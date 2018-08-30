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Monster'da Bu Hafta - Grand Theft Auto V

8 ay
16,2b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Grand Theft Auto V'i konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

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cigarettesaftersex 8 ay en beğenilen
Yıl olmuş 2018 hala gta 5 bencark olarak kullanılıyor
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maxmania 8 ay
45 fpsden 33 fpslere git gel yapınca oyun yalan olmuş. 65-80 fps arası git gel yapsa daha fazla fark olmasına rağmen bu kadar etkilemezdi. zaten sınırda olan oynanabililirlik iyice dip yapınca daha çok sırıtıyor. 1050 ti masaüstünde bile bütçe ayarlamasında gerekrse işlemciden feda edilip (abartmadan) 1060 6gb alması önerilirken, dizüstünde hepten ölüm olmuş. dota, lol, cs ve tek kişilik grafik ağırlığı orta olan oyunlarla 2-3 senelik oyunlarda yeterli. fakat ne günümüz grafik ağırlıklı oyunlarında, ne de orta üstü çoklu oyunculu oyunlarda yeterli değil üzer. heleki rekabet olan oyunlarda en ufak görüntü teklemesinde oynayan kişide de az hırs varsa monitörü/klavyeyi kırdırır.
bu tarz oyun oynamaya yönelik donanım, bilgisayar alacak arkadaşlar forum bölümünde bilgili arkadaşlara danışmadan reklamlara kanıp hiç bişey almasın. oyunu çalıştırmak ile oynamak arasında dağlar kadar fark olabiliyor.
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Question-X 8 ay
"A5 v14.1" iyi bir model lakin asıl kral "T5 v18.1" , testlerinizi bu model ile yaparsanız çok daha iyi olur ve mümkünse 16 GB RAM olsun zira oldukça limitleyici bir faktör 8 GB RAM olması cihazda.
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batkent 8 ay
bu 1050ti evga gtx960 ssc 4gb'dan nasıl daha az performans veriyor ? amd 1090t ve 960 ile masaüste pcde ortlama 40-45 fps olarak gidiyor videonun başındaki alanlarda.
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yakuzza0092 8 ay
call of duty ww2 ile bi test yapılıp sıcaklık değerlerine bakın bence :)
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fthkn 8 ay
Yıllarca oynadım. Gözlerim kanadı midem bulandı. Harcadığım zamama pişman oldum sonra yeniden yıkleyıp yeniden oynadım. Sonra tövbe ettim. Oyunla ilgili herşeyi sildim. Oyun oynatan bütün makineleri sattım. Şu an sanki yeni bir oyunmuş gibi heyecan yaşıyorum. Aklımı çelecekler oyun makinesi almak için. Gta 5 her yönüyle bir devrim. Bu konunun asıl ögesi olan oyun bilgisayarı da harika görünüyor ama yıllar geçmiş 2018 model ekran kartı bile rahat 60 fps ile oynatamıyor. Demek ki üst model ekran kartı almadan bu hiç mümkün olmayacak. Öyle bir oyun bilgisayarına hiç para vermek istemedim. Ekran kartı üretiminde platform farkını kaldırdığını iddia edıyordu Nvidia. Bu sadece adlandırmadogru olabilir. Performans farkı bariz.
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WmGMD 8 ay
7700hq ya göre bu işlemci çok serin çalışıyor gibi ne iyileştirme var acaba ?
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cigarettesaftersex 8 ay en beğenilen
Yıl olmuş 2018 hala gta 5 bencark olarak kullanılıyor
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