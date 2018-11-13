SK Hynix daha verimli 10nm sürecinde 8Gb DDR4 DRAM bellek geliştirdi

Yonga dünyasındaki gelişmelerden bellek sektörü de en iyi şekilde faydalanıyor. Daha verimli 10nm üretim sürecine geçiş yapan bellek üreticileri bu sayede enerji tasarrufu ve performans artışı elde ediyor.

Daha verimli DDR4 bellek

DRAM sektörünün iki numarası olan SK Hynix üzerinde çalıştığı ikinci nesil 10nm üretim sürecini tamamladı ve hacimli üretime başlıyor. 1Ynm olarak adlandırılan yeni süreçte 8Gb DDR4 DRAM modülleri üretiliyor ve daha verimli.

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Firma yeni belleklerinde yüzde 20 civarında üretkenliği arttırdığını ve yüzde 15 civarında da enerji tüketimini azalttığını ifade ediyor. 3200Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen yeni bellekler bazı önemli teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Örneğin 4 fazlı frekans şemasıyla saat sinyalleri iki katına çıkıyor ve böylece hızlar artıyor. Yine Sense Amplificator Control teknolojisi transistör yapısını güçlendirerek veri hatalarını en aza indiriyor. Ayrıca gereksiz enerji tüketiminden kaçınmak için entegre devreye düşük güçte bir güç kaynağı da eklenmiş.

8Gb DDR4 DRAM bellekler gelecek yılın ilk yarısından itibaren müşterilere tedarik edilmeye başlayacak. İlk etapta sunucular ve bilgisayar pazarı hedefleniyor. Sonrasında ise sıra mobil cihazlara gelecek.