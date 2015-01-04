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Mobilite: Samsung Galaxy S6, LG G4, Lenovo telefonların Türkiye macerası ve dahası...

4 yıl
34,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bu bölümde, Apple ürünlerine ülkemizde gelen zam, Samsung Galaxy S6 ve yeni Galaxy Note 4 versiyonu, LG G Flex 2 ve G4 ile birlikte Palm markasının dönüşü, Samsung'un fansız dizüstü bilgisayarı ve Lenovo'nun akıllı telefonlarının ülkemiz macerasını konuşuyorlar. İyi seyirler dileriz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aulkem 4 yıl
Şu yayınlarda kullandığınız Casper notebook ların da bir incelemesini görsek iyi olurdu. Çok şık durmalarına karşın donanım olarak zayıf gibi duruyorlar. Yine alınabilecek bir fiyatta iseler düşünülebilir
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jubeii 4 yıl
bu ne ya!
video oynatıcı ileri sarmayı desteklemiyor.
hangi yıldayız!
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carttman 4 yıl
Lenovo çok çekici geldi nedense..
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tolga5000 4 yıl
bu msj videoyu izlemeden önce attım cevap videodamış :)
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tolga5000 4 yıl
i.akşamlar erdi bey hatırlarsınız eylül sonu lenovo vibe z2 pro yu tanıttmıştınız.size sorum bir türlü lenovo t.den cevabını alamadığım soru vibe z2 pro ne zaman çıkacak,çünkü bazen duyumlarınız oluyor ondan sordum.bu telefonu aylardır bekliyorum.
daha bu ay yapılacak lansman tarihini bile açıklamadılar .tşkkürler kolay gelsin
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Orion10 4 yıl
Lenovo nun telefonlarını Türkiye de satılması güzel fakat Motorola da gelseydi daha iyi olurdu
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techniquest35 4 yıl
Note edge bence çok gereksiz bir cihaz yani. Bir de ona o kadar para istiyorlar.
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bytradm 4 yıl
fiyatları kenara koyup sana ısırık elma verelim
elindeki huaw.g7 yi ver deseler vermem .
fanlık falan değil işimi en iyi görecek tel bu benim için.
note serisiyle de değişmem. hergün bi köye gidiyom
çift anten tek başına büyük artı.
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fbuyukbalkan 4 yıl
Lenovo'nun pazara girmesi iyi olacaktır, fakat girecek ürünler şu an Türkiye sitelerinde olanlarsa biraz hayal kırıklığı olur bence...
A serisi ürünleri çok saçma ve gereksiz olmuş. S serisi ürünleri idare eder ama fiyat konusu önemli.
X2 tutabilir(ama yine fiyat çok çok önemli)
K910, S90, s939, A806, A916, A850+, en önemlisi 4000mA'lik S860 veya P780 den birisi listede olmalıydı...
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sybercomp 4 yıl
Tişörtteki amerikan bayrağına kıl oldum
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just4techno 4 yıl
Fiyatlar iyice uçtu telefonlar tatminkar seviyeye geldi artık herkes bu saatten sonra telefonunu uzun süre kullanıcağını düşünüyorum.

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