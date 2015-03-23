Monster Editörlerini Seçiyor "5000TL ödüllü" yarışma başlıyor (3. dönem)

Genel Yayın Yönetmeni
Monster'ın geleneksek hale getirdiği ve bu yıl 4 kere düzenleyeceği Monster Edötürlerini Seçiyor etkinliği başlıyor. Katılımcılardan Monster dizüstü bilgisayar video incelemeleri yapmalarını isteyen yarışmaya katılmak için videonuzu çekip youtube'a göndermeniz ve Donanım Haber'in Monster forumlarında paylaşmanız yeterli.
Bir Monster dizüstü bilgisayara sahip değilseniz arkadaşınızdan ödünç alabilir veya Fokus bilgisayarın Kadıköy şubesinde sizler için ayrılmış özel alanda seçtiğiniz bir ürünü inceleyebilirsiniz.
Artık düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek bu yarışma sayesinde bu döneme katılamasanız bile önümüzdeki 3 dönemden size uygun olanı seçip incelemeleriniz ile yarışmada yer alabilirsiniz.
Yarışma dönemleri başlangıç ve bitişleri şu şekilde;
3. Dönem;
23 Mart 2015 Başlangıç - 31 Mayıs Bitiş
4. Dönem:
31 Mayıs Başlangıç - 31 Temmuz Bitiş
5. Dönem
31 Temmuz Başlangıç - 30 Eylül Bitiş
6. Dönem:
30 Eylül Başlangıç - 30 Kasım Bitiş
Sonuçlar ilgili dönemin bitişinden 1 ay sonra açıklanacaktır.
YARIŞMA ÖZEL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaş Tweetle
Şu kadarını size ileteyim. Geçen yarışmanın kazanan arkadaşları dediklerinin tamamını ne olduğunu , ne için kullanıldığını bile bilmiyorlardı.
TDK kurum misali metinden ezberlenen yazılarla yarışma kazandılar. Mesut beyin dediği gibi bilgiler vardı belki ama daha fazla bilgi başka videolar da da vardı :)
Ama Görsellik ön plana çıktığı için ödül onlara gitti. Gidip Kadıköy'e boşuna yormayın.
Profesyonel çekim elemanları toplayın, düzgün giyinin , 2 veya tek arkadaş girip stüdyo ortamında çekim yaparmış gibi yapın. Top notebook analysis yazın, inceleyin örnek alın yapın.
TNS1 -->>> Arkadaşın da dediği gibi kasmayın kendinizi yarışma için. Hak edenler kazanmadı ve tekrardan gene kazanmayacaklar emin olun.
Yarışmanın üçüncüsü düzenleniyor ve hala daha neden sadece Monster diyenler var. Aslında bu sorunun cevabı açık yarışmayı Monster düzenliyor.
Bu yarışma öncelikli olarak Monster dizüstü alanlara firmanın bir teşekkürü. Yani bizi tercih ettiniz şimdi iyisiyle kötüsüyle değerlendirin ve yılda 4 kere düzenleyeceğimiz ödüllü yarışmada 5000TL kazanma şansınız olsun diyor.
Monster'ı olmayan ve almak isteyenlere de bakın biz böyle bir şey yapıyoruz dizüstü alacaksanız aklınızda olsun mesajı veriyor.
Monster neden sadece Monster incelememizi istiyor diye firmaya kızmanın bir alemi yok. Bence elinizdeki dizüstüyü üretene sitem edin zira onlar Monster'dan da fazlasını kazanıyorlardır ama böyle bir şey yapmak akıllarına gelmiyor.
Bu yarışma Monster tarafından düzenlendiği ve ödülü Monster verdiği için doğal olarak sadece Monster dizüstüler üzerinden ilerlemeye devam edecek. Bu konuda yakınmanın bir bir karşılığı yok :)
Sevgiler,
Mesut Çevik