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Monster Editörlerini Seçiyor "5000TL ödüllü" yarışma başlıyor (3. dönem)

4 yıl
21,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Monster'ın geleneksek hale getirdiği ve bu yıl 4 kere düzenleyeceği Monster Edötürlerini Seçiyor etkinliği başlıyor. Katılımcılardan Monster dizüstü bilgisayar video incelemeleri yapmalarını isteyen yarışmaya katılmak için videonuzu çekip youtube'a göndermeniz ve Donanım Haber'in Monster forumlarında paylaşmanız yeterli.
Bir Monster dizüstü bilgisayara sahip değilseniz arkadaşınızdan ödünç alabilir veya Fokus bilgisayarın Kadıköy şubesinde sizler için ayrılmış özel alanda seçtiğiniz bir ürünü inceleyebilirsiniz.
Artık düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek bu yarışma sayesinde bu döneme katılamasanız bile önümüzdeki 3 dönemden size uygun olanı seçip incelemeleriniz ile yarışmada yer alabilirsiniz.
Yarışma dönemleri başlangıç ve bitişleri şu şekilde;
3. Dönem;
23 Mart 2015 Başlangıç -  31 Mayıs Bitiş
4. Dönem:
31 Mayıs Başlangıç -  31 Temmuz Bitiş
5. Dönem
31 Temmuz Başlangıç -  30 Eylül Bitiş
6. Dönem:
30 Eylül Başlangıç -  30 Kasım Bitiş
Sonuçlar ilgili dönemin bitişinden 1 ay sonra açıklanacaktır. 
YARIŞMA ÖZEL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
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acbold 4 yıl en beğenilen
İncele incele bitmedi bi. Her yıl aynı yarışma. Sanki 100 yılın en iyi laptopunu ürettiler.
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JJBeat 4 yıl
birden fazla kişi kazanailiyomu acaba bilen duyan ?
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kasap11 4 yıl
Yarışmaya hazırlanacak arkadaşlar,

Şu kadarını size ileteyim. Geçen yarışmanın kazanan arkadaşları dediklerinin tamamını ne olduğunu , ne için kullanıldığını bile bilmiyorlardı.
TDK kurum misali metinden ezberlenen yazılarla yarışma kazandılar. Mesut beyin dediği gibi bilgiler vardı belki ama daha fazla bilgi başka videolar da da vardı :)
Ama Görsellik ön plana çıktığı için ödül onlara gitti. Gidip Kadıköy'e boşuna yormayın.

Profesyonel çekim elemanları toplayın, düzgün giyinin , 2 veya tek arkadaş girip stüdyo ortamında çekim yaparmış gibi yapın. Top notebook analysis yazın, inceleyin örnek alın yapın.

TNS1 -->>> Arkadaşın da dediği gibi kasmayın kendinizi yarışma için. Hak edenler kazanmadı ve tekrardan gene kazanmayacaklar emin olun.
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JJBeat 4 yıl
hadi bakalım
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DoNaNıMcı 4 yıl
reklamın ucuz yolu git tv reklamı ver gazete reklamı ver madem güçlü pc ler madem markasın elektronik mağazalarda boy göstersin.


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GaddarKerim007 4 yıl
Keşke hp düzenleseydi yinede olsun katilacaklara basarilar
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Don Quilote 4 yıl
Hadi hayırlı traşlar
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Executor Arhentir 4 yıl
İnşallah hak eden kazanır.
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William Axl Rose 4 yıl
Katılacaklara başarılar.
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Speed-Step 4 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Yarışmanın üçüncüsü düzenleniyor ve hala daha neden sadece Monster diyenler var. Aslında bu sorunun cevabı açık yarışmayı Monster düzenliyor.

Bu yarışma öncelikli olarak Monster dizüstü alanlara firmanın bir teşekkürü. Yani bizi tercih ettiniz şimdi iyisiyle kötüsüyle değerlendirin ve yılda 4 kere düzenleyeceğimiz ödüllü yarışmada 5000TL kazanma şansınız olsun diyor.

Monster'ı olmayan ve almak isteyenlere de bakın biz böyle bir şey yapıyoruz dizüstü alacaksanız aklınızda olsun mesajı veriyor.

Monster neden sadece Monster incelememizi istiyor diye firmaya kızmanın bir alemi yok. Bence elinizdeki dizüstüyü üretene sitem edin zira onlar Monster'dan da fazlasını kazanıyorlardır ama böyle bir şey yapmak akıllarına gelmiyor.

Bu yarışma Monster tarafından düzenlendiği ve ödülü Monster verdiği için doğal olarak sadece Monster dizüstüler üzerinden ilerlemeye devam edecek. Bu konuda yakınmanın bir bir karşılığı yok :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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ounomaus 4 yıl
monster sonuçta clevo ürünü ama ürün kaliteli iyi fiyata yüksek donanım sunuyor ama yarışma açıkça adaletsiz sadece istanbulda olması diğer şehirde yaşayan insanlara adaletsizlik ayrıca arkadaşında vs olanda olur ama çok yaygın satılan ürünler değiller fiyat 2600 tl gibi başlıyor herkez bu bütçeye sahip değil ve kimi kullanıcılar notebook ile oyun oynamayı sevmiyor monsterin madem farklı fikirler ve kullanıcılarına özel şeyler sunmak istiyor sadece notbook dışında başka ürünler ve farklı tasarımlar düşünsün (özelleştirilmiş pc ler ör: asus oyuncu notebook anakartını bir pc içinde daha iyi soğutma ile sunuyorlar mini oyuncu kasası oluyor alienware xbox 360 küçük ama xbox onedan güçlü pc satıyor ve çok farklı ve özel )
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Umut.Caliskan 4 yıl
Bu yarışmanın hiç adil olduğunu düşünmüyorum.Çünkü çoğu kesimin arkadaşlarının monster dizüstü bilgisayarı olmamasıyla birlikte çoğu arkadaşımızda istanbul çevresinde oturmuyor.Yarışma yapacaksanız bu türkiye genelinde herkesin ulaşabileceği bir şey olmalı yoksa bu yarışma sadece zengin arkadaşı olanın ve istanbulda yaşayanlara yönelik bir yarışma olacak ki bu bizim kesimi pek ilgilendirmiyor olsa gerek.
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umut_baris 4 yıl
Onarımı bile ayrı masraf olan cihazı kim neylesin?
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