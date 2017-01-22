Mobilite: iPhone zammı, Galaxy S8, LG G6 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Ülkemizde iPhone zammı ve oluşan yeni Apple fiyatları, Samsung Galaxy S8 hakkındaki gelişmeler ve Nokia'nın yeni telefonları gündem konularımız arasında.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta iPhone zammı olmak üzere Galaxy S8, LG G6 ve Nokia'nın yeni telefonları gibi konuları sizler için değerlendiriyor.