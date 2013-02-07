Mobilite: Sony Xperia Z Türkiye'de, Qualcomm'dan Nvidia'ya yüklenme, Galaxy S II Plus ve çok daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite 2.sezonun 2. bölümüyle ekranlarınızda. Teknoloji dünyasının nabzını tutan programda Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Xperia Z ile ilgili ön inceleme sonuçlarını değerlendiriyor, Samsung'un yurtdışından alınan telefonlara yazılım güncelleme vermeme planlarını, halk otobüslerinde WiFi verilmesini, SAR değerinin insan sağlığı üzerine etkilerini, Samsung Galaxy S II Plus'ı, GoPro kameralar için yapılan insansız hava aracını, Toshiba'nın kumlanma engelleyen yeni nesil akıllı telefon kamera sensörünü ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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İnceleme olarak; Sony smartwatch ın incelemesini yapabilirmisiniz ?
youtube.com/...
Teşekkürler.
bilişim teknolojileri programında tabiki cep telefonlarının zararları konuşulacak. mobilite diye program izleyip sigara sağlığa zararlıdır demek abes olmuş
1-masa ve arka fonda elden geldiğince sarı ve turuncu renklerin kullanılmaması (kimilerine göre habis ruhları çekiyor, kimilerine göre negatif enerjiyi) eğer doğruysa izleyenleri etkiliyebilir.
2-bütün insanlarda okullardan kalma bir alışkanlık nedeniyle 40 dakikayı geçen videolar sıkıntı verebiliyor ( bilinç altından gelen oto kontrol [[ bknz. amerikan dizileri 40 dakikayı kolay kolay geçmez]] ) zihin için 40. dakika eşik olarak algılanıyor.
ayrıca menü tuşlarının kasaya konulmaması ubuntu için çok iyi bir avanataj çünkü ubuntu işletim sistemi menü tuşlarına gerek duymuyor ileriye dönük menü tuşu kasada olmayan telefon almak mantıklı bence
Bluetooth kulaklıklar cep telefonlarına göre çoook çoook daha sağlıklı ürünlerdir. Neredeyse kablolu kulaklıklar kadar.. Bunun de sebeblerinin başında anten gücünün düşüklüğü yer almakta. Bir ceptelefonu anteninin %1 kadar güç ile vereceği hasar da hemen hemen aynı oranda olacaktır.
Bir diğer yanlış bilginiz ise, 2.4 GHz olunca daha da zararlı fikri :)
Son bölümde değindiğiniz SAR konusu güzeldi.
Benden de bir tavsiye gelsin.Programın sunumunda değişiklik yapabilirsiniz.Mesela ayakta büyük bir dokunmatik ekran karşısında sunum daha güzel olabilir.
Xperia Z modelinde kullanılan teknoloji liquipel benzeri mi yoksa telefonun içine su girmemesi şeklinde mi? ayrıca liquipel ne zaman gelir türkiye'ye?
saygılar...
chrome os bu mu ? Cr OS Linux is not related to Google. The service is powered by SUSE Studio.
yaygınlaştırmayı düşündüğü bişeyi neden indirmeye sunmuyor anlamak çok güç.