Mobilite: Samsung Galaxy S6, LG G4, Lenovo telefonların Türkiye macerası ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bu bölümde, Apple ürünlerine ülkemizde gelen zam, Samsung Galaxy S6 ve yeni Galaxy Note 4 versiyonu, LG G Flex 2 ve G4 ile birlikte Palm markasının dönüşü, Samsung'un fansız dizüstü bilgisayarı ve Lenovo'nun akıllı telefonlarının ülkemiz macerasını konuşuyorlar. İyi seyirler dileriz.

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