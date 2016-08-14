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Mobilite: Telefonda kredi kartına taksit yeniden, LG V20, Sony Xperia XR ve dahası...

3 yıl
40,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde iPhone 7'den son detaylar, Sony Xperia XR, LG V20, Casper VIA A1 ve cep telefonunda kredi kartına taksitli satışa dönüş gibi gündemdeki konulara ilişkin detaylar bulunuyor.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta cep telefonlarına yeniden gelecek kredi kartına taksitli satış olmak üzere LG V20'nin yeni detayları, iPhone 7, Sony Xperia XR, Casper VIA A1 ve diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar. 

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen Fx_57,5
Fx_57,5
mesut bey sizi kınıyorum eşşeğin kulağına su kaçırmayın lütfen,kavisli ekran vergisi kısmını videodan kesip atarsanız sevinirim tşk...

Budan sonra videoları yayınlamadan önce sana yollayalım filtlere istersen


Alışın şuna, yıl oldu 2016 siz hala benim gibi düşünmeyen benden değildir modundan çıkamadınız.

Düşüncelerini özgürce söyleyenden değil de 2 yüzlü olandan korktuğumuz zaman; bu ülke ileri doğru öyle hızlı bir hareket alacak ki şaşıp kalacaksınız.
Fx_57,5mesut bey sizi kınıyorum eşşeğin kulağına su kaçırmayın lütfen,kavisli ekran vergisi kısmını videodan kesip atarsanız sevinirim tşk...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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Gravaze 3 yıl
Bende 6 yıldır kredi kartı var, babam belki de 90'lı yılların ortasından beri kredi kartı kullanıyor. Bu süre zarfından bir kere olsun gelen ekstre tutarından az para yatırmadık bu karta. Bir yandan da kredi kartını kredi kartından kapatan, sürekli minimumunu ödeyen kişiler var. Ben neden bu adamın yaptığı şeyin cezasını çekeyim? Çözüm çok basit, abd'de de uygulanan kredi kartı skoru. Buna benzer sistemin altyapısını kurdular, bunu hayata geçirsinler kredi kartını adam akıllı kullananlar manipüle edeni ayıklasınlar. İnsanlar 3000 lira maaş alırken 15 bin lira limitli kartı doldurup diğer kartla onu kapatıyorsa, diğerinin minimumunu ödüyorsa burada bir sıkıntı vardır.
Aslında sadece telefon odaklı konuşuyorsunuz ancak her eşyada durum böyle, bugün ev kuracak bir insan beyaz eşyalarını alıp 9 taksitte ödemek zorunda, eskiden peyderpey 12 veya 24 ayda da ödeyebiliyorken şimdi böyle bir şey yok. Bilgisayar alacak olursun, iyi bir laptop artık 4000 lira, 9 taksitle ödemek var, 12 taksitle ödemek var.
Bende 6 yıldır kredi kartı var, babam belki de 90'lı yılların ortasından beri kredi kartı kullanıyor. Bu süre zarfından bir kere olsun gelen ekstre tutarından a...
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bytradm 3 yıl
sony e giydirmeye devam edin benim alım kararımı daha ntleştirdi.
x perf. önkayıt bile yapmıştım geldiğinde haberim olsun alacam diye
termal sorun yaşadığından olsa gerek yaymadılar. ikinciel z5c aldım
bn mutlu. şuan sony zorda deprem dolayısıyla sensör üretimi durmuş.
dünyada çinlilerin doğutürkistanlılara zulmünü kınayan tek ülke
JAPONYA.
Z5C de tek kronik sorun bulsam almazdım. z5 den önceki modelleri
beğenmemiş hep eleştirmiştim. bunun sensörünü kimseye vermediler
tartışmasız en iyi sensör diğer konulardada mesafe alıyorlar.
sony e giydirmeye devam edin benim alım kararımı daha ntleştirdi.x perf. önkayıt bile yapmıştım geldiğinde haberim olsun alacam diyetermal sorun yaşad...
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atillaahmetalp 2 yıl
Telefona taksit getirirlmemesinin benim için tek bir açıklaması vardır.
Operatörler dayatınca askıya alınmıştır.
Yani gerçekten insaf ve ayıp bir telefon düşünün epi topu 350 USD yani 4 desen 1400 TL eder. Ki bu satış fiyatında vergi vb. adamlarda koyuyorlar 350 Oluyor.
Bize gelişi 350 USD olan bir telefonun 2500 TL.
inanılmaz yani.
Bu kadar vergi vergiden vergi derken gelinen nokta bu.
Yani anlamadığım bu kadar zengin bir ülkeyizde verir bu millet mi deniliyor yoksa millet almasın teknolojiden uzak dursun mu isteniyor.
Buda yetmiyor asıl kazık bundan sonra başlıyor, dünyada bir ürün tepe noktasından satılır ilk çıktığında sonra zamanla fiyat düşer bizde ise operatörler tek resmi taksitle ürün satan yer ve diyelim 24 ay sözleşme yaptı bakıyorsun 24 ay sonra fiyatı 2500 den çıkmış 3300 TL ye olucak şey değil alırken fazla ödeniyor birde üstüne vade farkı
ya sen zaten 2500 TL tavan fiyatı alıyorsun bu fark ne?
İşte bu farktan sebep baskı le taksiti durdurdularını düşünüyorum.
çok yazık bu millete 15 Temmuzlarda sokaklara çıkan biz ama iş ticarete gelince nedense 15 temmuz halk millet kalmıyor buda insanın canını acıtıyor.
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Silenforce 3 yıl
Şu misafir muhabbetine bir son verilmeli bence.Elinde 500 liralık telefonu olan her markaya sallıyo.Adam demiş 4 tane Sony kullandım,hepsi sorunlu bende 3 tane kullandım,ilk ikisini toplam 7 sene sonuncu Z5'i bir buçuk,iki haftadır kullanıyorum gayette memnunum.
Öyle araştırmadan etmeden bir telefon alırsanız olucağı bu.Sony fanboyu olmama rağmen şuana kadar kimseye bir kere bile M5 ve Z5 Premium önermedim neden,çünkü sorunlu cihazlar.İşte internet ortamının getirileri bak sorunlu cihazları öğrenmiş olduk.
Bunu başka firmalar yapmıyor mu?Fazla fazla yapıyor.Samsung'u Apple'ı Lg'si? Şimdi burda eğri oturup doğru konuşalım yani hepsinşn kronik sorunlu modellerini biliyoruz ama markayı tümden kötülememek lazım.
Ve sizin tuğla gibi dediğiniz sade tasarım anlayışı bence mükemmel bir şey.Stabilitesine de nasıl laf ediyorsunuz anlamıyorum,adamlar androidin en stabil ve en fazla güncelleme alan telefonlarını yapıyorlar daha ne yapsınlar.Ekran boyut oranı %71 olan bir telefona da tasarımdan sövebilirsiniz çok haklısınız
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shadowtr 3 yıl
Taksit olayı patladı. DH de bizim yalancı basın gibi haber yapıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Cep telefonuna taksit Cari açık oluşmasın yerli malına teşvik olsun diye kaldırıldı ama bu sefer ithalatçılar devreye girdi daha büyük tehlike oluştu.Yani sen önce yerli malını iyileştireceksin.Halk istemiyor o dandik telefonları.
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sercos 3 yıl

Yurtdışından getirilip, burada toplanıp, yerli diye satılan telefonlara 12 taksit geldi. Kazanan gene bankalar oldu.
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mavizaman 3 yıl
kk taksit sınırlandırmasında kkyı yeinde kullanalar mağdur oldu.
misal benim hiç kk borcum olmadı ama kk taksit kalkınca telefon almadım zira 1200tlyi peşin vermek ayrı 12taksitle 100 100 vermek ayrı.
birde bizim peder gidip j2yi gsmden almış 600kağıt ama tarife değiştirilmiş yani diğer taraftan ittirmişler 800e falan geliyor taoplamda dedim birde o kadar alma diye.
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malifural 3 yıl
note 4 kullanmaktayım alalı 14 ay oldu. Note 7 nin olmazsa olmaz diyeceğim hiçbir getirisi yok bana göre. imkanım olmasına rağmen değiştirmiyorum .
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Pi 3 yıl
Evet gencler. Uc bes bir sey de ben soyleyeyim. Mesele kart mevzusu taksit falan degil. Asil mevzu son cikan telefona baliklama anlamakta. Bunu yapmadigimiz zaman fiyatlar dusecek. Almak daha kolay olacak. Bende not4 var. 1600 liraya 1 sene sonra falan aldim. Muhtemelen garantisi bitince ve yine 1+ sene sonra not7 alirim. Ne geregi var simdi almanin. 2000 bile cok alti ustu bir telefona.
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silversmith 3 yıl
ÖRNEK: Asphalt 8'i alt seviye de oynatıyor, üst seviye da oynatıyor. Kapitalizm bile şaşırdı! Hızlansa ne olacak?! Kaç senedir aynı oyun! PİL önemli pil!
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silversmith 3 yıl
NOTE 7
3600/9=AYLIK TAKSİT 400TL.
3600/12=AYLIK TAKSİT 300TL.
AMİP GİBİ ÇOĞALIP, BİR KAÇ İŞTE ÇALIŞMAK ŞART!
YA DA; OLMASA DA OLUR! :D
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silversmith 3 yıl
S*NY tasarım ekibi, istifa etmiş olmalı!
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Taksit yasağı tamamen bir saçmalıktı yok işte cari açık artıyormuş bilmem neymiş cari açık böyle kapatılmaz o işin arkasında yine bir peşkeş hikayesi olabilir.

Şimdi bizim halkımız cahildir,görgüsüzdür,eğitimsizdir bu adamlar yemeğinden,sağlığından,kılığından kıyafetinden kısar ama statülerinden kısamazlar.

Borçlanmanın çok kolay olduğu şu devirde milletin cebinde iphone altında lüks araba görünce sanma ki ülkenin refahı artmış hayır yabancının ürettiği arabayı yabancının verdiği parayla satın alıyorsun borçlarla köleleştiriliyorsun.

Refahı artanlar siyasiler,yandaşlar halkın refahının arttığı felan yok.

Ayda kaç kere et yiyebiliyorsun ?
Ayda kaç kere sosyal bir aktiviteye gidebiliyorsun ?
Ayda kaç kere sinema tiyatroya gidebiliyorsun ?
Ayda kaç kere hobilerine para harcıyabiliyorsun ?
Ayda kaç kere nefes almak için çıkıp bir yerlere gidebiliyorsun ?

Refah dediğin böyle olur la bırak bunları bazı insanlar memleketine gidemiyor gelmişin bana refah bıdı bıdı yapıyorsun.

Gelelim topluma toplum her yönüyle dejenere olmuş hiçbir niteliği özelliği kalmamış tamamen çökmüşse sen taksiti komple yasaklasan bile o adam gider böbreğini satar gene o telefonu alır.Bu işler toplumun eğitilmesiyle çözülür aile eğitimli olacak çocuğunu iyi eğitecek sistem iyi olacak çocuğu eğitecek o çocuk büyüyecek toplumun bir parçası olacak.

Bizim toplulumuz yapı olarak pek gösterişe meraklı bir toplum olduğu için bunların yetiştirdiği çocukta böyle olur.

Bu iş sadece bizim gibi bilinçli tüketicilere zarar verdi ben bir telefonu 5 sene kullanıyorum niye benim telefon alma hakkımı engelliyorsun ? Bunların suçunun bedelini ben mi ödeyecem.Bu devirde kim nakit 3500 lira çıkartabilir? ki ben bir telefona 3500 vermem maksimum 2000 daha fazlası olmaz ki hiçbir telefon 1500 den fazla etmez ama malum burası Türkiye vergiler sağolsun.

İşin özeti olan gene bize oldu.
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