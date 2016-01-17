Mobilite: Xiaomi Redmi 3, Huawei P9, LG G5, Xperia C6 ve dahası...

Mobil dünyanın nabzını tutan haftalık programınız Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Bu bölümde Xiaomi'nin yeni telefonlarından, LG ve Sony cephesindeki gelişmelere kadar pek çok konu var.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Xiaomi'nin yeni telefonları Redmi 3 ve Redmi Note 3 Pro, LG G5, Xperia C6, pembe Xperia Z5, Huawei P9, Snapdragon 820 ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.