Mobilite: iPhone 5'in performansı, Galaxy S IV iddiaları, LG Optimus G, Galaxy Note II ve daha fazlası

Akıllı cihazların nabzını tutan video programımız Mobilite yeni bölümüyle yine dopdolu. Bu bölümde başta iPhone 5'in performansı olmak üzere Galaxy S IV'ün çıkış tarihi ve donanım özelliklerine yönelik gelişmeler, LG tarafından Android dünyasının en iddialı telefonu olarak gösterilen Optimus G'den, Galaxy Note II ve Pantech Vega R3'e kadar öne çıkan pek çok gelişmeyi Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ birlikte değerlendiriyor.

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