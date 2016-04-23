Monster Abra A5 v6.1 oyun dizüstü bilgisayarı incelemesi "Fiyat/performans dengesiyle iddialı"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Monster'ın yeni dizüstü bilgisayar modeli Abra A5 v6.1, sunduğu özellikler ve fiyatı ile kendi sınıfında çok iddialı. Peki bu dizüstü bilgisayar neler sunuyor, hepsi ve fazlası inceleme videomuzda.
Monster'ın oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayar modeli Abra A5 v6.1, sunduğu özelliklere karşın 2999TL olan fiyatı ile bu alanda fiyat/performans liderliğinin en güçlü adayı oluyor. Peki hangi özelliklerle geliyor, performansı ne düzeyde? Hepsi ve daha fazlası inceleme videomuzda.
Paylaş Tweetle
2999TL için ekonomik bilgisayar yorumu da... Asgari ücret 1300, 2.5 ay maaşla alınan pc ekonomik yorumu yapılamamlı bence.
Özelliğine göre pahalı.
Merhaba,
Buna benzer yorumlar geleceğini tahmin ettiğimden video içerisinde ayrıca açıklamada bulundum, dikkatli izlerseniz yakalarsınız.
Uygun fiyat yorumu bilgisayar dünyasının geneli için değil, oyun bilgisayarları sınıfı için yapılmıştır.
Bu sınıftaki hiç bir yeni bilgisayar 1000TL, 2000TL'ye satılmıyor ne yazık ki.
Gönül ister ki herkes, her gelir düzeyinde bu bilgisayarlara erişebilsin fakat şu anki koşullar malesef buna izin vermiyor.
Fiyatına gelirsek, sunduğu özelliklere göre kendi sınıfındaki en alınası cihazlardan.
Daha uygun fiyata satılan benzer donanımda çeşitli modeller var ama kimisi 136 x 768 ekranla geliyor, kimisinde ise SSD yok, işlemcisi daha yavaş vs.
Ama siz yine de o modellerden incelenmesini istediğiniz varsa lütfen paylaşın gereği neyse yaparız.
Teşekkürler.
Açtım, özelleştirme seçeneklerine baktım, bildiğiniz öpüyorlar.
[simage]http://hizliresim.com/p/yukle[/simage]
8GB 1600MHz DDR3L SODIMM ram 120TL biz alırsak, onlar 157TL'ye ekliyor.
8GB 2133MHz DDR3L SODIMM ram 140TL biz alırsak, onlar 255TL'ye ekliyor.
500GB WD Black HDD ile geliyor ve Intel'in 535 serisi 240GB SSD'sini 299TL'ye ekliyorlar. Samsung isterseniz en az 500GB var. HB'da da Samsung 850 Evo 500GB M2 Sata SSD 576.5TL. Ama Monster 740TL'ye ekliyor bunu. 8GB ramle siz bu alete oyun makinesi dersiniz ama oyunlar bunu adam yerine koymaz. Hele ki ram bu kadar ucuzlamışken 8GB fazladan ram için 2 katı fiyat çekmeleri, doğru düzgün SSD seçeneği yok, olan da pahalı. Samsung 850 Evo, Pny CS1311 veya CS2211 serisi 240-250 GB SSD'ler amazon'da indirimle 180-190 arasına kargo dahil bulunabiliyor. Hatta şu anda PNY'lerin ikisi de indirimde. 60$ ve 80$ +5.5$ kargo. Hadi Türkiye fiyatlarıyla kıyaslayalım diyorum ama hala üzerine fazla fazla kar koyuyorlar. Şahsen böyle bir durumda gidip Monster almam. Gider Asus, MSI, Dell alır fazladan ramiydi, SSD'siydi kendim alır takarım. 3000 lira veren 3100 de verir 3200 de verir. 100-200 lira için Çin'den alıp üzerine amblem basan şirket yerine doğrudan üretene veririm parayı. Oyun bilgisayarı dediğiniz şeyde en az 960M olmalı. 950m ve 1080p dediğinizde açıkçası medium ayarların ötesi pek olmaz. Hatta oyuna göre medium bile olmaz. Açıkçası 3000 lira verdiğim makineden beklentim farklı olur. İyi kalitede iyi bir performans verecek. 1000$'dan bile fazla para verip medium ayarları zorlayacaksa olmaz derim. İşlemciyi i5 koyup 960m koysalarmış keşke. Şu haliyle devler arasında Monster'ın pek şansı yok.