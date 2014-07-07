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Mobilite: Samsung Galaxy F, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3 ve dahası...

4 yıl
72,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy F, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3, HTC'nin iyileşen finansal sonuçları, Gionee'nin Samsung'a göndermeli videosu ve Sharp'ın çerçevesize çok yakın akıllı telefon gibi haberleri keyifli bir sohbet ile ekranlarınıza getiriyorlar.
 

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lagalugadh 4 yıl en beğenilen
Kafalarda ki soru; acaba z2 icin de inceleme videosu 3 tane mi olacak?
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Xtrud 4 yıl
Erdi bey çok ilginç...Galaxy Fden bahsediyor s5 primedan bahsediyor sıkıntı yok.Sonye gelince 6 ayda bir döngü muhabbetine başlıyor...G3 prime S5 prime çıkınca s5 kullanıcıları madur olmayacak mı?Sony olsam bende göndermem size test örneği valla.Şu mesafeniz bitmedi gitti.
Erdi bey çok ilginç...Galaxy Fden bahsediyor s5 primedan bahsediyor sıkıntı yok.Sonye gelince 6 ayda bir döngü muhabbetine başlıyor...G3 prime S5 prime çıkınca...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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Illustrious. 4 yıl
@fx57

İnsanlar doğal olarak güçlü bir cihaz olan Z2'nin incelemesini aylardır bekliyor Erdi bey. Sony Z2 örneğini yolladı ise S5'de olduğu gibi ve daha önceleri Z2 ve M8 adına da söz verilmiş bir "inceleme serisi" gerçekleştirme olanağınız geciklemelide olsa olacak mı acaba?

Ekleme: Video'da 4K çekim esnasında kapanma sorunundan bahsetmişsiniz. Z2 kullanan arkadaşlardan bir süre önce cihaza gelen yeni bir güncelleme vasıtası ile 4K video çekim esnasında cihazın artık kapanmadığını, videoyu sonlandırdıktan sonra uyarı verildiği bahsedilmişti. Bunu Z2 kullanıcıları ve sizlerle netleştirirsek iyi olur bence.

Teşekkürler.
@fx57İnsanlar doğal olarak güçlü bir cihaz olan Z2'nin incelemesini aylardır bekliyor Erdi bey. Sony Z2 örneğini yolladı ise S5'de olduğu gib...
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Guest-2BAE0C551 4 yıl
Merzifonlu zengin bi iş adamı olsaydım Merzifone diye bir telefon yaptırırdım heralde :)
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DH Misafiri 4 yıl
wolferto bey Sony'nin kaç ürünü varken ? Sony M1, M2, C1, L, C Z1 Z2 TİPO CZ E1 E MİRO GO U S J SP T1 T2 SOLO Z ULTRA Z1 COMPACT. Yani kısacası ' şaka mı yapıyosunuz ?' Bilmeden konuşmayınız lütfen.
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JessieJ 4 yıl fx57
Nokia'da 1000 TL civarı telefon var hatta 650-700 TL civarı ikinci el temiz bir 1320 ile sıkıntı yaşamadan uzun süre idare edilebilinir.
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ploto 4 yıl
samsungun o kadar abuk sabuk modeli varken sony nin kaç modeli var zaten rekabetten de geri kalmamak adına bu kadar amiral gemisi çıkardı
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wolfestein 4 yıl
Rekabet iyiden iyiye kızışıyor.
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batu78 4 yıl
Normalde dh incelemelerini izlemeden birşey almam ama bir hevesle z2 aldim. inşallah inceleme videosunda moralimiz bozulmaz. :) sabirsizlikla bekliyorum videoyu.
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emrecelik85 4 yıl batu78
Siz cihazınızdan memnunsanız incelemeyi bekleminizin ne anlamı var
İnceleme genelde almak isteyenlere yardımcı olmak için yapılır.Harika bir telefon almışsın keyfine bak bence
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batu78 4 yıl
Normalde dh incelemelerini izlemeden birşey almam ama bir hevesle z2 aldim. inşallah inceleme videosunda moralimiz bozulmaz. :) sabirsizlikla bekliyorum videoyu.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl
Herkes yerine yorum yapamam, ne düşündüklerini de bilemem fakat bana ve birçok kişiye göre 2500 liralık telefon alan adam onu ihtiyaçtan almıyordur. Çok merak ediyorum, 1000 liralık bir telefon ile 2500 liralık bir telefon arasında ''ihtiyaçları giderme'' bakımından ne fark olabilir ki? Tabii ki burada konu ihtiyaçlara yönelir fakat normal bir insanın telefondan ne gibi beklentisi olur o da merak konusu.
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FIRAT_G_ 4 yıl
Para mı yetişir bunlara. 600-700 liralık telefon milletin neyine yetmiyor anlamış değilim.
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enemies 4 yıl
İPHONE 6 ÇIKTI ÇIKACAK HALA İPHONE 5S İCLEMESİ YAPILMAMASI İLGİNÇ BİR OLAY DONANIMHABER HARİÇ BÜTÜN FORUMLARDA YAPILMASINA RAĞMEN.
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DH Misafiri 4 yıl
Bu Sony Mobile'ın büyük yayınlardan tedirgin sanırım, küçük yayınlar ile iş yapmak kolay olabilir çünkü büyüklere göre daha fazla "gelire" ihtiyaçları var.
Naçizane bir teknoloji takipçisi olarak bazı gözlemlerimi değerli forum üyeleri ile paylaşmak isterim.
Youtube'un en büyük teknoloji kanallarından MKBHD'de iPhone 6'nın ekranı bile incelenirken, Xperia Z2'den eser yok.
youtube.com/...
Youtube'un bir başka en büyük teknoloji kanallarından Austin Evans'ın 2014'ün en iyileri videosunda Xperia Z2'den eser yok.
youtube.com/...
Çok beğenerek takip ettiğim The Verge sitesinin alınabilecek en iyi akıllı telefon çalışmasında da Xperia Z2 yok.
theverge.com/...
Şimdi soru şu; acaba eleştrilmekten mi korkuyorlar ?
Neyse ki Donanım Haber'e cihaz 1 ay sonra da olsa nihayet gitmiş, Mobilite programında Erdi bey açıkladı. Şimdi incelemeyi bekleme vakti bakalım cihaz nasılmış.
1 Yanıt Yanıtla
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Xloud 4 yıl
DH Misafiri

Bu Sony Mobile'ın büyük yayınlardan tedirgin sanırım, küçük yayınlar ile iş yapmak kolay olabilir çünkü büyüklere göre daha fazla "gelire" ihtiyaçları var.

Naçizane bir teknoloji takipçisi olarak bazı gözlemlerimi değerli forum üyeleri ile paylaşmak isterim.

Youtube'un en büyük teknoloji kanallarından MKBHD'de iPhone 6'nın ekranı bile incelenirken, Xperia Z2'den eser yok.

youtube.com/...

Youtube'un bir başka en büyük teknoloji kanallarından Austin Evans'ın 2014'ün en iyileri videosunda Xperia Z2'den eser yok.

youtube.com/...

Çok beğenerek takip ettiğim The Verge sitesinin alınabilecek en iyi akıllı telefon çalışmasında da Xperia Z2 yok.

theverge.com/...

Şimdi soru şu; acaba eleştrilmekten mi korkuyorlar ?

Neyse ki Donanım Haber'e cihaz 1 ay sonra da olsa nihayet gitmiş, Mobilite programında Erdi bey açıkladı. Şimdi incelemeyi bekleme vakti bakalım cihaz nasılmış.

Bunlar küçük yayınlar mı?

Cnet cnet.com/...

Engagdet engadget.com/...

gsmarena gsmarena.com/...

AndroidAuthority youtube.com/...

Phonearena phonearena.com/...

vs.

Telefona güvenmese neden Test sürüşü yapsın ? Sonuç olarakta telefon zaten donanımhaberde...
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Xloud 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu Sony Mobile'ın büyük yayınlardan tedirgin sanırım, küçük yayınlar ile iş yapmak kolay olabilir çünkü büyüklere göre daha fazla "gelire" ihtiyaçları var.

Naçizane bir teknoloji takipçisi olarak bazı gözlemlerimi değerli forum üyeleri ile paylaşmak isterim.

Youtube'un en büyük teknoloji kanallarından MKBHD'de iPhone 6'nın ekranı bile incelenirken, Xperia Z2'den eser yok.

youtube.com/...

Youtube'un bir başka en büyük teknoloji kanallarından Austin Evans'ın 2014'ün en iyileri videosunda Xperia Z2'den eser yok.

youtube.com/...

Çok beğenerek takip ettiğim The Verge sitesinin alınabilecek en iyi akıllı telefon çalışmasında da Xperia Z2 yok.

theverge.com/...

Şimdi soru şu; acaba eleştrilmekten mi korkuyorlar ?

Neyse ki Donanım Haber'e cihaz 1 ay sonra da olsa nihayet gitmiş, Mobilite programında Erdi bey açıkladı. Şimdi incelemeyi bekleme vakti bakalım cihaz nasılmış.

Bunlar küçük yayınlar mı?

Cnet cnet.com/...

Engagdet engadget.com/...

gsmarena gsmarena.com/...

AndroidAuthority youtube.com/...

Phonearena phonearena.com/...

vs.

Telefona güvenmese neden Test sürüşü yapsın ?Belkide başka firmaların promotörlüğünü yapan sitelerden uzak duruyorlardır.Sonuç olarakta telefon zaten donanımhaberde...

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