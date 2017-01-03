Monster Abra A5 v10.1 "GTX 1050 Ti ve i7 7700HQ testte"

Orijinalden alıntı: ilisyus Bende a5 9.2 versiyonunu 16 GB ram ve Samsung 256GB PM961 SSD ekleyerek geçen hafta cumartesi günü aldım. İkinci günden itibaren cihaz donmaya ve anlık kapanmaya başladı. Cihaz düzgün çalıştığı zamanlarda gerçekten şahane bir ürün. Çok beğendim. Ama bu sorunlar yüzünden hafta sonu cihazı iade edeceğim.
Bende huma V4 üründen aldım. Karar verirken ve alırken çok memnundum açıkcası. Ta ki sistemi kurup kullanmaya başlayana kadar ki ana kadar. Sürekli takılmalar yaşıyorum. W350SKQ ürününde sahibiyim. 5 yıllık pc aldığım bu pcden cok daha akıcı. Çözüm bulun arkadaş varsa lütfen bizimle paylaşsın.
Yepyeni cihazda pek mantıklı değil. Hele hele böyle güçlü donanımı olan bir laptopta hiç ama hiç akıl karı değil.
Benim 3630qm işlemcili laptopum var hala canavar gibi. Hele bir de ssd taktıktan sonra iyice uçuyor.
Aynı modeli almışsız Windows 10 mu kullanıyorsunuz hocam? 8.1 de sorun olmuyor diyenler olmuş
Sormak istediğim bir soru var. Özellikle CUDA performansı için (Paralel Programlama ile Makine öğrenmesi konularında) bi Monster dizüstü almayı düşünüyorum 965m'li bir makine ile bu gtx 1050li arasında kaldım.
Acaba bu konuda bi fikriniz varmı. Alacağım makine GTX 1050 , Tİ olan model değil yani. Cuda Core sayısı biraz daha düşük ama genel performans olarak çok etkilenir mi ? Teşekkürler.
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