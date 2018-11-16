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Monster'da Bu Hafta - Doom

6 ay
12b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Doom'u konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran

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Babblebabble 6 ay
Sitemdeki XPG'yi görünce aklıma geldi...Bana mı öyle denk geldi bilmiyorum, imzamdakinde ilk aldığımda XPG SSD vardı ve resmen bir ayda patladı (hiçbir şekilde değeri değiştirilmedi, oynanmadı, özellikle ssd'yi zorlanacak herhangi bir fanteziye girilmedi).Kendini tamamen read-only moduna aldı.Kendim de düzeltmek için çok uğraştım ama ekmek çıkmadı.Bu durum, bana denk gelen hatalı üretim bir ürün de olabilir, ama başka türlü de olabilir.Uzun lafın kısası, A-DATA SSD'den önce siz yine bir düşünün.
Ama hazır lafı geçmişken, bu durum üzerine, üstüne farkını ödeyip Samsung PM SSD'ye geçebilir miyim teklifim üzerine, ekstra 1 kuruş bile almadan 3 katı hızlı ssd'yi laptop'ıma takıp geri gönderen Monster'a ve bu süreçte bilgilendirme yapıp, yardımcı olan Nurkan beye buradan teşekkür ediyorum.
Bu arada baya konu dışı oldu ama
DOOM'da iyidir.Özellikle 93 ve sonraki versiyonlarını da bayılarak veletken oynamış birisi olarak ben tuttum singleplayer kısmını (özellikle oyuncu ve hayran kitlesinin asıl ilgilendiği kısım).İlaveten, multiplayer kısmı da gayet eğlenceliydi, onu da uzun bir süre oynadım ben.Hatta, DOOM adının hiçbir şey ifade etmediği biriyseniz bile, en basidinden shooter seviyorsanız gideri her türlü var.
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senersongur 6 ay
Şu laptopa GTX 1070 koyup, 5000TL fiyat etiketiyle satmak varken.
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N. Chomsky 6 ay

Haftaya da Cs 1.6 oynarsınız artık.
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NecroCyber-777 6 ay
fipisi cok düşmüş........
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