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Mophie'den 12000mAh gücünde şarj istasyonu

5 yıl
1b
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13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mophie'den 12000mAh gücünde şarj istasyonu

Batarya konusunun en büyük sıkıntılardan birisi olduğu mobil cihaz dünyasında harici şarj üniteleri giderek daha fazla popüler olmaya başladı. Pek çok üreticinin farklı avantajlar sunan şarj üniteleri piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Klasik mobil cihaz aksesuarlarının yanında batarya entegreli aksesuarları ile da tanıdığımız Mophie, cihazınızı uzun süreler kullanma imkanı sunacak yeni bir şarj istasyonu tanıttı.

Mophie Powerstation XL adındaki ürün tam 12000mAh gücündeki bataryası ile akıllı telefonlarınızın yanında tablet cihazlarınızı da hareket halindeyken uzun süreli kullanabilmenizi sağlıyor. Üründe yer alan iki USB çıkış sayesinde aynı anda iki cihazı şarj etmeniz mümkün.

Mophie Powerstation XL ayrıca firmanın en hızlı şarj edebilen cihazı ünvanına da sahip. Böylece daha kısa sürelerde cihazlarınız şarj olabiliyor. Ürünün üzerinde yer alan LED bildirim göstergesi ise hem ne kadar enerji hem de ne kadar kullanım süresinin kaldığını bildiriyor. Ürünün satış fiyatı 130$ olarak belirlenmiş.

http://www.mophie.com/shop/powerstation-xl Yorum Yaz
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Balawitz 5 yıl en beğenilen
Xiaomi'nin ki 11$
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BaranGunduz 5 yıl
boyutunu merak edenler için;
Height: 2.3 cm
Width: 7.11 cm
Length: 11.39 cm
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Alp Er Timur 5 yıl
Xiamoninki 10400 mah ve sadece 11 dolar kimsenin buna 130 lira vereceğini sanmıyorum :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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aisiklilar 5 yıl
Beyler bence fiyat makul. Sonuçta çok işlevli bir ürün. Şarj etmenin dışında rahatlıkla arabanızın gaz pedalına takoz niyetine koyarsınız. :)
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vidoko 5 yıl
xoami 11dolar isini görür ..
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Bradley Cooper 5 yıl
xoami satılsın bir kutu alıp 30 liradan satarım her türlü kar
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Alp Er Timur 5 yıl
Xiamoninki 10400 mah ve sadece 11 dolar kimsenin buna 130 lira vereceğini sanmıyorum :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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gorkem2626 5 yıl Alp Er Timur
21indeyim
Xiamoninki 10400 mah ve sadece 11 dolar kimsenin buna 130 lira vereceğini sanmıyorum :)

+53737362727532
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Fx_57,5 5 yıl
telefonu şarj etmek için alacak olanların önceliği boyutudur sanırım.1,5 kere şarj etsin ama jean pantolonumun cebine rahatça sığsın yeterki.
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Balawitz 5 yıl en beğenilen
Xiaomi'nin ki 11$
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aspirin_00 5 yıl
telefonlara güneş sensörü monte etseler koyduğun yerde şarj olur ufacık şeye 8 çekirdek yerleştiriyorlarda ekrana bi sensör yerleştiremediler acaba 100 yıl sonrasının teknolojisinden mi bahsediyoruz.
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Firaristt 5 yıl
S3 için yedek pil + harici şarj 100 lira. OEM de olsa olur derseniz 2 pil(8Watt) + harici şarj 25-30 lira. Açıkçasıopahalı ve gereksiz büyük buldum. Laptop, ultrabook harici pek kullanışlı olduğunu düşünmüyorum.
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mehmetoguzderin 5 yıl
Çok da kalın değil.
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FreeRun 5 yıl
yeni moda şimdi bu heralde ne güzel yeni pil teknolojisi yakındır gelir diyorduk bunlar piyasayı uzun süre domine edecek gibi, yazık şuna bak takoz.
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BaranGunduz 5 yıl
boyutunu merak edenler için;
Height: 2.3 cm
Width: 7.11 cm
Length: 11.39 cm
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