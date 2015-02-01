Mobilite: Snapdragon 810 bilmecesi, Exynos 7'nin performansı, LG G4'ün detayları, Apple'dan yeni finansal rekor ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, birbirinden ilginç konuları sizler için değerlendiriyorlar, iyi seyirler.

Mobilite'de bu hafta;

- Qualcomm'un Snapdragon 810 işlemcisine ait iddialar, cihazlarda kullanımı ve genel değerlendirmesini,

- Samsung'un Galaxy S6'da kullanacağı Exynos 7420 işlemcisinin performansına ait bilgiler ve editör yorumlarını,

- LG G4 cephesinden en yeni bilgiler,

- Apple'ın yeni rekorlarla dolu sonu finansal değerlerini,

- General Mobile'ın yeni telefonu Discovery Air için ilk izlenimler,

- HTC One M8 ülkemizde de Android 5.0 Lollipop'a nihayet kavuştu.

Ve daha pek çok konu ve yorum program kapsamında, editörlerin yorumları çerçevesinde bulabilirsiniz. İyi seyirler.