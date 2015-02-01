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Mobilite: Snapdragon 810 bilmecesi, Exynos 7'nin performansı, LG G4'ün detayları, Apple'dan yeni finansal rekor ve dahası...

4 yıl
51,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, birbirinden ilginç konuları sizler için değerlendiriyorlar, iyi seyirler.
Mobilite'de bu hafta;
- Qualcomm'un Snapdragon 810 işlemcisine ait iddialar, cihazlarda kullanımı ve genel değerlendirmesini,
- Samsung'un Galaxy S6'da kullanacağı Exynos 7420 işlemcisinin performansına ait bilgiler ve editör yorumlarını,
- LG G4 cephesinden en yeni bilgiler, 
- Apple'ın yeni rekorlarla dolu sonu finansal değerlerini,
- General Mobile'ın yeni telefonu Discovery Air için ilk izlenimler,
- HTC One M8 ülkemizde de Android 5.0 Lollipop'a nihayet kavuştu.
Ve daha pek çok konu ve yorum program kapsamında, editörlerin yorumları çerçevesinde bulabilirsiniz. İyi seyirler.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YereDusenAdam 4 yıl
Samsung şu EXYNOS un kaynak kodlarını paylaşmalı yoksa adam akıllı rom desteği alamıyoruz. Zaten kendisi geç güncelleme getiriyor. Bari rom lar hızlı gelsin.
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By_Android 4 yıl
Ben performans olarak bi şey demedim zaten eline aldığında kalite hissi vermiyor.
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kuantum- 4 yıl
Erdi abi , Ender abi enerjiniz süper keyifle izliyorum her hafta. Sony z2 sizce ne zaman güncelleme alacak acaba? Şimdiden teşekkür ederim.
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psyshock 4 yıl fx57
Elinizde note 4 exynos varken geekbench e girdiginizde 1.3 ghz yazarken 7420 yi nasil 1.5 ghzda bu sonuclari aliyor ciktiginda 500 mhz daha da hizli olucak dediniz cozemedim

Bir ornek vermek gerekirse


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DH Misafiri 4 yıl
Steve Jobs Türkiye'de dünyaya gelseydi müteahhit olurdu heralde.
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mustang8960 4 yıl
HTC Desire 820 ye nezaman lolipop gelecek bilgisi olan varmı
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cyberfalcon 4 yıl
Apple için çok güzel şeyler söylüyorsunuz ama bu sektör için çok kötü. Belki son kullanıcıya çalışan elektronik sektörünün karının yarıya yakınını götürüyor. Bu da rakiplerinin rekabet gücünü zayıflatıyor. Rakipleri Apple'la rekabet edebilmek için çok küçük karlara ya da zarara razı oluyor. Bu böyle devam ederse Apple'la rekabeti sürdüremezler. Ancak Çinli firmalar ayakta kalabilir diye düşünüyorum.
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By_Android 4 yıl
Abi bu LG dene buluyorsunuz anlamıyorum beni çoğunuz eleştireceksiniz ama ben samsungla malzeme kalitesi yönünden aynı kefeye koyuyorum ikisinde plastik leyen
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*Tensa Zangetsu 4 yıl By_Android
G2 kullanıyorum. Telefonu alalı 1 sene oldu ama hala aynı zevkle kullanıyorum. Telefon kullanırken zevk veriyor.G2 den sonra diğer telefonlara pek ısınamadım. G3 çok kullanmadım bilmem ama g2 cidden şahane telefon. Öyle samsung gibi takılmalarda yaşatmaz.
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By_Android 4 yıl
Abi yalnız artık exynos 7420 deniyorlar Samsung 7440 diye 810 nu sollayacak bir işlemci cikaracakmiş
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Batuist 4 yıl
37dk video mu?* erdi lütfen şu videolarını kısa tut. neredeyse bir film uzunluğunda video koyuyotsunuz izlemek istiyorum ama o kadar vakit harcayamam... 5 dk. en fazla limit olsun..
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LaFleur- 4 yıl Batuist
Batuist

37dk video mu?* erdi lütfen şu videolarını kısa tut. neredeyse bir film uzunluğunda video koyuyotsunuz izlemek istiyorum ama o kadar vakit harcayamam... 5 dk. en fazla limit olsun..

ben bir elim ilerletme tuşunda izliyorum.
yalnız 5dk. da mevzuyu öldürmek olur. birçok başlığa değiniyorlar takdir edersiniz ki.
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