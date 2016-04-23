Monster Abra A5 v6.1 oyun dizüstü bilgisayarı incelemesi "Fiyat/performans dengesiyle iddialı"

Monster'ın yeni dizüstü bilgisayar modeli Abra A5 v6.1, sunduğu özellikler ve fiyatı ile kendi sınıfında çok iddialı. Peki bu dizüstü bilgisayar neler sunuyor, hepsi ve fazlası inceleme videomuzda.

Monster'ın oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayar modeli Abra A5 v6.1, sunduğu özelliklere karşın 2999TL olan fiyatı ile bu alanda fiyat/performans liderliğinin en güçlü adayı oluyor. Peki hangi özelliklerle geliyor, performansı ne düzeyde? Hepsi ve daha fazlası inceleme videomuzda.