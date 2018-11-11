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Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare Remastered

6 ay
11,5b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde CoD: Modern Warfare Remastered'ı konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran  

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CuneytBora 6 ay
Şu yeni oyunları deneyin artık ayrıca tek kanal ram kullanmam nedir ya o makıne için i5 kullansanız daha sağlıklı ve bütçe performans ürünü yapsaydınız ya !
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yakuzza0092 6 ay
Bari modernize edilmiş halini deneseydiniz
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yakuzza0092 6 ay yakuzza0092
Sory oymuş :)
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maxmania 6 ay
işlemci üst seviye, ekran kartı yetersiz, ram tek kanal, ssd garip bir yapıda ne hızlı ne yavaş. uyumsuz işte ne bütçeye ne performans sınıfına giriyor.
can sıkan durum ise fps konusunda aşırı salınım yapması. sabit 70-80 fps arası salınsa rahatsız etmez ama 60-100 fps arasında salınması oynanabilirliği fena baltalamış. izlerken 5 dakikada başım döndü.
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volkmen 6 ay
Uyumsuz derken neyi kastettiz merak ettim?
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Wazuu54 6 ay
Her ne kadar remastered bir oyun da olsa eski mimari yapıya sahip olan bir oyun. Nedense hala bu üründeki parçaların uyumsuzluğu kafamı karıştırıyor. Parasını hak ettiğini düşünmüyorum.
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