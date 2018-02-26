Moleskine’den yazdığınızı kaydedebilen kalem

Lüks not defteri ve kalemleri ile tanıdığımız 200 yıllık tarihe sahip Moleskine, dijital dünyada da çoktan yerini almış durumda. Firmanın akıllı kağıt ve kalem serilerinde son durağı Pen+ Ellipse oldu.

Pen+ Ellipse özellikleri ve fiyatı

Pen+ Ellipse bir tükenmez kalem ve normal bir şekilde defterinize not almanızı sağlıyor. Dijital tarafı ise yazılarınızı ve çizimlerinizi mobil cihaz veya dizüstü bilgisayarlarınıza aktarabilmesi. Bluetooth üzerinden uyumlu uygulama ile bunu gerçekleştirebiliyorsunuz.

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Önceki modellerin aksine Pen+ Ellipse modeli yazdığınız yazıları belleğine kaydediyor ve uygulamaya bağlandığınız zaman aktarımı gerçekleştirebiliyor. Kapak kısmındaki klips ile defterlere kolayca tutturulabiliyor.

Elbette yazdıklarınızın kaydedilmesi için Ncode akıllı kağıt teknolojisine sahip 30$’lık defterlerden birisine sahip olmanız gerekiyor. Kalemin kendisi ise 180$ fiyat etiketine sahip.