Motorola Moto G, Android 4.4 KitKat'ı aldı: İşte yeni özellikler ve ilk izlenimlerimiz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Su an telefon 5.0.2 bunuda bir incelenmesi lazım
|millet hala 4.2 kovalıyor bizimkiler burada 4.4 olan telefonu kötülüyor.
|millet hala 4.2 kovalıyor bizimkiler burada 4.4 olan telefonu kötülüyor.
|512mb ram cihazlarda çalışır demiş mesela galaxy wonder yüklesek stabil çalışırmı 2.3.6 gibi kasma donma olmazmı yani
|Moto-G arada kaynadı gitti. Keşke daha saldırgan bir fiyatla gelseydi. Çift hatlı yerine 16 Gb tek hatlı model satılsaydı da 600 TL'ye satılsaydı epeyce tutardı ülkemizde.
|Erdi abi batarya performansı nasıl acaba güncellemeden sonra bir değişiklik var mı? Test programlarında bir önceki sürüme göre performans artışı var mı? Kamera da yazılımsal bir değişiklik var mı?
|Moto g
|Erdi bey 4.4 kitkat üzerinde ekran görüntüsünü kaydeden video kaydedici bir uygulama olmasi gerekmiyormuydu
|Motorola Moto G de kullanılan RAM DDR2'mi DDR'3 mü?
|bu model de en çok eleştirilen alttaki sanal tuşların ekranı daraltması idi. ancak video incelemede tam ekran modlarda o tuşlar görünmüyor muş zaten. bana göre en çok işe yarar olay yazıcı çıktısı alınabiliyor olması güncelleme ile gelen bir yenilikse gayet faydalı. jelly de yapamıyoruz diye biliyorum.
|4.5 e kadar yolu var belki 4.6
|Android biraz hız kazanmış gördüğüm kadarı ile. Gerisi ıvır zıvır pek mühim değil
|Sadelik farkı işte lg samsung uygulamalarıyla şişmemiş
O zaman ios onunda androidden çalmış desene
iosta o özellik ne zamandan beri var bilmiyorum yıllardır androidde zaten varolan birşeydi o . Çalmış olsalar bile iosun çaldığı bildirim çubuğunun yanında lafı bile olmaz onun