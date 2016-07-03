Mobilite: Telefonlara vergi şoku, Galaxy Note 7 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Akıllı telefonlar başta olmak üzere elektronik ürünlere gelen ek vergi, Galaxy Note 7'den son haberler ve çok daha fazlası her zaman olduğu gibi Mobilite'de.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, başta telefonlara gelen yeni vergi olmak üzere Samsung Galaxy Note 7 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.