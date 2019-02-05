Monster'da Bu Hafta - Crysis 3

Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Crysis 3'ü konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
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Monster pişmanlıktır. Ekran çatlak geldi değişim yaptırttık bu 1
2. de 150 Watt specificationsta belirtilmiş input gücü yazmasına rağmen 120 Wattlık adaptör yollamışlar ve bana 1 haftadır diretiyorlar. Diyorum ki batarya böyle yollamışsınız yeni fark ettim değiştirir misiniz, bana adaptör değil de laptopu yollayın inceleyelim diyorlar. Kaç kere izah ettim anlamadılar sadece adaptör değişmesi gerekiyor lafını. En son mesaja da ardık bıktılar cevap vermediler. İlgisiz ve bilgisiz elemanların kahrını çekiyorum. Almayın kardeşim monster.