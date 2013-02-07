Mobilite: Sony Xperia Z Türkiye'de, Qualcomm'dan Nvidia'ya yüklenme, Galaxy S II Plus ve çok daha fazlası...

Mobilite 2.sezonun 2. bölümüyle ekranlarınızda. Teknoloji dünyasının nabzını tutan programda Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Xperia Z ile ilgili ön inceleme sonuçlarını değerlendiriyor, Samsung'un yurtdışından alınan telefonlara yazılım güncelleme vermeme planlarını, halk otobüslerinde WiFi verilmesini, SAR değerinin insan sağlığı üzerine etkilerini, Samsung Galaxy S II Plus'ı, GoPro kameralar için yapılan insansız hava aracını, Toshiba'nın kumlanma engelleyen yeni nesil akıllı telefon kamera sensörünü ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.

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