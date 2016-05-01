Mobilite: Telefon savaşları, iPhone 7 Pro, HTC One S9 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Üreticilerin akıllı telefon satışındaki savaşında son durum, iPhone 7 Pro dedikoduları, Meizu M3, HTC One S9 ve daha fazlası...
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta akıllı telefon üreticilerinin satış rakamları olmak üzere iPhone 7 Pro, HTC One S9, GPU hızlandırma ile performansı artacak TouchWIZ arayüzü ve diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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-Teknolojiden anlamayanlar, telefon alırken "ay en son model olsun galaksi olsun ayfon olsun bi kere alıyoruz" diyip saçma saçma fiyatları gereksiz bir şekilde bu telefonlara verenler.
-İşi gereği (developer, inceleme yazarı vs.) alanlar.
-Parası çok olup "canım sıkıldı yeni bir şeyler deniyim" diyenler.
-Starbaksçılar.
Yukarıdakiler haricinde teknolojiden az çok anlayan kişiler telefona 1500liradan fazla vermez.
Şahsi olarak işim gereği olmadığı sürece dünyanın en zengin adamı da olsam o saçma fiyatların o telefonlara verilmesine karşıyım.
Turkiyede amiral gemi telefonlar asgari ucretin 2.5 katiyken yurtdisinda asgari ucretten daha ucuz durumda dolayisiyla yaptiginiz genellemenin evrensel bi niteligi yok. Yalnizca bu ulkede gecerli birsey.
Kaldi ki kimler neler icin neleri veriyorken insanlarin tuketim tutumlari kimseyi ilgilendirmez.
Kiminin saat takintisi olur belkide kazandigi paranin buyuk cogunlugunu saate yatirir. Ama sizin bakis acinizdan baktiginizda 10 liralik saatte ayni isi gorecektir.
Dedigim gibi herkesin hayatta oncelik verdigi, gozunu kirpmadan para bayilabilecegi seyler vardir.
Telefonda bunlardan sadece biri...