Mobilite: iPhone 7'den son haberler, Galaxy Note 7'nin özellikleri ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
iPhone 7 hakkında son gelişmeler, Samsung Galaxy Note 7'nin teknik özellikleri ve dahası... Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, mobil dünyanın nabzını tutuyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, gündemdeki önemli gelişmeleri yorumluyor, merak edilen detayları konuşuyorlar. Mobilite'nin yeni bölümünde öne çıkan konu başlıkları şu şekilde;
- iPhone 7 büyük yenilikler sunmayacak: Amerikan gazetesinin iddiası, detaylar videoda.
- Samsung Galaxy Note 7'nin özellikleri: Çıkışına 2 aydan az kaldı, heyecan dorukta.
- HTC'nin CEO'su istifa etti. Büyük başarılar ve ardından gelen başarısızlıklar. İş hayatının alışık olduğu son.
- Huawei'de sürpriz gelimeler: Satış beklentisi düştü, Apple'dan yönetici geldi.
- Yemek yerken bedava power bank?... Tuhaf konu ama gerçek, ilginç detaylar haberimizde.
- Çinliler neden dünyaya açılamıyor.: Patente sorunlarına bir yenisi; Qualcomm vs. Meizu
- 8GB RAM'li telefonlar için geri sayım. LeEco ilk firma olabilir.
Yukarıdaki konu başlıklarına ek çeşitli gelişmeler de Mobilite'nin içinde, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
Merhaba,
Yurtdışı lansman davetlerinin yoğun olduğu bir dönem yaşadık. Öyle zannediyorum ki uzun bir süre aralıksız devam ederiz yayına.
Teşekkürler.