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Monster Abra A5 v6.1 oyun dizüstü bilgisayarı incelemesi "Fiyat/performans dengesiyle iddialı"

3 yıl
73,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monster'ın yeni dizüstü bilgisayar modeli Abra A5 v6.1, sunduğu özellikler ve fiyatı ile kendi sınıfında çok iddialı. Peki bu dizüstü bilgisayar neler sunuyor, hepsi ve fazlası inceleme videomuzda.
Monster'ın oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayar modeli Abra A5 v6.1, sunduğu özelliklere karşın 2999TL olan fiyatı ile bu alanda fiyat/performans liderliğinin en güçlü adayı oluyor. Peki hangi özelliklerle geliyor, performansı ne düzeyde? Hepsi ve daha fazlası inceleme videomuzda.
 

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hiickimse 3 yıl en beğenilen
Yahu GTX950M ile oyuncu bilgisayarı mı oluyor ayıptır günahtır. Min 960 olacak ki bir şey olsun. Full hd ekranda 950M ne iş yapar hiç. Hayal kırıklığı yaratır ancak. i5 gtx950 850 li modellerden zerre farkı olmaz performansta, işlemci fazla iyi. Ya da koy i5 işlemci fiyatı 2300 filan yap oyuncu bilgisayarı diye fiyat performans ürünü diye sat. 240gb ssd zaten 200 lira altında artık.
2999TL için ekonomik bilgisayar yorumu da... Asgari ücret 1300, 2.5 ay maaşla alınan pc ekonomik yorumu yapılamamlı bence.
Özelliğine göre pahalı.
Yahu GTX950M ile oyuncu bilgisayarı mı oluyor ayıptır günahtır. Min 960 olacak ki bir şey olsun. Full hd ekranda 950M ne iş yapar hiç. Hayal kırıklığı yaratır a...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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fx57 3 yıl hiickimse
hiickimse

2999TL için ekonomik bilgisayar yorumu da... Asgari ücret 1300, 2.5 ay maaşla alınan pc ekonomik yorumu yapılamamlı bence.

Özelliğine göre pahalı.

Merhaba,

Buna benzer yorumlar geleceğini tahmin ettiğimden video içerisinde ayrıca açıklamada bulundum, dikkatli izlerseniz yakalarsınız.

Uygun fiyat yorumu bilgisayar dünyasının geneli için değil, oyun bilgisayarları sınıfı için yapılmıştır.

Bu sınıftaki hiç bir yeni bilgisayar 1000TL, 2000TL'ye satılmıyor ne yazık ki.

Gönül ister ki herkes, her gelir düzeyinde bu bilgisayarlara erişebilsin fakat şu anki koşullar malesef buna izin vermiyor.

Fiyatına gelirsek, sunduğu özelliklere göre kendi sınıfındaki en alınası cihazlardan.

Daha uygun fiyata satılan benzer donanımda çeşitli modeller var ama kimisi 136 x 768 ekranla geliyor, kimisinde ise SSD yok, işlemcisi daha yavaş vs.

Ama siz yine de o modellerden incelenmesini istediğiniz varsa lütfen paylaşın gereği neyse yaparız.

Teşekkürler.
hiickimse2999TL için ekonomik bilgisayar yorumu da... Asgari ücret 1300, 2.5 ay maaşla alınan pc ekonomik yorumu yapılamamlı bence.
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Firaristt 3 yıl
Bir ara iyiydi de Asus, MSI, Dell gibi büyük oyuncular fiyat kırdığı için cazibesi kalmadı denebilir. Ram ve depolamayı kar değil, seçenek olarak yapmaları lazım. 8GB maliyeti 50tl ise 50tl farkla 8GB koysunlar. Yoksa Asus, MSI gibi devler dururken neden Monster alalım?

Açtım, özelleştirme seçeneklerine baktım, bildiğiniz öpüyorlar.

[simage]http://hizliresim.com/p/yukle[/simage]

8GB 1600MHz DDR3L SODIMM ram 120TL biz alırsak, onlar 157TL'ye ekliyor.
8GB 2133MHz DDR3L SODIMM ram 140TL biz alırsak, onlar 255TL'ye ekliyor.


500GB WD Black HDD ile geliyor ve Intel'in 535 serisi 240GB SSD'sini 299TL'ye ekliyorlar. Samsung isterseniz en az 500GB var. HB'da da Samsung 850 Evo 500GB M2 Sata SSD 576.5TL. Ama Monster 740TL'ye ekliyor bunu. 8GB ramle siz bu alete oyun makinesi dersiniz ama oyunlar bunu adam yerine koymaz. Hele ki ram bu kadar ucuzlamışken 8GB fazladan ram için 2 katı fiyat çekmeleri, doğru düzgün SSD seçeneği yok, olan da pahalı. Samsung 850 Evo, Pny CS1311 veya CS2211 serisi 240-250 GB SSD'ler amazon'da indirimle 180-190 arasına kargo dahil bulunabiliyor. Hatta şu anda PNY'lerin ikisi de indirimde. 60$ ve 80$ +5.5$ kargo. Hadi Türkiye fiyatlarıyla kıyaslayalım diyorum ama hala üzerine fazla fazla kar koyuyorlar. Şahsen böyle bir durumda gidip Monster almam. Gider Asus, MSI, Dell alır fazladan ramiydi, SSD'siydi kendim alır takarım. 3000 lira veren 3100 de verir 3200 de verir. 100-200 lira için Çin'den alıp üzerine amblem basan şirket yerine doğrudan üretene veririm parayı. Oyun bilgisayarı dediğiniz şeyde en az 960M olmalı. 950m ve 1080p dediğinizde açıkçası medium ayarların ötesi pek olmaz. Hatta oyuna göre medium bile olmaz. Açıkçası 3000 lira verdiğim makineden beklentim farklı olur. İyi kalitede iyi bir performans verecek. 1000$'dan bile fazla para verip medium ayarları zorlayacaksa olmaz derim. İşlemciyi i5 koyup 960m koysalarmış keşke. Şu haliyle devler arasında Monster'ın pek şansı yok.
Bir ara iyiydi de Asus, MSI, Dell gibi büyük oyuncular fiyat kırdığı için cazibesi kalmadı denebilir. Ram ve depolamayı kar değil, seçenek olarak yapmaları laz...
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peskop1 2 yıl
Bunun 4gb ekran kartli olan surumu nasil gotururmu bi 4-5 yil
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DH Misafiri 3 yıl
WOrld of tanks diye bir oyun var bileniniz vardır belki o oyunda max ayarda oynamak için naısl bir bilgisayar bide world of warship diye bir oyun var aynı şirketin oyunları bu ikisini çok rahat oynatabilirmi max ayarda
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meego 3 yıl
yıl olmuş 2016 hala razer blade gibi oyuncu dizüstüleri yapamıyorlar ya aklım almıyor...
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erturkcan2 3 yıl
3 milyarlık makine yapıyorsun cihazda çılgınlar gibi parmak izi kalıyor. Arkadaş ayıptır ya hakaten ayıp artık ya hiç mi cihazı test etmediniz nedir bu kabı yaptık ama nedir ne değildir hey allam ya
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tolgabes64 3 yıl
Ekran kartı fazla gelmiş vs vs diyorsunuz ama abra a7 v6 cihazimda ben render vs alıyorum. Dolayısı ile bu fiyata o işlemci benim kullanimima göre çok iyi.
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Seyrim 3 yıl
950 de de 960 da da aynı oyun zevkini aldım.. Abartılacak bir fark yok.
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hazin44 3 yıl
Aynı özelliklerde gtx960m li model kullanıyorum çokta memnunum her türlü oyunu akıçı bir şekilde oynuyorum ve pc güç olarak beni kesinlikle yarı yolda bırakmıyor.Belki en yüksek ayarlada değil fakat çokta takılmıorum orta seviye ayarlar bile gayet yetiyor.Burada yazanlar sanıyorki herkesin pc sinde 980 vs var.Birde 950 oyuncu kartı değil diyenlere ne demeliyim bilmniyorum 950 üstünde 3 model daha yükseği varken nasıl oyuncu kartı olmuyor ona anlam veremiyorum.
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jubeii 3 yıl
bu GPU ya bu CPU fazla. u serisi yada İ5 işlemci gayet güzel giderdi.
eğer aksi kanaatte iseler. thunder bolt 3 desteği ve external ,gpu desteği
vericez deseler o zamanda gayet guzel bir makina idi. bataryası kasayı inceltmek için
küçültülmüş buna birşey diyemeyiz. inceleme aşırı izafi. biraz teknik bilgi verseler
iyiymiş. mesela ekran ne kadar iyi ,tb 3 var mı, batarya ömrü gibi bilgiler maalesef soru işareti. genede emek teşekkürler.
Monster işlemci politikasını gözden geçirmeli. ben u işlemci 840 GPU ile full hd de
gayet guzel oyunlar oynuyorum. 10 bin liralık makinadaki CPU yu bunada takmanın alemi yoktur fikrimce.
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Lwd 3 yıl
thriller89
hiickimse Yahu GTX950M ile oyuncu bilgisayarı mı oluyor ayıptır günahtır. Min 960 olacak ki bir şey olsun. Full hd ekranda 950M ne iş yapar hiç. Hayal kırıklığı yaratır ancak. i5 gtx950 850 li modellerden zerre farkı olmaz performansta, işlemci fazla iyi. Ya da koy i5 işlemci fiyatı 2300 filan yap oyuncu bilgisayarı diye fiyat performans ürünü diye sat. 240gb ssd zaten 200 lira altında artık. 2999TL için ekonomik bilgisayar yorumu da... Asgari ücret 1300, 2.5 ay maaşla alınan pc ekonomik yorumu yapılamamlı bence. Özelliğine göre pahalı.
Asgari ücret alan adam, 3000liraya oyuncu bilgisayarı alıyorsa, önce kendisini bir sorgulaması lazım.

Ne alaka? Sigara, alkol bağımlısı olmayan bir insan maaşının aylık 300-400TL si ile rahat bilgilsayar alabilir. İnsanlar 10 yıl taksitle ev, araba alıyor. Bilgisayarı da 1-2 yıl taksitle rahat alır.
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N. Chomsky 3 yıl

Gtx 950m ile nasıl oyuncu bilgisayarı oluyormuş, donanımdan uzak kaldığınızı biliyordum da bunu söyleyebileceğinizi düşünecek kadar da değil.
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The StickMan 3 yıl
960m olsaydı tadından yenmezdi
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