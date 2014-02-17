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Motorola Moto G, Android 4.4 KitKat'ı aldı: İşte yeni özellikler ve ilk izlenimlerimiz

5 yıl
30,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın fiyat/performans başarımıyla ülkemizde de dikkat çeken iddialı telefon Moto G, Android 4.4 KitKat güncellemesini resmi olarak aldı. Bu videomuzda, Android 4.4'ün Motorola Moto G'ye kazandırdığı yeni özelliklere yakından bakıyor, ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.
 

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Fukasaku 5 yıl en beğenilen Konungariket Sverige
Konungariket Sverige

Fukasaku

Konungariket Sverige

o kilit ekranındaki şarkı olayı bildiğin ios tan çalma



iosta o özellik ne zamanda beri var bilmiyorum yıllardır androidde zaten varolan birşeydi o .

yanlış hatırlamıyorsam ios 5 ten beri var ama ios 6 da olabilir

O zaman ios onunda androidden çalmış desene
Konungariket SverigeFukasakuKonungariket Sverigeo kilit ekranındaki şarkı ola...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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Fukasaku 5 yıl Konungariket Sverige
Konungariket Sverige

o kilit ekranındaki şarkı olayı bildiğin ios tan çalma



iosta o özellik ne zamandan beri var bilmiyorum yıllardır androidde zaten varolan birşeydi o . Çalmış olsalar bile iosun çaldığı bildirim çubuğunun yanında lafı bile olmaz onun
Konungariket Sverigeo kilit ekranındaki şarkı olayı bildiğin ios tan çalmaiosta o özellik ne zam...
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InViSiBLePLaYeR 5 yıl
Allah aşkına şu yeni reklam stilinizden vazgeçin para kazanmayın demiyoruz reklamı önleyici program kullanmıyorum video başladıktan sonra reklam çıkıyor daha sonra video oynatıcı donuyor alttaki büyültme küçültme butonu çalışmıyor.Lütfen bu sorunu en kısa zamanda çözün.
Allah aşkına şu yeni reklam stilinizden vazgeçin para kazanmayın demiyoruz reklamı önleyici program kullanmıyorum video başladıktan sonra reklam çıkıyor daha so...
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mert@motorola@emre 4 yıl
Su an telefon 5.0.2 bunuda bir incelenmesi lazım
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Tom Hagen 5 yıl
millet hala 4.2 kovalıyor bizimkiler burada 4.4 olan telefonu kötülüyor.
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Tom Hagen 5 yıl
millet hala 4.2 kovalıyor bizimkiler burada 4.4 olan telefonu kötülüyor.
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MarjinaL_Kedi 5 yıl
512mb ram cihazlarda çalışır demiş mesela galaxy wonder yüklesek stabil çalışırmı 2.3.6 gibi kasma donma olmazmı yani
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cosica 5 yıl
Moto-G arada kaynadı gitti. Keşke daha saldırgan bir fiyatla gelseydi. Çift hatlı yerine 16 Gb tek hatlı model satılsaydı da 600 TL'ye satılsaydı epeyce tutardı ülkemizde.
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szr1907 5 yıl
Erdi abi batarya performansı nasıl acaba güncellemeden sonra bir değişiklik var mı? Test programlarında bir önceki sürüme göre performans artışı var mı? Kamera da yazılımsal bir değişiklik var mı?
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tamerx790 5 yıl
Moto g
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Erdi bey 4.4 kitkat üzerinde ekran görüntüsünü kaydeden video kaydedici bir uygulama olmasi gerekmiyormuydu
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NeroWin 5 yıl
Motorola Moto G de kullanılan RAM DDR2'mi DDR'3 mü?
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sedoman34 5 yıl
bu model de en çok eleştirilen alttaki sanal tuşların ekranı daraltması idi. ancak video incelemede tam ekran modlarda o tuşlar görünmüyor muş zaten. bana göre en çok işe yarar olay yazıcı çıktısı alınabiliyor olması güncelleme ile gelen bir yenilikse gayet faydalı. jelly de yapamıyoruz diye biliyorum.
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Freddy.Krueger 5 yıl
4.5 e kadar yolu var belki 4.6
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Gladiotürk 5 yıl
Android biraz hız kazanmış gördüğüm kadarı ile. Gerisi ıvır zıvır pek mühim değil
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CertificatedStaff 5 yıl
Sadelik farkı işte lg samsung uygulamalarıyla şişmemiş
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