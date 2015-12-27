Mobilite: Samsung Galaxy A9, Lumia 950XL, HTC One X9 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde geçtiğimiz haftanın en önemli mobil gelişmeleri masaya yatırılıyor. Windows 10'lu yeni nesil Lumia telefonların ülkemiz lansmanından Apple cephesindeki gelişmelere kadar...

Yılın son Mobilite programında sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta ülkemiz lansmanı yapılan Lumia 550 / 950 / 950XL olmak üzere Casper'ın 3GB RAM'li telefonu VIA M1, TeknoSA'nın yeni telefonu Preo P2, HTC'nın orta sınıf güreşçisi One X9 ve Samsung'un büyük ekranılı iddialı telefonu Galaxy A9 gibi haftaya damga vuran mobil gelişmeleri sizler için yorumluyor, iyi seyirler dileriz.