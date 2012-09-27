Mobilite: iPhone 5'in performansı, Galaxy S IV iddiaları, LG Optimus G, Galaxy Note II ve daha fazlası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı cihazların nabzını tutan video programımız Mobilite yeni bölümüyle yine dopdolu. Bu bölümde başta iPhone 5'in performansı olmak üzere Galaxy S IV'ün çıkış tarihi ve donanım özelliklerine yönelik gelişmeler, LG tarafından Android dünyasının en iddialı telefonu olarak gösterilen Optimus G'den, Galaxy Note II ve Pantech Vega R3'e kadar öne çıkan pek çok gelişmeyi Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ birlikte değerlendiriyor.
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Optimus G'de de ,bazı forumlarda özelikle yabancı forumlarda bazı pazarlara 8mp sensörlerle sunulacağı bahsedilmekte,bilginiz dahilinde olacağını düşünüyorum bunun gibi olasılıklara da değinmenizi beklerdim...
onun dışında genelde iyi bir söyleşi olmuş...
Edit;
Merhaba,
Akıllı cihazların performanslarını sentetik testler ile karşılaştırabilirsiniz. Her platform ile ortak olan çok sayıda test uygulaması bulunmaktadır ki zaten endüstriye yön veren tüm değerlendirmeler de bu uygulamalar üzerinde elde edilen sonuçlar ile şekillendirilmektedir. Akıllı cihazlar, bilgisayar gibi değildir. Sizin bakış açınızla Android cihazları karşılaştırmak ta bile pekala çok mümkün olmayabilir zira kullandıkları işlemcinin yapısal özelliklerinden ekran çözünürlüğüne, ya da kullandıkları bellek frekansından sahip oldukları kart okuyucusuna kadar farklılık gösteren bir çok detay var.
Sentetik testlerde de hata payı olabilir ya da tek başına bir akıllı telefonun ne derece rahat kullanıldığını yansıtmayabilir ancak konumuz hız ise eğer, bu noktada yeterli bilgiyi sunabilmektedirler. Kasa kalitesi, iOS vb. konulara gelecek olursak eğer, videomuzun başlığına dikkat ederseniz "iPhone 5'in performansı" diyor. Biz bu bölümü tematik olarak daha çok işlemci ve performans konusuna ayırdık. Yani burada herhangi bir cihaz incelemesi yapmadık. Ancak yayınlayacağımız iPhone 5 inceleme videosunda hiç merak etmeyin, cihazın ne kadar eksiği varsa hepsini tek tek ekranlara getireceğiz.
İlginize teşekkür ederim.
İyi forumlar.