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Mobilite: Xiaomi Redmi 3, Huawei P9, LG G5, Xperia C6 ve dahası...

3 yıl
48,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil dünyanın nabzını tutan haftalık programınız Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Bu bölümde Xiaomi'nin yeni telefonlarından, LG ve Sony cephesindeki gelişmelere kadar pek çok konu var.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Xiaomi'nin yeni telefonları Redmi 3 ve Redmi Note 3 Pro, LG G5, Xperia C6, pembe Xperia Z5, Huawei P9, Snapdragon 820 ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendiriyorlar.
 

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sendemail 3 yıl en beğenilen



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fx57 3 yıl FearMyLife
FearMyLife

ne kadar da boş bir mobilite. 2 Hafta program bekle bomboş program çıksın. Haber desen internet explorer gibi arkadan geliyor. CES desen adam akıllı video yok. DH uyuyor uyuyor.

Merhaba,

Ne yazık ki yorumunuzda haksızsınız.

CES'le ilgili şu ana kadar 12 tane video yayınladık ve çok büyük bir kısmı, aynı ürün için yapılan uluslararası videolardan daha detaylı, kıyaslama yapabilirsiniz. Bkz Snapdragon 820, bkz Huawei Mate 8 ve Acer Liqid Jade Primo ve diğerleri.

En az bir o kadar daha video gelecek. Bizim amacımız hemen video olsun ama kalitesiz olsun değil, oturaklı bir şekilde dolu dolu videolar sunmak yani ilk değil, en iyi ilk olmak. Diğerini istiyorsanız, sadece teknik özellik sayılan ve hiç bir yorum veya açılım getirmeyen yerli - yabancı çok fazla kaynak var, onlara göz atabilirsiniz elbette.

Akıllı saatler, hibrit bilgisayarlar, tabletler, telefonlar çok sayıda CES videosu hazırlık aşamasında.

Teşekkürler.
FearMyLifene kadar da boş bir mobilite. 2 Hafta program bekle bomboş program çıksın. Haber desen internet explorer gibi arkadan geliyor....
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fx57 3 yıl assasin34
assasin34

yorgun musunuz?bana mı öyle geldi?sanki zoraki çekim gibi olmuş.

Merhaba,

Her zamanki istek ile çektik ama yorgunluk kısmı geçen hafta için geçerli.

Özellikle Amerika'daki CES Fuarı'nda yoğun tempo ve 7/24 video çalışmaları ister istemez yordu.

Neyse şu an her şey yolunda ve yeniden %100 enerji doluyuz.

Teşekkürler.
assasin34yorgun musunuz?bana mı öyle geldi?sanki zoraki çekim gibi olmuş.Merhaba,Her zamanki istek ile çekt...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Huawei g7 kullanıcısı olarak telefonumdan memnunun güncelleme işine gelirsekte geç olarak geldi ama suan 5.1.1 versiyonu verdiler yaklaşık 4 ay oldu heralde. Benim için En önemli olan pil süresi oldu yaklasık normal kullanımda 3-5 gün gidiyor bundan önce s4 vardı hergün şarja takmaktan gına gelmişti.
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ylmzsngl 3 yıl
Videoda sorun var sanırım açılmıyor. Bir ilgilenseniz fena olmaz.
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carman1tr 3 yıl
Oldu da bitti maşallah şeklinde bir Mobilite olmuş. Her zaman keyifle izlerim ama Bu sefer pek keyif alamadım videonuzdan.

Bence Çok yoğun ve yorgun olduğunuzda (ki haklısınız çok yoğun bir haftaydı sizler için) programınızı biraz daha geciktirebilirsiniz. Böylece Her zamanki keyifle izleriz, sizde keyif alırsınız.
Emekleriniz için teşekkürler.
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asig 3 yıl
sonunda anladınız samsung farkını ( note 3 kullanıcısı )
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ICromwelleI 3 yıl
G7 şu anda 5.1i aldık fakat baya geç aldı diyebiliriz 6.0ıda bir o kadar geç alır bence. Şahsen bir sorun görmedik fakat o kadar detaylı bakmadık pilinde çok büyük bir sorun yok ama güncellemeler çok geç geliyor açıkcası biraz daha seri olsalar iyi olurdu. G5 şimdiden merak ettim ama inşallah gidip yine 3000 mah koymazlar. G4 çok kaba olmuştu V10 biraz daha iyiydi aslında.

Xiaominin arayüzü eskisi gibi değil artık şu ana kadar kullandığım en stabil yazılım bence biraz yargısız infaz oluyor Miu 5 kullanırkende öyle bir sorun yaşanmadı fazla. Miu 7 ile daha akıcı bir arayüz haline geldi diyebilirim.
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Morphinz 3 yıl
Fire_67
Xiaomi çok övüldüğü için sırf meraktan Piston 2 aldım.Yani ömrümde bu kadar çöp ürün görmedim bildiğin plastiğini çöpten yapmışlar o kadar kalitesizki anlatamam seside bir o kadar kötü.Padleri ise kulağınıza zarar verecek kimyasallar içeriyor olabilir iade edecektim süresi geçmiş 10 tl verdim ama 1 tl yi bile hak etmeyen bir ürün.Ucuz alırken 3 kere düşünün.Şahsen birdaha şaomi ürünü almam...

10 TL verdiysen sahte olma olasılığı yüksek hocam.
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the_hornet 3 yıl
09:48 arkada 3310 la iphone mu yapışık?
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omers 3 yıl
Lg V10'un incelemesi ne oldu acaba? Tlf'u çaldırdınızmı:), kutusundan çıkardınız, daha bir ses yok
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system electronıc 3 yıl omers
omers

Lg V10'un incelemesi ne oldu acaba? Tlf'u çaldırdınızmı:), kutusundan çıkardınız, daha bir ses yok

LG V10 incelemesi yayınlanmadı mı daha ? G5 in çıkmasına 1 ay dan daha az süre kaldı, bence direk G5 i incelesinler :)

Kutu açma videosu yayınladı ama incelemesi olmadıysa kesin kutu ile ilgili bir sıkıntı oldu sanırım :)
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matomik 3 yıl
Genelde yorumlarım içerik ile olur ama videonun yarısında Erdi Özüağın yorgunluğu ciddi biçimde hissediliyordu. Bu sefer böyle bir giriş yapmış da olsam ilk defa sanırsam donanımhaber editörleri bir konuda benle hemfikir. Benim açımdan gereksiz uygulamaları bir tarafa birakacak olursam Samsung arayüzü (Tauchwiz) android ekosisteminde en iyi arayüz. Telefon tercih ederken sony ile samsung arasında kalıp bu yüzden samsungu tercih etmiştim. Cidden google nexus arayüzü gününmüz koşullarında ilkel sayılabnilecek bir yapıya sahip. Material tasarım anlayışı bile bu konudaki fikrimi değiştirmedi. İşin garip gelen kısmı ise koskoca google, küresel ölçekte yaygınlaşmış bir işletim sistemi için halen böyle ilkel bir arayüz kullanıyor ve neden daha iyi bir tasarım ekibini android ekosistemine dahil etmiyor sorusu. :-)
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1BilimAdamı 3 yıl
Xiaomi çok övüldüğü için sırf meraktan Piston 2 aldım.Yani ömrümde bu kadar çöp ürün görmedim bildiğin plastiğini çöpten yapmışlar o kadar kalitesizki anlatamam seside bir o kadar kötü.Padleri ise kulağınıza zarar verecek kimyasallar içeriyor olabilir iade edecektim süresi geçmiş 10 tl verdim ama 1 tl yi bile hak etmeyen bir ürün.Ucuz alırken 3 kere düşünün.Şahsen birdaha şaomi ürünü almam...
Edit.aliexpressten
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Fenomenon 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Xiaomi çok övüldüğü için sırf meraktan Piston 2 aldım.Yani ömrümde bu kadar çöp ürün görmedim bildiğin plastiğini çöpten yapmışlar o kadar kalitesizki anlatamam seside bir o kadar kötü.Padleri ise kulağınıza zarar verecek kimyasallar içeriyor olabilir iade edecektim süresi geçmiş 10 tl verdim ama 1 tl yi bile hak etmeyen bir ürün.Ucuz alırken 3 kere düşünün.Şahsen birdaha şaomi ürünü almam...

Keşke orijinal olanı alsaydın hocam.
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kloveangel 3 yıl
HTC sense, ios arayüzleri kullanmış biri olarak. miui arayüzü bana harkulade geldi. çok stabil. iphone 6s ile bile kıyaslama yaptım. şu an kullandığım cihazı note pro. xiaomi.eu dan geliştirici romunu kurun her hafta farklı özelliklerle sunuyorlar şu anda android de arayüz kullanan çoğu telefonun arayüzü çöp gibi geliyor iosun da kısıtlı saçma sapan özelliklerinden sonra uçuşa geçtim resmen burda bir kaç arkadaş xiaomi hakkında yazılımda sıkıntılar olduğundan bahsetmişler. kesinlikle katılmıyorum.
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bozok_53_45 3 yıl
2-3 senedir en ufak bi eleştiriyi bile hemen bastırmaya yönelik cevaplar geliyor bir kere görmedim haklısınız dikkat edicez denildiğini artık işi abartıp üyeleri yalancılıkla bencillikle suçlanmaya başlanmış veya direk yorumlar siliniyor kendini bu kadar büyük görme kötü şeylere yol açar en iyi örneğini hepimiz biliyoruz.
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Speed-Step 3 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

2-3 senedir en ufak bi eleştiriyi bile hemen bastırmaya yönelik cevaplar geliyor bir kere görmedim haklısınız dikkat edicez denildiğini artık işi abartıp üyeleri yalancılıkla bencillikle suçlanmaya başlanmış veya direk yorumlar siliniyor kendini bu kadar büyük görme kötü şeylere yol açar en iyi örneğini hepimiz biliyoruz.

Merhaba,

Eleştirileri bastırmaya çalışmıyoruz nedenleri ile cevap veriyoruz. Eğer eleştiren kişi üslup olarak sert ve suçlayıcı şeyler yazıyorsa karşılığı da ona göre farklı sertlikte olabiliyor.

Eleştirileri değil hakaret ve iftiraları önce cevaplıyoruz baktık ki kişi hala daha asılsız dayanaksız atıp tutuyor o zaman doğal olarak mesajları siliyoruz ki konu rayından çıkmasın.

Kendimizi büyük görme gibi bir duruma asla girmedik, girseydik herhalde ilk olarak kimseye cevap vermezdik. Cevap vermek yazılanları dikkate aldığımız içindir.

Eğer doğru olup da bizim yalanladığımız şeyler varsa yazın ama lütfen yazarken elle tutulur kanıtlara dayandırın :) zira eğer bir örnek veya kanıt yoksa söylenenler asılsız iddia ve yalandır. Yalana yalan demek de suç olmasa gerek :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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FearMyLife 3 yıl bozok_53_45
Boşver birader he de geç. Adamlar bir haber yapıyor 2 gün sonra burda yeni haber gibi koyuluyor bunun kanıtı burdaki okuyuculardır. "Daha dikkat edicez, bu hafta yoğunduk böyle oldu" demek yerine burda zaman ayırıp izleyen insanlara bencil yalancı deyip bir kufretmedikleri kalıyor.
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