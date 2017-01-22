Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: iPhone zammı, Galaxy S8, LG G6 ve dahası...

2 yıl
66,3b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Ülkemizde iPhone zammı ve oluşan yeni Apple fiyatları, Samsung Galaxy S8 hakkındaki gelişmeler ve Nokia'nın yeni telefonları gündem konularımız arasında.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta iPhone zammı olmak üzere Galaxy S8, LG G6 ve Nokia'nın yeni telefonları gibi konuları sizler için değerlendiriyor. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kesbi 2 yıl en beğenilen DH Misafiri
Orijinalden alıntı: DH Misafiri

Mesut bey, doların haline ağlar gibi tepkinizin sebebi nedir? Sanki dünyanın sonuymuş gibi tavır takınıyorsunuz.

Artık istediğimiz şeyleri alamayacağız sevinsin mi adam? Dünyanın sonu gibi bişey işte. Ben evlenmekten, arabayı yenilemekten bi süre önce vazgeçmiştim zaten, şimdi bilgisayarı yenilemeyi geçtim telefonu bile yenileyemeyeceğiz. Özetle ot gibi yaşama geçiyoruz. Bişey almak yok, gezmek yok, eğlenmek yok. Artık sadece yemek ye çalış var. Bu sence iyi bişey gibi mi anlatılır?
Orijinalden alıntı: DH MisafiriMesut bey, doların haline ağlar gibi tepkinizin sebebi nedir? Sanki dünyanın sonuymuş gibi tavır takınıyorsunuz.
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag SHİP Killer 2 yıl
Iyi ki xiaomi var
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 yıl
Bu kur artışının yansımaları konusunda ben en çok Vestel'in tutumunu merak ediyorum. Normalde hiç fiyat artışı yapmaması lazım.
Yüzde yüz yerli ya hani... :)
Yersen.
Bu kur artışının yansımaları konusunda ben en çok Vestel'in tutumunu merak ediyorum. Normalde hiç fiyat artışı yapmaması lazım.Yüzde yüz yerli ya hani... :...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tutankenshta 2 yıl
inşAllAh 10000TL'lik iPhone haberinide yazarsınız... :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yenerbalcı 2 yıl
videoda kaç tane 6s var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asig 2 yıl
1000 tl üsütü telefona yasak gelsin
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 2 yıl
Aman abi xiaomi türkiye ye gelmesin, şimdi bizim yetkililer içindeki işlemciye özel vergi çıkartır bu sefer xiaomi de alamayız. Saolsunlar forumdaşlarımız var çinden getirip satan, onlardan uygun fiyata temin ediyoruz ve xiaomi yi türkiye de istemiyoruz. Erdi hocam söyle gelmesinler, seviyoruz biz xiaomi yi ...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag SHİP Killer 2 yıl system electronıc
system electronıc
Aman abi xiaomi türkiye ye gelmesin, şimdi bizim yetkililer içindeki işlemciye özel vergi çıkartır bu sefer xiaomi de alamayız. Saolsunlar forumdaşlarımız var çinden getirip satan, onlardan uygun fiyata temin ediyoruz ve xiaomi yi türkiye de istemiyoruz. Erdi hocam söyle gelmesinler, seviyoruz biz xiaomi yi ...

Aynin resmi olarak gelirse bu fiyata alamayiz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F7R 2 yıl
DonanımHaber'de neden kadın editör yok?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sombie 2 yıl
ben 3 yıldır sorunsuz şekilde htc kullandım. şimdi 900tl ye xiaomi redmi pro aldım. 3 gb ram. 64 gb hafıza. helix25 var 10 çekirdek .5.5 inç ekran type c var birde 4050mah batarya var. parmak izi var. bu özelliklerde bir telefon en az 1500 bulur gayette memnunum. toplum maalesef arkadaşın elindeki telefonu aldığı için böyle güzel markalar gölge de kalıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 2 yıl
Xiaomi Türkiye pazarına girmesi için LTE 800 Mhz dahil tüm bandları desteklemesi gerekli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 2 yıl
mesut ele veriyor talkımı kendi yutuyor salkımı. sanki kendi iPhone kullanmıyor:). 5000 TL'de olsa alır o da sonuçta.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smurfylol 2 yıl
kota aşıldığı zaman videoları izlemek mümkün olmuyo. kota aşmadan önce ise oynatıcı otomatik olarak en yüksek çözünürlükte videoyu başlatıyo ve videonun tamamını bi anda yüklüyo. ne kadar lanet bir oynatıcı bu ya!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ysngrkn 2 yıl
Gün Mesut'a dolar ile maaş öde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
34:56
Mobilite: iPhone X'un Türkiye çıkış tarihi ve dahası...
11,5b izlenme · 2 yıl
54:20
Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu
15,2b izlenme · 2 yıl
38:00
Samsung Galaxy S9 ve Asus ZenFone 5z l Mobilite yeni bölüm
15,1b izlenme · 1 yıl
45:13
Sony Mobile, Türkiye'den çıkıyor mu? l Mobilite
13,3b izlenme · 11 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
44:22
Huawei P20 Pro yorumlarımız l Mobilite
15,8b izlenme · 1 yıl
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 2 yıl
35:18
10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite
15,7b izlenme · 1 yıl
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
40:20
Xiaomi Mi7, 8GB RAM ile geliyor l Mobilite Yeni Bölüm
13,7b izlenme · 1 yıl
35:04
LG G7'nin çıkış tarihi l Mobilite
9,9b izlenme · 1 yıl
29:24
Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite
15,4b izlenme · 1 yıl
37:20
Asus Zenfone 5z'nin fiyatı l Mobilite
13,9b izlenme · 10 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
42:12
Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft...
14,7b izlenme · 2 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim