Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TOGG’un yeni aracı T8X geliyor: LFP batarya da yolda

    TOGG, üçüncü modeli T8X üzerinde çalışmalara başladı. Almanya lansmanının ardından Fransa ve İtalya pazarına açılmayı hedefleyen şirket, LFP batarya için de hazırlıkları sürdürüyor.

    TOGG’un yeni aracı T8X geliyor: LFP batarya da yolda Tam Boyutta Gör
    TOGG, üçüncü modeli T8X üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin üst yönetimi, Almanya’daki lansmanın ardından Fransa ve İtalya pazarına girmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu açıklamalar, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve CEO Gürcan Karakaş tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

    Fuar kapsamında değerlendirmelerde bulunan Tosyalı, T10F ve T10X modellerinin, Avrupa pazarındaki güvenlik standartlarını belirleyen Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldığını belirtti. Tosyalı, bu başarının TOGG’un tercih edilirliğini artıracağını vurguladı.

    LFP batarya hazırlıkları sürüyor

    TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yeni nesil kimyasal bataryalar hakkında da bilgi verdi. Karakaş, şirketin batarya teknolojisinde dünyanın en iyileriyle işbirliği yaptığını ve LFP batarya için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

    Batarya konusunun başından itibaren içerisinde olmak istedikleri ve devletin de desteklediği bir yaklaşım olduğunu dile getiren Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “O zaman dünyada seri üretime girmiş, en büyük ve en yüksek enerji yoğunluğu olan ve en fazla menzili sağlayacak kimyaya sahip bir şirketle başladık yola. Ama o şirket de diğer şirketlerde olduğu gibi teknolojilerin gelişimine hazırlanıyor. Kimyanın değişiyor olması bizim bataryayı üreteceğimiz ve üretebileceğimiz yetkinliğin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Kimlerle beraber çalıştığımız önemli. Dolayısıyla dünyanın en iyileriyle çalışmaya devam ettiğimiz sürece de o kaynaklara ulaşacağız.”

    Togg, Fransa ve İtalya yolunda

    TOGG’un yeni aracı T8X geliyor: LFP batarya da yolda Tam Boyutta Gör

    Karakaş, Almanya’nın ilk tercih edilmesinin nedenini şöyle açıkladı:

    “Doğru zamanda, doğru yerde olmak bu tür olaylarda çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya'ya geldik”

    TOGG, Almanya’daki deneyimin ardından Fransa ve İtalya pazarına açılmayı planlıyor.

    T8X modeline erken hazırlık

    TOGG’un yeni aracı T8X geliyor: LFP batarya da yolda Tam Boyutta Gör
    TOGG CEO'su Karakaş, iki model arasında 2,5 yıl olduğuna ve yeni modelin ne zaman geleceğine dair bir soruya karşılık, öğrenen bir organizasyonun aynı süreçleri tekrarlarken daha hızlı ilerlediğini ancak yapay zekada, bataryada ve bağlantılı teknolojilerde çok hızlı bir değişimin içerisinden geçtiklerini, bu değişimi hazmederek ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

    Karakaş, T10X'in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık. Normalde böyle bir ürünün dediğiniz doğru, 2,5 senede çıkması lazım ama biz onu 2 sene kadar önce çıkarmak için çabalıyoruz şu an” diye konuştu. Togg T8X'in daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 8 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    adnansetek +117 LastStand +98 RichesMen +90 Lirikal Militan +84 Kabiz Civciv +55 mgora +50 BTopbas +49 tundra202006 +48 isimsiz55_55 +46 cihat52.5 +46
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    362 Kişi Okuyor (122 Üye, 240 Misafir) 30 Masaüstü 332 Mobil
    ercankaya71, KNOCKABOUT, moondaye ve 101 üye daha okuyor
    K
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2799 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    togg t8x, Togg T10F ve
    5 etiket daha togg t10x TOGG elektrikli otomobil Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volvo v40 1.5 t3 inscription yorumlar türk telekom sms gelmiyor diş çekimi acıtır mı baba bir olunca öz kardeş olur mu diyanet beyaz eşya kurulum süresi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum