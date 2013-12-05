Mophie'den 12000mAh gücünde şarj istasyonu





Batarya konusunun en büyük sıkıntılardan birisi olduğu mobil cihaz dünyasında harici şarj üniteleri giderek daha fazla popüler olmaya başladı. Pek çok üreticinin farklı avantajlar sunan şarj üniteleri piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Klasik mobil cihaz aksesuarlarının yanında batarya entegreli aksesuarları ile da tanıdığımız Mophie, cihazınızı uzun süreler kullanma imkanı sunacak yeni bir şarj istasyonu tanıttı.





Mophie Powerstation XL adındaki ürün tam 12000mAh gücündeki bataryası ile akıllı telefonlarınızın yanında tablet cihazlarınızı da hareket halindeyken uzun süreli kullanabilmenizi sağlıyor. Üründe yer alan iki USB çıkış sayesinde aynı anda iki cihazı şarj etmeniz mümkün.





Mophie Powerstation XL ayrıca firmanın en hızlı şarj edebilen cihazı ünvanına da sahip. Böylece daha kısa sürelerde cihazlarınız şarj olabiliyor. Ürünün üzerinde yer alan LED bildirim göstergesi ise hem ne kadar enerji hem de ne kadar kullanım süresinin kaldığını bildiriyor. Ürünün satış fiyatı 130$ olarak belirlenmiş.

http://www.mophie.com/shop/powerstation-xl