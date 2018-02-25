Evinizin yeni asistanı Archos Hello ile tanışın

Hızlı bir ivme yakalayan akıllı hoparlör trendine son katılan Fransız Archos oldu. MWC 2018 arefesinde tanıtılan yeni akıllı hoparlör serisi Archos Hello adını taşıyor ve iki farklı model ile geliyor.

Genelde akıllı hoparlörlerde Amazon Alexa veya Google Assistant dijital asistanı yer alır ve ekran barındırmaz. İletişim sadece ses üzerinden yapılır. Bu sayede şık ve yenilikçi tasarımlar elde edilir.

Archos Hello özellikleri ve fiyatı

Archos Hello ise dokunmatik ekran bir akıllı telefon donanımı tercih etmiş. İşletim sistemi olarak ise Android 8.0 Oreo yer alıyor. Firma bir asistan yazılımı kullandığını belirtse de isim vermemiş. Bu bakımdan Google Assistan kesin olmamakla birlikte hoparlörde yer alıyor diyebiliriz.

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4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan Archos Hello; 2 GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. 4000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihaz 5MP çözünürlüğünde kamera ile video görüşmelere imkân tanıyor. Çevresel 4 mikrofon ile ses kalitesi arttırılırken WiFi ve Bluetooth ile de bağlantı zenginleştirilmiş.

Seride iki model yer alıyor. Bir tanesi 7 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip. Diğeri ise 8.4 inçlik Full HD ekran barındırıyor. Ürünler dikey veya yatay kullanılabiliyor. Tasarım olarak ahşap kaplama öne çıkıyor.

Ürün kontrolü ağırlıklı olarak sesle yapılıyor. Cevap ise hem sesli hem de görüntülü olarak veriliyor. İnternette arama yapma, müzik dinleme, hava durumunu öğrenme gibi pek çok işlevin yanı sıra evdeki akıllı sistemleri de kontrol edebiliyorsunuz.

Ürünle birlikte gelen PicoWAN akıllı etiket ise ağa girdiği anda hoparlör tarafından algılanarak o anda evde olanlara bilgi veriliyor. Örneğin arabanıza yerleştirdiğiniz zaman eve yaklaştığınız anda hoparlör uyarı veriyor. Archos Hello serisi 130 Avro-180 Avro fiyat etiketi ile yaz aylarında satışa sunulacak.