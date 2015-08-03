Mobilite: Sony Xperia C5 Ultra, OnePlus 2'ye yoğun ilgi, 6250mAh kapasiteli pili olan telefon ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Sony Xperia C5 Ultra, OnePlus 2'ye yoğun ilgi, Samsung Gear A akıllı saat ile Tizen işletim sisteminin yenilikleri, Qualcomm'un yeni kablosuz şarj teknolojisi, 6250mAh kapasiteli pile sahip akıllı telefon, 1 mikron piksel boyutuna sahip telefon kamera sensörü,mobil işlemci pazarı ve Windows Phone cephesi gelişmelerini değerlendiriyorlar.
Paylaş Tweetle
Biraz Mesut beyin son dönemlerde iPhone 6 kullanmasının acizliğine uğramış program her fırsatta konuyu Apple'a getirdi kendisini objektif bilirdik.
Çünkü burası DH
bu arada dünkü forumun hacklenmesi hakkında bir açıklama yapıldı mı? bir açık mı mevcuttu yoksa yönetici hesabı mı ele geçirildi? üyelerin telefon, vs, hesap bilgileri ele geçirildi mi?
öyle güvenlik açıkları konusunda habire sallanıyor programlarınızda ,ne olup bittiğini bizde öğrensek diyorum.