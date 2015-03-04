Motorola Moto E giriş seviyesi telefonlarda çıtayı yükseltiyor! Video ön inceleme

Mobil Dünya Kongresi kapsamında Motorola'nın ikinci nesil Moto E akıllı telefon modelini test ettik. Giriş seviyesinde yer alan bu telefon, Snapdragon 410 işlemcisi, Android Lollipop ile gelmesi ve akıcı bir deneyim sunması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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