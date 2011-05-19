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Motorola Xoom'un işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı

8 yıl
15,3b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola Xoom'un işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı
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Motorola tarafından Nvidia'nın Tegra 2 platformunu ve Android 3.0 işletim sistemini kullanan ilk tablet olarak geçtiğimiz aylarda pazara sunulan Xoom'un işlemci çalışma hızı 1.6GHz'e çıkartıldı. ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan ve standart olarak 1GHz'de çalışan işlemcisi, Şubat ayının sonlarına doğru 1.5GHz'e hız aşırtılan Xoom için o günlerden bu yana daha yüksek hızlara ulaşan olmamıştı. Ancak yayınlanan yeni bir çalışmayla Motorola Xoom için hız aşırtma ile ulaşılan en yüksek hız rekoru bir kez daha kırıldı ve işlemcinin çalışma frekansı 600MHz'lik artış ile 1.6GHz'e çıkartıldı.

Tablet bilgisayarı yüksek hızlara çıkartmak için çalışan ekibin, 1.6GHz işlemci hızına ulaşabilmek için Tiamat 1.4.2 uygulamasının yeniden derlenmiş versiyonunu kullandıkları ve bu sayede uzun süredir aşılamayan 1.5GHz sınırını geçmeyi başardıkları belirtiliyor. Ulaşılan yüksek hızın kazandırdıklarını görmek için tablet bilgisayarı Quadrant ile teste tabi tutan ekip, standart hızda 2000 puan civarında gelen test sonucunun %60 arttırılan çalışma frekansı sonrasında ciddi bir artış ile 4500 puan seviyesine çıktığına dikkat çekerken, Motorola Xoom'u 1.5GHz+ seviyesinde stabil olarak kullanmanın mümkün olduğunu söylüyorlar.

Bilindiği üzere Motorola Xoom, Google tarafından yakın zamanda anons edilen Android 3.1 güncellemesini alan ilk tablet olarak ta en azından şu an için ayrıcaklıklı bir yere sahip.

Motorola Xoom'un işlemcisi 1.6GHz'e hız aşırtıldı
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yunuss.10 8 yıl en beğenilen

moondalina


yunuss.10

1 yıl sonra bilgisayarlara gerek kalmayacak gibi görünüyo


Bu canavar bende olsa pc başında kös kös oturcağıma gezer dolaşır ceptende işimi hallederim



Diğer Motorola modelerinde olduğu gibi buda gelmez ülkemize
moondalinayunuss.101 yıl sonra bilgisayarlara gerek kalmayacak gibi görünüyo
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merol77 8 yıl
Buradan ön talep alınabiliyor.
telekomburada.com/...
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chinaski 8 yıl
exe dosyaları yuklenebiliyor mu?
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ucabilenkanguru 8 yıl
pc leri sollucaklar
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VideOyun 8 yıl
Şunların 4 çekirdekli arm 15 cortex modelleri çıksın alacağım.Arm 15 cortex 4 çekirdekli işlemciler ile performanslar 20-25kat arası artacak,düşüncesi bile güzel
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BlessedSoul 8 yıl
hamitozlu
İki tip ürün bulunmakta wifi ve wifi+verizon 3g Sorun şu ki verizon özellikli aygıtların TR çalışmadığı söylenmekte.

Verizon CDMA operatörü olduğundan GSM şebekesinde çalışmaz. Sadece wifi'lısını getirsin getirecekler.
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dogangoxel 8 yıl
Motorola Xoom kullaniyorum 1 ghz bu kadar hizliysa 1.6 ghz nasil olur dusunemiyorum :) Bu arada telefon ozelligi yok maalesef.
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hamitozlu 8 yıl
İki tip ürün bulunmakta wifi ve wifi+verizon 3g
Sorun şu ki verizon özellikli aygıtların TR çalışmadığı söylenmekte.
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kımyasal 8 yıl
telefon ? oyle bır ozellıgı varmı varsada TR de calısabılıyormu ben sade tablet dıye bılıyordum :)
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hamitozlu 8 yıl
Bu ürün Türkiyeye geldi fiyatıda 1450 civarı :) site linki vermek uygun olur mu bilmiyorum. Araştırın bulursunuz
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kımyasal 8 yıl
beklemekte fayda var evet işlemcı hızları ıyı ama yazılımda onemlıdır.ayrıca samsung un yapacagı tabletlerde olacak daha kalıtelı goruntu ve daha dusuk enerjı sarfıyatı.
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