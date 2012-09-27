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Mobilite: iPhone 5'in performansı, Galaxy S IV iddiaları, LG Optimus G, Galaxy Note II ve daha fazlası

6 yıl
71,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı cihazların nabzını tutan video programımız Mobilite yeni bölümüyle yine dopdolu. Bu bölümde başta iPhone 5'in performansı olmak üzere Galaxy S IV'ün çıkış tarihi ve donanım özelliklerine yönelik gelişmeler, LG tarafından Android dünyasının en iddialı telefonu olarak gösterilen Optimus G'den, Galaxy Note II ve Pantech Vega R3'e kadar öne çıkan pek çok gelişmeyi Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ birlikte değerlendiriyor.
 

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xxxx1 6 yıl en beğenilen
İphone 5 konusunda çok çok iyimsersiniz,size göre kusursuz bir cihaz olmuş!..keşke biraz olumsuz yönlerini ve yeni gibi sunulmaya çalıştıkları basitliklere değinseydiniz...biraz tek kale oynamışız...

Optimus G'de de ,bazı forumlarda özelikle yabancı forumlarda bazı pazarlara 8mp sensörlerle sunulacağı bahsedilmekte,bilginiz dahilinde olacağını düşünüyorum bunun gibi olasılıklara da değinmenizi beklerdim...

onun dışında genelde iyi bir söyleşi olmuş...

Edit;
İphone 5 konusunda çok çok iyimsersiniz,size göre kusursuz bir cihaz olmuş!..keşke biraz olumsuz yönlerini ve yeni gibi sunulmaya çalıştıkları basitliklere değ...
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kartalaraz 6 yıl
kim nederse desin aselsan
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fx57 6 yıl SystemApps
SystemApps

Öncelikle şu sanal ortamlardan uzak videoları görmek çok güzel bir gelişme bence...

Video içeriği dopdolu ancak genel konu işlemci ve işletim sistemi üzerineydi.Apple A6 işlemcisi kimin ne işine yarar iosa ne katar tartışılır ama A6yı diğer platformlarla sıralamaya koymanız çok saçma geliyor bana.Zira o işlemci belli bir platforma hitap edecek ve dışarıya çıkmayacağıda kesin.Kaldıki direk sentetik testler üzerinde kesin çıkarımlar yapmanız daha önceki açıklamalarınıza tamamen ters düşmektedir.Aynı işletim sistemi olsa bi nebze hak verebilirdim.Bu noktada herşeyiyle farklı olan cihazların işlemcilerini güvenirliği tartışılır sentetik testlerle sıralamaya sokarak kesin hüküm kılmanız kabul edilebilir birşey değil.Beklentim sentetik testlerdeki hata payıda göz önüne alınarak işlemciyi değil iphone 5in en hızlı telefon olduğu belirtilebilirdi.

Apple ile ilgili madem ağırlık vermeye başladınız mesela harita servisi kasa kalitesi ekran çözünürlüğünün en geride kalması gibi noktalara da değinilmeliydi.En hızlı telefon en düşük çözünürlüğe sahip :)

Appledan şahsen nefret eden biriyim.Kendi dünyasında kendi saçmalıklarıyla yaşayan saçma bir firma bozuntusudur.Çevremdeki iphone kullanan babam bile olsa antipati duyarımm.Rahatsız olduğum nokta diğer platformlarla kıyaslanmasıdır.Appleı teknoloji üreten bir firma değil teknolojiyi amacı uğrunda araç olarak kullanan bir firma olarak görürüm.Aslında bu görüş tüm dünyada hakim bir görüş.Hiç kimse apple nefretinin apple sevgisinden daha büyük olduğunu inkar edemez.dh - rekoru bilin bakalım hangi mesaja ait.Dh dışına çıkın hepsiburadaya girin milyonlar satan telefona yapılan olumlu yorumlara bakın dislike notunun like notundan daha fazla olduğunu görün :)


En sevmediğiniz marka nedir diye bir anket yapılsa apple rekor kırar.

iphone sigara gibi olmuş artık üstüne iphone sağlıya zararlıdır yazsak da kar etmez.Zam yapsak gene satılır.Yapacak bişey yok...



Merhaba,

Akıllı cihazların performanslarını sentetik testler ile karşılaştırabilirsiniz. Her platform ile ortak olan çok sayıda test uygulaması bulunmaktadır ki zaten endüstriye yön veren tüm değerlendirmeler de bu uygulamalar üzerinde elde edilen sonuçlar ile şekillendirilmektedir. Akıllı cihazlar, bilgisayar gibi değildir. Sizin bakış açınızla Android cihazları karşılaştırmak ta bile pekala çok mümkün olmayabilir zira kullandıkları işlemcinin yapısal özelliklerinden ekran çözünürlüğüne, ya da kullandıkları bellek frekansından sahip oldukları kart okuyucusuna kadar farklılık gösteren bir çok detay var.

Sentetik testlerde de hata payı olabilir ya da tek başına bir akıllı telefonun ne derece rahat kullanıldığını yansıtmayabilir ancak konumuz hız ise eğer, bu noktada yeterli bilgiyi sunabilmektedirler. Kasa kalitesi, iOS vb. konulara gelecek olursak eğer, videomuzun başlığına dikkat ederseniz "iPhone 5'in performansı" diyor. Biz bu bölümü tematik olarak daha çok işlemci ve performans konusuna ayırdık. Yani burada herhangi bir cihaz incelemesi yapmadık. Ancak yayınlayacağımız iPhone 5 inceleme videosunda hiç merak etmeyin, cihazın ne kadar eksiği varsa hepsini tek tek ekranlara getireceğiz.

İlginize teşekkür ederim.

İyi forumlar.
SystemAppsÖncelikle şu sanal ortamlardan uzak videoları görmek çok güzel bir gelişme bence...Video içeriği dopdolu ancak gen...
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1 Avatar
1080p 6 yıl
Mecburi VERI TRANSFERIN DE ITUNES KULLANIMI iphone dan sogumak icin en buyuk neden.
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muratkaya 6 yıl
Program çok iyi olmuş, yepyeni bilgilere keyifli bir sohbet eşliğinde ulaşmak gerçekten güzel.
Iphone kullanmıyorum ama 'performans' yönünden iyi iş çıkardıkarına inanıyorum. Iphone 4s'den iki kat daha iyi performans yakalamışlar, buna 'başarısızlık' denemez. Tasarım konusunda aynı fikirde değilim. Bence hayal kırıklığı.
Sentetik testleri dikkate değer bulmayanların devasa şirketlerden veya en azından dh elemanlarından daha doğru bakışa sahip oldukarını düşünmeleri ilginç. Bu arkadaşlar ekran kartlarını da crysis 2 fps'lerini dikkate almadan satın almalılar. Ben çok memnunun gtx 460'ımı kendilerine 500'e satayım. Diğer taraftan linkteki anandtech testleriyle Galaxy S3'ü değerlendirenlere de hayatta başarılar...
Tegra 2'li bir cihazla bu yorumu yazıyorum. Aynı anda bir youtube videosunda barış manço çalıyor. Zor memnun olan birisi olarak bu cihaz en azından sinirimi bozmuyor ve durumum müsait olmazsa bir yıl daha idare ederim diyebiliyorum. Buna rağmen tegra 2'lerin zayıf olduğunun söylenmesi hoşuma gitti. Demek ki çok daha güçlü cihazlar standart hale geliyor.
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Tobi. 6 yıl
Video için teşekkürler. :)
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DH Misafiri 6 yıl
iPhone 5 haddinden fazla pahalı mobixir.com/...
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trsinapsis 6 yıl
fx57
theasus
fx57 Merhaba, Akıllı cihazların performanslarını sentetik testler ile karşılaştırabilirsiniz. Her platform ile ortak olan çok sayıda test uygulaması bulunmaktadır ki zaten endüstriye yön veren tüm değerlendirmeler de bu uygulamalar üzerinde elde edilen sonuçlar ile şekillendirilmektedir. Akıllı cihazlar, bilgisayar gibi değildir. Sizin bakış açınızla Android cihazları karşılaştırmak ta bile pekala çok mümkün olmayabilir zira kullandıkları işlemcinin yapısal özelliklerinden ekran çözünürlüğüne, ya da kullandıkları bellek frekansından sahip oldukları kart okuyucusuna kadar farklılık gösteren bir çok detay var. Sentetik testlerde de hata payı olabilir ya da tek başına bir akıllı telefonun ne derece rahat kullanıldığını yansıtmayabilir ancak konumuz hız ise eğer, bu noktada yeterli bilgiyi sunabilmektedirler. Kasa kalitesi, iOS vb. konulara gelecek olursak eğer, videomuzun başlığına dikkat ederseniz iPhone 5in performansı diyor. Biz bu bölümü tematik olarak daha çok işlemci ve performans konusuna ayırdık. Yani burada herhangi bir cihaz incelemesi yapmadık. Ancak yayınlayacağımız iPhone 5 inceleme videosunda hiç merak etmeyin, cihazın ne kadar eksiği varsa hepsini tek tek ekranlara getireceğiz. İlginize teşekkür ederim. İyi forumlar.
Sentetik testlerde Galaxy S3 açık ara önde gözüküyor siz ise Iphone 5 en hızlı demişşsiniz buna anlam veremiyorum. GeekBench skorlarına bakabilir misiniz Erdi Bey: browser.primatelabs.com/... browser.primatelabs.com/...
Merhaba, Farklı testlerde farklı cihazlar ön plana çıkabilir tabi ki. Bizim değerlendirmemiz pek çok test sonucunun genel sonucunu yansıtmaktadır. Daha kapsamlı test sonuçlarına ulaşmak için; anandtech.com/... Teşekkür ederim. Sevgiler,

Bu site Benchmark programının sitesi değil . Bir haber sitesinin kendi yaptığı sonuçlar. Keşke programların websitelerinde yazan "orjinal" sonuçları paylaşsaydınız.
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jackchilina 6 yıl
fx57
SystemApps Öncelikle şu sanal ortamlardan uzak videoları görmek çok güzel bir gelişme bence... Video içeriği dopdolu ancak genel konu işlemci ve işletim sistemi üzerineydi.Apple A6 işlemcisi kimin ne işine yarar iosa ne katar tartışılır ama A6yı diğer platformlarla sıralamaya koymanız çok saçma geliyor bana.Zira o işlemci belli bir platforma hitap edecek ve dışarıya çıkmayacağıda kesin.Kaldıki direk sentetik testler üzerinde kesin çıkarımlar yapmanız daha önceki açıklamalarınıza tamamen ters düşmektedir.Aynı işletim sistemi olsa bi nebze hak verebilirdim.Bu noktada herşeyiyle farklı olan cihazların işlemcilerini güvenirliği tartışılır sentetik testlerle sıralamaya sokarak kesin hüküm kılmanız kabul edilebilir birşey değil.Beklentim sentetik testlerdeki hata payıda göz önüne alınarak işlemciyi değil iphone 5in en hızlı telefon olduğu belirtilebilirdi. Apple ile ilgili madem ağırlık vermeye başladınız mesela harita servisi kasa kalitesi ekran çözünürlüğünün en geride kalması gibi noktalara da değinilmeliydi.En hızlı telefon en düşük çözünürlüğe sahip :) Appledan şahsen nefret eden biriyim.Kendi dünyasında kendi saçmalıklarıyla yaşayan saçma bir firma bozuntusudur.Çevremdeki iphone kullanan babam bile olsa antipati duyarımm.Rahatsız olduğum nokta diğer platformlarla kıyaslanmasıdır.Appleı teknoloji üreten bir firma değil teknolojiyi amacı uğrunda araç olarak kullanan bir firma olarak görürüm.Aslında bu görüş tüm dünyada hakim bir görüş.Hiç kimse apple nefretinin apple sevgisinden daha büyük olduğunu inkar edemez.dh - rekoru bilin bakalım hangi mesaja ait.Dh dışına çıkın hepsiburadaya girin milyonlar satan telefona yapılan olumlu yorumlara bakın dislike notunun like notundan daha fazla olduğunu görün :) En sevmediğiniz marka nedir diye bir anket yapılsa apple rekor kırar. iphone sigara gibi olmuş artık üstüne iphone sağlıya zararlıdır yazsak da kar etmez.Zam yapsak gene satılır.Yapacak bişey yok...
Merhaba, Akıllı cihazların performanslarını sentetik testler ile karşılaştırabilirsiniz. Her platform ile ortak olan çok sayıda test uygulaması bulunmaktadır ki zaten endüstriye yön veren tüm değerlendirmeler de bu uygulamalar üzerinde elde edilen sonuçlar ile şekillendirilmektedir. Akıllı cihazlar, bilgisayar gibi değildir. Sizin bakış açınızla Android cihazları karşılaştırmak ta bile pekala çok mümkün olmayabilir zira kullandıkları işlemcinin yapısal özelliklerinden ekran çözünürlüğüne, ya da kullandıkları bellek frekansından sahip oldukları kart okuyucusuna kadar farklılık gösteren bir çok detay var. Sentetik testlerde de hata payı olabilir ya da tek başına bir akıllı telefonun ne derece rahat kullanıldığını yansıtmayabilir ancak konumuz hız ise eğer, bu noktada yeterli bilgiyi sunabilmektedirler. Kasa kalitesi, iOS vb. konulara gelecek olursak eğer, videomuzun başlığına dikkat ederseniz iPhone 5in performansı diyor. Biz bu bölümü tematik olarak daha çok işlemci ve performans konusuna ayırdık. Yani burada herhangi bir cihaz incelemesi yapmadık. Ancak yayınlayacağımız iPhone 5 inceleme videosunda hiç merak etmeyin, cihazın ne kadar eksiği varsa hepsini tek tek ekranlara getireceğiz. İlginize teşekkür ederim. İyi forumlar.

Erdi Bey sizden ricam Benchmark sonuçları için başka sitelerin sonuçlarını değilde kendi yaptığınız sonuçları veya orjinal sonuçları paylaşır mısınız?
Yoksa kullanılan programların websayfalarında Iphone 5 gerilerde.
Diğer arkadaşa verdiğiniz link benchmark programının sayfası değil başka bir donanım habercisinin sitesi.
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Red_devil33 6 yıl
ender yıldız kameraların karşısına geçmeden önce sivilcesini patlatmış belli
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Erasmus78 6 yıl
Benim anlayamadığım konu ne biliyor musunuz?
Nedir bu teknik detay merakınız? İşlemcinin çekirdek sayısından, saat hızından, bellek veriyolundan, kullanılan GPU'dan size ne?
Benim için aslolan cihazın bana sunduğu deneyim. Eğer o mükemmelse sorun yok. Cihaz mükemmel deneyimi bana tek çekirdekli 100mhz işlemcili dandik bir GPU ile bile sağlıyorsa umrumda olmaz. Ben deneyime bakarım.
İşin daha da kötüsü iPhone mu hızlı, Galaxy mi hızlı yoksa One X mi hızlı kavgası yapılıyor bir de. Yahu bunlar mobil cihaz. Yukarıdan aşağı hep hız olsalar ne olur? Biri bir sayfayı 10 saniyede yükler. Diğeri 20 saniyede. E eee ne oldu? 10 saniye de ne kaybettiniz?
Şaka gibisiniz yemin ediyorum.
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Mr. Jingles 6 yıl
İşlemci konusunda Apple'ın tebrik edilmesi gerekir. Bende çok fazla haz etmiyorum ama adamlar özelleştirdikleri işlemci ile gayet iyi iş çıkarmışlar. Testlerde iPhone 5'in en hızlı telefon olduğu açık bir şekilde belli hala neyin tribi bu? Galaxy S3'e daha 4.1 gelmediyse bu testlerin veyahut programı hazırlayanların değil üreticinin kusuru. 4.1 gelsin tekrar karşılaştırırsınız. Bunu bahane etmek iPhone 5'in piyasanın en hızlı telefonu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Nedense diğer firmalardan bu kadar bahsedildiğinde bir şey yok ama söz konusu Apple olunca hemen eleştiri yapılıyor.

Tegra 2'nin çöp olduğu doğrudur. Rakipleri ile karşılaştırıldığında performans anlamında nal topluyor diyebiliriz. Tegra 3'te bile hala tek kanal bellek kontrolcüsünde diretiyorlar. Bu yüzden daha şimdiden gerilerde kalmaya başladılar. Adamların amacı ilk olup piyasanın kaymağını yemek. Rakipleri çıkınca ise çuvallıyorlar. TI ile Samsung'un işlemcileri ortalığın tozunu attıracaklardır. Umarım OMAP 5 platformunu görebiliriz yeni cihazlarda. Pek tercih edilmese de Qualcomm ve Nvidia'ya tercih ederim. Aslında işlemci kalitesi onlardan çok daha iyi ama grafik birimini güncellemekte geç kalmaları batırıyor.
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homeedition88 6 yıl
Buradaki editorlerin hic biri donanim otoritesi oldugunu iddia etmedikleri gibi incelemelerinde birden farkli acidan konulari degerlendirmeye calisiyorlar. En azindan benim gordugum bu. gene bu arkadaslar yurtdisina cikip saatlerce yol gidip ilk elden teknoloji ile ilgili ilk elden deneyim sahibi oluyor, orada firma yetkilileri ile gorusme yapiyorlar ama gene onlar hic birsey bilmiyor siz biliyorsunuz. Isiniz gucunuz komplo teorisi uretmek.
Bir de tek tek herkese cevap vermek zorunda kalmalari cabasi. Nasil bir egodur bu sayin forum arkadaslarim. Birakin biraz ogrenmeye calisin herseyi her zaman siz bilemezsiniz....
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h!j@cker 6 yıl
merimobiles.com/...

merimobiles.com/...


mi2 ve oppo ciddi anlamda cok iyiler ve fiyatları türkiye için konusmasakta gayet iyi özellikle oppo kasa tasarımı ki bir çok telefonda beklenen durum bu cercevelerin kuculmesi basarılı gozukuyor sg s3 grafik ve işlemci anlamında en iyi telefon değil sadece cok kolay bulundugu için en iyi telefon olarak lanse ediliyor
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