine bakarken Windows model kalmadığını görmüştüm, Android ne yahu deyip şaşırmıştım, araştırmam sonucunda en sevdiğim navigasyon programı iGO dahil kullandığım bir sürü programın Android'te olmadığını öğrenmiştim ve bu Android telefon almamı bayağı bir geciktirdi. Windows mobilde bu kadar ileriyken nasıl geri kaldı anlamıyorum.

Bende symbian bu kadar ileriyken nasıl geri kaldı merak ediyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
m542tf
Ben İhaber (donanımhaber) olarak tarafsız bir yayın politikası izlediğinizi kesinlikle düşünmüyorum. Microsoft dock ünitesine pahallı deyip laf eden ipad pro nun plastikten bozma kalemine vay be adamlar yapmış tarzı konuşması manidar. Alınmaz dediğiniz sistemi ben iki yıldır rahat bir şekilde kullanıyorum birçok ihtiyacımı karşılıyor. Bir başka videonun alt yorumlarında en çok w10 haberini ihaber (donanımhaber) olarak sizin yaptığınızı belirtmiş ama tamamen yanlış bilgi vermiş. W10 haberleri ya geç girildi yada yanlış girildi bu sitede.

Çağ dışı yaşamak, mobil deneyimi yarım yamalak yaşamak isteyenlere kimse engel olmuyor zaten, çok seven gitsin alsın diyorlar.
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Gencbeyiin 3 yıl
ilginç
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system electronıc 3 yıl
Bu WP kullanıcıları da çok alıngan :) :) :)
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tachyon 3 yıl
Tasarım kötü, malzeme kalitesi kötü, fiyat kötü, eko sistem kötü. Böylesine kötülerin buluştuğu bir telefon üretmek büyük başarı bence.
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orhan.akcali 3 yıl
Windows phone çöptür elimizde 925 var aldığımıza pişmanız youtube bile olmayan bir ekosistem destek sıfıra yakın
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eyozgurluk 3 yıl orhan.akcali
Lumia 830 kullanıyorum gayet memnunum wp çöp değil de androide göre daha az gelişmiş. Ama benim umrumda değil programla pek işim olmuyor o yüzden tam f/p. Yalnız lumia 925 kronik sorunları olan bir cihaz. Isınmadı falan oluyordu.
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SirrealsQ 3 yıl
Yurd dışı ziyaretlerim olduğu için uygun fiyata bütün apple eko sistemini kullanıyorum. Heğsi birlikte diğer bütün chiazlardan yuzlerce kat iyi çalışıyor . Mesut bey samsung kameralarda haklı . İhtiyaç belirlemek te önemli dünyanın en iyi mobil kamera sana lazım mı gibi. İos yüklü bi sony xperia z5 apple aksesurlı apple kadar kılıf desteği vb olan cihaz fena olmazdı. Htc m8 üzerine iphone 6s ilaç gibi geldi yalan yok . Özlediğim tek şey htc kulalıklıkları okadar. Bu arada ipad mac telefon hepsinde aynı amda rsim müzik uygulama çağrısı vb hepsi synı anda aynı yerde .. Pc den mesaj yazıp telefona cevap veriyorum tekefonda link olarak gonderilen bir sayfayı tabletten devam edebılıyorum pc den yaptıgım anımsatıcı telefondan hatırkatıyor wıfı uzerındencsenkr vb ben bunları sevıyorum başka telefonlar sunmuyor . İos bambaşka . Uygulamalar daha kaliteli daha özenle yspılmış . İphone ile iks farklı şeyler..
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Fernando_S 3 yıl
Üzgünüm ama yanlış bilgi var videoda...

28:00'da bahsettiğiniz ve "İstiklal'de gezerken Samsung bayisinde kavisli ekran Gear S2 gördüm" dediğiniz cihaz Gear S2 değil. Ayrıca bu saat sadece Samsung'la değil, Android 4.4 üstü tüm cihazlarla uyumlu çalışıyor.
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There goes your life 3 yıl
Microsoft, apple'ı oynuyor.
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