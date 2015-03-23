Monster Editörlerini Seçiyor "5000TL ödüllü" yarışma başlıyor (3. dönem)

Monster'ın geleneksek hale getirdiği ve bu yıl 4 kere düzenleyeceği Monster Edötürlerini Seçiyor etkinliği başlıyor. Katılımcılardan Monster dizüstü bilgisayar video incelemeleri yapmalarını isteyen yarışmaya katılmak için videonuzu çekip youtube'a göndermeniz ve Donanım Haber'in Monster forumlarında paylaşmanız yeterli.

Bir Monster dizüstü bilgisayara sahip değilseniz arkadaşınızdan ödünç alabilir veya Fokus bilgisayarın Kadıköy şubesinde sizler için ayrılmış özel alanda seçtiğiniz bir ürünü inceleyebilirsiniz.

Artık düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek bu yarışma sayesinde bu döneme katılamasanız bile önümüzdeki 3 dönemden size uygun olanı seçip incelemeleriniz ile yarışmada yer alabilirsiniz.

Yarışma dönemleri başlangıç ve bitişleri şu şekilde;

3. Dönem;

23 Mart 2015 Başlangıç - 31 Mayıs Bitiş

4. Dönem:

31 Mayıs Başlangıç - 31 Temmuz Bitiş

5. Dönem

31 Temmuz Başlangıç - 30 Eylül Bitiş

6. Dönem:

30 Eylül Başlangıç - 30 Kasım Bitiş

Sonuçlar ilgili dönemin bitişinden 1 ay sonra açıklanacaktır.

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