Mobilite: Xiaomi Redmi 3, Huawei P9, LG G5, Xperia C6 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil dünyanın nabzını tutan haftalık programınız Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Bu bölümde Xiaomi'nin yeni telefonlarından, LG ve Sony cephesindeki gelişmelere kadar pek çok konu var.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Xiaomi'nin yeni telefonları Redmi 3 ve Redmi Note 3 Pro, LG G5, Xperia C6, pembe Xperia Z5, Huawei P9, Snapdragon 820 ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
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Merhaba,
Ne yazık ki yorumunuzda haksızsınız.
CES'le ilgili şu ana kadar 12 tane video yayınladık ve çok büyük bir kısmı, aynı ürün için yapılan uluslararası videolardan daha detaylı, kıyaslama yapabilirsiniz. Bkz Snapdragon 820, bkz Huawei Mate 8 ve Acer Liqid Jade Primo ve diğerleri.
En az bir o kadar daha video gelecek. Bizim amacımız hemen video olsun ama kalitesiz olsun değil, oturaklı bir şekilde dolu dolu videolar sunmak yani ilk değil, en iyi ilk olmak. Diğerini istiyorsanız, sadece teknik özellik sayılan ve hiç bir yorum veya açılım getirmeyen yerli - yabancı çok fazla kaynak var, onlara göz atabilirsiniz elbette.
Akıllı saatler, hibrit bilgisayarlar, tabletler, telefonlar çok sayıda CES videosu hazırlık aşamasında.
Teşekkürler.
Merhaba,
Her zamanki istek ile çektik ama yorgunluk kısmı geçen hafta için geçerli.
Özellikle Amerika'daki CES Fuarı'nda yoğun tempo ve 7/24 video çalışmaları ister istemez yordu.
Neyse şu an her şey yolunda ve yeniden %100 enerji doluyuz.
Teşekkürler.