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Mobilite: Sony Xperia Z Türkiye'de, Qualcomm'dan Nvidia'ya yüklenme, Galaxy S II Plus ve çok daha fazlası...

6 yıl
11,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite 2.sezonun 2. bölümüyle ekranlarınızda. Teknoloji dünyasının nabzını tutan programda Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Xperia Z ile ilgili ön inceleme sonuçlarını değerlendiriyor, Samsung'un yurtdışından alınan telefonlara yazılım güncelleme vermeme planlarını, halk otobüslerinde WiFi verilmesini, SAR değerinin insan sağlığı üzerine etkilerini, Samsung Galaxy S II Plus'ı, GoPro kameralar için yapılan insansız hava aracını, Toshiba'nın kumlanma engelleyen yeni nesil akıllı telefon kamera sensörünü ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.

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Barbaroscakir 6 yıl
Merhabalar,
İnceleme olarak; Sony smartwatch ın incelemesini yapabilirmisiniz ?
youtube.com/...
Teşekkürler.
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bukalemun56 6 yıl
SystemApps
izleyelim hemen :) edit: video güzel olmuş bazı konular gereğinden fazla uzatılmış biraz sıkıcı geçti bazı konular ama genel olarak katılmadığım tek nokta videonun sonundaki sar ile ilgili söyleyişler... şimdi konu sağlıksa o zaman çok yönlü düşünmek gerekir.çevremizde bizi etkileyebilecek o kadar şey varken sar değerinin pek bi önemi kalmıyor açıkcası. baz istasyonları kablosuz modemler tüplü televizyonlar(hala çok yaygın) tarım ilaçları, katkı maddeleri gibi sürekli etkileşim içinde olduğumuz şeyler zaten varken üstüne cep telefonların küçük farklarına takılmayı gereksiz buluyorum.diğer yandan yine aynı sitede yani donanımhaberde de yayınlandığı üzere cep telefonları ile beyin tümörleri arasında da anlamlı bir ilişki olmadığıda yapılan araştırmalar gösterdi.(kesin sonuca varmak için yeterli olmasada) konu kanser üzerine ise bu konuda bağışıklık sisteminin önemli bir rol üstlendiği biliniyor.dolayısı ile kronik stres bile kanserin ortaya çıkmasında belkide takıldığımız sar değerlerinden daha fazla etkili zira stres bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor.tabi büyük oranda genetik faktörler de rol oynuyor bu hastalıkta ne yazıkki.öyleki köyde yaşamış organik beslenmiş teknolojiden uzak yaşıyan insanlar bile bu hastalıkla karşı karşıya kalabiliyor. kısaca sar değeri yerine sigarayı bırakma konusuna vurgu yaparsanız hatta şöyle elektronik sigara gibi bırakmaya yardımcı noktalara vurgu yaparsanız daha etkili yararlı olacağını düşünüyorum toplum sağlığı açısından.çünkü sigara artık araştırılan bir şey değil ve kanser ile ilişkisi ispatlanmış ve ciddi oranda kanser nedeni olabilen bir faktör.kalp damar bölümüne değinmedim bile
şu toplum sigaradan uzak kalsa idda ediyorum ortalama ömür 72 ama bu 80lere rahat ulaşır türkiyede.sırf şu kemoterapi ilaçları bile o kadar pahalı ki sigara hastalıktan sonra bile gereksiz para kaybına neden olmaya devam ediyor.

bilişim teknolojileri programında tabiki cep telefonlarının zararları konuşulacak. mobilite diye program izleyip sigara sağlığa zararlıdır demek abes olmuş
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bukalemun56 6 yıl
bazı arkadaşlar yayınlanan videoların bazen sıkmaya başladığını söylemişler.. nacizane görüşlerim.
1-masa ve arka fonda elden geldiğince sarı ve turuncu renklerin kullanılmaması (kimilerine göre habis ruhları çekiyor, kimilerine göre negatif enerjiyi) eğer doğruysa izleyenleri etkiliyebilir.
2-bütün insanlarda okullardan kalma bir alışkanlık nedeniyle 40 dakikayı geçen videolar sıkıntı verebiliyor ( bilinç altından gelen oto kontrol [[ bknz. amerikan dizileri 40 dakikayı kolay kolay geçmez]] ) zihin için 40. dakika eşik olarak algılanıyor.
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servetxy 6 yıl
servetxy
unutulan android e rakip olan UBUNTU hakkında hiç bir bilgi vermediniz.bu konuya değinmeniz iyi olacaktır. uzantısı ne olacak

ayrıca menü tuşlarının kasaya konulmaması ubuntu için çok iyi bir avanataj çünkü ubuntu işletim sistemi menü tuşlarına gerek duymuyor ileriye dönük menü tuşu kasada olmayan telefon almak mantıklı bence
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servetxy 6 yıl
unutulan android e rakip olan UBUNTU hakkında hiç bir bilgi vermediniz.bu konuya değinmeniz iyi olacaktır. uzantısı ne olacak
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Johnnn 6 yıl
teramit
Ender yıldız bey telefonlarda bluetooth kulaklık kullanmayı önermiş SAR dan korunmak için ama o gsm den daha yüksek frekansta dalga yayıyor yani telefondan daha zararlı.en düşüğü 2mhz birçok telefon daha düşük hz ile çalışır.

Bluetooth kulaklıklar cep telefonlarına göre çoook çoook daha sağlıklı ürünlerdir. Neredeyse kablolu kulaklıklar kadar.. Bunun de sebeblerinin başında anten gücünün düşüklüğü yer almakta. Bir ceptelefonu anteninin %1 kadar güç ile vereceği hasar da hemen hemen aynı oranda olacaktır.
Bir diğer yanlış bilginiz ise, 2.4 GHz olunca daha da zararlı fikri :)
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BekleGeliyorum 6 yıl
Xperia Z beni çok heycanlandırıyor.AYrıntılı incelemeyi dört gözle bekliyorum.
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teramit 6 yıl
Ender yıldız bey telefonlarda bluetooth kulaklık kullanmayı önermiş SAR dan korunmak için ama o gsm den daha yüksek frekansta dalga yayıyor yani telefondan daha zararlı.en düşüğü 2mhz birçok telefon daha düşük hz ile çalışır.
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl

Ön inceleme videosunda telefonu suya attıklarına inanmayan üye kimmiş
Erdi bey fena mors etmiş adamı.


Son bölümde değindiğiniz SAR konusu güzeldi.

Benden de bir tavsiye gelsin.Programın sunumunda değişiklik yapabilirsiniz.Mesela ayakta büyük bir dokunmatik ekran karşısında sunum daha güzel olabilir.
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mako3e 6 yıl
Erdi Bey ve Ender Bey sizlere program için emeğinize sağlık derken bir de sorum olacak,

Xperia Z modelinde kullanılan teknoloji liquipel benzeri mi yoksa telefonun içine su girmemesi şeklinde mi? ayrıca liquipel ne zaman gelir türkiye'ye?

saygılar...
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DH Misafiri 6 yıl
İntrodaki Iphone ve Ipad `teki windows teması ilginç
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viper17 6 yıl
getchrome.eu/...

chrome os bu mu ? Cr OS Linux is not related to Google. The service is powered by SUSE Studio.

yaygınlaştırmayı düşündüğü bişeyi neden indirmeye sunmuyor anlamak çok güç.
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CamdanBardak 6 yıl
Xperia Z gelse de bir görsek, sabırsızlanıyorum. Ama bir Iphone 5 kadar pahalı girecekse Türkiye'ye, kaybeder.
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