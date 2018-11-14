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Moment akıllı telefonlar için telefoto lensini duyurdu

Eğer amiral gemi telefonunuzda optik yakınlaştırma yoksa veya olandan daha iyisini istiyorsanız Momento 58mm telefoto lensi işinizi görebilir. Momento lens özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün fotoğraf dünyasının önemli artılarından optik yakınlaştırma özelliği akıllı telefon pazarında da kendisine yer bulmuş durumda. Genelde amiral gemi modelleri ve bazı üst seviye telefonlarda optik yakınlaştırma görmek mümkün. Olmayanlara ise aksesuar desteği sunuluyor.

Moment lens özellikleri ve fiyatı

Moment tarafından geliştirilen yeni 58mm telefoto lens pek çok eski ve yeni amiral gemisine optik yakınlaştırma ekliyor. 6 katmanlı bir lense sahip olan aksesuar firma açısından da bir ilk olacak.

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Moment lens aksesuarı kamera özelliğine göre farklı optik yakınlaştırma sunuyor. Çift kamera barındıran modellerde herhangi bir sensörün üzerine koyarak uyumlu uygulama üzerinden 4x optik yakınlaştırma sunuluyor. Tek kameralı modellerde ise 2x optik yakınlaştırma elde ediliyor.

Momento lensi özel bir kılıf ile kullanılıyor. Bu bakımdan mevcut kılıfları çıkarmanız gerekiyor. Aksesuarın uyumlu olduğu modeller ise iPhone 6 ve sonrası, Galaxy S8 ve sonrası, ilk nesil Pixel ve sonrası şeklinde sıralanıyor. Aksesuarın fiyatı 80$ olarak belirlenmiş.

 

https://www.phonearena.com/news/Moment-introduces-new-telephoto-lens-for-certain-handsets_id110965 Yorum Yaz
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