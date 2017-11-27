Mobilite: iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik piyasaya çıkan yeni nesil telefonlardan yazılım güncellemelerine, teknik analizlerden akıllı saat sohbetine kadar gündemi yorumluyor.

Mobilite'nin bu haftaki bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, ülkemizde satışı başlayan iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite başta olmak üzere Nokia 8'in Android 8 güncellemsinden akıllı saat sohbetine kadar farklı konularda gündemin nabzını tutuyor.