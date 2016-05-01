Mobilite: Telefon savaşları, iPhone 7 Pro, HTC One S9 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Üreticilerin akıllı telefon satışındaki savaşında son durum, iPhone 7 Pro dedikoduları, Meizu M3, HTC One S9 ve daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta akıllı telefon üreticilerinin satış rakamları olmak üzere iPhone 7 Pro, HTC One S9, GPU hızlandırma ile performansı artacak TouchWIZ arayüzü ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.