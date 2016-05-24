Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler

Genel Yayın Yönetmeni
Zenfone Max ve benzeri büyük pilli telefonlar ile konuşmak, mesajlaşmak haricinde yapılabilecekler ve tepe model telefonlardan beklentilerimizi bu videoda paylaştık.
Telefonlar hızla gelişiyor fakat pil konusunda atılan adımlar çok tatmin edici değil. Piyasada yeni yeni boy göstermeye başlayan dev pilli telefonlar ile standart alışkanlıklarımız haricinde diğer telefonlar göre neyi daha fazla yapabilirizi konuştuk.
Paylaş Tweetle
Ancak bir videonuzda sizin reklam yapıp da bunun reklam olduğunu söylemeyen insanlara siteminizi hatırlar gibiyim. Bunu da düşünerek video içinde veya açıklama kısmında bu bir sponsorlu içeriktir veya reklamdır tarzında bir ibare aradım ama bulamadım.
Donanım Haber kalitesini bildiğimden dolayı aklıma sadece 2 seçenek geliyor. Ya dipnot olarak belirtmeyi unuttunuz sponsorlu video olduğunu yada bu video reklam değil. Size de güvenim sonsuz olduğu için ortada bir yanlışlık varsa hemen düzelteceğinizi umuyorum.
İyi günler...