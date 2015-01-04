Mobilite: Samsung Galaxy S6, LG G4, Lenovo telefonların Türkiye macerası ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bu bölümde, Apple ürünlerine ülkemizde gelen zam, Samsung Galaxy S6 ve yeni Galaxy Note 4 versiyonu, LG G Flex 2 ve G4 ile birlikte Palm markasının dönüşü, Samsung'un fansız dizüstü bilgisayarı ve Lenovo'nun akıllı telefonlarının ülkemiz macerasını konuşuyorlar. İyi seyirler dileriz.
Paylaş Tweetle
video oynatıcı ileri sarmayı desteklemiyor.
hangi yıldayız!
daha bu ay yapılacak lansman tarihini bile açıklamadılar .tşkkürler kolay gelsin
elindeki huaw.g7 yi ver deseler vermem .
fanlık falan değil işimi en iyi görecek tel bu benim için.
note serisiyle de değişmem. hergün bi köye gidiyom
çift anten tek başına büyük artı.
A serisi ürünleri çok saçma ve gereksiz olmuş. S serisi ürünleri idare eder ama fiyat konusu önemli.
X2 tutabilir(ama yine fiyat çok çok önemli)
K910, S90, s939, A806, A916, A850+, en önemlisi 4000mA'lik S860 veya P780 den birisi listede olmalıydı...