TOGG’un yeni aracı T8X geliyor: LFP batarya da yolda

Tam Boyutta Gör TOGG, üçüncü modeli T8X üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin üst yönetimi, Almanya’daki lansmanın ardından Fransa ve İtalya pazarına girmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu açıklamalar, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve CEO Gürcan Karakaş tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Fuar kapsamında değerlendirmelerde bulunan Tosyalı, T10F ve T10X modellerinin, Avrupa pazarındaki güvenlik standartlarını belirleyen Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldığını belirtti. Tosyalı, bu başarının TOGG’un tercih edilirliğini artıracağını vurguladı.

LFP batarya hazırlıkları sürüyor

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yeni nesil kimyasal bataryalar hakkında da bilgi verdi. Karakaş, şirketin batarya teknolojisinde dünyanın en iyileriyle işbirliği yaptığını ve LFP batarya için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Batarya konusunun başından itibaren içerisinde olmak istedikleri ve devletin de desteklediği bir yaklaşım olduğunu dile getiren Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O zaman dünyada seri üretime girmiş, en büyük ve en yüksek enerji yoğunluğu olan ve en fazla menzili sağlayacak kimyaya sahip bir şirketle başladık yola. Ama o şirket de diğer şirketlerde olduğu gibi teknolojilerin gelişimine hazırlanıyor. Kimyanın değişiyor olması bizim bataryayı üreteceğimiz ve üretebileceğimiz yetkinliğin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Kimlerle beraber çalıştığımız önemli. Dolayısıyla dünyanın en iyileriyle çalışmaya devam ettiğimiz sürece de o kaynaklara ulaşacağız.”

Togg, Fransa ve İtalya yolunda

Tam Boyutta Gör

Karakaş, Almanya’nın ilk tercih edilmesinin nedenini şöyle açıkladı:

“Doğru zamanda, doğru yerde olmak bu tür olaylarda çok önemli. Almanya en büyük pazar. Büyük pazarda, en zor pazarda rakiplerinizden ayrışabileceğinizi hissediyorsanız oraya girmekten korkmazsınız, çekinmezsiniz. Bizim de derdimiz zaten dikensiz bir gül bahçesi değildi. Her zaman için rekabete hazırlanarak geldik. Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya'ya geldik”

TOGG, Almanya’daki deneyimin ardından Fransa ve İtalya pazarına açılmayı planlıyor.

T8X modeline erken hazırlık

Tam Boyutta Gör TOGG CEO'su Karakaş, iki model arasında 2,5 yıl olduğuna ve yeni modelin ne zaman geleceğine dair bir soruya karşılık, öğrenen bir organizasyonun aynı süreçleri tekrarlarken daha hızlı ilerlediğini ancak yapay zekada, bataryada ve bağlantılı teknolojilerde çok hızlı bir değişimin içerisinden geçtiklerini, bu değişimi hazmederek ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

Karakaş, “T10X'in bir küçüğü olacak T8X üzerine şimdiden çalışmalarımıza başladık. Normalde böyle bir ürünün dediğiniz doğru, 2,5 senede çıkması lazım ama biz onu 2 sene kadar önce çıkarmak için çabalıyoruz şu an” diye konuştu. Togg T8X'in daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

