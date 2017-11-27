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Mobilite: iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de

2 yıl
8,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik piyasaya çıkan yeni nesil telefonlardan yazılım güncellemelerine, teknik analizlerden akıllı saat sohbetine kadar gündemi yorumluyor.
Mobilite'nin bu haftaki bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, ülkemizde satışı başlayan iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite başta olmak üzere Nokia 8'in Android 8 güncellemsinden akıllı saat sohbetine kadar farklı konularda gündemin nabzını tutuyor. 

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Xloud 2 yıl en beğenilen
iPhone X ile mi çekildi ses mono :(
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Sazankiller 2 yıl
Zaten her hafta ipon x konusu dönüyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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blacksss 2 yıl Sazankiller
tctstcts
Zaten her hafta ipon x konusu dönüyor.

Zaten ülkenin gündemi iphone şu anda. Dün iki arkadas bana whatsaptan iphone x ı gösteriyor adamlar usenmeden zorlu ile akasya ya iphone x görmeye gitmişler alacaklarından da değil sırf meraktan :) millet kafayı yedi iyice haberciler ne yapsın bu kadar ilgilenen varken..
tctstctsZaten her hafta ipon x konusu dönüyor.Zaten ülkenin gündemi iphone şu anda. Dün iki arkadas bana whatsaptan iphone x ı...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 1 yıl
abi zaten iphone SE ucuz telefon değil ki :-) ucuz olan 5C modelleriydi :-))
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System32Deleted 1 yıl
Neymniş Be İphona X Ama Apple Hakkını Vermiş.
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FightFor1 1 yıl
iphonedan fazla bahsetmenize gerek yok çünkü iphone alanlar çok pahalı en iyidir mantığıyla çok fazla ücret ödeyip fazla bir özellik kullanmayan gelişmeye kapalı tipler. Niye iphone diye sorarsanız "çünkü stabil", "çünkü daha iyi" gibi anlamsız cevaplar vermektedirler. Kısaca iphone X çıktı, fiyatı şu kadar demeniz onlar için yeterli. Çok sayıda insanı ilgilendiren mobil cihazlara daha fazla yer verirseniz faydalı olacağına inanıyorum.
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veteriner69 1 yıl
Erdi Özüağ FaceID Mac'lere gelirse:
"Kurumsal ortam için muazzam güvenlik sağlayacak bir unsur." olur dedi.
Çok güvensiz bir sistem olduğunu tüm Dünya gördü, kurumsalda hele hiç kullanmamak lazım.
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DH Misafiri 2 yıl
Resimdeki saatin linkini bilen var mı?
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veteriner69 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Resimdeki saatin linkini bilen var mı?

Huawei Watch 2.

consumer.huawei.com/...
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435 2 yıl
şu videonuzun altında hangi dakikada hangi konu olduğunu yazarsanız boşuna vakit kaybetmeyiz. haftalardır iphone X haberlerinden sıkıldık mesela.
şöyle bir şey çok işe yarardı;
1:00 iphone X
2:20 imac por
3:40 mate 10
gibi gibi, böylelikle herkes istediği dakikaya atlar.
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zeg392 2 yıl
34 Dakikalık videonun 13 dakikası apel bu dünyada başka gelişme yokmu?
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DigitalWorld 2 yıl
Abi sadece programlama konusunda değineyim dedim.
Kesinlikle bu konuda haklısınız. Bu konuda eğitim kısmında acayip bir eğilim var.
Adamların Novel larında bile var. Yani örnek veriyorum mesela Animesi de çıkan gelecek ile ilgili bir Novel da bildiğin oyun oynayan öğrenciler programlama biliyor ve artık oyunlar o hale gelmiş ki oyun için kendi karakterini kendi silahını falan kendin tasarlıyorsun. Yani programlamayı da geç adamlar artık evinde CS:Go oynayan adamın grafik tasarım ve modelleme falan bilgisi de olsun istiyorlar o derece.
Bir kaç okuduğum kitapta daha gördüm bunu.
Ya şimdi bilim kurgu diyecekler de. Hatırlatırım. Daha hiçbir bilim insanının aklında yokken bilekteki saat ile iletişim kurulacağını hayal ve tahmnin eden bilim kurgu yazarları idi.
Işık hızı hakkında pek çok muamma varken ışıktan hızlı yol almak için adamlar Warp motoru dediler ya. Ya da iyon motorları. Ve şimdi de bilim insanları ışıktan hızlı gidebilmek için uzayın yapısını bükecek Warp moturu üzerinde kafa yoruyorlar.
Yani anlatmak istediğim geleceğe bakış açılarını gösteriyor. Ki ben de o şekilde bakıyorum geleceğe. Geçmişten ders alıyorum çünki.
Babam hep der ya ben o cahil halimle ev yaptım işte siz üniversite okudunuz falan.
İyi de geçmişte ilk okul mezunu ehliyeti olan adam Harvard, Stanford ya da ne bileyim Oxford mezunu gibi değerliydi. EHLİYETİ olmak bir meziyetti.
Şimdi ise depoda bekçilik yapacak adama iki dil, ehliyet falan soruyorlar nerede ise. Ulan adam gece bekçisi. Ne araba ile işi olacak ne de biri ile görüşecek. Ne gerek var yabancı dile???
Yani düşünün bilgisayara format atmak ki siz çok daha iyi bilirsiniz eskiden format atmak için bilgisayarda fiziksel değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Disketler gerekiyordu. Ya da yedek almak için emek gerekiyordu. Yani bu işten anlayan bir adam sadece format atarak iyi para kazanabiliyordu.
Ama şimdi? Windows 10 tek tık ile format atıyor. Hem de istersen kişisel dosyaların silinmiyor bile. Ekmeğinden oldu çoğu kişi. Şimdi etrafta öyle bilgisayarcı servis falan göremezsiniz eskisi gibi. Çünkü ihtiyaç kalmadı. Onların yerlerini telefon ekranı tamir eden yerler aldı. :D
Ve youtube daki Fixİt videolarını görmüşsünüzdür. Ekranı nasıl tamir edersiniz videoları. Yani ekran tamiri işinin de geleceği tamirciler gibi olabilir. Tamamen ortadan kalmaz ama sayıları ciddi düşer ve tek tük yerde görebiliriz.
Aynısı programlama için de geçerli. Şimdi site tasarlama ile programcılar baya geçiniyordu. Şu an acayip otomatik sistemler var. İleride de herkesin bu işi yapabilmesi hedefleniyor.
Ve asıl korkutucu gerçek ne peki? Eskiden radyo nasıl kullanılır bilmezdi çoğu kişi. Öğrenmesi de zordu. Ama şimdi el kadar bebe yetişkinlerden iyi cep telefonu kullanıyor.
Çünkü aynı dil gibi içgüdüsel olarak öğreniyor. Yani dediniz ya dil gibi. Aynen aslında öyle. İleride programlama bilmeyen adam konuşma bilmiyormuş gibi muamele görecek.
Yabancı dil uygulamaları konusunda o kadar gelişme olacak ki artık senin söylediğin şey eş zamanlı olarak karşı tarafa aktarılacak. Şu anki çevirmenlik tarih olacak. Çevirmenlere sadece sözleşmeler gibi çok resmi konularda gerek kalacak. Daha da ilerisinde muhtemelen o da gerekmeyecek.
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Eeltorm 2 yıl
Erdi abi sıhatler olsun tıraş baya yakışmış. :D
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Xloud 2 yıl en beğenilen
iPhone X ile mi çekildi ses mono :(
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