Monster'da Bu Hafta - CS: GO

Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde CS: GO'yu konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
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Full ayarlarda cs oynamak mı?
Abicim siz bu oyunu test etmeyin. zira 130-140 fps nin altında bu oyunu oynamak kendine işkencedir.
kaldı ki dust 2 en yüksek fps veren map dir. cobblestone veya inferno da bu fps yi bile alamayacak.
Hatta benim evdeki amd 8350 bile dust 2 de ortalama 200 fps alıyorken sizin bu makineyle 90 fps almanız büyük skandal. Bence tekrar deneyin.
40 yıllık cese(cs) sies mi oldu?