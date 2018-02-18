Mobilite: Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Xiaomi'nin son bombası Redmi Note 5 Pro ve Nokia'nın iddialı modeli Nokia 7 Plus başta olmak üzere gündem konularını Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yorumluyor.

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu haftanın konuları arasında Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro, Nokia'nın iddialı modeli Nokia 7 Plus, Android 9.0'ın özellikleri, Amerika'da devlet kurumlarının almayın uyarısı yaptığı Huawei telefonların durumu ve diğer gelişmeleri Erdi Özüağ ve Mesut Çevik masaya yatırıyor.