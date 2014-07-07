Mobilite: Samsung Galaxy F, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy F, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3, HTC'nin iyileşen finansal sonuçları, Gionee'nin Samsung'a göndermeli videosu ve Sharp'ın çerçevesize çok yakın akıllı telefon gibi haberleri keyifli bir sohbet ile ekranlarınıza getiriyorlar.
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İnsanlar doğal olarak güçlü bir cihaz olan Z2'nin incelemesini aylardır bekliyor Erdi bey. Sony Z2 örneğini yolladı ise S5'de olduğu gibi ve daha önceleri Z2 ve M8 adına da söz verilmiş bir "inceleme serisi" gerçekleştirme olanağınız geciklemelide olsa olacak mı acaba?
Ekleme: Video'da 4K çekim esnasında kapanma sorunundan bahsetmişsiniz. Z2 kullanan arkadaşlardan bir süre önce cihaza gelen yeni bir güncelleme vasıtası ile 4K video çekim esnasında cihazın artık kapanmadığını, videoyu sonlandırdıktan sonra uyarı verildiği bahsedilmişti. Bunu Z2 kullanıcıları ve sizlerle netleştirirsek iyi olur bence.
Teşekkürler.