Mobilite: Telefonlara vergi şoku, Galaxy Note 7 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Akıllı telefonlar başta olmak üzere elektronik ürünlere gelen ek vergi, Galaxy Note 7'den son haberler ve çok daha fazlası her zaman olduğu gibi Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, başta telefonlara gelen yeni vergi olmak üzere Samsung Galaxy Note 7 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
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trt aşağı trt yukarı.sanki vergi kararını trt aldı.
sanki vergiyi trt tahsil ediyor.
kaçak dövüşmeyin lütfen.
hiç bahsetmeseniz daha iyiydi.
Bir de demez mi bu %7'lik vergi alınmasına alınıyor keşke ar-ge faaliyetlerine gitse diye.
Yahu kardeşim bu vergiler ne trt'ye gidecek
ne de ar-ge'ye.
Yandaş tayfaya peşkeş çekilecek peşkeş .
Bu ülkede ar-ge konusunda devlet yatırım yapacak,destek olacaksa kaynak yaratmaya ihtiyaç yok.çünkü ülkemizde kaynak yetersizliği değil tam aksine kaynak israfı var.
Kaçak sarayda lüks içinde zevk-i sefa sürecek saray ahalisi
ar-ge 'ye gelince para lazım öyle mi ?