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Monster'da Bu Hafta - CS: GO

5 ay
13,5b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde CS: GO'yu konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Piêr Dé Sans 5 ay
90 fps mi?
Full ayarlarda cs oynamak mı?
Abicim siz bu oyunu test etmeyin. zira 130-140 fps nin altında bu oyunu oynamak kendine işkencedir.
kaldı ki dust 2 en yüksek fps veren map dir. cobblestone veya inferno da bu fps yi bile alamayacak.
Hatta benim evdeki amd 8350 bile dust 2 de ortalama 200 fps alıyorken sizin bu makineyle 90 fps almanız büyük skandal. Bence tekrar deneyin.
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fatihaslan7 5 ay
CS:GO bu ayarlarda oynanmaz. Doğru ayarlarla minimum 130 fps lerde oynanabilir.
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swat882 5 ay
Ne sies go su ya?
40 yıllık cese(cs) sies mi oldu?
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DH Misafiri 5 ay
Hacı oynayamıyorsun işte, daha basit bir oyun seçseydin keşke
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elektrontan 5 ay
Bu ne la? GT1030'da 170fps veriyordu bu oyun. Benim masaüstü 1050Ti'ımda 250 fps alıyorum dust2'de.
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ARTHUR. 5 ay elektrontan
sabit o fps yi vermez bu kartlar. Bendede var 1050 arasıra 1800 civarına çıkıyor .
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FRAPS_TR 5 ay
Geçen hafta cs go indirdim beleş oldu diye , bebelerin alayı hile yapmış oyunun içine etmişler. elemanlar duvarın arkassını gören hile yapıp oynuyorlar. Bu şekilde artık cs efsaneside bitmiştir.
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murdocklawless 5 ay FRAPS_TR
prime'da bile yapıyorlar hile. adamı nokta kadar görüyorum tabanca ile tek atıyor. evime sunucu kurdum, arkadaşlarımla oynuyorum hilesiz hurdasız.
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Manhunt Three 5 ay FRAPS_TR
O zaman şikayet edeceksiniz. Benim şikayetlerim ile 1 haftada 2 kişi banlandı.
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