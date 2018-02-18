Mobilite: Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Xiaomi'nin son bombası Redmi Note 5 Pro ve Nokia'nın iddialı modeli Nokia 7 Plus başta olmak üzere gündem konularını Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yorumluyor.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu haftanın konuları arasında Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro, Nokia'nın iddialı modeli Nokia 7 Plus, Android 9.0'ın özellikleri, Amerika'da devlet kurumlarının almayın uyarısı yaptığı Huawei telefonların durumu ve diğer gelişmeleri Erdi Özüağ ve Mesut Çevik masaya yatırıyor.
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Allahtan Erdi bey gibi bir editör ve teknoloji sever arkadaşların/üyelerin yorumları var yoksa şu forumu takip etmeye bahanem olmazdı. Teknoloji sitesi olmak sunulan haberlerin çokluğu ile değil sunuluş şekilleri/kalitesi ile olmalıdır yoksa diğerlerinden farkınız kalmaz.
Bu arada Xiaomi, One Plus ve Huawei yi tebrik etmek lazım. Apple/Samsung gibi devlere karşı güzel alternatif modeller üretiyorlar.
Şu anda bana göz kırpan modeller Mi 6, Mi Note 3 ve Mate 10 lite (bütçem max 1900 tl)
Arzederim :)))