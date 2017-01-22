Mobilite: iPhone zammı, Galaxy S8, LG G6 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Ülkemizde iPhone zammı ve oluşan yeni Apple fiyatları, Samsung Galaxy S8 hakkındaki gelişmeler ve Nokia'nın yeni telefonları gündem konularımız arasında.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta iPhone zammı olmak üzere Galaxy S8, LG G6 ve Nokia'nın yeni telefonları gibi konuları sizler için değerlendiriyor.
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Artık istediğimiz şeyleri alamayacağız sevinsin mi adam? Dünyanın sonu gibi bişey işte. Ben evlenmekten, arabayı yenilemekten bi süre önce vazgeçmiştim zaten, şimdi bilgisayarı yenilemeyi geçtim telefonu bile yenileyemeyeceğiz. Özetle ot gibi yaşama geçiyoruz. Bişey almak yok, gezmek yok, eğlenmek yok. Artık sadece yemek ye çalış var. Bu sence iyi bişey gibi mi anlatılır?
Yüzde yüz yerli ya hani... :)
Yersen.