Motorola Moto E giriş seviyesi telefonlarda çıtayı yükseltiyor! Video ön inceleme

Mobil Dünya Kongresi kapsamında Motorola'nın ikinci nesil Moto E akıllı telefon modelini test ettik. Giriş seviyesinde yer alan bu telefon, Snapdragon 410 işlemcisi, Android Lollipop ile gelmesi ve akıcı bir deneyim sunması ile dikkatleri üzerine çekiyor.
arkada flaş yok yaw bu ne lahana.....
merdaneyle dalsan 5.5" telefon çıkacak arkadaş o kadar kalın olur mu yaw giriş seviyesi telefon alacak insanlara estetik reva değil mi
aynen dostum birinci nesil moto E ye baktım amazon da 94 dolar kargo da bedava. Türkiyede 550 tl nin altında elle tutulur iş gören bir telefon yok, vestel vergisi de gelince daha da katmerli olacak bu vergi işi
Ek olarak doların 2,5 lira olduğunu da unutmamak gerek, Allah bizlere yardım etsin