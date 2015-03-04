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Motorola Moto E giriş seviyesi telefonlarda çıtayı yükseltiyor! Video ön inceleme

4 yıl
17,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil Dünya Kongresi kapsamında Motorola'nın ikinci nesil Moto E akıllı telefon modelini test ettik. Giriş seviyesinde yer alan bu telefon, Snapdragon 410 işlemcisi, Android Lollipop ile gelmesi ve akıcı bir deneyim sunması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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doctor_bey 4 yıl
Flaş konusu benimde sinirimi bozdu açıkçası
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mcebi001 4 yıl
ilk seri moto x i getirseler buraya ve çok yüksek de bir fiyat istemeseler kapış kapış gider moto g gibi ama nerde onlarda o kafa ....kafa kafa değil tay sepeti
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cancan_burak 4 yıl
ilk iki saniyeyi anlamadım
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BekirHan 4 yıl
Bir tane led flash koymak o kadar mı zor arkadaş? Açıkçası o flash olsa direk alırdım günlük kullanım için...
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Guaire 4 yıl
Bir flaşı esirgeyerek bir çuval inciri berbat etmişler.
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sangreal_1905 4 yıl
motorola bu işi biliyor stablite olarak bircok orta segment cihazdan iyidir eminim ki
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kozmonot271 4 yıl
RAM i kaç ya ram i hiç bahsedilmedi arkadaşşşşş
arkada flaş yok yaw bu ne lahana.....
merdaneyle dalsan 5.5" telefon çıkacak arkadaş o kadar kalın olur mu yaw giriş seviyesi telefon alacak insanlara estetik reva değil mi
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ilgazarda 4 yıl
Videolarda tarz giriş çıkış yapmak yerine videoyu yüklemeden önce kontrol etmek daha iyi olacaktır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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skywalker06 4 yıl
Motorola Moto E'de s410a geçtiyse bu sene tanıtacağı moto g 3. jenerasyonuda s610lu bir işlemciyle gelirse hiç şaşırmayacağım adamlar kendilerini geliştiriyor sürekli ve şu telefon giriş seviyesi olduğu halde sunduğu performans orta sınıfta bazı telefonlardan daha iyi olduğuna eminim
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KraftMK 4 yıl
Maşallah giriş seviyesi ama orta seviye ile kapışır
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tribal_dns 4 yıl
gelişmekte olan ülkelermiş bizimki geri kalmış dahada geri giden bir ülke adamlar doğru gerçi getirmemekte fiyatı min. 700 olur bu telin %20lik devlet kalınlaştırmasınıda gözönüne alırsak fiyatını düşük beklemek yersiz bence
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turker03 4 yıl tribal_dns
tribal_dns

gelişmekte olan ülkelermiş bizimki geri kalmış dahada geri giden bir ülke adamlar doğru gerçi getirmemekte fiyatı min. 700 olur bu telin %20lik devlet kalınlaştırmasınıda gözönüne alırsak fiyatını düşük beklemek yersiz bence

aynen dostum birinci nesil moto E ye baktım amazon da 94 dolar kargo da bedava. Türkiyede 550 tl nin altında elle tutulur iş gören bir telefon yok, vestel vergisi de gelince daha da katmerli olacak bu vergi işi


Ek olarak doların 2,5 lira olduğunu da unutmamak gerek, Allah bizlere yardım etsin
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FreeRun 4 yıl
çok kalın çağ dışı görünüyor
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Neyinkafasi 4 yıl
Videolar bilgisayarda chromede görünmüyor çözün şu sorunu.
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