Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler

Zenfone Max ve benzeri büyük pilli telefonlar ile konuşmak, mesajlaşmak haricinde yapılabilecekler ve tepe model telefonlardan beklentilerimizi bu videoda paylaştık.

Telefonlar hızla gelişiyor fakat pil konusunda atılan adımlar çok tatmin edici değil. Piyasada yeni yeni boy göstermeye başlayan dev pilli telefonlar ile standart alışkanlıklarımız haricinde diğer telefonlar göre neyi daha fazla yapabilirizi konuştuk.