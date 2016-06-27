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Mobilite: iPhone 7'den son haberler, Galaxy Note 7'nin özellikleri ve dahası...

3 yıl
52,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 7 hakkında son gelişmeler, Samsung Galaxy Note 7'nin teknik özellikleri ve dahası... Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, mobil dünyanın nabzını tutuyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, gündemdeki önemli gelişmeleri yorumluyor, merak edilen detayları konuşuyorlar. Mobilite'nin yeni bölümünde öne çıkan konu başlıkları şu şekilde;
- iPhone 7 büyük yenilikler sunmayacak: Amerikan gazetesinin iddiası, detaylar videoda.
- Samsung Galaxy Note 7'nin özellikleri: Çıkışına 2 aydan az kaldı, heyecan dorukta.
- HTC'nin CEO'su istifa etti. Büyük başarılar ve ardından gelen başarısızlıklar. İş hayatının alışık olduğu son.
- Huawei'de sürpriz gelimeler: Satış beklentisi düştü, Apple'dan yönetici geldi.
- Yemek yerken bedava power bank?... Tuhaf konu ama gerçek, ilginç detaylar haberimizde. 
- Çinliler neden dünyaya açılamıyor.: Patente sorunlarına bir yenisi; Qualcomm vs. Meizu
- 8GB RAM'li telefonlar için geri sayım. LeEco ilk firma olabilir.
Yukarıdaki konu başlıklarına ek çeşitli gelişmeler de Mobilite'nin içinde, iyi seyirler.  
 

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ma95 3 yıl en beğenilen
Tp-link in bu reklamı çok hoşuma gitti. Kısa, öz ve video ya entegre edilmiş.Lüzumsuz pencere açılmıyor. Bütün reklamların bu konseptte sunulmasını rica ediyorum
Tp-link in bu reklamı çok hoşuma gitti. Kısa, öz ve video ya entegre edilmiş.Lüzumsuz pencere açılmıyor. Bütün reklamların bu konseptte sunulmasını rica ediyoru...
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fx57 3 yıl assasin34
assasin34

gezmekten nihayet program yapabildiniz:)

Merhaba,

Yurtdışı lansman davetlerinin yoğun olduğu bir dönem yaşadık. Öyle zannediyorum ki uzun bir süre aralıksız devam ederiz yayına.

Teşekkürler.
assasin34gezmekten nihayet program yapabildiniz:)Merhaba,Yurtdışı lansman davetlerinin yoğun olduğu bir dön...
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DH Misafiri 3 yıl
kulaklıkta anlaşamadılar
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cemecem21 3 yıl
ma95
Tp-link in bu reklamı çok hoşuma gitti. Kısa, öz ve video ya entegre edilmiş.Lüzumsuz pencere açılmıyor. Bütün reklamların bu konseptte sunulmasını rica ediyorum

İşte o yüzden ona sponsor deniyor. Keşke sponsorlar çok olsa da reklamlar böyle olsa dese de böyle bir durum var ortada.
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GylR? 3 yıl
Sektörün en iyi 2 programından(TS Gündem) birisi ve en iyi ikilileri.
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BekirTemel 3 yıl
iphone 7 hayal kırıklığı olacak gibi
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ma95 3 yıl en beğenilen
Tp-link in bu reklamı çok hoşuma gitti. Kısa, öz ve video ya entegre edilmiş.Lüzumsuz pencere açılmıyor. Bütün reklamların bu konseptte sunulmasını rica ediyorum
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atisaca283 3 yıl
Şu videoları indirebilme seçeneği hâlâ gelmedi. Videoları evde indirip yolda serviste otobüste izleyebilirdik. Büyük bir eksiklik bu.
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davidoffvincent 3 yıl
ozlemisiz
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WoXeD 3 yıl
mesut abi telefon işinden sıkılmış çok belli :D
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Extreme Victory 3 yıl
Erdi bey, ister buradaki arkadaşlara verdiğiniz cevaplar olsun, ister yayındaki anlatımda olsun, yada herhangi bir ürünün tanıtımı olsun bunların hepsindeki kaliteniz DH' daki arkadaşlara ders niteliğinde. DH'e kalite kattığınız su götürmez bir gerçek. (ironi değil)
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r4deon 3 yıl
bortecin09
Orijinalden alıntı: bortecin09player çalışmiii, play sembolünde çizgi var.
Cihaz 5S tarayıcı chrome ve safari

alternatif oynatıcı ile goruntule diyinizYada chromedayken masaüstü site isteyiniz
1 Yanıt Yanıtla
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Zeljko Obradovic 3 yıl r4deon
r4deon
bortecin09
Orijinalden alıntı: bortecin09player çalışmiii, play sembolünde çizgi var.
Cihaz 5S tarayıcı chrome ve safari

alternatif oynatıcı ile goruntule diyinizYada chromedayken masaüstü site isteyiniz

Arkadaşın bahsettiği şey videoyu sanırım kaldırdılar yayınladıktan sonra. Bir yeri kesmeyi unutmuşlar sanırım sonra tekrar eklediler, o yüzden açılmamıştır büyük ihtimalle.
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