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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Moleskine’den yazdığınızı kaydedebilen kalem

Bugün dijital not almak için pek çok mobil cihaz alternatifi mevcut. Eğer gerçek bir defter üzerinde bunu yapmak istiyorsanız mobil cihazlar kadar pahalı teknolojiler de mevcut.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lüks not defteri ve kalemleri ile tanıdığımız 200 yıllık tarihe sahip Moleskine, dijital dünyada da çoktan yerini almış durumda. Firmanın akıllı kağıt ve kalem serilerinde son durağı Pen+ Ellipse oldu.

Pen+ Ellipse özellikleri ve fiyatı

Pen+ Ellipse bir tükenmez kalem ve normal bir şekilde defterinize not almanızı sağlıyor. Dijital tarafı ise yazılarınızı ve çizimlerinizi mobil cihaz veya dizüstü bilgisayarlarınıza aktarabilmesi. Bluetooth üzerinden uyumlu uygulama ile bunu gerçekleştirebiliyorsunuz.

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Önceki modellerin aksine Pen+ Ellipse modeli yazdığınız yazıları belleğine kaydediyor ve uygulamaya bağlandığınız zaman aktarımı gerçekleştirebiliyor. Kapak kısmındaki klips ile defterlere kolayca tutturulabiliyor.

Elbette yazdıklarınızın kaydedilmesi için Ncode akıllı kağıt teknolojisine sahip 30$’lık defterlerden birisine sahip olmanız gerekiyor. Kalemin kendisi ise 180$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.engadget.com/2018/02/23/moleskine-ellipse-smart-pen-saves-writing-for-later/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 1 yıl
Bunun gibi çok çeşit ürün var. Dahili hafızalı olanlar vs.
Her türlü dokunmatik yüzeyde çalışan ve aynı zamanda kağıda da yazı yazan bir ürün var. Hatırlayanınız var mı?
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Abdülhak Hamit Tarhan 1 yıl interwap
interwap
Bunun gibi çok çeşit ürün var. Dahili hafızalı olanlar vs.
Her türlü dokunmatik yüzeyde çalışan ve aynı zamanda kağıda da yazı yazan bir ürün var. Hatırlayanınız var mı?

Hocam, bulabilirseniz beni de haberdar edebilir misiniz?
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Tugrul_512bit 1 yıl
O zaman herkesin kalemini kullanmayın. İmzanızı bilgilerinizi çalarlar.
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JeamBeam 1 yıl Tugrul_512bit
muhittin topalak from kazlıçeşme
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