Mobilite: Taksitle telefon, LG V20, Asus ZenFone 3 Deluxe ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta da gündemde öne çıkan başlıkları değerlendiriyorlar. Taksitle telefon, LG V20, Asus ZenFone 3 Deluxe ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde gündemdeki önemli gelişmeler Erdi Özüağ ve Mesut Çevik tarafından yorumlanıyor. Ülkemizde tekrar gündeme gelen taksitle telefon satışı, LG V20, HTC HD2'ye Android 7.0, GM5 Plus'a Android 7.0, Samsung Galaxy S8'in işlemcisi ve diğer önemli gelişmeler bu haftanın konuları arasında yer alıyor.