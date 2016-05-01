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Mobilite: Telefon savaşları, iPhone 7 Pro, HTC One S9 ve dahası...

3 yıl
70,9b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Üreticilerin akıllı telefon satışındaki savaşında son durum, iPhone 7 Pro dedikoduları, Meizu M3, HTC One S9 ve daha fazlası...
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta akıllı telefon üreticilerinin satış rakamları olmak üzere iPhone 7 Pro, HTC One S9, GPU hızlandırma ile performansı artacak TouchWIZ arayüzü ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
 

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furkant1 3 yıl en beğenilen
3000liralık telefon ile yapıp 1500liralık telefon ile yapılamayan ne var ? Telefon özellikleri kendini tekrar etmeye başladı fakat fiyatları artıyor. Bu telefonları tercih eden 4 çeşit insan var.
-Teknolojiden anlamayanlar, telefon alırken "ay en son model olsun galaksi olsun ayfon olsun bi kere alıyoruz" diyip saçma saçma fiyatları gereksiz bir şekilde bu telefonlara verenler.
-İşi gereği (developer, inceleme yazarı vs.) alanlar.
-Parası çok olup "canım sıkıldı yeni bir şeyler deniyim" diyenler.
-Starbaksçılar.
Yukarıdakiler haricinde teknolojiden az çok anlayan kişiler telefona 1500liradan fazla vermez.
Şahsi olarak işim gereği olmadığı sürece dünyanın en zengin adamı da olsam o saçma fiyatların o telefonlara verilmesine karşıyım.
3000liralık telefon ile yapıp 1500liralık telefon ile yapılamayan ne var ? Telefon özellikleri kendini tekrar etmeye başladı fakat fiyatları artıyor. Bu telefon...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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LastShip 3 yıl furkant1
furkant1
3000liralık telefon ile yapıp 1500liralık telefon ile yapılamayan ne var ? Telefon özellikleri kendini tekrar etmeye başladı fakat fiyatları artıyor. Bu telefonları tercih eden 4 çeşit insan var.
-Teknolojiden anlamayanlar, telefon alırken "ay en son model olsun galaksi olsun ayfon olsun bi kere alıyoruz" diyip saçma saçma fiyatları gereksiz bir şekilde bu telefonlara verenler.
-İşi gereği (developer, inceleme yazarı vs.) alanlar.
-Parası çok olup "canım sıkıldı yeni bir şeyler deniyim" diyenler.
-Starbaksçılar.
Yukarıdakiler haricinde teknolojiden az çok anlayan kişiler telefona 1500liradan fazla vermez.
Şahsi olarak işim gereği olmadığı sürece dünyanın en zengin adamı da olsam o saçma fiyatların o telefonlara verilmesine karşıyım.

Turkiyede amiral gemi telefonlar asgari ucretin 2.5 katiyken yurtdisinda asgari ucretten daha ucuz durumda dolayisiyla yaptiginiz genellemenin evrensel bi niteligi yok. Yalnizca bu ulkede gecerli birsey.

Kaldi ki kimler neler icin neleri veriyorken insanlarin tuketim tutumlari kimseyi ilgilendirmez.

Kiminin saat takintisi olur belkide kazandigi paranin buyuk cogunlugunu saate yatirir. Ama sizin bakis acinizdan baktiginizda 10 liralik saatte ayni isi gorecektir.

Dedigim gibi herkesin hayatta oncelik verdigi, gozunu kirpmadan para bayilabilecegi seyler vardir.

Telefonda bunlardan sadece biri...
furkant13000liralık telefon ile yapıp 1500liralık telefon ile yapılamayan ne var ? Telefon özellikleri kendini tekrar etmeye başladı fakat fiy...
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1 Avatar
kaazto28 3 yıl
radyo yayını yapsanız daha iyi olur herhalde hocam biz(ben) sizin yüzünüzü görmek istiyoruz telefon reklamlarını zaten oturup izliyoruz. belge ve grafikler gösterecekseniz habere ekleyin saygılarımla
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anldrms34 3 yıl
mesutH çevikTC
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fatihc 3 yıl
bence microsoftun kurtuluşu, windows mobile ı bir kenara bırakıp surface phone ile gerçek windows 10 u cep telefonuna getirmesi.
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mskblt 3 yıl
HTC ONE X9 noldu bilen varmı hem global olarak tanıttılar hemde getirmediler cihazı bi türlü
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yoksulseytan22 3 yıl
Amerikalılara milliyetçi tavırlarından dolayı eleştirilerinden dem vuruyorsunuz ama kendiniz Türkiye de bunu söylemeniz komik olmuş.

Amerikalıların hiç değilse milli diye savundukları ürünler, bırakın amerikayı dünyada başarı sağlamış ve ispatlamış ürünler. Apple, Microsoft, IBM, Google gibi firmalara sahip olup toz kondurmayacak ülke yok.

Gelelim bize. Ben kendimi bildim bileli övünç duyduğumuz, milli diye abarttığımız, sırf bizden diye eksikliklerinin görmezden geldiğimiz her ürün ve şirket bize kazık attı veyahut hala da atıyor.

Aksine sesi çıkmayan, milli duygu reklamları yapmayan ve bizim eleştirel baktığımız veya hiç haberimiz olmayan gerçek milli şirketler veya ürünler çoğunlukla başarılı işler ortaya koymuştur.


Apple gibi bi şirketimiz olsun diğer telefonların videosunu yapmazsınız kimi kandırıyorsunuz siz :)
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TrMhMt 3 yıl
Mobilden hala izleyemiyoruz.
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MMistanbul 3 yıl
Şu anda Oneplus 2 kullanıyorum ve Android 6 ile hiç bir yazılım sorunu yok.
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DH Misafiri 3 yıl
mesut ios ile android marketler arasında 2 yıl önce fark kapandı diyor ama işe yarar bi program arıyorsanız ios da bulunuyor. web tasarımı bi öğretmenim vardı, Google benim babamdan önemli benim için diyordu. mesut u görünce aklıma adamın o lafı geliyor.
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gs09gs09 3 yıl
Gm discoverye guncelleme bekliom hala xD vermicem bu antin kuntin telefoblara 3 bin lira sanki uzaya cikaricak beni xD
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Eeltorm 3 yıl
Mesut Çevik' in söylediğine katılıyorum Microsoft ta ''nerd'' denilen ve kafası geride kalmış insanlar var ki heralde, MS nin yaptığı Windows 10 dahil çoğu atılımda kötü olan özellikler iyi özelliklerin hep önüne geçiyor. Windows 10 harika bir platform oldu ama güncellemeleri kontrol etmeden tutunda Marketteki saçma sapan dayatmalara kadar bizi sorunlarla yüz yüze bıraktı.
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