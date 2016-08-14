Mobilite: Telefonda kredi kartına taksit yeniden, LG V20, Sony Xperia XR ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde iPhone 7'den son detaylar, Sony Xperia XR, LG V20, Casper VIA A1 ve cep telefonunda kredi kartına taksitli satışa dönüş gibi gündemdeki konulara ilişkin detaylar bulunuyor.

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta cep telefonlarına yeniden gelecek kredi kartına taksitli satış olmak üzere LG V20'nin yeni detayları, iPhone 7, Sony Xperia XR, Casper VIA A1 ve diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.