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Monster'da Bu Hafta - Crysis 3

3 ay
8,4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Crysis 3'ü konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran

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cengiz7 3 ay en beğenilen
Siz reklamını yaptıkça ben de milleti uyarayım:
Monster pişmanlıktır. Ekran çatlak geldi değişim yaptırttık bu 1
2. de 150 Watt specificationsta belirtilmiş input gücü yazmasına rağmen 120 Wattlık adaptör yollamışlar ve bana 1 haftadır diretiyorlar. Diyorum ki batarya böyle yollamışsınız yeni fark ettim değiştirir misiniz, bana adaptör değil de laptopu yollayın inceleyelim diyorlar. Kaç kere izah ettim anlamadılar sadece adaptör değişmesi gerekiyor lafını. En son mesaja da ardık bıktılar cevap vermediler. İlgisiz ve bilgisiz elemanların kahrını çekiyorum. Almayın kardeşim monster.
Siz reklamını yaptıkça ben de milleti uyarayım:Monster pişmanlıktır. Ekran çatlak geldi değişim yaptırttık bu 12. de 150 Watt specificationsta belirtil...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Kristallklar 1 ay
Orjinal mi
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AREryilmaz 1 ay
monster lektoplarla alakalı çok detaylı incelemeler youtubeda mevcut, ama ingilizce. Sadece wallmart gaming laptop falan yazın ve rezilliği görün.
(zekası pek de parlak olmayan arkadaşlar için açıklama: çinli üreticiden alıp kendi markasını basıp satıyor monster da wallmart da. Lektoplar aynı yani.)
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Patronage 3 ay
Cihazın bir 8gb daha rame ihtiyacı var tek kanal yetmiyor belli
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venom.X 3 ay
Fps değerleri komik
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action9mm 3 ay
Laptop işte oyun zevki bu kadar oluyo. Ne bekliyorsunuzki. Habire kasa kasa oynuyor
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DH Misafiri 3 ay
Crytek'e lafım yok oyun süper fakat monster para tuzağı'dır. Şu sistem özellik'li bir pc toplasam maksimum 4000 Tl tutar.
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MustafaC53 3 ay
yanlız bu oyunlar 30 fps oynanmaz, düz yolda giderken 30 fps veriyor oyunun en heyecanlı yerinde patlama çatışma vs olduğunda o fps baya düşer, zevk vermez.
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DonsuzBalık 3 ay
bu oyun o kadar güzelki zamanında 5 defa bitirdiğimi hatırlarım
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Cute Hentai 3 ay
Nedense merak ettiğim bir durum var ama yok yahu merak etmiyorum. Eski oyunları test ediyorlar, oynuyorlar. "Monster notebook / açamadığı oyun olursa paranız anında geri araziyiz" Bu arada eski oyunlardan "Honey Select incelemesi gelirse iyi olur. DH'ye bir renk, bir hareket ve en önemlisi gün içerisinde epey hit gelir. Monster notebook, pardon manstır notebook oyun bilgisayarı... (son reklamdaki seri katil seslendirmesi ile okuyunuz bu yazılan yerleri) Alacak olan vazgeçer senelerdir özene sakına büyüttüğüm, gözünün yağında yumurta kırdığım evladım canım benim psikopat olmasın diye... Manstır notebook = Oyun bilgisayarı... yok Crysis yaneeeee...
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cengiz7 3 ay en beğenilen
Siz reklamını yaptıkça ben de milleti uyarayım:
Monster pişmanlıktır. Ekran çatlak geldi değişim yaptırttık bu 1
2. de 150 Watt specificationsta belirtilmiş input gücü yazmasına rağmen 120 Wattlık adaptör yollamışlar ve bana 1 haftadır diretiyorlar. Diyorum ki batarya böyle yollamışsınız yeni fark ettim değiştirir misiniz, bana adaptör değil de laptopu yollayın inceleyelim diyorlar. Kaç kere izah ettim anlamadılar sadece adaptör değişmesi gerekiyor lafını. En son mesaja da ardık bıktılar cevap vermediler. İlgisiz ve bilgisiz elemanların kahrını çekiyorum. Almayın kardeşim monster.
1 Yanıt Yanıtla +21
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artenis 3 ay cengiz7
Reklamın altına bu mesaj iyi olmuş, umarız duyulur.
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