Monster'da Bu Hafta - Doom

Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Doom'u konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
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Ama hazır lafı geçmişken, bu durum üzerine, üstüne farkını ödeyip Samsung PM SSD'ye geçebilir miyim teklifim üzerine, ekstra 1 kuruş bile almadan 3 katı hızlı ssd'yi laptop'ıma takıp geri gönderen Monster'a ve bu süreçte bilgilendirme yapıp, yardımcı olan Nurkan beye buradan teşekkür ediyorum.
Bu arada baya konu dışı oldu ama DOOM'da iyidir.Özellikle 93 ve sonraki versiyonlarını da bayılarak veletken oynamış birisi olarak ben tuttum singleplayer kısmını (özellikle oyuncu ve hayran kitlesinin asıl ilgilendiği kısım).İlaveten, multiplayer kısmı da gayet eğlenceliydi, onu da uzun bir süre oynadım ben.Hatta, DOOM adının hiçbir şey ifade etmediği biriyseniz bile, en basidinden shooter seviyorsanız gideri her türlü var.
Haftaya da Cs 1.6 oynarsınız artık.