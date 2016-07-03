Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: Telefonlara vergi şoku, Galaxy Note 7 ve dahası...

3 yıl
43,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Akıllı telefonlar başta olmak üzere elektronik ürünlere gelen ek vergi, Galaxy Note 7'den son haberler ve çok daha fazlası her zaman olduğu gibi Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, başta telefonlara gelen yeni vergi olmak üzere Samsung Galaxy Note 7 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
PaTRaiN1 3 yıl en beğenilen
Mesut Çevik'e yapı olarak fazla ısınabilen biri değilim ama başlangıçta öyle bir konuştu ki helal olsun dedim gerçekten.
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Sözüm ona vergileri eleştiriyor.
trt aşağı trt yukarı.sanki vergi kararını trt aldı.
sanki vergiyi trt tahsil ediyor.
kaçak dövüşmeyin lütfen.
hiç bahsetmeseniz daha iyiydi.
Bir de demez mi bu %7'lik vergi alınmasına alınıyor keşke ar-ge faaliyetlerine gitse diye.
Yahu kardeşim bu vergiler ne trt'ye gidecek
ne de ar-ge'ye.
Yandaş tayfaya peşkeş çekilecek peşkeş .
Bu ülkede ar-ge konusunda devlet yatırım yapacak,destek olacaksa kaynak yaratmaya ihtiyaç yok.çünkü ülkemizde kaynak yetersizliği değil tam aksine kaynak israfı var.

Kaçak sarayda lüks içinde zevk-i sefa sürecek saray ahalisi
ar-ge 'ye gelince para lazım öyle mi ?

Sözüm ona vergileri eleştiriyor.trt aşağı trt yukarı.sanki vergi kararını trt aldı.sanki vergiyi trt tahsil ediyor.kaçak dövüşmeyin lütfen.
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 3 yıl
TRT de ayda 300 bin tl maaş alan yandaş spikerlerin maaşı nasıl ödenecek bizim gibi kerizler olmasa???
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ZamanSal 3 yıl
O KADAR KORKAK VE ACİZSİNİZ Kİ -ERDİ MESUT- BU NE SAÇMA VERGİDİR DİYE ADAM GİBİ ELEŞTİREMİYORSUNUZ BİLE,YOK AR-GE YE GİTSİN YOK ALINMASA DAHA İYİMİŞ YAZIK SİZE KALIBINIZA!
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deleted_User-04 3 yıl
Bu vergilere birinin el atması lazım. 7 Haziran dönüm noktasıydı. Keşke değerlendirilebilseydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melodileriyakar 3 yıl
beyler şu kafanıza göre program yapma işini durdurun artık. sizin bi izleyici kitleniz var. bugun amerıkadayım yok yarın eltiler yemeğe gelecek, yok yengenizle havuz keyfi falan. bu işe bi çeki düzen verin lütfen. siz işi yapana kadar iş sizin olabilir ama sizden çıktıktan sonra iş hepimizin. arada bi aksasa anlarım ama iyice ciddiyetsiz bi hal aldı.
evet abartılı bi şekilde aptalca eleştirdim.
bi keyfimiz var onu da bekliyoruz yani, napak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
loses 3 yıl
yıllardır hiç radyo dinlemedim be kullanmadığım birşey icin %7 ek vergi odeyeceğim güzel.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 3 yıl
simbolmina
Bir sene Nexus 5 kullandım. Evet güncelleme olayı falan iyi de telefon zevksiz. Launcherler de doğru düzgün çalışmıyor. Firmaların ürettikleri arayüzler her açıdan daha iyi. Geriye kalan size hangisini sevdiğiniz. HTC Sense konusuna kadar katılıyorum. Xperia arayüzü gibi o da cücük gibi kaldı. Özelleştirme şart arayüzde.

Meizu telefonları denemelisin oldukça keyifli kullanımı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag SHİP Killer 3 yıl
Mesut çevik çok güzel konuştun helal olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Bir sene Nexus 5 kullandım. Evet güncelleme olayı falan iyi de telefon zevksiz. Launcher'ler de doğru düzgün çalışmıyor. Firmaların ürettikleri arayüzler her açıdan daha iyi. Geriye kalan size hangisini sevdiğiniz. HTC Sense konusuna kadar katılıyorum. Xperia arayüzü gibi o da cücük gibi kaldı. Özelleştirme şart arayüzde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ulan milleti vergi manyağı yaptınız ayıptır be
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ulan milleti vergi manyağı yaptınız ayıptır be
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 3 yıl
Ekran kartına,ram'e,işlemciye TRT vergisi deseler şaşırmam artık
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Noctivagant 3 yıl michael01
michael01

Ekran kartına,ram'e,işlemciye TRT vergisi deseler şaşırmam artık

Masaüstü değil ama dizüstü bilgisayarlar içinde %7 vergi gelecek. İnternet bağlantısı olan her cihaz için %7 vergi gelecek. Masaüstü bilgisayarda hariç. Onlara bunu getirmesi pek mümkün değil çünkü toplama bilgisayar olayı varken bunu yapamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haşin_ErKeK 3 yıl
Cem uzana hapis şoku
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
22:16
Mobilite: iPhone'a zam geldi
19,5b izlenme · 10 ay
29:24
Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite
15,4b izlenme · 1 yıl
30:01
Mobilite: Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro
20b izlenme · 1 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
44:22
Huawei P20 Pro yorumlarımız l Mobilite
15,8b izlenme · 1 yıl
35:04
LG G7'nin çıkış tarihi l Mobilite
9,9b izlenme · 1 yıl
46:32
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm
10,3b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 2 yıl
37:20
Asus Zenfone 5z'nin fiyatı l Mobilite
13,9b izlenme · 10 ay
45:13
Sony Mobile, Türkiye'den çıkıyor mu? l Mobilite
13,3b izlenme · 11 ay
47:45
LG G7 nasıl görünecek? l Mobilite
8,1b izlenme · 1 yıl
38:00
Samsung Galaxy S9 ve Asus ZenFone 5z l Mobilite yeni bölüm
15,1b izlenme · 1 yıl
39:28
Xiaomi'nin yeni bombaları l Galaxy S9 çıkış tarihi l Mobilite
12,6b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim