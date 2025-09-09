Giriş
    iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu! İşte iPhone 17 fiyat listesi

    Apple Event kapsamında merakla beklenen yeni iPhone ailesi tanıtıldı. Peki iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte iPhone 17 fiyat listesi ve çıkış tarihi:      

    Apple’ın Apple Park kampüsünde düzenlediği "Awe Droping" etkinliğinde merakla beklenen iPhone 17 serisi resmen tanıtıldı. Apple Event etkinliğinin bitmesiyle birlikte iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatları da resmen belli oldu. "iPhone 17 ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunu soranlar için iPhone 17 fiyat listesi açıklandı. Aynı zamanda iPhone 17 ön sipariş ve Türkiye çıkış tarihi de netleşti.

    iPhone 17 Fiyat Listesi 💰
    iPhone Modeli 📱 Fiyat 💸
    iPhone 17 256 GB 77.999 TL
    iPhone 17 512 GB 89.999 TL
    iPhone 17 Air 128 GB 97.999 TL
    iPhone 17 Air 256 GB 109.999 TL
    iPhone 17 Air 512 GB 121.999 TL
    iPhone 17 Pro 256 GB 107.999 TL
    iPhone 17 Pro 512 GB 119.999 TL
    iPhone 17 Pro 1 TB 131.999 TL
    iPhone 17 Pro Max 256 GB 119.999 TL
    iPhone 17 Pro Max 512 GB 131.999 TL
    iPhone 17 Pro Max 1 TB 143.999 TL
    iPhone 17 Pro Max 2 TB 168.999 TL

    iPhone 17 Türkiye fiyatı 77.999 TL'den başlarken iPhone 17 Air fiyatı ise 98.999 TL'den başlıyor. Serinin üst seviye modellerinden iPhone 17 Pro'nun fiyatı ise 107.999 TL. Tepe modelde yer alan iPhone 17 Pro Max fiyatı ise 117.999 TL'den başlıyor.

    iPhone 17 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

    iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max modelleri 12 Eylül Cuma günü saat 15:00’te Apple Store Türkiye web sitesi üzerinden ön siparişe açılacak. iPhone 17 serisi 19 Eylül tarihinde de satışa sunulmuş olacak.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

