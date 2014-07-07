Mobilite: Samsung Galaxy F, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy F, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3, HTC'nin iyileşen finansal sonuçları, Gionee'nin Samsung'a göndermeli videosu ve Sharp'ın çerçevesize çok yakın akıllı telefon gibi haberleri keyifli bir sohbet ile ekranlarınıza getiriyorlar.

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