Mobilite: Sony Xperia C5 Ultra, OnePlus 2'ye yoğun ilgi, 6250mAh kapasiteli pili olan telefon ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Sony Xperia C5 Ultra, OnePlus 2'ye yoğun ilgi, Samsung Gear A akıllı saat ile Tizen işletim sisteminin yenilikleri, Qualcomm'un yeni kablosuz şarj teknolojisi, 6250mAh kapasiteli pile sahip akıllı telefon, 1 mikron piksel boyutuna sahip telefon kamera sensörü,mobil işlemci pazarı ve Windows Phone cephesi gelişmelerini değerlendiriyorlar.

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