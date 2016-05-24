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Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler

3 yıl
53b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Zenfone Max ve benzeri büyük pilli telefonlar ile konuşmak, mesajlaşmak haricinde yapılabilecekler ve tepe model telefonlardan beklentilerimizi bu videoda paylaştık.
Telefonlar hızla gelişiyor fakat pil konusunda atılan adımlar çok tatmin edici değil. Piyasada yeni yeni boy göstermeye başlayan dev pilli telefonlar ile standart alışkanlıklarımız haricinde diğer telefonlar göre neyi daha fazla yapabilirizi konuştuk. 

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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Mesut ve Erdi Hocam öncelikle bir büyüğüm olduğunuzu ve sizi sürekli severek izlediğimi belirtmek isterim. Her videonun altına aha reklam, reklam yapmayın yazan tiplerden değilim. Bu sizin işiniz sonuç olarak reklam olmazsa bu sektörde olmaz bunun farkındayım.

Ancak bir videonuzda sizin reklam yapıp da bunun reklam olduğunu söylemeyen insanlara siteminizi hatırlar gibiyim. Bunu da düşünerek video içinde veya açıklama kısmında bu bir sponsorlu içeriktir veya reklamdır tarzında bir ibare aradım ama bulamadım.

Donanım Haber kalitesini bildiğimden dolayı aklıma sadece 2 seçenek geliyor. Ya dipnot olarak belirtmeyi unuttunuz sponsorlu video olduğunu yada bu video reklam değil. Size de güvenim sonsuz olduğu için ortada bir yanlışlık varsa hemen düzelteceğinizi umuyorum.

İyi günler...
Mesut ve Erdi Hocam öncelikle bir büyüğüm olduğunuzu ve sizi sürekli severek izlediğimi belirtmek isterim. Her videonun altına aha reklam, reklam yapmayın yaza...
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shadowmexo 3 yıl
Valla benim için 3 özellik çok önemli. Telefonun bataryası erken bitmeyecek ki arabada her yerde navigasyon olarak kullanabileyim. Ekranı çok iyi ve kaliteli olacak ve son olarak işlemcisi kaliteli olacak en ufak takılma yapan bir cihazı sevmiyorum. Bu telefon olur, tablet olur ya da bilgisayar olur. Yavaşlığı, ağırlığı, hataları sevmiyorum.
Valla benim için 3 özellik çok önemli. Telefonun bataryası erken bitmeyecek ki arabada her yerde navigasyon olarak kullanabileyim. Ekranı çok iyi ve kaliteli ol...
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silversmith 2 yıl
Arabanın aküsü bitti! Vipe P1'i bağlasana Panpa! :D
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Powerofdreams 2 yıl
çok f/p bir cihaz bence. Lg g3 ü satıp bunu alasım var. Gün aşırı şarj etmekten bıktım valla g3 ü
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muammer816 2 yıl
lenovo vibe p1 kullanıyorum,hızlı şarj özelliği mevcut.
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kesbi 2 yıl
İphone se kullanıyorum daha 1 günde bitirmeyi başaramadım. Şuan şarjım %48, kullanım 3 saat 50 dk, beklemede 45 saat 58 dk diyor. Yani böyle giderse 6-8 saat ekran süresi ile 3 günü geçecek. Tepsi gibi takozlara gerek yok. Çok büyük pil en üst seviye donanım yoksa anlamsız. Andorid kullanırken wifi mobil veri ve gps hep kapalı olurdu. Artık hep açık.
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zdniz 2 yıl
Vipe p1 kullanıyor arkadaşım 3 günü buluyomuş biraz kalın olmasa güzel cihaz.
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
Lenovo Vibe P1 ve Vibe P1m var ikisininde pil performansı çok çok iyi 2 gün rahatça kullan. Duruma göre 3. günü gören bir pil ömrü.
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silversmith 2 yıl
Arabanın aküsü bitti! Vipe P1'i bağlasana Panpa! :D
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AC_Hawker 2 yıl
Akıllı telefonların bu kalınlık seviyesinde olması kimi rahatsız eder ki? "İpince telefonum olsun, çok zarif görünsün" kafasından çıkılması lazım.
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Mesut ve Erdi Hocam öncelikle bir büyüğüm olduğunuzu ve sizi sürekli severek izlediğimi belirtmek isterim. Her videonun altına aha reklam, reklam yapmayın yazan tiplerden değilim. Bu sizin işiniz sonuç olarak reklam olmazsa bu sektörde olmaz bunun farkındayım.

Ancak bir videonuzda sizin reklam yapıp da bunun reklam olduğunu söylemeyen insanlara siteminizi hatırlar gibiyim. Bunu da düşünerek video içinde veya açıklama kısmında bu bir sponsorlu içeriktir veya reklamdır tarzında bir ibare aradım ama bulamadım.

Donanım Haber kalitesini bildiğimden dolayı aklıma sadece 2 seçenek geliyor. Ya dipnot olarak belirtmeyi unuttunuz sponsorlu video olduğunu yada bu video reklam değil. Size de güvenim sonsuz olduğu için ortada bir yanlışlık varsa hemen düzelteceğinizi umuyorum.

İyi günler...
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teknokaptan 3 yıl
mesut bey bu pil konusunda ozel bolum asus ile anlasmadan dolayimi hemen mobilitenin arkasindan geldi?
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
WB
Takoz olabilir, karsi agirlik olarak kullanilabilir, uzerinde cay servisi yapilabilir vs. vs.

(-)
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