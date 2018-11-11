Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare Remastered

Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde CoD: Modern Warfare Remastered'ı konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?

MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri



İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H

Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz

Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit

Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)

Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran