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Mobilite: Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro

1 yıl
14,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Xiaomi'nin son bombası Redmi Note 5 Pro ve Nokia'nın iddialı modeli Nokia 7 Plus başta olmak üzere gündem konularını Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yorumluyor.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu haftanın konuları arasında Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro, Nokia'nın iddialı modeli Nokia 7 Plus, Android 9.0'ın özellikleri, Amerika'da devlet kurumlarının almayın uyarısı yaptığı Huawei telefonların durumu ve diğer gelişmeleri Erdi Özüağ ve Mesut Çevik masaya yatırıyor. 

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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Mesut bey Samsung incelemesi olmasa bile her fırsatta Samsung a laf sokuyor. Bence kendisi sadece iphone modellerini incelesin geri kalan marka/modelleri Erdi bey incelesin böylesi daha objektif/faydalı olur.
Allahtan Erdi bey gibi bir editör ve teknoloji sever arkadaşların/üyelerin yorumları var yoksa şu forumu takip etmeye bahanem olmazdı. Teknoloji sitesi olmak sunulan haberlerin çokluğu ile değil sunuluş şekilleri/kalitesi ile olmalıdır yoksa diğerlerinden farkınız kalmaz.
Bu arada Xiaomi, One Plus ve Huawei yi tebrik etmek lazım. Apple/Samsung gibi devlere karşı güzel alternatif modeller üretiyorlar.
Şu anda bana göz kırpan modeller Mi 6, Mi Note 3 ve Mate 10 lite (bütçem max 1900 tl)
Arzederim :)))
Mesut bey Samsung incelemesi olmasa bile her fırsatta Samsung a laf sokuyor. Bence kendisi sadece iphone modellerini incelesin geri kalan marka/modelleri Erdi b...
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ryalp 1 yıl
Xioami çoğunlukla her seviyenin hakkını veriyor
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TIME 1 yıl
redmi note 5 1100-1200 civarına gelsin tam fp canavarı olur
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1 Avatar
El_domingo 1 yıl
acaba turkiyeye ne zaman gelir..??
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orislevin 1 yıl
Nerede 2si1'deki Mesut nerede buradaki Mesut. Erdi programı çok fazla domine ediyor. Biraz daha laf bölmeden üstada konuşma alanı bırakırsa daha akıcı bir program olur kanaatindeyim
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lvlono 1 yıl
One Plus 5T, tam bir flagship killer anlık olarak. SD 845'li modeller çıksa dahi F/P oranı en yüksek ürünlerden biri olmaya devam edecektir. Kullanıyorum diye değil kesinlikle ama 2300 Lira'ya alınan bir cihaz, kamera performansı olarakta beklentilerin çok üstünde bir kullanıcı deneyimi sunuyor diyebilirim. Cihaz şimşek gibi çalışıyor ve hızlı şarjı da (Dash Charge) piyasadakilerin en iyisi. 30 dakikada %60 doluyor ve 1gün değil, 2gün gidiyor tam dolu pil. Kısaca; 3 kuruşa 5 kuruşluk köfte yiyorsunuz:) Onu bekle bunu bekle,o düşsün bu kalksın değil. Çok düşünmeye gerek yok, fiyatlar düşene kadar 1 sene geçer.
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kaazto28 1 yıl
mate 10 16:9 geleydi iyiydi, şimdiye dek en hoşuma giden telefon oldu.
windows telefon kullanıyorum :((
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LastShip 1 yıl
O değilde daha bugun avm de s8 e bakıyordum burn in e care bulamamışlar ya la.
Çıkalı 1 sene olmayan s8 in ekranında bariz burn in vardı.
Hal şu firmayı körü körüne neden savunuyorsunuz ki?
S2 den beri burn in var bu ekranlarda 6 senede görüntü kalitesi panel kalitesi verimlilik gibi konularda üzerine koydular fakat eşek bizim eşek misali hala burn in.
Geçiniz..
2 Yanıt Yanıtla +2
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deniz_sea 1 yıl LastShip
LastShip

O değilde daha bugun avm de s8 e bakıyordum burn in e care bulamamışlar ya la.



Çıkalı 1 sene olmayan s8 in ekranında bariz burn in vardı.



Hal şu firmayı körü körüne neden savunuyorsunuz ki?



S2 den beri burn in var bu ekranlarda 6 senede görüntü kalitesi panel kalitesi verimlilik gibi konularda üzerine koydular fakat eşek bizim eşek misali hala burn in.



Geçiniz..

merhaba,

Ekranlarınızı nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben 3 sene s3 ve son 3 senedir de note3 kullanıyorum, ekran parlaklığımda son iki ay hariç (gözlükle bakmak sıkıntı oldu yeni gözlük takmaya başladım) sürekli full parlaklıkta kullandım ama ekranda hiç bir sıkıntım olmadı, sadece çok çok nadir olarak sadece komple ekranda ki renklerin yeşile kayması oldu ama ekranı kapatıp açınca düzeldi, onun dışında bir şeyle karşılaşmadım.
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dr20mouse 1 yıl LastShip
LastShip
O değilde daha bugun avm de s8 e bakıyordum burn in e care bulamamışlar ya la.
Çıkalı 1 sene olmayan s8 in ekranında bariz burn in vardı.
Hal şu firmayı körü körüne neden savunuyorsunuz ki?
S2 den beri burn in var bu ekranlarda 6 senede görüntü kalitesi panel kalitesi verimlilik gibi konularda üzerine koydular fakat eşek bizim eşek misali hala burn in.
Geçiniz..

Ben 21 aydır Galaxy S7 kullanıyorum günlük ortalama ekran açık surem 4,5-5 saat arasi ne ölü piksel nede ekran yanması sorunu yaşadım. Standlardaki cihazları genelde bir karede uzun süre çalıştırıyorlar. Her ekran türüne uzun süre aynı görüntüyü verirseniz yanar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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napolyon94 1 yıl
Redmi zaten uygun fiyatli olacaktir. Onun olayi zatej o :)
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ryalp 1 yıl
Xioami çoğunlukla her seviyenin hakkını veriyor
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Mesut bey Samsung incelemesi olmasa bile her fırsatta Samsung a laf sokuyor. Bence kendisi sadece iphone modellerini incelesin geri kalan marka/modelleri Erdi bey incelesin böylesi daha objektif/faydalı olur.
Allahtan Erdi bey gibi bir editör ve teknoloji sever arkadaşların/üyelerin yorumları var yoksa şu forumu takip etmeye bahanem olmazdı. Teknoloji sitesi olmak sunulan haberlerin çokluğu ile değil sunuluş şekilleri/kalitesi ile olmalıdır yoksa diğerlerinden farkınız kalmaz.
Bu arada Xiaomi, One Plus ve Huawei yi tebrik etmek lazım. Apple/Samsung gibi devlere karşı güzel alternatif modeller üretiyorlar.
Şu anda bana göz kırpan modeller Mi 6, Mi Note 3 ve Mate 10 lite (bütçem max 1900 tl)
Arzederim :)))
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BekirHan 1 yıl
güzel-i
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TIME 1 yıl
redmi note 5 1100-1200 civarına gelsin tam fp canavarı olur
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