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Monster Abra A5 v10.1 "GTX 1050 Ti ve i7 7700HQ testte"

2 yıl
74,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videoda Monster Abra A5 V10.1'i inceliyor, GTX1050Ti ve i7 7700HQ'yu sınıyoruz.

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maxmania 2 yıl en beğenilen
ekranı kaplayan, sesi kapatılamayan video öncesi reklamınız sayesinde; video içeren haberlerinizi takip etmemeye karar verdim.
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KaranlıktaYaşayanAdam 2 yıl
2018'de DH
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skythunderr 2 yıl
ekranı kaplayan, sesi kapatılamayan video öncesi reklamınız sayesinde; video içeren haberlerinizi takip etmemeye karar verdim.
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RANCH SOS 2 yıl
..... Of 2 dedikleri oyun ne? Birinden kaçar gibi konuşulduğu için anlayamadım tam olarak beyler.
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Serhat! 2 yıl
Merhaba,
Bende huma V4 üründen aldım. Karar verirken ve alırken çok memnundum açıkcası. Ta ki sistemi kurup kullanmaya başlayana kadar ki ana kadar. Sürekli takılmalar yaşıyorum. W350SKQ ürününde sahibiyim. 5 yıllık pc aldığım bu pcden cok daha akıcı. Çözüm bulun arkadaş varsa lütfen bizimle paylaşsın.
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acer_sahibi77 2 yıl Serhat!
Ne gibi takılmalar hocam?
Yepyeni cihazda pek mantıklı değil. Hele hele böyle güçlü donanımı olan bir laptopta hiç ama hiç akıl karı değil.
Benim 3630qm işlemcili laptopum var hala canavar gibi. Hele bir de ssd taktıktan sonra iyice uçuyor.
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mergen516 2 yıl
Yeni monster lardan alanlar görüşlerini paylaşabilir mi? Ürün sıkıntılı mı nasıl? Kimse paylaşımda bulunmuyor. Başka konu mu açalım
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ilisyus 2 yıl
Bende a5 9.2 versiyonunu 16 GB ram ve Samsung 256GB PM961 SSD ekleyerek geçen hafta cumartesi günü aldım. İkinci günden itibaren cihaz donmaya ve anlık kapanmaya başladı. Cihaz düzgün çalıştığı zamanlarda gerçekten şahane bir ürün. Çok beğendim. Ama bu sorunlar yüzünden hafta sonu cihazı iade edeceğim.
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Promayz00 2 yıl ilisyus
Orijinalden alıntı: ilisyus
Bende a5 9.2 versiyonunu 16 GB ram ve Samsung 256GB PM961 SSD ekleyerek geçen hafta cumartesi günü aldım. İkinci günden itibaren cihaz donmaya ve anlık kapanmaya başladı. Cihaz düzgün çalıştığı zamanlarda gerçekten şahane bir ürün. Çok beğendim. Ama bu sorunlar yüzünden hafta sonu cihazı iade edeceğim.

Aynı modeli almışsız Windows 10 mu kullanıyorsunuz hocam? 8.1 de sorun olmuyor diyenler olmuş
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Promayz00 2 yıl
Bende A5 modelini sipariş ettim ancak windows 10 ile hata verdiği, takıldığı ve saç kurutma makinası seviyesinde fan çalıştırdığı doğru mu? Bunları okusaydım alamazdım
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x6630 2 yıl
bu modellerin ısınma sorunu varmıdır? soğutucu fan sesi ne kadardır?
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J.McNulty 2 yıl
@Speed-Step Mesut bey video için teşekkürler Youtubeden yeni gördüm buradaki konuyu gözden kaçırmışım.
Sormak istediğim bir soru var. Özellikle CUDA performansı için (Paralel Programlama ile Makine öğrenmesi konularında) bi Monster dizüstü almayı düşünüyorum 965m'li bir makine ile bu gtx 1050li arasında kaldım.
Acaba bu konuda bi fikriniz varmı. Alacağım makine GTX 1050 , Tİ olan model değil yani. Cuda Core sayısı biraz daha düşük ama genel performans olarak çok etkilenir mi ? Teşekkürler.
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hamzfb 2 yıl
Yani ?
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hamzfb 2 yıl
Her urun amazon tarafindan mi satiliyor sitede ? Benim dedigim amazon disi saticilar icindi zaten.
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Robin- 2 yıl hamzfb
amazonda her türlü urun var
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hamzfb 2 yıl
Nicin ? Garanti durumu sikintili oluyor birde klavye sorun cikarabilir yurtdisindan en onemlisi eger tanidik biri getirmiyorsa urunun gumrukten gecerken sorun olabiliyor seni oraya cagirabiliyorlar sikintili bir surec anliyacagin.tabi senin tercihin.
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Yaxis 2 yıl hamzfb
Amazon konusunu okumadınız sanırım
Bizzat Amazon tarafından satılan ürünlerde eğer vergi sınırını 30€ yu geçiyorsa Amazon sizden vergi masrafını da alıyor ve sizin için ödüyor. Sizin tek yapmanız gereken evinizde beklemek
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sinerjik_adam 2 yıl hamzfb
msi marka laptoplarda 1 yıl universal ürün garantisi var, klavyesi sorun çıkarmıyor sadece 6-7 harfin görünüşü farklı yerleri aynı, gümrükte de her hangi bir sorun çıkarmıyor çünkü vergisi baştan ödenmiş oluyor hatta bazı kişilere daha sonradan vergi parasının iade edildiği de oldu forumda aratan bulabilir. Yarım yamalak bilgilerle, kesin olmayan olabilir,edebilir tarzı cümlelerle milletin kafasını karıştırmayın.
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