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Mobilite: Taksitle telefon, LG V20, Asus ZenFone 3 Deluxe ve dahası...

3 yıl
32,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta da gündemde öne çıkan başlıkları değerlendiriyorlar. Taksitle telefon, LG V20, Asus ZenFone 3 Deluxe ve dahası...
Mobilite'nin yeni bölümünde gündemdeki önemli gelişmeler Erdi Özüağ ve Mesut Çevik tarafından yorumlanıyor. Ülkemizde tekrar gündeme gelen taksitle telefon satışı, LG V20, HTC HD2'ye Android 7.0, GM5 Plus'a Android 7.0, Samsung Galaxy S8'in işlemcisi ve diğer önemli gelişmeler bu haftanın konuları arasında yer alıyor.

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fatalrhymex 3 yıl en beğenilen
Göz göre göre sözde YERLI üretim denen fason dandik telefonları halkına itelemeye çalışan bir zihniyet varken kimse bana bu ülkede kulak arkasının bekaretinden bahsetmesin
Göz göre göre sözde YERLI üretim denen fason dandik telefonları halkına itelemeye çalışan bir zihniyet varken kimse bana bu ülkede kulak arkasının bekaretinden ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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kucukyenici 3 yıl
Nesi yerli arkadaş, biri çıksın da izah etsin lütfen.
Montaj yapılıp piyasaya sürülenlerin hangi parçası (chip seti, işlemci, ekran, kamera, depolama birimi) yerli?
Bir de Çin'de üretileni alıp, üzerine marka vurup satmak da ayrı bir "Yerli Üretim" meselesi...
Geriye ne kaldı! Yeterince aldatılmadık mı?
Nesi yerli arkadaş, biri çıksın da izah etsin lütfen.Montaj yapılıp piyasaya sürülenlerin hangi parçası (chip seti, işlemci, ekran, kamera, depolama birimi)...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 3 yıl
ilk çift camerayı üreten LG,ardından bütün markalar taklit etmeye başladı.Söylemek istediğim bu;Bunu ıphone yapsaydı "bütün telefonlar ıphone'i taklit etti derdiniz.Ama bunu LG yaptı diye kimsenin sesi çıkmıyor.Ayrıca şunu da söyleyeyim ben şahsen adı ıphone yada samsung diye gidipte 3000 tl para vermem LG G5 dururken.ha unutmadan ben LG nin reklamını yapmıyorum sadece hakkını veriyorum...
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dostum kertenkele 3 yıl
Teknolojinin dibine dibine vurulduğu program mobilite.

Bu yerli malı telefona taksit olayından sonra mümkün değil vestele para vermem telefonsuz kalır 3 ay biriktirip gider samsung alırım yinede vestel almam
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Polemik 3 yıl
Geri iade değil, iade. Lütfen dikkat edin.
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BRNSpawn 3 yıl
Mesut bey, BB OS 10 kullanımı çok akışkan ve alıştığında hızlı bir yapıda. Ben 8 ay BB Q5, 1.5 Yıl HTX 8x ve Android telefonlar kullandım. BB 10 işletim sistemi olarak çok olgun bir yapıdaydı. Ama uygulama sıkıntısı vardı çünkü BB markette yer alan bedava uygulamalar için doğru düzgün bir reklam sistemi oluşturmadı.
BB10'da beğendiğiniz HUB sistemi Android işletim sistemine de geldi. Android 6 üzeri telefonlara yükleniyor, tavsiye ederim.
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DARBE 3 yıl
Bu hd2 hiç ölmeyecek mi
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volkan_kolay 3 yıl



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un momento 3 yıl
mesut beyin eski 2010 incelemeleri geldi aklima da kitap okur gibi inceleme yapardi, bide simdi bakiyorum baya naber keke modunda
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Fx_57,5 3 yıl
yaklaşık 9 yıldır kredi kartı kullanıyorum.öyle zengin felanda değilim klasik memur çocuğuyum bir kere bile sadece ''asgarisini'' ödemek zorunda bırakmadım kendimi.bu konuda ülkece çok cahiliz.kredi kartı kullanmasını bilene çok yararlı
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Rezn0v.dll 3 yıl
Özlemişim be valla, harika bi Mobilite izledim gerçekten. Hele Mesut abinin "Iphone'a her türlü çakıyordu" dediği ve Erdi abinin attığı bakış


Mesut abi bu kişisel yorumlarını bizden eksik etme izlerken inanılmaz keyif veriyor gerçekten.
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GLaDiaTR01 3 yıl
Mesut abi msı ın modelini merak ettim :)
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SirrealsQ 3 yıl
HTC Firması , Chevrolet firmasına döndü iyice.
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