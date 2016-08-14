Mobilite: Telefonda kredi kartına taksit yeniden, LG V20, Sony Xperia XR ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde iPhone 7'den son detaylar, Sony Xperia XR, LG V20, Casper VIA A1 ve cep telefonunda kredi kartına taksitli satışa dönüş gibi gündemdeki konulara ilişkin detaylar bulunuyor.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta cep telefonlarına yeniden gelecek kredi kartına taksitli satış olmak üzere LG V20'nin yeni detayları, iPhone 7, Sony Xperia XR, Casper VIA A1 ve diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.
Paylaş Tweetle
Budan sonra videoları yayınlamadan önce sana yollayalım filtlere istersen
Alışın şuna, yıl oldu 2016 siz hala benim gibi düşünmeyen benden değildir modundan çıkamadınız.
Düşüncelerini özgürce söyleyenden değil de 2 yüzlü olandan korktuğumuz zaman; bu ülke ileri doğru öyle hızlı bir hareket alacak ki şaşıp kalacaksınız.
Aslında sadece telefon odaklı konuşuyorsunuz ancak her eşyada durum böyle, bugün ev kuracak bir insan beyaz eşyalarını alıp 9 taksitte ödemek zorunda, eskiden peyderpey 12 veya 24 ayda da ödeyebiliyorken şimdi böyle bir şey yok. Bilgisayar alacak olursun, iyi bir laptop artık 4000 lira, 9 taksitle ödemek var, 12 taksitle ödemek var.
x perf. önkayıt bile yapmıştım geldiğinde haberim olsun alacam diye
termal sorun yaşadığından olsa gerek yaymadılar. ikinciel z5c aldım
bn mutlu. şuan sony zorda deprem dolayısıyla sensör üretimi durmuş.
dünyada çinlilerin doğutürkistanlılara zulmünü kınayan tek ülke
JAPONYA.
Z5C de tek kronik sorun bulsam almazdım. z5 den önceki modelleri
beğenmemiş hep eleştirmiştim. bunun sensörünü kimseye vermediler
tartışmasız en iyi sensör diğer konulardada mesafe alıyorlar.