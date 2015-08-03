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Mobilite: Sony Xperia C5 Ultra, OnePlus 2'ye yoğun ilgi, 6250mAh kapasiteli pili olan telefon ve dahası...

3 yıl
34,9b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Sunucularınız  Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Sony Xperia C5 Ultra, OnePlus 2'ye yoğun ilgi, Samsung Gear A akıllı saat ile Tizen işletim sisteminin yenilikleri, Qualcomm'un yeni kablosuz şarj teknolojisi, 6250mAh kapasiteli pile sahip akıllı telefon, 1 mikron piksel boyutuna sahip telefon kamera sensörü,mobil işlemci pazarı ve Windows Phone cephesi gelişmelerini değerlendiriyorlar.
 

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___Lawyer___ 3 yıl en beğenilen
S6'daki kamera i6 karşısında çok daha iyi olmasına rağmen Samsung'un daha çok ihraç için geliştirdiği bir sensörü konuşurken iPhone'un kamerasından bahsetmek ne kadar anlamsız bir durum. Ayrıca gece çekimlerinde çağ dışı diyafram aralığı kullanan 16:9 çekme kabiliyeti çok olmayan ve iso ayarlarının bile yapılamadığı bir kamerayı ne kadar çok övdünüz. Mesele hız ise s6'nın kamerasıda çok hızlı keza odaklamasıda öyle hatta odaklama noktasında olmasa bile g4'te de oldulça hızlı açılıyor.

Biraz Mesut beyin son dönemlerde iPhone 6 kullanmasının acizliğine uğramış program her fırsatta konuyu Apple'a getirdi kendisini objektif bilirdik.
S6'daki kamera i6 karşısında çok daha iyi olmasına rağmen Samsung'un daha çok ihraç için geliştirdiği bir sensörü konuşurken iPhone'un kamerasından bahsetmek n...
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olağan_şüpheli 3 yıl yhackup
yhackup
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blackzeros 3 yıl
c5'den bahsedilmis ama ekran 6 inch olacakti m5'ten bahsedilmemis , helio x30'danda bahsedilmemis cuma gunu cekildi sanirim video.enerji dusuk olmus hakkaten.

bu arada dünkü forumun hacklenmesi hakkında bir açıklama yapıldı mı? bir açık mı mevcuttu yoksa yönetici hesabı mı ele geçirildi? üyelerin telefon, vs, hesap bilgileri ele geçirildi mi?

öyle güvenlik açıkları konusunda habire sallanıyor programlarınızda ,ne olup bittiğini bizde öğrensek diyorum.
c5'den bahsedilmis ama ekran 6 inch olacakti m5'ten bahsedilmemis , helio x30'danda bahsedilmemis cuma gunu cekildi sanirim video.enerji dusuk olmus hakkaten.
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grafiker 3 yıl
Erdi'nin ses iyide Mesut'un sesi az geliyor. :)
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dakamon 3 yıl
Lütfen videoların ses şiddetini yüksek tutun.
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artemisbd 3 yıl
oynatacak video yok diyor :)
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XRAY 41 3 yıl
Neden Erdi Beyi bu Kadar Eksilediniz? Amacınız Bi insanı Eksileyerek Küçük düşürmek mi?
Afedersinz Ama hiçbir yanı bir Naneye Benzemeyen, Teknolojik anlamda bir artısı olmayan, Zamanla unutulacak olan ve fiyatı 2.000 ila 53.000 lira arası değişen Zengin oyuncağı Bir halta yaramayan Elma çürüğü için aklı başında bir adam fiyatını göz önüne alarak Eminim ki Hoşgörülü karşılamaz. 'İNSAN' 'FİYAT'ını Söylemeye utanır be!!!
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Mr xXx 3 yıl
One Plus One 2 çok güzel olmuş,beni en çok çeken ekranın yaptığı o renkler şarj cihazının o kıvrımları anlayamazsınız!
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Teknopat76 3 yıl
Windows phone kullanıyorum halen İnstagram Beta sürümde :D. Windows giriş ve orta segmentte daha iyi satar eğer uygulama sorununu çözerlerse üst sevideye hiç şansı yok.
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DH Misafiri 3 yıl
Kolay gelsin
Şu web playerı değişterebilirmisiniz?
Donuyor
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NeroWin 3 yıl
Enerjisi düşük bir mobilite olmuş. Kusura bakmayın ama ben fazla beğenmedim.
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blackzeros 3 yıl
c5'den bahsedilmis ama ekran 6 inch olacakti m5'ten bahsedilmemis , helio x30'danda bahsedilmemis cuma gunu cekildi sanirim video.enerji dusuk olmus hakkaten.

bu arada dünkü forumun hacklenmesi hakkında bir açıklama yapıldı mı? bir açık mı mevcuttu yoksa yönetici hesabı mı ele geçirildi? üyelerin telefon, vs, hesap bilgileri ele geçirildi mi?

öyle güvenlik açıkları konusunda habire sallanıyor programlarınızda ,ne olup bittiğini bizde öğrensek diyorum.
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yhackup 3 yıl
Yorumlar neden hep eleştiri ?
1 Yanıt Yanıtla
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olağan_şüpheli 3 yıl yhackup
yhackup
Yorumlar neden hep eleştiri ?

Çünkü burası DH
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___Lawyer___ 3 yıl en beğenilen
S6'daki kamera i6 karşısında çok daha iyi olmasına rağmen Samsung'un daha çok ihraç için geliştirdiği bir sensörü konuşurken iPhone'un kamerasından bahsetmek ne kadar anlamsız bir durum. Ayrıca gece çekimlerinde çağ dışı diyafram aralığı kullanan 16:9 çekme kabiliyeti çok olmayan ve iso ayarlarının bile yapılamadığı bir kamerayı ne kadar çok övdünüz. Mesele hız ise s6'nın kamerasıda çok hızlı keza odaklamasıda öyle hatta odaklama noktasında olmasa bile g4'te de oldulça hızlı açılıyor.

Biraz Mesut beyin son dönemlerde iPhone 6 kullanmasının acizliğine uğramış program her fırsatta konuyu Apple'a getirdi kendisini objektif bilirdik.
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