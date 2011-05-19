Motorola Xoom'un işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı

Motorola tarafından Nvidia'nın Tegra 2 platformunu ve Android 3.0 işletim sistemini kullanan ilk tablet olarak geçtiğimiz aylarda pazara sunulan Xoom'un işlemci çalışma hızı 1.6GHz'e çıkartıldı. ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan ve standart olarak 1GHz'de çalışan işlemcisi, Şubat ayının sonlarına doğru 1.5GHz'e hız aşırtılan Xoom için o günlerden bu yana daha yüksek hızlara ulaşan olmamıştı. Ancak yayınlanan yeni bir çalışmayla Motorola Xoom için hız aşırtma ile ulaşılan en yüksek hız rekoru bir kez daha kırıldı ve işlemcinin çalışma frekansı 600MHz'lik artış ile 1.6GHz'e çıkartıldı.

Tablet bilgisayarı yüksek hızlara çıkartmak için çalışan ekibin, 1.6GHz işlemci hızına ulaşabilmek için Tiamat 1.4.2 uygulamasının yeniden derlenmiş versiyonunu kullandıkları ve bu sayede uzun süredir aşılamayan 1.5GHz sınırını geçmeyi başardıkları belirtiliyor. Ulaşılan yüksek hızın kazandırdıklarını görmek için tablet bilgisayarı Quadrant ile teste tabi tutan ekip, standart hızda 2000 puan civarında gelen test sonucunun %60 arttırılan çalışma frekansı sonrasında ciddi bir artış ile 4500 puan seviyesine çıktığına dikkat çekerken, Motorola Xoom'u 1.5GHz+ seviyesinde stabil olarak kullanmanın mümkün olduğunu söylüyorlar.

Bilindiği üzere Motorola Xoom, Google tarafından yakın zamanda anons edilen Android 3.1 güncellemesini alan ilk tablet olarak ta en azından şu an için ayrıcaklıklı bir yere sahip.